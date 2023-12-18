Nesiller Arası Oyun Oynama—Karşılaştırmalı Bir Araştırma





Oyun oynamak artık yalnızca düğmeleri ezmek veya ejderhaları öldürmekten ibaret değil. Oyuncuların izleyici, yaratıcı ve alıcı olduğu dijital bir oyun alanını tartışıyoruz. Video oyunları, teknoloji meraklısı yeğeninizden, hâlâ 'Nintendo'nun yeni bir makarna türü olduğunu düşünen büyükannenize kadar piksel büyüsünü herkesin hayatına örüyor. Oyunlar her yaş için yeni bulmacalar, kitap kulüpleri ve hatta yoga seansları haline geliyor.





Not: Gen Alpha (2010 veya üzeri doğumlu / 10-13 yaş arası)

Z Kuşağı (1995-2009 / 14-28 yaş arası doğumlular)

Y Kuşağı (1981-1994/29-42 doğumlular)

X Kuşağı (1965-1980 / 43-58 yaş arası doğumlular)

Baby Boomers (1946-1964 / 59-65 yaş doğumlular)













Oyunun popülerliği

Oyunun popülaritesi sadece artmıyor. Hızla artıyor. Özellikle genç nesiller, eğlence biçimi olarak oyun oynamayı tercih ediyor; hatta çoğu zaman TV ve sinema gibi geleneksel seçeneklere tercih ediyor. Sadece bir hobi değil. Bu kültürel bir olgudur, bir yaşam biçimidir. Genç nesiller oyunlarla büyüdükçe ve platformlar arası oyun gibi teknolojiler ve yüksek kaliteli mobil oyunlar daha erişilebilir hale geldikçe, daha da fazla kapsayıcılık göreceğiz.





İster inanın ister inanmayın, Baby Boomer kuşağının %40'ı oyunla da ilgileniyor. Bizi rock'n'roll'la buluşturan nesil artık sanal dünyada da seviye atlıyor. Hiç de fena değil! Peki ya yükselen yıldızlar olan Gen Alpha'ya ne olacak? Bunların %94'ünün akıllara durgunluk veren bir kısmı zaten oyun tutkunu. Bu sadece oynamakla ilgili değil. Artık bu, bizim için telefonda gezinmek kadar doğal olan, onlar için de oyun kültürünün bir parçası olmakla ilgili. Oyun dünyasında oynuyorlar, izliyorlar, sahipleniyorlar ve sosyalleşiyorlar.









Çok platformlu büyüme

Şunu anlayın: Alfa Kuşağı, Z Kuşağı ve Y kuşağının yaklaşık yarısı anında bir platformdan diğerine atlıyor. Mobil oyun mu? Kontrol etmek. PC savaşları mı? Emin ol. Konsol hesaplaşmaları mı? Kesinlikle.





Bu arada eski nesiller farklı bir yol izliyor. Onlar, rahatlatıcı bir Pazar öğleden sonrasını andıran oyunlardan keyif alan rahat ve sıradan oyunculardır. Destansı görevlere veya yüksek puanlara gerek yok. Her şey rahatlamak ve iyi vakit geçirmekle ilgili. Çok platformlu oyun trendi geçici bir heves değil. Oyunun geleceği olmaya hazırlanıyor.









Para

Harcamaya gelince, Alfa Kuşağı, Z Kuşağı ve Y kuşağının yaklaşık %60'ı son altı ay içinde cüzdanlarını video oyunlarına açtı. Genç nesiller, oyunlarla daha derin bir kişisel bağ kurmak için paralarını (veya ebeveynlerini) oynanabilir karakterlere harcamayı seviyorlar.





İster parlak yeni bir kılıç ister şık bir uzay giysisi olsun, Y kuşağı sanal deneyimlerini harcamak ve güzelleştirmek için burada zirvede. Ancak bu sadece Y kuşağı için geçerli değil. Her nesilden oyuncular sorunsuz bir şekilde ödeme yapanlara geçiş yapıyor. Elbette mobil oyunlar, oyunculara ödeme yapma açısından listelerin başında yer alıyor.









Oyun içi harcama kalıpları, her neslin oyun hayatlarında neye değer verdiği hakkında çok şey ortaya koyuyor. Oyun içi para birimleri evrensel bir favori olsa da, X Kuşağı ve Baby Boomers kuşağı, donanım ve içerik paketleri gibi faydacı öğelere daha fazla yatırım yapma eğiliminde ve bu da oyun deneyimlerine daha pratik bir yaklaşımı yansıtıyor.





