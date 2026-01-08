MS-ийн ADGM-д лицензийн компанийн үйлчилгээний ханган нийлүүлэгч болгон чухал ач холбогдолтой

\n \n Мэргэшлэлт MS-ийг UAE-ийн тэргүүлэх санхүүгийн төвд бизнесийн өргөн хүрээ, структурийг дэмждэг. Мэргэшлэлт MS-ийг UAE-ийн тэргүүлэх санхүүгийн төвд бизнесийн өргөн хүрээ, структурийг дэмждэг. Абу Даби, ОАЭ - MS, MS Holdings-ийн корпорацийн, хувийн хэрэглэгчийн зөвлөгөөний хавтгай, Абу Даби Global Market (ADGM) нь компанийн үйлчилгээний ханган нийлүүлэгч (CSP) гэж лицензийг олж авсан бөгөөд Абу Даби болон ОАЭ-ийн олон улсын санхүүгийн төв экосистемтай компанийн үргэлжлэхэд чухал ач холбогдолтой юм. MS олон жилийн турш Абу Даби дахь хэрэглэгчдэд идэвхжүүлэх, дэмждэг. CSP-ийн лицензийг хүлээн зөвшөөрч, компани нь ADGM-ийн лицензийг хүлээн зөвшөөрсөн CSP-ийн хувьд зөвхөн боломжтой корпорацийн үйлчилгээг хангах боломжийг олгодог. Энэ дэмжлэг нь компанийн хувийн хэрэглэгчдэд дэмжлэг үзүүлэх боломжийг сайжруулдаг. \n \n \n Mohammed Shafeek, MS Holdings-ийн байгуулагч, гүйцэтгэх захирал хэлсэн: "ADGM нь амбицийг стандартыг хангадаг бөгөөд Абу-Даби нь урт хугацааны, итгэлтэй өсөлтийн дэлхийн хаяг юм. ADGM компанийн үйлчилгээний ханган нийлүүлэгчдийн хувьд энэ экосистемийн нэг хэсэг байх нь MS-ийн хувьд гоо сайхны цаг юм. Бид ADGM Authority болон түүний удирдамж, зөвлөгөө, дэмжлэг, энэ аялал хооронд, MS-д байрлуулсан итгэл нь ADGM-ийг баярлалаа. Би бас энэ аялал жуулчлалтай байлгах, энэ аялал жуулчлалтай байлгахын тулд мэдэгдэж хүсч байна. MS-ийн удирдлагын, тохиргоог, хэрэглэгчдэд нийлмэл, үнэ цэнэтэй суурилсан харилцааг бий болгох, ADGM-ийг болон Абу-Даби-ийн дэлхий даяар экосистему Mohammed Shafeek, MS Holdings-ийн байгуулагч, гүйцэтгэх захирал хэлсэн: "ADGM нь амбицийг стандартыг хангадаг бөгөөд Абу-Даби нь урт хугацааны, итгэлтэй өсөлтийн дэлхийн хаяг юм. ADGM компанийн үйлчилгээний ханган нийлүүлэгчдийн хувьд энэ экосистемийн нэг хэсэг байх нь MS-ийн хувьд гоо сайхны цаг юм. Бид ADGM Authority болон түүний удирдамж, зөвлөгөө, дэмжлэг, энэ аялал хооронд, MS-д байрлуулсан итгэл нь ADGM-ийг баярлалаа. Би бас энэ аялал жуулчлалтай байлгах, энэ аялал жуулчлалтай байлгахын тулд мэдэгдэж хүсч байна. MS-ийн удирдлагын, тохиргоог, хэрэглэгчдэд нийлмэл, үнэ цэнэтэй суурилсан харилцааг бий болгох, ADGM-ийг болон Абу-Даби-ийн дэлхий даяар экосистему Өнгөрсөн жил DIFC-ийн лицензийг хангахын тулд MS-ийн ADGM болон DIFC-д байгаа нь UAE-д хязгаарлагдмал олон зөвлөгөөний компаниудын дунд байрладаг. \n \n \n Anas Ebrahim, COO, MS, нэмсэн: "CSP лиценз нь ADGM-ийн хэрэглэгчдийн дэмжлэгийг сайжруулах арга замыг сайжруулдаг. Энэ нь компанийн үйлчилгээг бидний зөвлөгөөний