MS يحدد نقطة تحول مهمة كمدير الخدمات للشركة المصغرة ADGM

أوبا دبي، الإمارات العربية المتحدة - حصلت شركة MS، وهي منصة الاستشارات الخاصة والخاصة للعملاء في شركة MS Holdings، على تأشيرة كمورد خدمات الشركة (CSP) من قبل السوق العالمي أوبا دبي (ADGM)، مما يشكل نقطة تحول كبيرة في التعاون المستمر للشركة مع أوبا دبي وبيئة المركبات المالية الدولية في الإمارات العربية المتحدة. وتشمل توزيع شهادة CSP التقدم إلى فئة أعلى من القواعد التنظيمية، مما يتيح للشركة تقديم الخدمات التجارية المتاحة باستثناء العملاء الذين يتمتعون بالشهادة ADGM.تعزيز هذه القدرة على دعم العملاء الخاصين، ومكاتب الأسرة، الأفراد ذوي قيمة عالية، ومؤسسات تأسيس أو توسيع وجودهم في المنطقة.

وقال محمد شيفير، مؤسس ومدير التنفيذي لـ MS Holdings: "ADGM هو مكان التفاؤل يلتقي مع المعايير ، ويصبح أبو ظبي بسرعة محطة سياحية عالمية لزيادة المسؤولية على المدى الطويل.كانت جزءاً من هذا التنظيم ، كمدير الخدمات للشركة ADGM هو لحظات من الاهتمام بالنسبة لـ MS.نحن نشكر المنظمة ADGM وقيادتها على الشفافية والرعاية والتدبير خلال هذه الرحلة ودعمها والثقة التي وضعتها في MS.أود أيضًا أن أشكر فريقنا الذي استمر في التخصص طوال هذه الرحلة ومتحصل على هذا النوع من النتائج.MS سيبقون على أعلى مستوى في الإدارة والتوافق والتسليم للعملاء ، وبناء علاقات أساسية على القيم والأثر ، وتسليط الضوء على ADGM وبيئة أبو استناداً إلى تأشيرة DIFC التي تضمنها العام الماضي، فإن وجود MS في كل من ADGM وDIFC يضعها بين عدد محدود من شركات الاستشارات في الإمارات العربية المتحدة قادرة على دعم الهيكلية المدنية والتعايش في كل من المركبات المالية.

Anas Ebrahim، COO، MS، أضاف: "تقنية CSP تعزز كيفية دعم عملاءنا من ADGM، مما يتيح لنا تقديم خدمات الشركة جنبا إلى جنب مع القدرات الاستشارية لدينا، وتقديم حلول ذكية تدعمها حكومة قوية وفعلية ومواصفات عالمية." من ADGM، سوف توفر MS مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك:

ADGM تأسيس شركة وإدارة الشركات التشغيلية والبنية التحتية إنشاء وإدارة ADGM SPVs. دعم بناء وإدارة مؤسسات ADGM. المدير، الأمين العام للشركة، والخدمات المرشحة الإدارة العامة للشركات والامتثال ودعم التنظيم مكتب الأسرة والسيطرة على الثروة الخاصة تطوير شركة ADGM إدخال SPVs About ADGM's Company Services Provider (CSP) Regime تم إدخالها في أبريل 2021، مع التعديلات الكبيرة التي ستستمر في 30 يناير 2023، وتطلب نظام خدمة الخدمة الشركة (CSP) في سوق أبوظبي العالمي (Abu Dhabi Global Market) من السيارات الخاصة (SPVs) والمؤسسات التي لا تخضع للتعديل لتخصيص CSP ذي تأشيرة ADGM لإنشاء الشركة، والتسجيلات القانونية، وإدارة الشركات المستمرة، والخدمات التي تقدمها الآن من قبل شركات تأشيرة تعمل داخل ADGM. تم تصميم النظام لتعزيز مراقبة التنظيم، وتحسين الإدارة، وتقوية مؤسسات ADGM مع معايير الامتثال المعترف بها دوليا. وبما أن ADGM تستمر في تعزيز موقفها كوجهة مالية عالمية ، فإن MS لا يزال ملتزمًا بالتعاون طويل الأمد في المنطقة ، مما يضمن دعم العملاء مع خدمات الاستشارات الموثوقة والشركات المختصة مع الاستمرار في الاستثمار في نمو أبوظبي. About MS MS هي منصة استشارية للعملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء العملاء