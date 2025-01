Ndlela leyi Alexandr Hacicheant a Rhangisaka Vuhlayiseki bya Vanjhiniyara ha yona hi Maendlelo ya SRE

Vativi va swa thekinoloji va langutana ni ntirho wo tika ni masiku yo hetelela yo tika, leswi nga onhaka swinene vuhlayiseki bya vona. Data ya sweswinyana ku suka eka Blind, vaaki lava nga tiviwiki va tiphurofexinali ta thekinoloji, yi paluxa leswaku 57% wa vatirhi va thekinoloji va vika ku titwa va hisiwile, na swilo leswi tolovelekeke leswi tshikilelaka ku katsa na tiawara to leha na ntshikilelo lowu tshamaka wu ri kona ku hlayisa ku tshembheka ka ntirho. Loko tifemeni ta thekinoloji ya le henhla to fana na Google na LinkedIn ti tirhisile maendlelo ya Vuinjhiniyere bya ku Tshembeka ka Sayiti (SRE) ku lulamisa ku tshembheka ka sisiteme na ku hunguta ku hisiwa, ku na ku twanana loku kulaka leswaku ku fanele ku endliwa swo tala ku seketela vatumbuluxi eka xiyimo xa munhu hi xiyexe.





Laha hi laha Alexandr Hacicheant, loyi a langutelaka Reliability Engineering eka Mayflower, a nghenelelaka hi xitshunxo lexi rhangisaka vanhu ku sungula. Alexandr wa hlamusela: “Hakanyingi hi ehleketa hi vanjhiniyara tanihi vanhu lava nga heriki lava tiyiselaka ku tlhantlha swiphiqo, kambe nakambe i vanhu lava lavaka ku ringanisela leswaku va humelela.” Hi ku kongomisa eka vuhlayiseki bya vatumbuluxi, maendlelo ya Alexandr ya kongomisa ku aka swipano swa thekinoloji leswi hanyeke kahle, leswi nga ta tshama nkarhi wo leha, ku veka ku ringanisela ka ntirho na vutomi tanihi xilaveko xa bindzu ku tlula ku ehleketa endzhaku.





Xiphemu lexikulu xa riendzo ra Alexandr eMayflower xi fambelana na ku tumbuluxa ndzhawu ya ntirho laha vatumbuluxi va nga humelelaka handle ko nyikela hi vuhlayiseki bya vona. “Xikongomelo xa mina a ku nga ri ku tlhantlha timhaka ta ku tshembeka ka fambiselo ntsena; a ku ri ku nyika vanjhiniyara ndhawu leyi seketelaka laha va titwaka va ri va nkoka naswona va ringaniseriwile,” wa avelana. Endlelo ra yena ri kongomisiwile eka ku ndlandlamuxa vuhumelerisi hi ku tifuma ka xipano, timetriki ta matirhelo leti nga erivaleni, na maendlelo ya ntirho lama olovisiweke, ku pfuna vanjhiniyara ku tshama va nghenelerile na ku kongomisa handle ko tshama va ri karhi va tima ndzilo.





Eka Alexandr, ku sivela ku hisiwa swi sungula hi ku nyika vatumbuluxi switirhisiwa na xivumbeko lexi va xi lavaka ku lawula nkarhi wa vona hi ndlela leyinene. “Hi ku hunguta nhlayo ya ntirho wo angula na ku nyika matimba eka vanjhiniyara ku tirha eka tiphurojeke leti nga na nkucetelo wa le henhla, hi tumbuluxa ndhawu laha va nga tiphinaka hi ntirho lowu va wu endlaka hakunene,” wa engetela.





Yin’wana ya migingiriko ya nkoka ya Alexandr yi vile ku lulamisa xin’wana xa swihlovo leswi tolovelekeke swa ku hisiwa ka ntirho eka tech: ku cinca ka on-call. “Ntirho wa ku vitaniwa wu nga va ntshikilelo lowu hlamarisaka eka vaendli va swilo, ngopfu-ngopfu loko wu kavanyeta nkarhi wa vona wo wisa,” wa hlamusela. Eka Mayflower, ntlawa wa yena wu tirhise tisisiteme ta xiothomethi leti khomaka vuhlayiseki bya ntolovelo na ku lemukisa vanjhiniyara ntsena eka timhaka ta nkoka, leswi va pfumelelaka ku va na nkarhi wo yima lowu nga kavanyetiwiki. Alexandr wa xiya: “Ku hunguta ku kavanyeteka loku nga lavekiki swi pfumelela vanjhiniyara leswaku va tlhela va chajiwa hi ku helela, leswi nga swa nkoka swinene eka rihanyo ra vona ni le ka vuhumelerisi bya vona.”





