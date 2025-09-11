Yolo247 nevezték ki a Boca Raton Trailblazers front-of-Jersey szponzora a MAX60 Caribbean League 2025-ben

A világ vezető sport szórakoztató platformját, a Yolo247-et bejelentették a Boca Raton Trailblazers hivatalos front-of-jersey szponzornak a 2025 MAX60 Caribbean League-ben.A partnerséget a Trailblazers megnyitó mérkőzését megelőzően mutatták be. A Trailblazers megkezdte a kampányt a Miami Blaze elleni 32-es győzelemmel július 17-én a Jimmy Powell Ovalban. Munsey vezette a támadást a 17 golyóból 39 golyóval, míg a labdarúgók Lachlan Bangs és Patrick Dooley kulcsfontosságú áttöréseket hoztak a győzelem biztosításához. „Nagyon örülünk, hogy a Yolo247 a szponzorunk lesz” – mondta a Trailblazers szóvivője. „Az innováció iránti elkötelezettségük és a rajongók elkötelezettsége tökéletesen illeszkedik csapatunk idei szezonra vonatkozó elképzeléséhez.” A Yolo247 márkája kiemelkedő szerepet fog játszani a Trailblazers készleteken az egész MAX60 Caribbean League-ben, amely augusztusig folytatódik.A liga gyors tempójú 10-over formátumot mutat be, és magában foglalja a krikett világának legmagasabb szintű tehetségét. A Yolo247 és a Trailblazers közötti partnerség kiemeli a márkák növekvő jelenlétét a nemzetközi krikettben, és kiemeli a Trailblazers ambícióját, hogy vezető szerepet töltsön be a pályán és azon kívül is. Szállás Yolo247 A Yolo247 egy globális sport szórakoztató vállalat, amely széles körű digitális játékélményeket kínál.Az élvonalbeli technológiájáról és a felelősségteljes játék iránti elkötelezettségéről ismert, és folyamatosan bővíti lábnyomát a nagy sporteseményeken és bajnokságokon szerte a világon. Győr247 A hivatalos honlap: https://www.yolo247.site/ Az email: Győr247.com A Facebook kezeli: https://www.facebook.com/yolo247in A Twitter kezeli: https://x.com/Yolo247Official Ezt a történetet Kashvi Pandey adta ki a HackerNoon Business Blogging Program keretében. Ezt a történetet Kashvi Pandey adta ki a HackerNoon Business Blogging Program keretében.