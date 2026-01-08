MS Menandakan Langkah Penting Sebagai Pembekal Perkhidmatan Syarikat yang Diizinkan ADGM

\n \n Pentingnya kedudukan MS untuk menyokong pelanggan swasta dan institusi dalam mengembangkan dan mengstrukturkan perniagaan mereka di pusat-pusat kewangan terkemuka UAE. Pentingnya kedudukan MS untuk menyokong pelanggan swasta dan institusi dalam mengembangkan dan mengstrukturkan perniagaan mereka di pusat-pusat kewangan terkemuka UAE. Abu Dhabi, UAE - MS, sayap perundingan pelanggan korporat dan swasta MS Holdings, telah dilesenkan sebagai Pembekal Perkhidmatan Syarikat (CSP) oleh Pasaran Global Abu Dhabi (ADGM), menandakan landasan penting dalam penglibatan firma yang berterusan dengan Abu Dhabi dan ekosistem pusat kewangan antarabangsa UAE. MS telah secara aktif memberi nasihat dan menyokong pelanggan di Abu Dhabi dan dalam rangka ADGM selama beberapa tahun. pemberian lesen CSP mewakili kemajuan ke dalam kategori peraturan yang lebih tinggi, membolehkan syarikat untuk menyampaikan perkhidmatan korporat yang tersedia secara eksklusif kepada CSP yang dilesenkan ADGM. Peningkatan ini mengukuhkan keupayaan syarikat untuk menyokong pelanggan swasta, pejabat keluarga, individu bernilai bersih yang tinggi, dan institusi yang menubuhkan atau memperluaskan kehadiran mereka di rantau ini. \n \n \n Mohammed Shafeek, Pengasas dan CEO MS Holdings, berkata: “ADGM adalah di mana ambisi memenuhi piawaian, dan Abu Dhabi dengan cepat menjadi alamat global untuk pertumbuhan yang berterusan dan bertanggungjawab. Menjadi sebahagian daripada ekosistem ini, sebagai Penyedia Perkhidmatan Syarikat ADGM adalah momen kebanggaan bagi MS. Kami berterima kasih kepada ADGM Authority dan kepimpinan mereka untuk kejelasan, bimbingan, dan sokongan sepanjang perjalanan ini dan untuk kepercayaan yang mereka telah meletakkan dalam MS. Saya juga mahu mengakui pasukan kami yang kekal berdisiplin sepanjang perjalanan ini dan memperoleh landasan ini. MS akan menahan diri kepada bar tertinggi dalam pengurusan, pematuhan, dan penghantaran pelanggan, membina hubungan berdasarkan nilai-nilai dan kesan, dan menyumbang secara bermakna kepada ADGM dan ekosistem Abu Dhabi yang lebih luas." Kami berterima kasih kepada ADGM Authority dan kepimpinan mereka untuk kejelasan, bimbingan, dan sokongan sepanjang perjalanan ini dan untuk kepercayaan yang mereka telah meletakkan dalam MS. Saya juga mahu mengakui pasukan kami yang kekal berdisiplin sepanjang perjalanan ini dan memperoleh landasan ini. Berdasarkan lesen DIFC yang dijamin tahun lepas, kehadiran MS di kedua-dua ADGM dan DIFC meletakkan ia di antara bilangan terhad firma perundingan di UAE yang mampu menyokong struktur dan pematuhan antara bidang kuasa di kedua-dua pusat kewangan. 
 
 
Anas Ebrahim, COO, MS, menambah: "Lisensi CSP meningkatkan cara kami menyokong pelanggan kami daripada ADGM. ia membolehkan kami menyampaikan perkhidmatan syarikat di samping keupayaan perundingan kami, menawarkan penyelesaian end-to-end yang disokong oleh pengurusan yang kukuh, pematuhan, dan konektiviti global." Dari ADGM, MS akan menyediakan rangkaian perkhidmatan yang komprehensif, termasuk: 
 
 
 
 
 
 
ADGM pembentukan syarikat dan pentadbiran syarikat operasi dan struktur holding Membina dan menguruskan ADGM SPVs. Pembentukan dan sokongan pengurusan bagi Yayasan ADGM. Pengarah, Setiausaha Syarikat, dan Perkhidmatan Nominasi Pentadbiran korporat, pematuhan dan sokongan peraturan Pejabat Keluarga dan Struktur Kekayaan Swasta ADGM Pembentukan Syarikat Sukan SPM . About ADGM’s Company Services Provider (CSP) Regime Diperkenalkan pada bulan April 2021, dengan perubahan penting yang berkuatkuasa pada 30 Januari 2023, rejim Pembekal Perkhidmatan Syarikat (CSP) Pasaran Global Abu Dhabi memerlukan kenderaan dan asas tujuan khas (SPV) yang tidak dikecualikan untuk menamakan CSP yang dilesenkan ADGM untuk pembentukan syarikat, pendaftaran undang-undang, dan pentadbiran korporat yang berterusan, perkhidmatan yang kini disediakan oleh pembekal berlisensi yang beroperasi dalam ADGM. Skim ini direka untuk meningkatkan pengawasan peraturan, mengukuhkan pengurusan, dan menyesuaikan entiti ADGM dengan piawaian pematuhan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. keperluan utama termasuk mengekalkan sambungan ADGM, pematuhan kepada kerangka kerja operasi dan pengurusan yang ditetapkan, dan penunjukan CSP yang dilesenkan, dengan pengecualian terhad yang tersedia untuk SPV tertentu yang dimiliki oleh entiti yang dikawal. Semasa ADGM terus mengukuhkan kedudukan sebagai pusat kewangan global, MS kekal komited untuk penyertaan jangka panjang di rantau ini, menyokong pelanggan dengan khidmat perundingan yang dipercayai dan perkhidmatan korporat yang dikawal sambil terus melabur dalam pertumbuhan Abu Dhabi. About MS MS adalah sayap perundingan pelanggan korporat dan swasta MS Holdings, yang menyatukan pasukan profesional pelbagai disiplin untuk menawarkan kepakaran dalam perkhidmatan korporat, pematuhan, perundingan, cukai dan perakaunan kepada pelanggan swasta dan antarabangsa. Dengan lebih daripada 50 pakar dan profesional yang berkhidmat di 4 pejabat, yang termasuk kehadiran yang signifikan di bidang kuasa terkemuka UAE, MS mendorong pelanggan swasta, korporat, dan institusi untuk mengambil tindakan berani yang merangsang pertumbuhan dan mempercepatkan hasil di Teluk.