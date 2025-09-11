Yolo247 imenovan Front-of-Jersey Sponsor za Boca Raton Trailblazers u MAX60 Caribbean League 2025

Yolo247, vodeća globalna platforma za sportsku zabavu, najavljena je kao zvanični sponzor Boca Raton Trailblazera u 2025. MAX60 Caribbean League. Trailblazers je počeo svoju kampanju sa zapovjedničkom 32-bitnom pobedom nad Miami Blaze 17. jula na Jimmy Powell Oval. Munsey je vodio akciju sa blistering 39 od 17 lopti, dok su bokseri Lachlan Bangs i Patrick Dooley pružili ključne proboje kako bi osigurali pobjedu. “Drago nam je da imamo Yolo247 na brodu kao naš sponzor za front-of-jersey”, rekao je glasnogovornik Trailblazera. “Njihova predanost inovacijama i angažmanu navijača savršeno se slaže s vizijom našeg tima za ovu sezonu.” Yolo247 branding će biti istaknut na Trailblazers setovima kroz MAX60 Caribbean League, koji se nastavlja do kolovoza. liga prikazuje brzo rastući 10-over format i uključuje vrhunske talente iz cijelog kriketskog svijeta. Ovo partnerstvo između Yolo247 i Trailblazera naglašava rastuće prisustvo brendova u međunarodnom kriketu i naglašava ambiciju Trailblazera da vode na terenu i izvan njega. Uslovi korišćenja Yolo247 je globalna sportska zabavna kompanija koja nudi širok spektar digitalnih gaming iskustava. Poznata po svojoj najsavremenijoj tehnologiji i predanosti odgovornom gamingu, Yolo247 nastavlja da širi svoj utisak na velikim sportskim događajima i ligama širom svijeta. Uslovi korišćenja Službena web stranica: https://www.yolo247.site/ Email poruke: Sljedeći članak: yolo247.com Facebook poruke : https://www.facebook.com/yolo247in Na Twitteru se nalaze: https://x.com/Yolo247Official Ova priča je distribuirana kao izdanje Kashvi Pandey pod HackerNoon's Business Blogging Program. Ova priča je distribuirana kao izdanje Kashvi Pandey pod HackerNoon's Business Blogging Program.