хүчин чадалтай, хүчтэй удирдлагын, тохиргоог, дэлхийн холболт дэмждэг эцэст-д шийдлийг санал болгож чадна. " Anas Ebrahim, COO, MS, нэмсэн: "CSP лиценз нь ADGM-ийн хэрэглэгчдийн дэмжлэгийг сайжруулах арга замыг сайжруулдаг. Энэ нь компанийн үйлчилгээг бидний зөвлөгөөний хүчин чадалтай, хүчтэй удирдлагын, тохиргоог, дэлхийн холболт дэмждэг эцэст-д шийдлийг санал болгож чадна. " ADGM-аас MS нь: \n \n \n \n \n \n \n ADGM компанийн үүсгэх, үйл ажиллагааны компаниуд, холдинг бүтэцдийн удирдлагын ADGM SPVs бүтэц, удирдах. ADGM Foundation-ийн байгуулалтын болон удирдлагын дэмжлэг. Үйлдвэрлэгч, компанийн Секретар, нэрлэгчийн үйлчилгээ Корпорацийн удирдлагын, хангамж, хяналтын дэмжлэг Эмэгтэйчүүдийн гэр бүтэц, хувийн багасгалын бүтэц ADGM компанийн боловсруулах Өнгөрсөн About ADGM’s Company Services Provider (CSP) Regime Абу Даби Global Market's Company Service Provider (CSP) тогтолцоог 30 оны нэгдүгээр сарын 2023-ээс гүйцэтгэсэн чухал өөрчлөлтийг 2021-ийн дөрөвдүгээр сард танилцуулсан Special Purpose Vehicles (SPVs) болон Foundation нь ADGM-ийн лицензтай CSP-ийг нэрлэдэг бөгөөд ADGM-ийн дотор үйл ажиллагаа явуулж буй лицензийн ханган нийлүүлэгчдийн үйлчилгээний компанийн үүсгэх, хууль ёсны бүртгэлийн болон одоогийн корпорацийн удирдлагын хувьд. Режим нь хяналтын хяналтыг сайжруулах, удирдлагын хүчдэлтийг сайжруулах, ADGM суурь нь олон улсын хүлээн зөвшөөрсөн ач холбогдолтой стандартыг харьцуулахын тулд зорилготой юм. Баримтлалтай шаардлага нь ADGM-ийн түншлэлг хадгалах, тохирсон үйл ажиллагаа, хяналтын бүтэц, лицензийн CSP-ийн оюутнуудыг эзэмшиж, хяналттай суурь нь тодорхой SPV-ийн хувьд хязгаарлагдмал хязгаарлалттай байдаг. ADGM нь дэлхий даяар санхүүгийн хавтгай болгон түүний байршил сайжруулахын тулд, MS нь бүсэд урт хугацааны оролцох, хэрэглэгчдэд итгэмжлэгдсэн зөвлөгөөний, регулируулсан корпорацийн үйлчилгээг дэмжих, Абу Дабиын өсөлтийн талаар дэлхий даяар хөрөнгө оруулаарай. About MS MS Холдинг-ийн корпорацийн, хувийн хэрэглэгчийн зөвлөгөөний баг юм. MS Холдинг нь корпорацийн, тохиргооны, зөвлөгөөний, төлбөр, бухгалтерийн үйлчилгээний мэргэжилтнүүдийг хувийн болон олон улсын хэрэглэгчдэд санал болгож буй олон тооны мэргэжилтнүүдийн баг нэгтгэхийн тулд. 4 албан ёсны гаруй мэргэжилтнүүдийн 50 гаруй мэргэжилтнүүд, мэргэжилтнүүд нь ОАЭ-ийн алдартай орчинд ихэвчлэн байдаг бөгөөд MS-ийн хувийн хэрэглэгчдэд, корпораци, байгууллагад өсөлтийн дэмжих, Ойрхи Дорнод үр дүнг хурдан болгохын тулд хүчтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. \n \n Энэ нийтлэл HackerNoon-ийн Бизнесийн Блогчлалын хөтөлбөрт хуваалцсан. Энэ нийтлэл HackerNoon-ийн Бизнесийн Блогчлалын хөтөлбөрт хуваалцсан. Энэ нийтлэл HackerNoon's дээр бичсэн . Бизнесийн блог Бизнесийн блог