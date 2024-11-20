Alexandr Hacicheant 如何通过 SRE 实践优先考虑工程师的福祉





技术专业人员面临繁重的工作量和紧迫的期限，这可能会严重损害他们的健康。来自技术专业人员匿名社区 Blind 的最新数据显示，57% 的技术员工表示感到精疲力竭，常见的压力因素包括长时间工作和持续保持运营可靠性的压力。虽然 Google 和 LinkedIn 等顶级科技公司已经实施了站点可靠性工程 (SRE) 实践来解决系统可靠性问题并最大限度地减少倦怠，但越来越多的人认为必须采取更多措施来从个人层面支持开发人员。





正是在这个时候，Mayflower 可靠性工程负责人 Alexandr Hacicheant 提出了一个以人为本的解决方案。“我们经常认为工程师是永不停歇的解决问题的人，但他们也是需要平衡才能茁壮成长的人，”Alexandr 解释道。通过关注开发人员的福祉，Alexandr 的方法旨在建立更健康、更可持续的技术团队，将工作与生活的平衡定位为业务的当务之急，而不是事后的想法。





Alexandr 在 Mayflower 的职业生涯主要致力于打造一个让开发人员能够出色工作且不牺牲自身福祉的工作场所。“我的目标不仅仅是解决系统可靠性问题；而是为工程师提供一个让他们感到被重视和平衡的支持性环境，”他分享道。他的方法侧重于通过团队自主性、明确的绩效指标和简化的工作流程来提高生产力，帮助工程师保持参与度和专注度，而无需不断进行救火。





对于亚历山大来说，预防倦怠首先要为开发人员提供有效管理时间所需的资源和结构。“通过减少被动工作量并授权工程师从事高影响力项目，我们正在创造一个让他们真正享受工作的空间，”他补充道。





Alexandr 的主要举措之一是解决科技行业最常见的倦怠源之一：值班轮班。“值班工作对开发人员来说压力极大，尤其是当它打乱了他们的休息时间时，”他解释道。在 Mayflower，他的团队实施了自动化系统，该系统负责日常维护，并仅在出现关键问题时提醒工程师，使他们能够不间断地停机。“减少不必要的干扰可以让工程师充分恢复精力，这对他们的健康和工作效率都至关重要，”Alexandr 指出。





事实证明，这种方法能够有效降低 Mayflower 工程师的压力水平，使他们能够以全新的专注力和动力重返工作岗位。对于 Alexandr 来说，减少倦怠不仅仅是对个人工程师的好处，而是一项核心业务战略。“健康的工程师是高效的工程师，高效的工程师推动着公司的成功，”他强调道。





虽然亚历山大在 Mayflower 的努力在系统可靠性和员工满意度方面取得了切实的进步，但他认为整个行业需要优先考虑开发人员的福祉。“如果我们要让技术可持续发展，我们需要将工程师的福祉放在首位，而不仅仅是系统正常运行时间，”他辩称。通过采用“以人为本”的理念，亚历山大树立了其他领导者可以效仿的标准，为整个行业的开发人员创造了一个更具支持性的环境。





Alexandr 已开始通过行业讨论、研讨会和出版物更广泛地分享他的见解。他传达的信息简单而有力：注重工作与生活的平衡不仅仅是一种福利；它是打造能够应对现代技术挑战的坚韧团队的重要组成部分。“当我们以人为本时，我们创造了一个支持工程师和企业成功的工作环境，”他说。





展望未来，亚历山大设想科技行业将以开发者的福祉为主要关注点。“我们必须将思维从‘最新的科技趋势是什么？’转变为‘我们如何为我们的工程师创造一个可持续的工作场所？’”他反思道。他未来的目标包括在 Mayflower 内部进一步完善他的“以人为本”方法，并鼓励整个行业采用这种方法。





正如亚历山大所说：“科技的未来不仅仅取决于创新，还取决于创造人们可以蓬勃发展的环境。”通过倡导尊重工作与生活平衡的工作文化，他旨在激励整个行业的领导者不仅培养高效的团队，而且培养真正健康的团队。

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