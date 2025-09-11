Yolo247 je front-of-Jersey sponzorom pre Boca Raton Trailblazers v MAX60 Caribbean League 2025

Yolo247, popredná globálna športová zábavná platforma, bola oznámená ako oficiálny sponzor front-of-jersey pre Boca Raton Trailblazers v roku 2025 MAX60 Caribbean League. Trailblazers začali svoju kampaň s veliteľským 32-stupňovým víťazstvom nad Miami Blaze 17. júla v Jimmy Powell Oval. Munsey viedol s blisterom 39 z 17 guličiek, zatiaľ čo boxeri Lachlan Bangs a Patrick Dooley priniesli kľúčové prelomy na zabezpečenie víťazstva. "Sme radi, že Yolo247 je na palube ako náš sponzor," povedal hovorca Trailblazers. "Jeho záväzok k inováciám a fanúšikom sa dokonale zladí s víziou nášho tímu pre túto sezónu." Značka Yolo247 sa bude prejavovať na súpravách Trailblazers počas MAX60 Caribbean League, ktorá pokračuje až do augusta. Toto partnerstvo medzi Yolo247 a Trailblazers zdôrazňuje rastúcu prítomnosť značiek v medzinárodnom krikete a zdôrazňuje ambíciu Trailblazers viesť na ihrisku aj mimo neho. O spoločnosti Yolo247 je globálna športová zábavná spoločnosť ponúkajúca širokú škálu digitálnych herných zážitkov.Známa pre svoje špičkové technológie a záväzok k zodpovednému hranie hier, Yolo247 naďalej rozširuje svoju stopu v hlavných športových podujatiach a ligách po celom svete. Zľavy247 Oficiálne webové stránky: https://www.yolo247.site/ Na e-mailu : e-mailová adresa yolo247.com Facebook správa: https://www.facebook.com/yolo247in Twitter správa: https://x.com/Yolo247Official Tento príbeh bol distribuovaný ako vydanie Kashvi Pandey v rámci HackerNoon Business Blogging Program. Tento príbeh bol distribuovaný ako vydanie Kashvi Pandey v rámci HackerNoon Business Blogging Program.