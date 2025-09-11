Yolo247がMAX60 Caribbean League 2025のボカラトン・トレイルブラザーズのフロント・オブ・ジャージー・スポンサーに選出

世界をリードするスポーツエンターテイメントプラットフォームであるYolo247は、2025 MAX60 Caribbean Leagueにおけるボカラトン・トレイルブラザーズの公式スポンサーとして発表されました。 Trailblazersは、7月17日にJimmy Powell Ovalでマイアミ・ブレイズに32回の勝利で戦いを開始しました。Munseyは17ボールから39ボールを投げ出し、ボウラー Lachlan BangsとPatrick Dooleyは勝利を確保するために重要な突破を達成しました。 「私たちはYolo247をフロント・オブ・ジャージーのスポンサーとして搭載できてうれしいです」とTrailblazersの広報担当者は述べた。 Yolo247のブランドは、8月まで続くMAX60 Caribbean Leagueを通じて、トレイルブラザーズのキットで注目されるだろう。 Yolo247とTrailblazersのこのパートナーシップは、国際的なクリケットにおけるブランドの存在を強調し、トレイルブラザーズの野心を強調し、フィールド内外でリーダーシップを果たす。 YOLO247について デジタルゲーム体験の幅広い範囲を提供するグローバルなスポーツエンターテイメント会社であるYolo247は、最先端のテクノロジーと責任あるゲームへのコミットメントで知られ、世界中の主要なスポーツイベントやリーグでその足跡を拡大し続けています。 ヨーロッパ247 公式サイト: https://www.yolo247.site/ メール: トップ > YOLO247.com フェイスブックハンドル: https://www.facebook.com/yolo247in ツイッターハンドル: https://x.com/Yolo247Official このストーリーは、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下で、Kashvi Pandeyによってリリースされたものです。 このストーリーは、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下で、Kashvi Pandeyによってリリースされたものです。