MS marca un marco significativo como provedor de servizos de empresas con licenza ADGM

\n \n O marco posúe MS para apoiar aos clientes privados e institucionais na expansión e estruturación dos seus negocios nos principais centros financeiros dos Emiratos Árabes Unidos. O marco posúe MS para apoiar aos clientes privados e institucionais na expansión e estruturación dos seus negocios nos principais centros financeiros dos Emiratos Árabes Unidos. Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos - MS, a ala de consultoría de clientes corporativos e privados de MS Holdings, foi licenciada como Provedor de Servizos de Empresa (CSP) polo Mercado Global de Abu Dhabi (ADGM), marcando un marco significativo no continuo compromiso da empresa con Abu Dhabi e o ecosistema do centro financeiro internacional dos Emiratos Árabes Unidos. A concesión da licenza CSP representa a progresión a unha categoría regulatoria máis elevada, permitindo á empresa ofrecer servizos corporativos que están dispoñibles exclusivamente para os CSP licenciados por ADGM. Esta mellora reforza a capacidade da empresa para apoiar clientes privados, oficinas familiares, persoas de alto valor neto e institucións que establezan ou amplían a súa presenza na rexión. \n \n \n Mohammed Shafeek, fundador e CEO de MS Holdings, dixo: “A ADGM é onde a ambición cumpre os estándares, e Abu Dhabi está a converterse rapidamente no enderezo global para o crecemento a longo prazo e responsable. Ser parte deste ecosistema, como Provedor de Servizos de Empresas ADGM é un momento de orgullo para MS. Estamos agradecidos á Autoridade ADGM e ao seu liderado pola claridade, orientación e apoio ao longo desta viaxe e pola confianza que puxeron na MS. Tamén quero recoñecer ao noso equipo que permaneceu disciplinado ao longo desta viaxe e gañou este marco. Baseándose na súa licenza DIFC asegurada o ano pasado, a presenza de MS en ADGM e DIFC sitúana entre un número limitado de firmas de consultoría nos Emiratos Árabes Unidos capaces de apoiar a estruturación e o cumprimento transjurisdiccional entre os dous centros financeiros. 
 
 
Anas Ebrahim, COO, MS, engadiu: "A licenza CSP mellora a forma en que apoiamos aos nosos clientes desde ADGM. Permítenos ofrecer servizos de empresa xunto coas nosas capacidades de asesoramento, ofrecendo solucións de extremo a extremo apoiadas por unha forte gobernanza, cumprimento e conectividade global". Permítenos ofrecer servizos de empresa xunto coas nosas capacidades de asesoramento, ofrecendo solucións de extremo a extremo apoiadas por unha forte gobernanza, cumprimento e conectividade global". Dende ADGM, MS ofrecerá un conxunto completo de servizos, incluíndo: \n \n \n \n \n \n \n ADGM formación e administración de empresas operativas e estruturas de holding Estruturación e xestión de ADGM SPVs. Establecemento e apoio á gobernanza das fundacións ADGM. Director, secretario de empresa e servizos de nomeamento Gobernanza corporativa, cumprimento e apoio regulamentario Oficina familiar e estruturación da riqueza privada Formación da empresa ADGM Adxunto de SPVs. About ADGM’s Company Services Provider (CSP) Regime Introducido en abril de 2021, con cambios significativos que entrarán en vigor o 30 de xaneiro de 2023, o réxime de Provedor de Servizos de Empresa (CSP) do Mercado Global de Abu Dhabi esixe que os vehículos de propósito especial (SPV) e fundacións non exentos nomeen un CSP licenciado por ADGM para a formación de empresas, os rexistros estatutarios e a administración corporativa en curso, servizos que agora prestan provedores licenciados que operan dentro de ADGM. O réxime está deseñado para mellorar a supervisión reguladora, fortalecer a gobernanza e aliñar as entidades ADGM coas normas de conformidade internacionalmente recoñecidas.Os requisitos clave inclúen o mantemento dun nexo ADGM, o cumprimento dos marcos operativos e de gobernanza prescritos e a designación dun CSP licenciado, con exencións limitadas dispoñibles para determinados SPV de propiedade de entidades reguladas. A medida que ADGM continúa fortalecendo a súa posición como centro financeiro global, MS permanece comprometida coa participación a longo prazo na rexión, apoiando aos clientes con servizos de consultoría de confianza e servizos corporativos regulados mentres continúa investindo no crecemento de Abu Dhabi. About MS MS é unha ala de consultoría de clientes corporativos e privados de MS Holdings, que reúne un equipo de profesionais multidisciplinares para ofrecer experiencia en servizos corporativos, cumprimento, asesoramento, impostos e contabilidade a clientes privados e internacionais.Con máis de 50 expertos e profesionais que serven en 4 oficinas, que inclúe a presenza significativa nas xurisdicións prominentes dos Emiratos Árabes Unidos, MS impulsa clientes privados, corporacións e institucións para tomar accións audaces que estimulen o crecemento e aceleran os resultados no Golfo. 
 
Esta historia foi publicada baixo HackerNoon's Business Blogging Program. 