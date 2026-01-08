MS ADGM لائسنسنگ کمپنی سروس فراہم کرنے والے کے طور پر ایک اہم مہم کا نشانہ بناتا ہے

\n \n میٹرکس ایم ایس کو خصوصی اور موسمی گاہکوں کو متحدہ عرب امارات کے اہم مالی مرکزوں میں اپنے کاروبار کی توسیع اور ساخت میں مدد کرنے کے لئے موقع دیتا ہے. میٹرکس ایم ایس کو خصوصی اور موسمی گاہکوں کو متحدہ عرب امارات کے اہم مالی مرکزوں میں اپنے کاروبار کی توسیع اور ساخت میں مدد کرنے کے لئے موقع دیتا ہے. ایم ایس، ایم ایس ہولڈنگز کی کارپوریٹ اور نجی کسٹمر مشورہنگ کی جانچ پڑتال ہے، ایم ایس کو ایم ایس ہولڈنگز کے عالمی مارکیٹ (ADGM) کی طرف سے ایک کمپنی سروس فراہم کرنے والے (CSP) کے طور پر لائسنس دیا گیا ہے، کمپنی کے ایم ایس ہولڈنگز اور امارات کے بین الاقوامی مالیاتی مرکز ایشیائی نظام کے ساتھ جاری تعلقات میں ایک اہم پہلا قدم ہے. ایم ایس نے کئی سالوں سے ای ڈی ایم ایم کے فریم ورک کے تحت ایبو ڈی بی میں گاہکوں کی مشورہ اور حمایت کی ہے. سی ایس پی لائسنس کا تعین ایک اعلی مقررات کی فریم ورک میں ترقی کا اظہار کرتا ہے، کمپنی کو کاروباری خدمات فراہم کرنے کی اجازت دیتا ہے جو ای ڈی ایم کے لائسنس شدہ سی ایس پی کے لئے منفرد طور پر دستیاب ہیں. اس ترقی نے کمپنی کی خصوصی گاہکوں، خاندان کے دفتروں، اعلی نیٹ ویو کے افراد، اور تنظیموں کو اس علاقے میں ان کی موجودگی قائم یا بڑھانے کی مدد کرنے کی صلاحیت کو مضبوط کیا ہے. \n \n \n Mohammed Shafeek، MS Holdings کی بنیاد اور CEO نے کہا: "ADGM اس جگہ ہے جہاں خواہش معیار کو پورا کرتا ہے، اور ابو دبی تیزی سے طویل مدتی، ذمہ دار ترقی کے لئے عالمی ایڈریس بن رہا ہے. اس ماحول کے حصہ ہونے کے طور پر، ایک ADGM کمپنی سروس فراہم کرنے والے کے طور پر MS کے لئے فخر کا ایک وقت ہے. ہم ADGM آفس اور اس کے رہنماؤں کو اس سفر کے دوران واضحات، ہدایت، اور حمایت کے لئے اور اس اعتماد کے لئے شکریہ ادا کرتے ہیں جو انہوں نے ایم ایس میں ڈال دیا ہے. میں بھی ہماری ٹیم کو تسلیم کرنا چاہتا ہوں جو اس سفر کے دوران سماجی طور پر رہتا ہے اور اس مہم کو حاصل کیا ہے. ایم ایس حکمرانی، مطابقگی، اور گاہکوں کی فراہمی میں سب سے اوپر پر رکھے گا، قیمتوں اور اثر پر مبنی تعلقات تعمیر کریں گے، اور ADGM اور زیادہ سے زیادہ ابو د Mohammed Shafeek، MS Holdings کی بنیاد اور CEO نے کہا: "ADGM اس جگہ ہے جہاں خواہش معیار کو پورا کرتا ہے، اور ابو دبی تیزی سے طویل مدتی، ذمہ دار ترقی کے لئے عالمی ایڈریس بن رہا ہے. اس ماحول کے حصہ ہونے کے طور پر، ایک ADGM کمپنی سروس فراہم کرنے والے کے طور پر MS کے لئے فخر کا ایک وقت ہے. ہم ADGM آفس اور اس کے رہنماؤں کو اس سفر کے دوران واضحات، ہدایت، اور حمایت کے لئے اور اس اعتماد کے لئے شکریہ ادا کرتے ہیں جو انہوں نے ایم ایس میں ڈال دیا ہے. میں بھی ہماری ٹیم کو تسلیم کرنا چاہتا ہوں جو اس سفر کے دوران سماجی طور پر رہتا ہے اور اس مہم کو حاصل کیا ہے. ایم ایس حکمرانی، مطابقگی، اور گاہکوں کی فراہمی میں سب سے اوپر پر رکھے گا، قیمتوں اور اثر پر مبنی تعلقات تعمیر کریں گے، اور ADGM اور زیادہ سے زیادہ ابو د گزشتہ سال اس کی DIFC لائسنسنگ کی بنیاد پر، ایم ایس کی موجودگی دونوں ADGM اور DIFC میں اس کو متحدہ عرب امارات میں محدود تعداد میں مشورہ کاروں میں سے ایک میں قرار دیا گیا ہے جو دونوں مالی مرکزوں میں cross-jurisdictional ساخت اور مطابقہ کی حمایت کرسکتے