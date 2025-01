Comment Alexandr Hacicheant donne la priorité au bien-être des ingénieurs grâce aux pratiques SRE

Les professionnels de la technologie sont confrontés à de lourdes charges de travail et à des délais serrés, ce qui peut avoir de graves conséquences sur leur bien-être. Des données récentes de Blind, une communauté anonyme de professionnels de la technologie, révèlent que 57 % des employés de la technologie déclarent se sentir épuisés, les facteurs de stress courants étant les longues heures de travail et la pression constante pour maintenir la fiabilité opérationnelle. Alors que les grandes entreprises technologiques comme Google et LinkedIn ont mis en œuvre des pratiques d'ingénierie de fiabilité des sites (SRE) pour améliorer la fiabilité des systèmes et minimiser l'épuisement professionnel, il existe un consensus croissant sur le fait qu'il faut faire davantage pour soutenir les développeurs au niveau individuel.





C'est là qu'intervient Alexandr Hacicheant, responsable de l'ingénierie de fiabilité chez Mayflower, avec une solution qui donne la priorité aux personnes. « Nous pensons souvent aux ingénieurs comme à des personnes qui résolvent des problèmes avec une résilience sans fin, mais ce sont aussi des personnes qui ont besoin d'un équilibre pour s'épanouir », explique Alexandr. En se concentrant sur le bien-être des développeurs, les méthodes d'Alexandr visent à créer des équipes techniques plus saines et plus durables, en positionnant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée comme un impératif commercial plutôt qu'une considération de dernière minute.





Une grande partie du parcours d'Alexandr chez Mayflower a consisté à créer un lieu de travail où les développeurs pouvaient exceller sans sacrifier leur bien-être. « Mon objectif n'était pas seulement de résoudre les problèmes de fiabilité du système ; il s'agissait de fournir aux ingénieurs un environnement favorable dans lequel ils se sentaient valorisés et équilibrés », explique-t-il. Son approche se concentre sur l'amélioration de la productivité grâce à l'autonomie de l'équipe, à des indicateurs de performance clairs et à des flux de travail rationalisés, aidant les ingénieurs à rester engagés et concentrés sans avoir à lutter constamment contre les incendies.





Pour Alexandr, la prévention du burnout commence par donner aux développeurs les ressources et la structure dont ils ont besoin pour gérer efficacement leur temps. « En réduisant la quantité de travail réactif et en permettant aux ingénieurs de travailler sur des projets à fort impact, nous créons un espace où ils peuvent réellement apprécier le travail qu'ils font », ajoute-t-il.





L’une des principales initiatives d’Alexandr a été de s’attaquer à l’une des sources les plus courantes d’épuisement professionnel dans le secteur technologique : les astreintes. « Les astreintes peuvent être extrêmement stressantes pour les développeurs, surtout lorsqu’elles perturbent leur temps libre », explique-t-il. Chez Mayflower, son équipe a mis en place des systèmes automatisés qui gèrent la maintenance de routine et alertent les ingénieurs uniquement en cas de problèmes critiques, ce qui leur permet de bénéficier de temps d’arrêt ininterrompus. « En réduisant les interruptions inutiles, les ingénieurs peuvent se ressourcer pleinement, ce qui est essentiel à la fois pour leur santé et leur productivité », note Alexandr.





Cette approche s'est avérée efficace pour réduire le niveau de stress des ingénieurs de Mayflower, leur permettant de retourner au travail avec une concentration et une motivation renouvelées. Pour Alexandr, la réduction du burnout n'est pas seulement un avantage pour les ingénieurs individuels ; c'est une stratégie commerciale fondamentale. « Les ingénieurs en bonne santé sont des ingénieurs productifs, et les ingénieurs productifs sont le moteur du succès d'une entreprise », souligne-t-il.





Si les efforts d'Alexandr au sein de Mayflower ont permis d'améliorer de manière tangible la fiabilité du système et la satisfaction des employés, il estime que l'industrie dans son ensemble doit donner la priorité au bien-être des développeurs. « Si nous voulons rendre la technologie durable, nous devons faire du bien-être des ingénieurs une priorité, et pas seulement de la disponibilité du système », affirme-t-il. En adoptant une philosophie « People first », Alexandr a établi une norme sur laquelle d'autres dirigeants peuvent s'appuyer, créant ainsi un environnement plus favorable aux développeurs dans l'ensemble du secteur.





Alexandr a commencé à partager ses idées plus largement à travers des discussions, des ateliers et des publications dans le secteur. Son message est simple mais puissant : se concentrer sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée n'est pas seulement un avantage ; c'est un élément essentiel pour constituer des équipes résilientes capables de relever les défis technologiques modernes. « Lorsque nous accordons la priorité aux personnes, nous créons un environnement de travail qui soutient à la fois les ingénieurs et la réussite des entreprises », dit-il.





Pour l'avenir, Alexandr envisage un secteur technologique où le bien-être des développeurs est une priorité. « Nous devons changer notre façon de penser, de passer de la question « Quelle est la dernière tendance technologique ? » à la question « Comment créer un lieu de travail durable pour nos ingénieurs ? », explique-t-il. Ses objectifs futurs incluent le perfectionnement de son approche « People first » au sein de Mayflower et l'encouragement de son adoption dans l'ensemble du secteur.





Comme le dit Alexandr, « l’avenir de la technologie ne dépend pas seulement de l’innovation, il dépend aussi de la création d’environnements où les gens peuvent s’épanouir. » En défendant une culture du travail qui respecte l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, il souhaite inspirer les dirigeants de l’industrie à favoriser des équipes non seulement productives, mais aussi véritablement saines.