Endlelo leri ri tikombise ri humelela eka ku hunguta swiyimo swa ntshikelelo eka vanjhiniyara va Mayflower, leswi endlaka leswaku va kota ku tlhelela entirhweni hi ku kongomisa loku pfuxetiweke na nsusumeto. Eka Alexandr, ku hungutiwa ka ku hisiwa ka ntirho a hi vuyelo ntsena eka vanjhiniyara ha un’we-un’we; i maqhinga ya nkoka ya bindzu. “Vanjhiniyara lava hanyeke kahle i vanjhiniyara lava humesaka mihandzu, naswona vanjhiniyara lava humesaka mihandzu va fambisa ku humelela ka khampani,” wa kandziyisa.





Loko matshalatshala ya Alexandr eka Mayflower ya humesile ku antswisiwa loku vonakaka eka ku tshembheka ka sisiteme na ku eneriseka ka vatirhi, u tshemba leswaku indasitiri hi ku angarhela yi lava ku rhangisa vuhlayiseki bya vatumbuluxi. “Loko hi ta endla leswaku thekinoloji yi tshamiseka, hi fanele ku endla leswaku vuhlayiseki bya vanjhiniyara byi va bya nkoka, ku nga ri nkarhi wo tirha wa sisiteme ntsena,” wa kaneta. Hi ku amukela filosofi ya “Vanhu ku sungula”, Alexandr u vekile mpimanyeto lowu varhangeri van’wana va nga langutaka eka wona, ku tumbuluxa ndhawu leyi seketelaka swinene eka vatumbuluxi eka indasitiri hinkwayo.





Alexandr u sungurile ku avelana vutivi bya yena hi ku anama hi ku tirhisa mimbulavurisano ya indasitiri, tiwekhixopo, na minkandziyiso. Rungula ra yena ra olova kambe ri na matimba: ku dzikisa mianakanyo eka ku ringanisela ka ntirho na vutomi a hi ku pfuneka ntsena; i xiphemu xa nkoka xo aka swipano leswi tiyiselaka leswi nga hlanganaka na mintlhontlho ya thekinoloji ya manguva lawa. “Loko hi rhangisa vanhu, hi tumbuluxa ndhawu ya ntirho leyi seketelaka vanjhiniyara na ku humelela ka bindzu hi ku fanana,” ku vula yena.





Loko a languta emahlweni, Alexandr u langutele indasitiri ya thekinoloji laha vuhlayiseki bya vatumbuluxi byi nga nhlokomhaka yo sungula. “Hi fanele hi cinca mianakanyo ya hina ku suka eka ‘What’s the latest tech trend?’. ku ya eka ‘Xana hi yi tumbuluxa njhani ndhawu ya ntirho leyi nga heriki eka vanjhiniyara va hina?’” wa anakanyisisa. Tipakani ta yena ta nkarhi lowu taka ti katsa ku antswisa endlelo ra yena ra “Vanhu ro sungula” ku ya emahlweni endzeni ka Mayflower na ku hlohlotela ku amukeriwa ka rona eka indasitiri hinkwayo.





Hilaha Alexandr a swi vekaka hakona, “Vumundzuku bya thekinoloji a byi titsheganga hi swo tala ku tlula ku tumbuluxa swilo leswintshwa—swi titshege hi ku tumbuluxa tindhawu leti vanhu va nga humelelaka eka tona.” Hi ku lwela ndhavuko wa ntirho lowu xiximaka ku ringanisela ka ntirho na vutomi, u kongomisa ku hlohlotela varhangeri eka indasitiri hinkwayo ku kurisa ku nga ri ntsena swipano leswi humelerisaka, kambe leswi hanyeke kahle hakunene.

