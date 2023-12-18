跨代游戏——比较研究





游戏不再只是敲击按钮或屠龙。我们正在讨论一个数字游乐场，其中游戏玩家是观众、创造者和买家。电子游戏正在将像素魔法融入每个人的生活中，从精通技术的侄子到仍然认为“任天堂”是一种新型面食的祖母。游戏正在成为新的填字游戏、读书俱乐部，甚至是适合所有年龄段的瑜伽课程。





笔记： Gen Alpha（2010年或之后出生/10-13岁）

Z 世代（1995-2009 年出生 / 14-28 岁）

千禧一代（1981-1994/29-42岁出生）

X 世代（1965-1980 年出生 / 43-58 岁）

婴儿潮一代（1946-1964 年出生 / 59-65 岁）













游戏的流行

游戏的受欢迎程度不仅在增长。它正在飙升。尤其是年轻一代，选择游戏作为他们的首选娱乐形式，甚至常常超过电视和电影等传统选择。不仅仅是一个爱好。这是一种文化现象，一种生活方式。随着年轻一代随着游戏的成长而成长，跨平台游戏和高质量手机游戏等技术变得更加容易获得，我们将看到更多的包容性。





不管你相信与否，40% 的婴儿潮一代也热衷于游戏。给我们带来摇滚乐的一代现在正在虚拟世界中升级。一点也不差！但对于后起之秀的阿尔法一代又如何呢？令人震惊的是，其中 94% 的人已经是游戏爱好者。这不仅仅是玩。现在，更多的是成为游戏文化的一部分，这对他们来说就像滚动手机对我们来说一样自然。他们在游戏世界中玩、观看、拥有和社交。









多平台增长

了解这一点：大约一半的 Alpha 世代、Z 世代和千禧一代会立即从一个平台跳到另一个平台。手机游戏？查看。电脑对战？你打赌。控制台对决？绝对地。





与此同时，老一辈人正在走一条不同的道路。他们是悠闲、休闲的游戏玩家，他们在游戏中找到乐趣，就像轻松的周日下午一样。不需要史诗般的任务或高分。这一切都是为了放松和享受美好时光。多平台游戏的趋势不仅仅是昙花一现。它正准备成为游戏的未来。









钱

在支出方面，大约 60% 的 Alpha 世代、Z 世代和千禧一代在过去六个月里掏出了钱包购买视频游戏。年轻一代喜欢把钱（或他们的父母）花在可玩的角色上，寻求与游戏更深入的个人联系。





无论是闪亮的新剑还是时髦的太空服，千禧一代都在消费和美化他们的虚拟体验方面处于领先地位。但这不仅仅是千禧一代。每一代的游戏玩家都在顺利过渡到付费玩家。当然，就付费玩家而言，移动游戏位居榜首。









游戏内消费模式很大程度上揭示了每一代人在游戏生活中的价值观。虽然游戏内货币受到普遍喜爱，但 X 一代和婴儿潮一代倾向于在装备和内容包等实用物品上投入更多，这反映出他们对游戏体验更加实用的态度。





免费模式在所有平台和世代中占据主导地位。然而，主机游戏的免费游戏和付费游戏之间的差距更加均匀，尤其是在 Z 世代和千禧一代中，这可能是由于订阅服务的兴起。与此同时，婴儿潮一代主要坚持免费游戏，这符合他们对休闲游戏的偏好。但我们稍后再讨论这个问题。





视频游戏和游戏平台是品牌炫耀自己产品的新热点。超过 50% 的 Alpha 世代、Z 世代和千禧一代玩家在玩游戏时发现了新品牌。这是意想不到的部分！各代玩家往往对这些品牌抱有更积极的态度。这可能是发现的兴奋感，也可能是在熟悉的游戏中发现新东西的喜悦，但品牌正在游戏世界中结交朋友。













流媒体

随着新一代的加入，他们带来了一波多元化的参与浪潮。我们谈论的是观看游戏直播、加入游戏社区、在虚拟世界中进行社交、收听播客以及将游戏融入生活的各个方面。在所有这些引人入胜的活动中，观看已成为一个超级明星。游戏视频热潮准确且壮观。









当老派游戏玩家更喜欢玩游戏时，70% 的 Gen Alpha 不仅仅热衷于游戏。他们也是狂热的观众。这一代可以在控制器和观众模式之间无缝切换。年轻一代注重整体体验——玩游戏、放松身心、享受游戏直播和视频。它们都是关于欢笑和亮点的。喜剧游戏视频和合辑是他们新的“必看电视”。





此外，更多的社交项目（例如 Minecraft、Roblox 和 Fortnite）是新游戏玩家的中心、创意工作室和冒险乐园，这就是 Gen Alpha 的游戏。





