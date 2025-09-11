Yolo247 nombrado patrocinador front-of-Jersey de los Trailblazers de Boca Raton en la MAX60 Caribbean League 2025

Yolo247, una de las principales plataformas mundiales de entretenimiento deportivo, ha sido anunciado como el patrocinador oficial del front-of-jersey de los Boca Raton Trailblazers en la 2025 MAX60 Caribbean League. La asociación fue revelada antes del partido de apertura de los Trailblazers. Los Trailblazers comenzaron su campaña con una victoria de 32 carreras sobre el Miami Blaze el 17 de julio en el Jimmy Powell Oval. Munsey lideró el cargo con un blister 39 de 17 bolas, mientras que los boxeadores Lachlan Bangs y Patrick Dooley dieron avances clave para asegurar la victoria. “Estamos encantados de tener a Yolo247 a bordo como nuestro patrocinador del front-of-jersey”, dijo un portavoz de los Trailblazers. “Su compromiso con la innovación y el compromiso de los fanáticos se alinea perfectamente con la visión de nuestro equipo para esta temporada”. La marca de Yolo247 aparecerá prominentemente en los kits de los Trailblazers a lo largo de la MAX60 Caribbean League, que continúa hasta agosto. Esta asociación entre Yolo247 y los Trailblazers subraya la creciente presencia de marcas en el cricket internacional y destaca la ambición de los Trailblazers de liderar tanto en el campo como fuera de él. Más sobre Yolo247 Es una compañía global de entretenimiento deportivo que ofrece una amplia gama de experiencias de juego digital.Conocida por su tecnología de vanguardia y compromiso con el juego responsable, Yolo247 continúa expandiendo su huella en los principales eventos deportivos y ligas en todo el mundo. Yucatán 247 Sitio web oficial: https://www.yolo247.site/ El email: Página web de yolo247.com Hacer uso de Facebook: https://www.facebook.com/yolo247in En Twitter se maneja: https://x.com/Yolo247Official Esta historia fue distribuida como una publicación por Kashvi Pandey bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon. Esta historia fue distribuida como una publicación por Kashvi Pandey bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon.