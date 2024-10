Le jeu à travers les générations : une étude comparative

Le jeu ne consiste plus seulement à écraser des boutons ou à tuer des dragons. Nous parlons d'un terrain de jeu numérique où les joueurs sont des spectateurs, des créateurs et des acheteurs. Les jeux vidéo intègrent la magie des pixels dans la vie de chacun, de votre neveu féru de technologie à votre grand-mère qui pense toujours que « Nintendo » est un nouveau type de pâtes. Les jeux deviennent les nouveaux mots croisés, les clubs de lecture et même les séances de yoga pour tous les âges.





Note: Gen Alpha (né en 2010 ou après / 10-13 ans)

Génération Z (née entre 1995 et 2009 / 14-28 ans)

Millennials (nés entre 1981 et 1994/29-42 ans)

Génération X (née entre 1965 et 1980 / 43-58 ans)

Baby Boomers (nés entre 1946 et 1964 / 59-65 ans)













La popularité du jeu

La popularité du jeu ne fait pas que croître. Ça monte en flèche. Les jeunes générations, en particulier, choisissent le jeu comme forme de divertissement privilégiée, souvent même par rapport aux options traditionnelles comme la télévision et les films. Pas seulement un passe-temps. C'est un phénomène culturel, un mode de vie. À mesure que les jeunes générations grandissent avec le jeu et que les technologies telles que le jeu multiplateforme et les jeux mobiles de haute qualité deviennent plus accessibles, nous verrons encore plus d’inclusivité.





Croyez-le ou non, 40 % des baby-boomers se lancent également dans les jeux vidéo. La génération qui nous a apporté le rock'n'roll passe désormais au niveau supérieur dans le monde virtuel. Pas mal du tout! Mais qu’en est-il de la Gen Alpha, les étoiles montantes ? 94 % d’entre eux sont déjà des passionnés de jeux vidéo. Il ne s’agit pas seulement de jouer. Il s’agit désormais davantage de faire partie d’une culture du jeu qui leur est aussi naturelle que faire défiler un téléphone l’est pour nous. Ils jouent, regardent, possèdent et socialisent dans le monde du jeu vidéo.









Croissance multiplateforme

Comprenez ceci : environ la moitié de la génération Alpha, de la génération Z et de la génération Y passent instantanément d'une plate-forme à une autre. Des jeux mobiles ? Vérifier. Des batailles sur PC ? Tu paries. Des confrontations sur consoles ? Absolument.





Pendant ce temps, les générations plus âgées empruntent une voie différente. Ce sont des joueurs décontractés et occasionnels qui trouvent du plaisir dans des jeux qui ressemblent à un dimanche après-midi de détente. Il n'y a pas besoin de quêtes épiques ou de scores élevés. Il s'agit avant tout de se détendre et de passer un bon moment. La tendance du jeu multiplateforme n’est pas seulement une mode passagère. Il se prépare à devenir l’avenir du jeu vidéo.









Argent

Concernant les dépenses, environ 60 % des générations Alpha, Gen Z et Millennials ont ouvert leur portefeuille pour les jeux vidéo au cours des six derniers mois. Les jeunes générations adorent dépenser leur argent (ou leurs parents) pour acheter des personnages jouables, cherchant un lien personnel plus profond avec les jeux.





Que ce soit pour cette nouvelle épée brillante ou une combinaison spatiale élégante, les Millennials sont ici au top pour dépenser et embellir leurs expériences virtuelles. Mais il ne s’agit pas uniquement des Millennials. Les joueurs de toutes générations évoluent en douceur vers les payeurs. Bien entendu, les jeux mobiles sont en tête du classement en termes de joueurs payants.









Les modèles de dépenses dans les jeux en disent long sur ce que chaque génération apprécie dans sa vie de joueur. Alors que les monnaies du jeu sont un favori universel, la génération X et les baby-boomers ont tendance à investir davantage dans des objets utilitaires comme l'équipement et les packs de contenu, reflétant une approche plus pratique de leur expérience de jeu.





