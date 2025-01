Jak Alexandr Hacicheant stawia na pierwszym miejscu dobre samopoczucie inżynierów dzięki praktykom SRE

Specjaliści od technologii mają duże obciążenia pracą i napięte terminy, co może poważnie odbić się na ich samopoczuciu. Najnowsze dane z Blind, anonimowej społeczności specjalistów od technologii, ujawniają, że 57% pracowników technicznych zgłasza uczucie wypalenia zawodowego, a typowe czynniki stresujące to długie godziny pracy i stała presja utrzymania niezawodności operacyjnej. Podczas gdy czołowe firmy technologiczne, takie jak Google i LinkedIn, wdrożyły praktyki Site Reliability Engineering (SRE), aby zająć się niezawodnością systemu i zminimalizować wypalenie zawodowe, rośnie konsensus, że należy zrobić więcej, aby wspierać programistów na poziomie indywidualnym.





W tym miejscu Alexandr Hacicheant, który odpowiada za inżynierię niezawodności w Mayflower, wkracza z rozwiązaniem, które stawia ludzi na pierwszym miejscu. „Często myślimy o inżynierach jako o nieskończenie odpornych rozwiązywaczach problemów, ale są to również ludzie, którzy potrzebują równowagi, aby się rozwijać” — wyjaśnia Alexandr. Skupiając się na samopoczuciu programistów, metody Alexandra mają na celu budowanie zdrowszych, bardziej zrównoważonych zespołów technicznych, pozycjonując równowagę między życiem zawodowym a prywatnym jako imperatyw biznesowy, a nie jako coś drugorzędnego.





Istotna część podróży Alexandra w Mayflower była związana ze stworzeniem miejsca pracy, w którym programiści mogliby się rozwijać bez poświęcania swojego dobrego samopoczucia. „Moim celem nie było tylko rozwiązywanie problemów z niezawodnością systemu; chodziło o zapewnienie inżynierom wspierającego środowiska, w którym czuliby się doceniani i zrównoważeni” — mówi. Jego podejście koncentruje się na zwiększaniu produktywności poprzez autonomię zespołu, jasne wskaźniki wydajności i usprawnione przepływy pracy, pomagając inżynierom pozostać zaangażowanymi i skupionymi bez ciągłego gaszenia pożarów.





Dla Alexandra zapobieganie wypaleniu zaczyna się od zapewnienia programistom zasobów i struktury, których potrzebują, aby skutecznie zarządzać swoim czasem. „Zmniejszając ilość pracy reaktywnej i dając inżynierom możliwość pracy nad projektami o dużym wpływie, tworzymy przestrzeń, w której mogą oni faktycznie cieszyć się pracą, którą wykonują” – dodaje.





Jedną z kluczowych inicjatyw Alexandra było zajęcie się jednym z najczęstszych źródeł wypalenia zawodowego w branży technologicznej: dyżurem. „Dyżur może być niesamowicie stresujący dla programistów, zwłaszcza gdy zakłóca ich czas wolny” — wyjaśnia. W Mayflower jego zespół wdrożył zautomatyzowane systemy, które zajmują się rutynową konserwacją i powiadamiają inżynierów tylko o krytycznych problemach, umożliwiając im nieprzerwany przestój. „Zmniejszenie niepotrzebnych zakłóceń pozwala inżynierom w pełni się zregenerować, co jest kluczowe zarówno dla ich zdrowia, jak i produktywności” — zauważa Alexandr.





To podejście okazało się skuteczne w zmniejszaniu poziomu stresu wśród inżynierów Mayflower, umożliwiając im powrót do pracy z odnowionym skupieniem i motywacją. Dla Alexandra redukcja wypalenia zawodowego nie jest po prostu korzyścią dla poszczególnych inżynierów; to podstawowa strategia biznesowa. „Zdrowi inżynierowie to produktywni inżynierowie, a produktywni inżynierowie napędzają sukces firmy” – podkreśla.





Chociaż wysiłki Alexandra w Mayflower przyniosły namacalne ulepszenia zarówno w niezawodności systemu, jak i zadowoleniu pracowników, uważa on, że branża jako całość musi priorytetowo traktować dobrostan programistów. „Jeśli chcemy, aby technologia była zrównoważona, musimy priorytetowo traktować dobrostan inżynierów, a nie tylko czas sprawności systemu” — argumentuje. Przyjmując filozofię „People first”, Alexandr ustanowił standard, do którego mogą się odwołać inni liderzy, tworząc bardziej wspierające środowisko dla programistów w całej branży.





Alexandr zaczął szerzej dzielić się swoimi spostrzeżeniami poprzez dyskusje branżowe, warsztaty i publikacje. Jego przesłanie jest proste, ale potężne: skupienie się na równowadze między życiem zawodowym a prywatnym to nie tylko bonus; to niezbędny element budowania odpornych zespołów, które są w stanie sprostać nowoczesnym wyzwaniom technologicznym. „Kiedy stawiamy ludzi na pierwszym miejscu, tworzymy środowisko pracy, które wspiera zarówno inżynierów, jak i sukces biznesowy” – mówi.





Patrząc w przyszłość, Alexandr wyobraża sobie branżę technologiczną, w której dobrostan programistów jest priorytetem. „Musimy zmienić nasze myślenie z 'Jaki jest najnowszy trend technologiczny?' na 'Jak stworzyć zrównoważone miejsce pracy dla naszych inżynierów?'” – zastanawia się. Jego przyszłe cele obejmują dalsze udoskonalanie podejścia „People first” w Mayflower i zachęcanie do jego przyjęcia w całej branży.





Jak mówi Alexandr, „Przyszłość technologii zależy od czegoś więcej niż tylko innowacji — zależy od tworzenia środowisk, w których ludzie mogą się rozwijać”. Promując kulturę pracy, która szanuje równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, chce zainspirować liderów w całej branży do wspierania nie tylko produktywnych, ale i naprawdę zdrowych zespołów.

