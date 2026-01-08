MS shënon një hap të rëndësishëm si ofrues i shërbimeve të kompanisë me licencë ADGM

\n \n Kalimi pozicionon MS për të mbështetur klientët privatë dhe institucionale në zgjerimin dhe strukturimin e biznesit të tyre në qendrat kryesore financiare të Emiratet e Bashkuara Arabe. Kalimi pozicionon MS për të mbështetur klientët privatë dhe institucionale në zgjerimin dhe strukturimin e biznesit të tyre në qendrat kryesore financiare të Emiratet e Bashkuara Arabe. Abu Dhabi, Emiratet e Bashkuara Arabe - MS, krahu këshillues i korporatave dhe klientëve privatë i MS Holdings, është licencuar si ofrues i shërbimeve të kompanisë (CSP) nga Abu Dhabi Global Market (ADGM), duke shënuar një hap të rëndësishëm në angazhimin e vazhdueshëm të firmës me Abu Dhabi dhe ekosistemin e qendrave financiare ndërkombëtare të Emiratet e Bashkuara Arabe. MS ka qenë aktiv në këshillimin dhe mbështetjen e klientëve në Abu Dhabi dhe në kuadër të ADGM për disa vjet. dhënia e licencës CSP përfaqëson progresin në një kategori më të lartë rregullatore, duke lejuar firmën për të ofruar shërbime korporative që janë ekskluzivisht në dispozicion për CSP-të e licencuar nga ADGM. Kjo përmirësim forcon aftësinë e firmës për të mbështetur klientët privatë, zyrat familjare, individët me vlerë të lartë neto, dhe institucionet që themelojnë ose zgjerojnë praninë e tyre në rajon. 
 
 
Mohammed Shafeek, themelues dhe CEO i MS Holdings, tha: "ADGM është vendi ku ambicia i plotëson standardet, dhe Abu Dhabi po bëhet shpejt adresë globale për rritje afatgjatë dhe të përgjegjshme. Duke qenë pjesë e këtij ekosistemi, si një Ofrues i Shërbimeve të Kompanisë ADGM është një moment krenarie për MS. Ne jemi mirënjohës për Autoritetin ADGM dhe udhëheqjen e tij për qartësinë, udhëzimin dhe mbështetjen gjatë kësaj udhëtimi dhe për besimin që ata kanë vënë në MS. Unë gjithashtu dua të njohim ekipin tonë që ka qëndruar i disiplinuar gjatë kësaj udhëtimi dhe ka fituar këtë etapë. MS do të mbajë veten në barin më të lartë në qeverisjen, përputhshmërinë dhe dorëzimin e klientëve, do të ndërtojë marrëdhënie të bazuara në vlera dhe ndikim dhe do të Duke u bazuar në licencimin e saj DIFC të siguruar vitin e kaluar, prania e MS në të dy ADGM dhe DIFC e pozicionon atë në mesin e një numri të kufizuar të firmave konsulente në Emiratet e Bashkuara Arabe të aftë për të mbështetur strukturimin dhe pajtueshmërinë ndërjurisdiksionale në të dy qendrat financiare. 
 
 
Anas Ebrahim, COO, MS, shtoi: "Licenca CSP përmirëson mënyrën se si ne mbështesim klientët tanë nga ADGM. ajo na lejon të ofrojmë shërbime të kompanisë së bashku me aftësitë tona këshilluese, duke ofruar zgjidhje end-to-end të mbështetura nga qeverisja e fortë, pajtueshmëria dhe lidhjet globale." Nga ADGM, MS do të ofrojë një paketë të plotë shërbimesh, duke përfshirë: 
 
 
 
 
 
 
ADGM Formimi i kompanisë dhe administrimi i kompanive operative dhe strukturave holding Strukturimi dhe menaxhimi i ADGM SPVs. Krijimi dhe mbështetja e qeverisjes për Fondacionet ADGM. Drejtori, sekretari i kompanisë dhe shërbimet e kandidatëve Qeverisja e korporatave, përputhshmëria dhe mbështetja rregullatore Zyra familjare dhe strukturimi i pasurisë private Formimi i kompanisë ADGM Shkëndija e spitalit. About ADGM's Company Services Provider (CSP) Regime Introdhuar në prill të vitit 2021, me ndryshime të rëndësishme që hyjnë në fuqi më 30 janar 2023, regjimi i Shërbimit të Kompanisë (CSP) në Abu Dhabi Global Market kërkon që automjetet dhe fondacionet me qëllim të veçantë (SPV) që nuk janë të përjashtuar të emërojnë një CSP të licencuar nga ADGM për formimin e kompanisë, aplikimet ligjore dhe administrimin e vazhdueshëm të korporatave, shërbime që tani ofrohen nga ofruesit e licencuar që operojnë brenda ADGM. Regjimi është projektuar për të përmirësuar mbikëqyrjen rregullatore, për të forcuar qeverisjen dhe për të përshtatur entitetet ADGM me standardet e pajtueshmërisë të njohura ndërkombëtarisht.Kërkesat kryesore përfshijnë ruajtjen e një lidhjeje ADGM, respektimin e kornizave të përshkruara operacionale dhe të qeverisjes, dhe emërimin e një CSP të licencuar, me përjashtime të kufizuara në dispozicion për SPV-të e caktuara të pronësisë së entiteteve të rregulluara. Ndërsa ADGM vazhdon të forcojë pozitën e saj si një qendër financiare globale, MS mbetet e angazhuar për pjesëmarrje afatgjatë në rajon, duke mbështetur klientët me këshilla të besueshme dhe shërbime të rregulluara të korporatave ndërsa vazhdon të investojë në rritjen e Abu Dhabi. About MS MS është një krah këshillues i korporatave dhe klientëve privatë i MS Holdings, i cili bashkon një ekip profesionistësh multidisciplinarë për të ofruar ekspertizë në shërbimet e korporatave, përputhshmërisë, këshillimit, taksave dhe kontabilitetit për klientët privatë dhe ndërkombëtarë.Me më shumë se 50 ekspertë dhe profesionistë që shërbejnë në 4 zyra, e cila përfshin praninë e konsiderueshme në juridiksionet e shquara të Emiratet e Bashkuara Arabe, MS shtyn klientët privatë, korporatat dhe institucionet për të ndërmarrë veprime të guximshme që stimulojnë rritjen dhe përshpejtojnë rezultatet në Gjirin.