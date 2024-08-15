SEC 向 Ripple 发出 1.25 亿美元现实检查

SEC v. Ripple Labs, Inc.，法院文件，检索日期为 2024 年 8 月 5 日，属于HackerNoon 法律 PDF 系列。您可以在此处跳转到该文件的任何部分。此部分为 5 部分中的第 4 部分。

三、民事处罚

A. 法律标准





SEC 还被授权寻求施加民事罚款，以达到“惩罚个人违法者和阻止未来违法的双重目的”。WorldCom, Inc. 无担保债权人委员会诉 SEC，467 F.3d 73, 81 (2d Cir. 2006)（省略引号和引文）。“法院可以在民事禁令诉讼中施加罚款，但罚款金额不得超过以下两项中的较大者：(i) 被告因违法行为获得的总经济利益，或 (ii) 每次违法行为的特定金额，具体取决于违法行为属于第一、第二[,] 还是第三惩罚等级。”SEC v. Bajic，第 20 号民事案件。 07, 2023 WL 6289953，第 *4 页 (SDNY 2023 年 9 月 27 日)（引用 15 USC § 77t(d)(2)；15 USC § 78u(d)(3)(B)）。法院可对任何违反《交易法》或《证券法》的行为处以一级处罚；如果违规行为“涉及欺诈、欺骗、操纵或故意或鲁莽无视监管要求”，则处以二级处罚；如果除了满足二级要求外，“违规行为直接或间接导致重大损失或对他人造成重大损失的重大风险”，则处以三级处罚。同上（引文省略）。由于“法定方案未定义‘违规’一词”，法院有权酌情确定违规单位，以便根据层级方法施加民事处罚。 SEC v. Fowler，6 F.4th 255, 264 (2d Cir. 2021)；参见同上第 265 页。





虽然总经济收益或“等级决定了最高处罚，……但实际处罚金额由地区法院酌情决定。”SEC v. Kern，425 F.3d 143, 153 (2d Cir. 2005)。在确定适当的处罚时，法院可能会考虑以下因素：





（1）被告行为的恶劣程度；（2）被告的故意程度；（3）被告的行为是否对他人造成重大损失或者存在造成重大损失的风险；（4）被告的行为是孤立行为还是反复行为；（5）是否应根据被告目前和未来的财务状况减轻处罚。





SEC v. Rajaratnam, 918 F.3d 36, 44 (2d Cir. 2019)（引文省略）；另见同上第 45 页（注意该列表并不详尽）；参见 Fowler, 6 F.4th at 266（注意巡回法院并未裁定“证券欺诈罪的民事处罚需要与追缴金额成比例”）。法院还可以考虑“本案中救济和/或判决的其他方面将在多大程度上产生预期的惩罚效果”。SEC v. Universal Exp., Inc., 646 F. Supp. 2d 552, 568 (SDNY 2009), aff'd, 438 F. App'x 23 (2d Cir. 2011)。





B. 应用





SEC 请求法院处以 876,308,712 美元的罚款，相当于其计算出的机构销售净利润。SEC 备忘录第 23 页。Ripple 辩称，罚款不超过 1000 万美元，或“约占 Ripple 实际总收入的 [已删除]……来自投诉前的机构销售”，是合适的。Ripple Opp. 第 30 页（引文省略）。





法院认为，在这种情况下，一级处罚是适当的，因为该案不涉及任何“欺诈、欺骗或操纵”的指控，也没有明确确定“故意或鲁莽无视监管要求”。15 USC § 77t(d)(2)(B)；参见上文第 IB 部分虽然 Ripple 从机构销售中获得的总经济收益设定了更高的法定上限，但法院认为，与当事人（实际上）全有或全无的要求相比，层级分析方法更能根据 Ripple 实际不法行为的范围来调整处罚。





至于罚款金额，法院讨论了第二和第四个 Rajaratnam 因素，这些因素与上文与禁令救济相关的因素重叠。见上文 IB 部分。关于第一个因素，即 Ripple 行为的恶劣程度，毫无疑问，这种反复违反第 5 条、牟取暴利的行为是一种严重违法行为。但是，本案并不涉及欺诈、挪用公款或其他更应受谴责的行为。与此相关的是，关于第三个因素，SEC 尚未证实 Ripple 未能登记机构销售给投资者造成了重大损失（或其风险）。见上文 II.B 部分。关于第五个因素，Ripple 并不否认其当前的财务状况不值得减轻处罚。见 Ripple Opp. 第 28-29 页。





除了 Rajaratnam 因素之外，法院认为 Ripple 不会被要求支付非法所得，这要求更高的罚款才能达到“预期的惩罚效果”。Universal Exp., Inc., 646 F. Supp. 2d，第 568 页。因此，法院认为，对违规行为处以最高一级罚款是合适的。





最后一步是定义和统计机构销售中涉及的“违规行为”。由于第 5 条的注册要求是“特定于交易的”，因此每笔未注册的交易都构成对该法规的单独违反。Cavanagh，155 F.3d，第 133 页；另请参阅 SEC v. Colonial Inv. Mgmt. LLC，381 F. App'x 27, 29 (2d Cir. 2010)（简易命令）（确认按交易计算罚款）。SEC 表示，Ripple 的“1,700 份相关合同”中的每一份都构成单独违规。SEC Mem.，第 23-24 页，注 8。Ripple 回应说，“1,700 份相关合同”数字包括“数百份与程序化销售和其他分销相关的合同”，这些合同应该被排除在外。Ripple Opp.，第 19 页，注 20。但是，Ripple 并未提供其自身对相关合约的汇总，SEC 在其答辩状中也未对 Ripple 的论点作出回应。根据法院对 Ripple 总结相关合约的专家报告的独立分析，参见 Schwarz Rep.，ECF No. 582-7，法院认定 1,278 笔交易违反了第 5 条，导致民事罚款 125,035,150 美元。[10] 因此，SEC 的民事罚款请求部分获准，法院将处以 125,035,150 美元的罚款。









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此案于 2024 年 8 月 7 日检索， dropbox.com属于公共领域。法院制作的文件是联邦政府的作品，根据版权法，自动置于公共领域，可以不受法律限制地共享。

[10] 法院首先汇总了专家报告附件 C 中列出的 1,278 份“销售合同”，其中不包括“项目合同”、“服务合同”和“其他合同”，从而得出了这一数字。Schwarz Rep. 80–124；参见同上 ¶¶ 18–55。然后，法院根据合同日期确定了每份合同适用的罚款。参见 17 CFR § 201.1001，表 I；《民事罚款金额调整》，发布号 6521，2024 WL 111023（2024 年 1 月 5 日）（“发布号 6521”）。对于 2015 年 11 月 2 日或之后签订的合同，罚款目前为每份合同 115,231 美元。发布号 6521。对于 2013 年 3 月 6 日至 2015 年 11 月 2 日期间签订的合同，每份合同的罚款为 80,000 美元。17 CFR § 201.1001，Tbl。I。对于 2009 年 3 月 4 日至 2013 年 3 月 5 日期间签订的合同，每份合同的罚款为 75,000 美元。同上。对于四份未注明日期的合同，法院采用了当前通货膨胀调整后的罚款金额。最后，法院将每份合同的罚款加起来，得出民事罚款 125,035,150 美元。这个金额无疑是对最高一级罚款的估计；附件 C 中列出的合同可能是不完整的，或者过于全面的 Ripple 在相关期间的机构销售清单。但是，由于双方都没有提供更具体的计算，法院认为其估计是一个适当的近似值。