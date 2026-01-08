MS marca un hito significativo como proveedor de servicios de empresa con licencia ADGM

\n \n Los hitos posicionan a MS para apoyar a clientes privados e institucionales en la expansión y estructuración de sus negocios en los principales centros financieros de los Emiratos Árabes Unidos. Los hitos posicionan a MS para apoyar a clientes privados e institucionales en la expansión y estructuración de sus negocios en los principales centros financieros de los Emiratos Árabes Unidos. Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos - MS, la ala de consultoría de clientes corporativos y privados de MS Holdings, ha sido licenciada como proveedor de servicios de empresa (CSP) por el Mercado Global de Abu Dhabi (ADGM), marcando un hito significativo en el continuo compromiso de la empresa con Abu Dhabi y el ecosistema del centro financiero internacional de los Emiratos Árabes Unidos. MS ha estado activo asesorando y apoyando a los clientes en Abu Dhabi y dentro del marco ADGM durante varios años.La concesión de la licencia CSP representa la progresión a una categoría regulatoria más alta, permitiendo a la empresa ofrecer servicios corporativos que están disponibles exclusivamente para los CSP con licencia ADGM. \n \n \n Mohammed Shafeek, fundador y CEO de MS Holdings, dijo: “ADGM es donde la ambición cumple con los estándares, y Abu Dhabi se está convirtiendo rápidamente en la dirección global para el crecimiento responsable a largo plazo. Ser parte de este ecosistema, como proveedor de servicios de empresas ADGM es un momento de orgullo para MS. Estamos agradecidos a la Autoridad ADGM y su liderazgo por la claridad, orientación y apoyo a lo largo de este viaje y por la confianza que han puesto en MS. También quiero reconocer a nuestro equipo que permaneció disciplinado a lo largo de este viaje y ganó este hito. Basándose en su licencia DIFC asegurada el año pasado, la presencia de MS en ADGM y DIFC lo sitúa entre un número limitado de firmas de consultoría en los Emiratos Árabes Unidos capaces de apoyar la estructuración transjurisdiccional y el cumplimiento en los dos centros financieros.

Anas Ebrahim, COO, MS, añadió: "La licencia CSP mejora la forma en que apoyamos a nuestros clientes de ADGM. nos permite ofrecer servicios de empresa junto con nuestras capacidades de asesoramiento, ofreciendo soluciones de extremo a extremo respaldadas por una fuerte gobernanza, cumplimiento y conectividad global". Desde ADGM, MS ofrecerá un conjunto completo de servicios, incluyendo: \n \n \n \n \n \n \n ADGM formación y administración de sociedades operativas y estructuras de holding Estructuración y gestión de ADGM SPVs. Establecimiento y apoyo de gobernanza para las fundaciones ADGM. Director, secretario de empresa y servicios de nombramiento Gobernanza corporativa, cumplimiento y apoyo reglamentario Oficina familiar y estructuración de la riqueza privada Formación de la empresa ADGM ADM de SPVs. About ADGM’s Company Services Provider (CSP) Regime Introducido en abril de 2021, con modificaciones significativas que entrarán en vigor el 30 de enero de 2023, el régimen de proveedor de servicios corporativos (CSP) del mercado global de Abu Dhabi requiere que los vehículos de propósito especial (SPV) y las fundaciones no exentas designen un CSP con licencia ADGM para la formación de empresas, los registros legales y la administración corporativa en curso, servicios que ahora proporcionan los proveedores con licencia que operan dentro de ADGM. El régimen está diseñado para mejorar la supervisión regulatoria, fortalecer la gobernanza y alinear las entidades ADGM con las normas de cumplimiento reconocidas internacionalmente.Los requisitos clave incluyen el mantenimiento de un nexo ADGM, el cumplimiento de los marcos operativos y de gobernanza prescritos, y la designación de un CSP con licencia, con exenciones limitadas disponibles para ciertos SPV propiedad de entidades reguladas. A medida que ADGM continúa reforzando su posición como centro financiero global, MS sigue comprometida con la participación a largo plazo en la región, apoyando a los clientes con servicios de consultoría de confianza y servicios corporativos regulados, mientras continúa invirtiendo en el crecimiento de Abu Dhabi. About MS MS es una ala de consultoría de clientes corporativos y privados de MS Holdings, que reúne a un equipo de profesionales multidisciplinares para ofrecer experiencia en servicios corporativos, de cumplimiento, consultoría, impuestos y contabilidad a clientes privados e internacionales. 