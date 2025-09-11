Yolo247 е спонсор на Boca Raton Trailblazers в MAX60 Caribbean League 2025

Yolo247, водеща глобална платформа за спортно развлечение, бе обявена за официален спонсор на Boca Raton Trailblazers през 2025 MAX60 Caribbean League. Партньорството бе разкрито преди мача за откриване на Trailblazers. The Trailblazers започнаха кампанията си с командваща 32-кратна победа над Miami Blaze на 17 юли в Jimmy Powell Oval. „Радваме се да имаме Yolo247 на борда като спонсор на нашия фронт-оф-джърси“, заяви говорител на Trailblazers. „Тяхната ангажираност към иновациите и ангажираността на феновете съвпада перфектно с визията на нашия екип за този сезон.“ Брендът на Yolo247 ще бъде известен в комплектите на Trailblazers по време на MAX60 Caribbean League, която продължава до август. Това партньорство между Yolo247 и Trailblazers подчертава нарастващото присъствие на марки в международния крикет и подчертава амбицията на Trailblazers да водят както на терена, така и извън него. Относно Yolo247 Yolo247 е глобална компания за спортно забавление, предлагаща широк спектър от дигитални гейминг преживявания.Известна със своята най-съвременна технология и ангажимент към отговорните игри, Yolo247 продължава да разширява своя отпечатък в големите спортни събития и лиги по целия свят. Етикети247 Официален сайт : https://www.yolo247.site/ Електронна поща: Етикети: yolo247.com Фейсбук се занимава: https://www.facebook.com/yolo247in Твитер за работа: https://x.com/Yolo247Official Тази история е разпространена като освобождаване от Кашви Панди в рамките на Програмата за бизнес блогове на HackerNoon. Тази история е разпространена като освобождаване от Кашви Панди в рамките на Програмата за бизнес блогове на HackerNoon.