Mevolaxy Mobil Uygulamayı Başlattı ve Rekor Ödemeleri Duyurdu

Los Angeles, ABD, 4 Kasım 2025/Chainwire/-- ABD merkezli bir mevstake platformu, yolda varlıklarını yönetmeyi tercih eden kullanıcılar için kolay bir çözüm sunmak için sezgisel bir mobil uygulama yayınladı. Mevlüt Mevlüt Buna ek olarak, şirket, en son yatırımcı ödemelerinin Haziran ayında belirlenen bir rekorun ardından bir rekor daha attığını duyurdu.Bu iki gelişme, Mevolaxy'nin topluluk merkezli yaklaşımının bir parçası olarak maksimum kullanıcı rahatlığı sağlamaya yönelik taahhütünü vurgulamaktadır. Mevstake, MEV botlarının geliştirilmesine ve daha sonra bunları Mevstake sisteminde kullanmaya uzmanlaşmıştır. Mevstake, kullanıcıların para yatırma süresi boyunca bahis şartlarını kilitleyen platformun özel teknolojisidir. Kullanıcıların piyasa volatilitesi ve ağ değişikliklerini daha iyi yönlendirmesine yardımcı olabilir. Mevstake sistemi, kullanıcıların ağ çapında bir bot likidite havuzuna fon katmasına ve potansiyel karların bir payını almasına izin verir. bu, daha önce sadece büyük tüccarlar için kullanılabilir araçları geniş bir kitleye erişilebilir hale getirir. Mevolaxy mobil uygulamasının yeni piyasaya sürülmesi, kullanıcıların artık bilgisayarlarından uzakta bile mevstake'ye kolayca erişebileceği anlamına geliyor. Uygulama artık App Store'da kullanılabilir. İlk kullanıcılar hızını, sezgisel arayüzünü ve modern tasarımını övdü. Uygulama, akülerin ve istatistiklerin gerçek zamanlı olarak izlenmesine izin veriyor, platformla etkileşimi daha da kolaylaştırıyor. Mevolaxy ayrıca en son yatırımcı ödemelerini de duyurdu, toplam yaklaşık 3.6 milyon dolar. Bu rakam, şirket için yeni bir rekor, Haziran 2025'te belirlenen 3 milyon dolar ödemeleri aştı. şirket temsilcileri, büyüyen ödemelerin modelinin sürdürülebilirliğinin ve kullanıcıların güveninin kanıtı olduğunu belirtti. Mevlaxy Hakkında Fintech, kullanıcıları gelişmiş MEV stratejileri aracılığıyla blockchain tabanlı kazançlara maruz bırakmayı amaçlayan bir fintech şirketidir.Platformun önde gelen ürünü, mevstake teknolojisi, engelleri kırmayı ve MEV'i kripto para ile ilgili deneyimlerine bakılmaksızın tüm kullanıcılar için erişilebilir kılmayı amaçlamaktadır. Mevlüt Mevlüt Mevolaxy ekibi, blockchain altyapısı geliştiricilerinden, finans analistlerinden, siber güvenlik mühendislerinden, DeFi uzmanlarından, pazarlamacılarından ve ürün yöneticilerinden oluşur. şirketin mühendisleri, Ethereum, Solana, Arbitrum, zkSync ve diğer ağlardan yüksek yükli sistemler ve gelişmiş blockchain teknolojileri ile çalışarak uzun yıllar deneyime sahiptir. Kullanıcılar kullanabilir Gelişmiş bastonlama araçlarına güvenli bir şekilde ve karmaşık ayarlar veya gizli ücretler olmadan erişebilirsiniz. İletişim Andrew Prescott Hakkında Bilgilendirme@mevolaxy.com Bu hikaye, HackerNoon'un Business Blogging Programı kapsamında Chainwire tarafından basın açıklaması olarak yayınlandı.