Yolo247 يُعَدّ مسؤولاً رئيسياً لـ Boca Raton Trailblazers في MAX60 Caribbean League 2025

تم الإعلان عن Yolo247، منصة الترفيه الرياضية العالمية الرائدة، كدعم رسمي لـ Boca Raton Trailblazers في البطولة 2025 MAX60 Caribbean League. بدأت Trailblazers حملتها مع الفوز بثلاثة انتصارات على Miami Blaze في 17 يوليو في Jimmy Powell Oval. "نحن سعيدون بتوفير Yolo247 على متنها كمرشح لدورة كرة القدم لدينا،" قال المتحدث باسم Trailblazers. "إن التزامهم بالابتكار والتفاعل مع المشجعين يتوافق بشكل مثالي مع رؤية فريقنا لهذا الموسم". ستظهر العلامة التجارية Yolo247 على مجموعة Trailblazers في جميع أنحاء لعبة MAX60 Caribbean League، والتي تستمر حتى أغسطس. وتؤكد هذه الشراكة بين Yolo247 و Trailblazers وجود العلامات التجارية المتزايدة في الكريكيت الدولي وتشير إلى رغبة Trailblazers في القيام بذلك على حد سواء. بواسطة Yolo247 هي شركة رياضية عالمية تتيح مجموعة واسعة من تجربات الألعاب الرقمية، تعرف على التكنولوجيا المتقدمة والالتزام باللعبة المسؤولة، وتستمر Yolo247 في توسيع نطاق عمله في العديد من الأحداث الرياضية والألعاب الرياضية الرئيسية في جميع أنحاء العالم. ياسمين247 الموقع الرسمي : https://www.yolo247.site/ البريد الإلكتروني: أوبتيون 247.com فيسبوك تداول: https://www.facebook.com/yolo247in تويتر تداول: https://x.com/Yolo247Official تم توزيع هذه القصة كجزء من إصدار Kashvi Pandey تحت برنامج HackerNoon Business Blogging. تم توزيع هذه القصة كجزء من إصدار Kashvi Pandey تحت برنامج HackerNoon Business Blogging.