Az MS jelentős mérföldkövet jelent az ADGM-engedélyezett vállalati szolgáltatóként

\n \n A mérföldkő az MS-t helyezi a magán- és intézményi ügyfelek támogatására az Egyesült Arab Emírségek vezető pénzügyi központjaiban folytatott üzleti tevékenységük bővítésében és strukturálásában. A mérföldkő az MS-t helyezi a magán- és intézményi ügyfelek támogatására az Egyesült Arab Emírségek vezető pénzügyi központjaiban folytatott üzleti tevékenységük bővítésében és strukturálásában. Abu Dhabi, Egyesült Arab Emírségek - Az MS, az MS Holdings vállalati és magánügyfél-tanácsadó szárnyát az Abu Dhabi Global Market (ADGM) vállalatszolgáltatóként (CSP) engedélyezte, ami jelentős mérföldkőnek számít a vállalat Abu Dhabi és az Egyesült Arab Emírségek nemzetközi pénzügyi központjainak ökoszisztémájával való folyamatos együttműködésében. A CSP licenc odaítélése a magasabb szintű szabályozási kategóriába való áttérést jelenti, amely lehetővé teszi a vállalat számára, hogy olyan vállalati szolgáltatásokat nyújtson, amelyek kizárólag az ADGM-licencelt CSP-k számára állnak rendelkezésre. \n \n \n Mohammed Shafeek, az MS Holdings alapítója és vezérigazgatója elmondta: „Az ADGM az, ahol az ambíció megfelel a szabványoknak, és Abu Dhabi gyorsan a hosszú távú, felelős növekedés globális címévé válik. Ennek az ökoszisztémának a része, mint ADGM Company Service Provider az MS büszkeségének pillanata. Hálásak vagyunk az ADGM Authority-nek és vezetőségének a világosságáért, útmutatásáért és támogatásáért ezen az úton, valamint az MS-be vetett bizalomért. Azt is szeretném elismerni csapatunkat, aki fegyelmezett maradt ezen az úton és elért ezt a mérföldkövét. A tavaly biztosított DIFC engedélyezésre építve az MS jelenléte mind az ADGM-ben, mind a DIFC-ben az Egyesült Arab Emírségekben korlátozott számú tanácsadó cégek közé tartozik, amelyek képesek támogatni a két pénzügyi központon belüli joghatóságok közötti strukturálást és megfelelést. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy vállalati szolgáltatásokat nyújtsunk tanácsadási képességeink mellett, és erős kormányzás, megfelelőség és globális összekapcsolhatóság által támogatott végső megoldásokat kínáljunk." Anas Ebrahim, COO, MS hozzátette: "A CSP licenc javítja, hogyan támogatjuk ügyfeleinket az ADGM-től. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy vállalati szolgáltatásokat nyújtsunk tanácsadási képességeink mellett, és erős kormányzás, megfelelőség és globális összekapcsolhatóság által támogatott végső megoldásokat kínáljunk." Az ADGM-től az MS átfogó szolgáltatásokat nyújt, beleértve: \n \n \n \n \n \n \n ADGM társaságalakítás és működési társaságok és holdingstruktúrák adminisztrációja ADGM SPV-k felépítése és kezelése. ADGM Alapítványok létrehozásának és irányításának támogatása. Igazgató, cégtitkár és jelölt szolgáltatások Vállalati irányítás, megfelelés és szabályozási támogatás Családi iroda és magántulajdon szerkezete ADGM cégalapítás Az ADGM SPVs. About ADGM’s Company Services Provider (CSP) Regime A 2021 áprilisában bevezetett, jelentős módosításokkal 2023. január 30-án hatályba lépő Abu Dhabi Globális Piac Vállalati Szolgáltató (CSP) rendszere megköveteli a nem mentesített speciális célú járművek (SPV) és alapítványok számára, hogy ADGM-licencű CSP-t jelöljenek ki a vállalatalapításhoz, a törvényes bejelentésekhez és a folyamatban lévő vállalati adminisztrációhoz, az ADGM-ben működő engedélyezett szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokhoz. A rendszert úgy tervezték, hogy fokozza a szabályozási felügyeletet, erősítse az irányítást, és összehangolja az ADGM szervezeteket a nemzetközileg elismert megfelelőségi előírásokkal.A legfontosabb követelmények közé tartozik az ADGM kapcsolat fenntartása, az előírt működési és irányítási keretek betartása, valamint egy engedélyezett CSP kinevezése, korlátozott mentességekkel a szabályozott szervezetek tulajdonában lévő egyes SPV-k számára. Mivel az ADGM tovább erősíti globális pénzügyi központként betöltött pozícióját, az MS továbbra is elkötelezett a régióban való hosszú távú részvétel iránt, és megbízható tanácsadói és szabályozott vállalati szolgáltatásokkal támogatja az ügyfeleket, miközben továbbra is befektet Abu Dhabi növekedésébe. About MS Az MS az MS Holdings vállalati és magánügyfelek tanácsadó szárnya, amely multidiszciplináris szakemberek csapatát egyesíti, hogy vállalati, megfelelőségi, tanácsadási, adó- és számviteli szolgáltatásokat nyújtson magán- és nemzetközi ügyfeleknek. Több mint 50 szakértővel és szakemberrel, akik 4 irodában szolgálnak, amely magában foglalja az Egyesült Arab Emírségek kiemelkedő joghatóságaiban való jelentős jelenlétet, az MS magán ügyfeleket, vállalkozásokat és intézményeket hajt végre merész intézkedéseket, amelyek serkentik a növekedést és felgyorsítják az eredményeket az Öbölben. \n \n Ez a cikk a HackerNoon Business Blogging Program keretében jelent meg. 