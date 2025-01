Kuinka Alexandr Hacicheant asettaa etusijalle insinöörien hyvinvoinnin SRE-käytäntöjen avulla

Tekniikan ammattilaisilla on kova työtaakka ja tiukat määräajat, mikä voi heikentää heidän hyvinvointiaan. Blindin, nimettömän teknologia-ammattilaisten yhteisön, tuoreet tiedot paljastavat, että 57 % tekniikan työntekijöistä ilmoittaa olevansa palanut loppuun, ja yleisiin stressitekijöihin kuuluvat pitkät työtunnit ja jatkuva paine toiminnan luotettavuuden ylläpitämiseksi. Vaikka huipputeknologiayritykset, kuten Google ja LinkedIn, ovat ottaneet käyttöön Site Reliability Engineering (SRE) -käytäntöjä järjestelmän luotettavuuden parantamiseksi ja loppuun palamisen minimoimiseksi, vallitsee kasvava yksimielisyys siitä, että kehittäjien tukemiseksi on tehtävä enemmän yksilötasolla.





Tässä Mayflowerin luotettavuussuunnittelusta vastaava Alexandr Hacicheant ottaa käyttöön ratkaisun, joka asettaa ihmiset etusijalle. "Ajattelemme usein insinöörejä loputtoman joustavina ongelmanratkaisijoita, mutta he ovat myös ihmisiä, jotka tarvitsevat tasapainoa menestyäkseen", Alexandr selittää. Keskittymällä kehittäjien hyvinvointiin, Alexandrin menetelmät pyrkivät rakentamaan terveellisempiä ja kestävämpiä teknologiatiimejä ja asettamaan työn ja yksityiselämän tasapainon liiketoiminnan välttämättömyyteen eikä jälkikäteen.





Suuri osa Alexandrin matkasta Mayflowerilla on liittynyt sellaisen työpaikan luomiseen, jossa kehittäjät voivat menestyä hyvinvoinnistaan tinkimättä. ”Tavoitteeni ei ollut pelkästään järjestelmän luotettavuusongelmien ratkaiseminen; sen tarkoituksena oli tarjota insinööreille kannustava ympäristö, jossa he tunsivat olevansa arvostettuja ja tasapainoisia”, hän kertoo. Hänen lähestymistapansa keskittyy tuottavuuden parantamiseen tiimin autonomian, selkeiden suorituskykymittareiden ja virtaviivaistettujen työnkulkujen avulla, mikä auttaa insinöörejä pysymään sitoutuneina ja keskittyneinä ilman jatkuvaa palontorjuntaa.





Alexandrin mielestä loppuunuutumisen ehkäiseminen alkaa antamalla kehittäjille resurssit ja rakenne, jota he tarvitsevat aikansa tehokkaaseen hallintaan. "Vähentämällä reaktiivisen työn määrää ja antamalla insinööreille mahdollisuuden työskennellä vaikuttavien projektien parissa luomme tilan, jossa he voivat todella nauttia tekemästään työstä", hän lisää.





Yksi Alexandrin keskeisistä aloitteista on ollut puuttua yhteen tekniikan yleisimmistä loppuunpalamisen lähteistä: päivystysvuorosta. "Päivystys voi olla uskomattoman stressaavaa kehittäjille, varsinkin kun se häiritsee heidän vapaa-aikaansa", hän selittää. Mayflowerissa hänen tiiminsä otti käyttöön automatisoituja järjestelmiä, jotka hoitavat rutiinihuollon ja hälyttävät insinöörejä vain kriittisistä ongelmista, mikä mahdollistaa keskeytymättömän seisokkiajan. "Tarpeettomien häiriöiden vähentäminen antaa insinööreille mahdollisuuden latautua täyteen, mikä on ratkaisevan tärkeää sekä heidän terveytensä että tuottavuuden kannalta", Alexandr huomauttaa.





Tämä lähestymistapa on osoittautunut menestyksekkääksi vähentämään stressitasoa Mayflowerin insinöörien keskuudessa, jolloin he voivat palata työhön uudella keskittymisellä ja motivaatiolla. Alexandrille työuupumuksen vähentäminen ei ole pelkästään yksittäisten insinöörien etu; se on ydinliiketoimintastrategia. "Terveet insinöörit ovat tuottavia insinöörejä, ja tuottavat insinöörit johtavat yrityksen menestykseen", hän korostaa.





Vaikka Alexandrin ponnistelut Mayflowerilla ovat tuottaneet konkreettisia parannuksia sekä järjestelmän luotettavuudessa että työntekijöiden tyytyväisyydessä, hän uskoo, että koko alan on asetettava etusijalle kehittäjien hyvinvointi. "Jos aiomme tehdä tekniikasta kestävää, meidän on asetettava insinöörien hyvinvointi etusijalle, ei vain järjestelmän käyttöaika", hän väittää. Omaksumalla "Ihmiset ensin" -filosofian Alexandr on asettanut standardin, johon muut johtajat voivat katsoa, ja luonut tukevamman ympäristön alan kehittäjille.





Alexandr on alkanut jakaa näkemyksiään laajemmin alakohtaisten keskustelujen, työpajojen ja julkaisujen kautta. Hänen viestinsä on yksinkertainen, mutta voimakas: keskittyminen työn ja yksityiselämän tasapainoon ei ole vain etu; se on olennainen osa kestävien tiimien rakentamista, joka pystyy vastaamaan nykyaikaisiin teknisiin haasteisiin. "Kun asetamme ihmiset etusijalle, luomme työympäristön, joka tukee sekä insinöörejä että yritysten menestystä", hän sanoo.





Katse eteenpäin Alexandr visioi teknologia-alan, jossa kehittäjien hyvinvointi on ensisijainen painopiste. "Meidän on siirrettävä ajatuksemme kohdasta "Mikä on uusin teknologiatrendi?" "Kuinka luomme kestävän työpaikan insinööreillemme?" hän pohtii. Hänen tuleviin tavoitteisiinsa kuuluu "Ihmiset ensin" -lähestymistavan jalostaminen edelleen Mayflowerissa ja sen omaksumisen edistäminen koko alalla.





Kuten Alexandr sanoo: "Tekniikan tulevaisuus riippuu muustakin kuin innovaatiosta – se riippuu ympäristöjen luomisesta, joissa ihmiset voivat menestyä." Puolustamalla työkulttuuria, joka kunnioittaa työn ja yksityiselämän tasapainoa, hän pyrkii innostamaan johtajia eri puolilla alaa edistämään paitsi tuottavia myös aidosti terveitä tiimejä.