ہیں. \n \n \n Anas Ebrahim، COO، MS، نے مزید کہا: "CSP لائسنس ہم ADGM سے اپنے گاہکوں کی حمایت کرنے کا طریقہ کو بہتر بناتا ہے. یہ ہمیں ہماری مشورہ کی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ کمپنی کی خدمات فراہم کرنے کی اجازت دیتا ہے، مضبوط حکمرانی، مطابقت اور عالمی کنکشن کی حمایت کی طرف سے سب سے اوپر حل فراہم کرتے ہیں. " Anas Ebrahim، COO، MS، نے مزید کہا: "CSP لائسنس ہم ADGM سے اپنے گاہکوں کی حمایت کرنے کا طریقہ کو بہتر بناتا ہے. یہ ہمیں ہماری مشورہ کی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ کمپنی کی خدمات فراہم کرنے کی اجازت دیتا ہے، مضبوط حکمرانی، مطابقت اور عالمی کنکشن کی حمایت کی طرف سے سب سے اوپر حل فراہم کرتے ہیں. " ADGM سے، MS ایک جامع سیٹ کی خدمات فراہم کرے گا، جس میں شامل ہیں: \n \n \n \n \n \n \n ADGM کمپنی کی تشکیل اور آپریٹنگ کمپنیوں اور ہولڈنگ ساختوں کا انتظام ADGM SPVs کی ساخت اور انتظام. ADGM فاؤنڈیشنز کے لئے قائم اور حکمرانی کی حمایت. ڈائریکٹر، کمپنی کے سرٹیفکیٹ، اور نامزد سروسز کارپوریٹ حکمرانی، مطابقت اور مقررات کی حمایت خاندان کے دفتر اور ذاتی ثروت کی ساخت ADGM کمپنی کی تشکیل ایڈجسٹ SPVs About ADGM’s Company Services Provider (CSP) Regime 30 جنوری 2023 کو قابل ذکر تبدیلیوں کے ساتھ اپریل 2021 میں قائم کیا گیا، ابوظبی گلوبل مارکیٹ کے کمپنی سروس فراہم کرنے والے (CSP) نظام کو غیر آزاد خصوصی مقاصد کی گاڑیوں (SPVs) اور فاؤنڈیشنز کو ADGM کے اندر اندر کام کرنے والے لائسنس فراہم کرنے والے سپلائرز کی طرف سے کارپوریٹ تشکیل، قانونی دستاویزات، اور جاری کارپوریٹ انتظامیہ کے لئے ایک ADGM لائسنس شدہ سپلائرز کی طرف سے فراہم کردہ خدمات کی ضرورت ہے. اس نظام کو ریگولیٹری نگرانی کو بہتر بنانے، حکمرانی کو مضبوط کرنے اور ADGM اداروں کو بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ مطابقت کے معیار کے ساتھ مطابقت کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے. اہم ضروریات میں ADGM لنکس کو برقرار رکھنے، مقررہ آپریٹنگ اور حکمرانی فریم ورک کی پیروی، اور ایک لائسنس شدہ سی ایس پی کا تعین، محدود استثناءات کے ساتھ منظم اداروں کے مالک ہونے والے کچھ SPVز کے لئے دستیاب ہیں. جیسا کہ ADGM عالمی مالی مرکز کے طور پر اپنی حیثیت کو مضبوط کرنے کے لئے جاری رکھتا ہے، ایم ایس علاقے میں طویل مدتی مشارکت کی طرف متوجہ رہتا ہے، قابل اعتماد مشورہ اور منظم کاروباری خدمات کے ساتھ گاہکوں کی حمایت کرتے ہوئے اور اببو دبی کی ترقی میں سرمایہ کاری جاری رکھتا ہے. About MS ایم ایس ایک کارپوریٹ اور نجی کسٹمر مشورہنگ پرچم ہے MS ہولڈنگز، جس میں کارپوریٹ، مطابقت، مشورہ، مالیاتی اور اکاؤنٹنگ سروسز میں مہارت فراہم کرنے کے لئے ایک متعدد شعبوں کے پیشہ ور افراد کی ٹیم کو جمع کرتی ہے. 50 سے زائد ماہرین اور پیشہ ور افراد کے ساتھ 4 دفتروں میں خدمت کرتے ہیں، جس میں امارات امارات کے مشہور عدالتوں میں قابل قدر موجودگی شامل ہے، ایم ایس ذاتی گاہکوں، کارپوریٹز، اور اداروں کو ہمت عملی اقدامات کرنے کے لئے ڈرائیور کرتا ہے جو خلیج میں ترقی کو حوصلہ افزائی کرتا ہے اور نتائج کو تیز کرتا ہے. \n \n یہ مضمون HackerNoon کے کاروباری بلاگنگ پروگرام کے تحت شائع کیا گیا تھا. یہ مضمون HackerNoon کے کاروباری بلاگنگ پروگرام کے تحت شائع کیا گیا تھا. یہ مضمون HackerNoon's کے تحت شائع کیا گیا تھا . کاروباری بلاگنگ پروگرام کاروباری بلاگنگ پروگرام