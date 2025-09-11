Yolo247 Dinobatkan Sponsor Front-of-Jersey untuk Trailblazers Boca Raton di MAX60 Caribbean League 2025

Yolo247, platform hiburan olahraga global terkemuka, telah diumumkan sebagai sponsor resmi front-of-jersey untuk Boca Raton Trailblazers di 2025 MAX60 Caribbean League. kemitraan ini diumumkan sebelum pertandingan pembukaan Trailblazers. The Trailblazers memulai kampanye mereka dengan kemenangan 32-run atas Miami Blaze pada 17 Juli di Jimmy Powell Oval. Munsey memimpin kartu dengan blistering 39 dari 17 bola, sementara bowlers Lachlan Bangs dan Patrick Dooley memberikan terobosan kunci untuk mengamankan kemenangan. "Kami senang memiliki Yolo247 di atas kapal sebagai sponsor front-of-jersey kami," kata juru bicara Trailblazers. "komitmen mereka terhadap inovasi dan keterlibatan penggemar sangat sesuai dengan visi tim kami untuk musim ini." Branding Yolo247 akan menonjol di set Trailblazers sepanjang MAX60 Caribbean League, yang berlanjut hingga Agustus. Kemitraan ini antara Yolo247 dan Trailblazers menekankan kehadiran merek yang semakin meningkat di kriket internasional dan menyoroti ambisi Trailblazers untuk memimpin baik di dalam maupun di luar lapangan. Tentang Yolo247 Yolo247 adalah perusahaan hiburan olahraga global yang menawarkan berbagai macam pengalaman gaming digital.Dengan teknologi canggih dan komitmen untuk permainan yang bertanggung jawab, Yolo247 terus memperluas jejaknya di berbagai acara olahraga utama dan liga di seluruh dunia. Yogya247 Situs resmi : https://www.yolo247.site/ Emailnya : dari YOLO247.com Cara Mengatasi Facebook: https://www.facebook.com/yolo247in Menggunakan Twitter: https://x.com/Yolo247Official Cerita ini didistribusikan sebagai rilis oleh Kashvi Pandey di bawah HackerNoon’s Business Blogging Program. Cerita ini didistribusikan sebagai rilis oleh Kashvi Pandey di bawah HackerNoon’s Business Blogging Program.