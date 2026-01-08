MSはADGMライセンス付き企業サービスプロバイダーとして重要なマイルストーンを記録

\n \n マイルストーンは、民間および機関の顧客がアラブ首長国連邦の主要な金融センターで事業を拡大し、構造化するのを支援するためのMSの位置づけです。 マイルストーンは、民間および機関の顧客がアラブ首長国連邦の主要な金融センターで事業を拡大し、構造化するのを支援するためのMSの位置づけです。 アブダビ、UAE - MS Holdingsの企業および民間顧客コンサルティング部門は、アブダビグローバルマーケット(ADGM)によって企業サービスプロバイダー(CSP)としてライセンスを取得し、アブダビとアラブ首長国連邦の国際金融センターエコシステムとの継続的なコミットメントにおける重要なマイルストーンとなりました。 MSは、Abu DhabiおよびADGMフレームワーク内で数年間、顧客を積極的にアドバイスおよび支援してきました。CSPライセンスの授与は、より高い規制カテゴリーへの進展を意味し、ADGMライセンスを取得したCSPに独占的に利用可能な企業サービスを提供することを可能にします。 \n \n \n MS Holdingsの創設者兼CEOであるMohammed Shafeek氏は次のように述べています。 「ADGMは野心が基準を満たす場所であり、アブダビは長期的な責任ある成長のためのグローバルなアドレスとなりつつあります。ADGM企業サービスプロバイダーとしてのこのエコシステムの一部であることは、MSにとって誇りの瞬間です。我々はADGM当局とそのリーダーシップに、この旅を通じて明確さ、指導、支援、そしてMSに置いた信頼に感謝しています。 MS Holdingsの創設者兼CEOであるMohammed Shafeek氏は次のように述べています。 「ADGMは野心が基準を満たす場所であり、アブダビは長期的な責任ある成長のためのグローバルなアドレスとなりつつあります。ADGM企業サービスプロバイダーとしてのこのエコシステムの一部であることは、MSにとって誇りの瞬間です。我々はADGM当局とそのリーダーシップに、この旅を通じて明確さ、指導、支援、そしてMSに置いた信頼に感謝しています。 昨年確保されたDIFCのライセンスに基づき、ADGMとDIFCの両方でMSの存在は、両方の金融センターの管轄間の構造とコンプライアンスをサポートできるアラブ首長国連邦における限られたコンサルティング会社の1つに位置しています。 \n \n \n Anas Ebrahim, COO, MS は次のように付け加えた。 「CSPライセンスは、当社の顧客をADGMからどのようにサポートするかを強化し、強力なガバナンス、コンプライアンス、グローバルなコネクティビティによってサポートされるエンドトップソリューションを提供するコンサルティング能力とともに、当社のサービスを提供することを可能にします」 Anas Ebrahim, COO, MS は次のように付け加えた。 「CSPライセンスは、当社の顧客をADGMからどのようにサポートするかを強化し、強力なガバナンス、コンプライアンス、グローバルなコネクティビティによってサポートされるエンドトップソリューションを提供するコンサルティング能力とともに、当社のサービスを提供することを可能にします」 ADGMから、MSは以下を含む包括的なサービスを提供します。 \n \n \n \n \n \n \n ADGM会社の設立と運営会社およびハンドリング構造の管理 ADGM SPVsの構造と管理 ADGM財団の設立と統治の支援。 ディレクター、会社秘書、およびノミネートサービス 企業統治、コンプライアンス、および規制支援 ファミリーオフィスと私的富の構造化 ADGM会社設立 ADGM SPVS About ADGM’s Company Services Provider (CSP) Regime 2021年4月に導入され、2023年1月30日に重大な変更が施行され、アブダビグローバルマーケットの企業サービスプロバイダー(CSP)制度は、免除されていない特別目的車両(SPV)および財団が、ADGM内で活動するライセンス付きプロバイダーによって提供される企業設立、法定申請、継続的な企業管理のためのADGMライセンスを受けたCSPを任命することを要求しています。 この制度は、規制上の監督を強化し、ガバナンスを強化し、ADGM団体を国際的に認められたコンプライアンス基準に調和させることを目的としています. Key requirements includeining an ADGM nexus, adherence to prescribed operational and governance frameworks, and the appointment of a licensed CSP, with limited exemptions available for certain SPVs owned by regulated entities. ADGMがグローバルな金融ハブとしての地位を強化し続けるにつれて、MSは、アブダビの成長に投資し続ける一方で、信頼できるコンサルティングサービスと規制された企業サービスを顧客に提供し、地域における長期的な参加にコミットしています。 About MS MSは、企業と民間の顧客に企業、コンプライアンス、コンサルティング、税務および会計サービスの専門知識を提供する多学科の専門家のチームを結集するMSホールディングスの企業と民間の顧客の顧客のコンサルティング翼です。 \n \n この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムに掲載されました。 この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムに掲載されました。 この記事はHackerNoonの記事に掲載されました。 . ビジネスブログプログラム ビジネスブログプログラム