Le modèle free-to-play règne en maître sur toutes les plateformes et toutes les générations. Cependant, le jeu sur console connaît une répartition plus égale entre les jeux gratuits et payants, en particulier parmi la génération Z et la génération Y, probablement en raison de la montée en puissance des services d'abonnement. Les baby-boomers, quant à eux, s’en tiennent principalement au free-to-play, ce qui correspond à leur préférence pour les jeux occasionnels. Mais nous en reparlerons un peu plus tard.





Les jeux vidéo et les plateformes de jeux sont les nouveaux lieux privilégiés où les marques peuvent se pavaner. Plus de 50 % des joueurs de la génération Alpha, de la génération Z et du millénaire découvrent de nouvelles marques en jouant. Voici la partie inattendue ! Les joueurs de toutes générations ont tendance à avoir une attitude plus positive envers ces marques. Il peut s'agir du frisson de la découverte ou de la joie de découvrir quelque chose de nouveau dans un jeu familier, mais les marques se font des amis dans le monde du jeu vidéo.













Streaming

À mesure que les nouvelles générations rejoignent le parti, elles apportent une vague d’engagement diversifié. Nous parlons de regarder des flux de jeux, de rejoindre des communautés de joueurs, de socialiser dans des mondes virtuels, d'écouter des podcasts et d'intégrer le jeu dans tous les aspects de la vie. Au milieu de toutes ces activités captivantes, le visionnage est devenu une superstar. Le boom des jeux vidéo est précis et spectaculaire.









Alors que les joueurs de la vieille école préfèrent jouer, 70 % des Gen Alpha ne se limitent pas au jeu. Ce sont aussi de fervents téléspectateurs. Cette génération bascule de manière transparente entre le mode contrôleur et le mode spectateur. Les jeunes générations s’intéressent à l’expérience dans son ensemble : jouer aux jeux, se détendre et profiter des flux de jeux et des vidéos. Tout tourne autour des rires et des moments forts. Les vidéos et compilations de jeux comiques sont leur nouvelle « émission télévisée incontournable ».





En outre, des projets plus sociaux comme Minecraft, Roblox et Fortnite sont à la fois des hubs, des studios de création et des parcs d'aventure pour les nouveaux joueurs - c'est le jeu pour la génération Alpha.





Plus de la moitié de la génération Y suit le mouvement, équilibrant les jeux et le visionnage de contenu. Ils constituent la génération pont, confortablement installés dans les domaines actif et passif du jeu. Les joueurs de la génération X jouent et visualisent également, mais avec une légère différence. Même s’ils aiment les vidéos de jeux, leur amour premier reste le gameplay lui-même. Et les baby-boomers, quant à eux, sont les puristes du monde du jeu vidéo. Ils ont généralement tendance à jouer exclusivement à des jeux, préférant l’expérience directe du jeu plutôt que de regarder les autres jouer.













Identité, similitudes et différences entre les générations de joueurs

En commençant par les baby-boomers, seuls 12 % des hommes et 8 % des femmes de cette génération se considèrent comme des « joueurs ». Passons à la génération X et les chiffres commencent à changer. Ici, 29% des hommes et 19% des femmes se considèrent ainsi. Depuis la génération du millénaire, le jeu est devenu pour beaucoup un élément essentiel du mode de vie. 54% des hommes et 39% des femmes portent fièrement le badge gamer. Ici, le jeu est déjà la culture, le mode de vie et la communauté auxquels ils s’identifient activement.





Et oui, au sommet se trouve la génération Alpha, où 66 % des hommes et 45 % des femmes s'identifient comme joueurs. Pour eux, les jeux font partie intégrante de leur croissance, de leurs interactions sociales et de leur identité.









Le jeu mobile est le grand fédérateur de toutes les générations. Ses faibles barrières à l’entrée en font la plateforme la plus accessible, avec 70 % des baby-boomers et 81 % de la génération Alpha engagés. Les jeunes générations feront la loi dans les jeux sur console et sur PC. Ces plateformes sont répandues parmi la génération Alfa (50 %), la génération Z (43 %) et la génération Y (44 %), offrant une expérience de jeu plus riche et plus immersive.