超过一半的千禧一代也效仿，平衡玩游戏和观看游戏内容。他们是桥牌一代，在主动和被动游戏领域都游刃有余。 X 世代玩家也可以玩游戏和观看游戏，但略有不同。虽然他们喜欢游戏视频，但他们最喜欢的仍然是游戏玩法本身。另一方面，婴儿潮一代是游戏世界的纯粹主义者。他们通常倾向于只玩游戏，更喜欢直接体验游戏而不是观看其他人玩游戏。













游戏各代之间的同一性、相似性和差异

从婴儿潮一代开始，这一代人中只有 12% 的男性和 8% 的女性称自己为“游戏玩家”。到了 X 世代，数字开始发生变化。在这里，29%的男性和19%的女性认为自己是这样的。从千禧一代开始，游戏已成为许多人生活方式的重要组成部分。 54% 的男性和 39% 的女性自豪地佩戴玩家徽章。在这里，游戏已经成为他们积极认同的文化、生活方式和社区。





是的，最重要的是阿尔法一代，其中 66% 的男性和 45% 的女性认为自己是游戏玩家。对他们来说，游戏是他们成长、社交和自我认同不可或缺的一部分。









移动游戏是各个世代的伟大统一者。其低准入门槛使其成为最容易使用的平台，70% 的婴儿潮一代和飙升的 81% 的阿尔法一代参与其中。年轻一代将在游戏机和电脑游戏领域占据主导地位。这些平台在阿尔法一代 (50%)、Z 一代 (43%) 和千禧一代 (44%) 中流行，提供更丰富、更身临其境的游戏体验。









不同代人玩游戏的动机差异很大

从婴儿潮一代开始，他们的游戏动机主要倾向于精通（17%）。他们对社交方面不太着迷。相反，他们在克服挑战和掌握技能中找到满足感。





相反，Gen Alpha 游戏玩家更注重社交互动 (48%) 和沉浸感 (46%)。对他们来说，游戏是结交朋友和进入令人兴奋的世界的游乐场。但展示自己的成就对于婴儿潮一代 (19%) 和阿尔法一代 (46%) 也很重要。





对于 Z 世代和千禧一代来说，沉浸式体验是最重要的（两代人的比例均为 44%）。这些世代寻求将他们包裹在另类现实中的体验，提供逃避和兴奋。













类型和游戏偏好

当谈到类型偏好时，存在明显的代际差异。年长的游戏玩家，包括婴儿潮一代，通常倾向于解谜游戏 (41%) 和配对游戏 (28%)。与此同时，Alpha 一代 (42%)、Z 一代 (43%) 和千禧一代 (41%) 是冒险类型的追求者，通常会尝试提供广阔的叙事和探索世界的游戏。 X 世代将两个世界结合在一起，玩益智游戏 (36%)、配对游戏 (31%) 和冒险游戏 (27%)。





年轻人群也非常喜欢多人游戏类型，例如大逃杀和赛车。这凸显了他们在游戏中进行社交的渴望，将每次游戏会话变成一次社交活动。





千禧一代对于叙事驱动的游戏在他们心中有着特殊的地位。他们成长于 90 年代和 2000 年代，当时故事丰富的游戏正处于鼎盛时期，他们渴望情节引人入胜、探索丰富的游戏。









结论

当我们结束对动态和多样化的游戏世界的探索时，出现了一些关键主题，生动地描绘了游戏如何发展并继续塑造我们的数字文化。





1.每一代人都会对游戏产生独特的看法。婴儿潮一代和 X 一代在谜题和掌握中寻找安慰，而千禧一代则沉浸在叙事驱动的冒险中。另一方面，Alpha 世代和 Z 世代将游戏与社交互动融为一体，在玩、观看和创建内容齐头并进的世界中蓬勃发展。









2. 随着技术进步和玩家偏好的转变，多平台游戏变得越来越流行，尤其是在年轻一代中。尤其是 Gen Alpha，在游戏机、PC 和移动设备之间的移动表现出了非凡的流动性，反映出更加集成的游戏体验的更广泛趋势。









3.游戏相关视频内容激增，从喜剧小品到深度评论，迎合了不同年龄段的不同品味和喜好。这一趋势改变了玩家与游戏互动的方式，并为开发商和发行商与受众互动开辟了新途径。









4.游戏内的消费习惯很大程度上揭示了不同世代对游戏体验的重视程度。年轻的玩家倾向于购买化妆品或角色相关的商品，反映出对个性化和代表性的渴望，而年长的玩家则投资于实用性物品，强调功能性和游戏玩法的增强。

游戏不仅仅是一种消遣，它已成为我们社交结构的重要组成部分。对于许多人，尤其是年轻一代来说，它是身份和社区的关键组成部分，超越了传统的娱乐界限。