Les motivations à jouer à des jeux varient considérablement selon les générations

À commencer par nos baby-boomers, leur motivation de jeu penche fortement vers la maîtrise (17 %). Ils ne sont pas aussi accros aux aspects sociaux. Au lieu de cela, ils trouvent de la satisfaction à relever des défis et à maîtriser leurs compétences.





À l’inverse, les joueurs de la génération Alpha prospèrent grâce à l’interaction sociale (48 %) et à l’immersion (46 %). Pour eux, le jeu est un terrain de jeu pour se faire des amis et plonger dans des mondes passionnants. Mais démontrer ses réalisations est également essentiel pour les baby-boomers (19 %) et la génération Alpha (46 %).





Pour la génération Z et les Millennials, l’immersion est la plus grosse affaire (44 % pour les deux générations). Ces générations recherchent des expériences qui les enveloppent dans des réalités alternatives, offrant évasion et excitation.













Genres et préférences de jeu

En ce qui concerne les préférences en matière de genre, il existe une nette fracture générationnelle. Les joueurs plus âgés, y compris les baby-boomers, sont souvent attirés par les puzzles (41 %) et les jeux de correspondance (28 %). Pendant ce temps, la génération Alpha (42 %), la génération Z (43 %) et la génération Y (41 %) sont des chercheurs du genre aventure, s'aventurant souvent dans des titres proposant des récits expansifs et des mondes à explorer. La génération X combine deux mondes et joue dans des jeux de réflexion (36 %), de correspondance (31 %) et d'aventure (27 %).





Les plus jeunes préfèrent également fortement les genres multijoueurs comme Battle Royale et Racing. Cela souligne leur désir de socialiser au sein des jeux, transformant chaque session de jeu en un événement social.





Les millennials occupent une place particulière dans leur cœur pour les jeux narratifs. Ayant grandi dans les années 90 et 2000, lorsque les jeux riches en histoires étaient à leur apogée, ils recherchaient des jeux avec des intrigues captivantes et une exploration riche.









Conclusion

Alors que nous terminons cette exploration du monde dynamique et diversifié du jeu vidéo, quelques thèmes clés émergent, dressant un tableau saisissant de la façon dont le jeu a évolué et continue de façonner notre culture numérique.





1. Chaque génération apporte sa perspective unique au jeu. Les baby-boomers et la génération X trouvent du réconfort dans les énigmes et la maîtrise, tandis que les Millennials se plongent dans des aventures narratives. D’un autre côté, la génération Alpha et la génération Z allient jeu et interaction sociale, s’épanouissant dans un monde où jouer, regarder et créer du contenu vont de pair.









2. Avec les progrès technologiques et l'évolution des préférences des joueurs, le jeu multiplateforme est devenu de plus en plus répandu , en particulier parmi les jeunes générations. La génération Alpha, en particulier, démontre une fluidité remarquable dans le passage entre les consoles, les PC et les appareils mobiles, reflétant une tendance plus large vers des expériences de jeu plus intégrées.









3. L'explosion du contenu vidéo lié aux jeux , des sketches comiques aux critiques approfondies, répond à divers goûts et préférences selon les groupes d'âge. Cette tendance a transformé la façon dont les joueurs interagissent avec les jeux et a ouvert de nouvelles voies aux développeurs et aux éditeurs pour interagir avec leur public.









4. Les habitudes de dépenses dans les jeux en disent long sur ce que les différentes générations apprécient dans leurs expériences de jeu. Les jeunes joueurs se tournent vers les achats de produits cosmétiques ou liés aux personnages, reflétant un désir de personnalisation et de représentation, tandis que les joueurs plus âgés investissent dans des objets utilitaires, mettant l'accent sur la fonctionnalité et l'amélioration du gameplay.

Plus qu’un simple passe-temps, le jeu vidéo est devenu un élément important de notre tissu social. Pour beaucoup, en particulier les jeunes générations, il s’agit d’un élément clé de l’identité et de la communauté, transcendant les frontières traditionnelles du divertissement.