Oynaması ücretsiz model tüm platformlarda ve nesillerde üstünlüğünü sürdürüyor. Bununla birlikte, konsol oyunlarında, özellikle Z kuşağı ve Y kuşağı arasında, muhtemelen abonelik hizmetlerinin artması nedeniyle, oynaması ücretsiz ve ücretli oynama arasında daha eşit bir ayrım görülüyor. Bu arada Baby Boomers, sıradan oyunlara yönelik tercihlerine paralel olarak öncelikli olarak ücretsiz oynanmaya sadık kalıyor. Ama bunun hakkında biraz sonra konuşacağız.





Video oyunları ve oyun platformları, markaların kendilerini gösterebilecekleri yeni sıcak noktalardır. Alpha Gen, Z Kuşağı ve Y Kuşağı oyuncularının %50'sinden fazlası oyun oynarken yeni markalar keşfediyor. İşte beklenmedik kısım! Nesiller boyunca oyuncular bu markalara karşı daha olumlu bir tutum sergileme eğilimindedir. Bu, keşfetmenin heyecanı ya da tanıdık bir oyunda yeni bir şey bulmanın sevinci olabilir, ancak markalar oyun dünyasında arkadaşlar ediniyor.













Yayın Akışı

Yeni nesiller partiye katıldıkça çeşitli katılım dalgalarını da beraberinde getiriyorlar. Oyun yayınlarını izlemekten, oyun topluluklarına katılmaktan, sanal dünyalarda sosyalleşmekten, podcast'leri dinlemekten ve oyunu hayatın her alanına entegre etmekten bahsediyoruz. Tüm bu ilgi çekici etkinliklerin ortasında, izleme bir süperstar olarak ortaya çıktı. Oyun videosu patlaması doğru ve muhteşem.









Eski tarz oyuncular oynamayı tercih ettiğinde, Alfa Kuşağı'nın %70'i sadece oyunla ilgili değil. Onlar aynı zamanda hevesli izleyicilerdir. Bu nesil, kontrolör ve izleyici modu arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapıyor. Genç nesiller tüm deneyime odaklanıyor; oyun oynamak, eğlenmek ve oyun yayınlarının ve videoların keyfini çıkarmak. Hepsi kahkahalar ve öne çıkanlar ile ilgili. Komedi oyun videoları ve derlemeleri yeni 'mutlaka izlenmesi gereken TV'ler.'





Ayrıca Minecraft, Roblox ve Fortnite gibi daha fazla sosyal proje, yeni oyuncular için merkezler, yaratıcı stüdyolar ve macera parklarını bir arada sunuyor; Alfa Geni için oyun budur.





Y kuşağının yarısından fazlası aynı yolu izleyerek oyun oynama ve oyun içeriğini izleme arasında denge kuruyor. Onlar, oyunun hem aktif hem de pasif alanlarına rahatça yerleşmiş köprü kuşağıdır. X kuşağı oyuncuları da oynuyor ve izliyor, ancak bunda hafif bir değişiklik var. Oyun videolarından keyif alsalar da asıl tutkuları oyunun kendisidir. Baby Boomers kuşağı ise oyun dünyasının safkanlarıdır. Genellikle yalnızca oyun oynamaya eğilimlidirler ve başkalarının oyun oynamasını izlemek yerine oyunun doğrudan deneyimini tercih ederler.













Oyun nesilleri arasındaki kimlik, benzerlikler ve farklılıklar

Bebek patlaması kuşağından başlayarak, bu nesildeki erkeklerin yalnızca %12'si ve kadınların %8'i kendilerini "oyuncu" olarak adlandırıyor. X Kuşağına ilerleyin ve sayılar değişmeye başlar. Burada erkeklerin %29'u, kadınların ise %19'u kendilerini böyle görüyor. Milenyum kuşağından itibaren oyun birçokları için yaşam tarzının önemli bir parçası haline geldi. Erkeklerin %54'ü ve kadınların %39'u oyuncu rozetini gururla taşıyor. Burada oyun zaten aktif olarak özdeşleştikleri kültür, yaşam tarzı ve topluluktur.





Ve evet, en üstte erkeklerin %66'sının ve kadınların %45'inin kendisini oyuncu olarak tanımladığı Alfa Kuşağı yer alıyor. Onlar için oyunlar büyümelerinin, sosyal etkileşimlerinin ve öz kimliklerinin ayrılmaz bir parçasıdır.









Mobil oyun, tüm nesiller için mükemmel birleştirici unsurdur. Giriş engellerinin düşük olması onu en erişilebilir platform haline getiriyor; Baby Boomers'ın %70'i ve Alpha Gen'in %81'i hızla artıyor. Genç nesiller konsol ve PC oyunlarında hakim olacak. Bu platformlar Alfa Kuşağı (%50), Z Kuşağı (%43) ve Y Kuşağı (%44) arasında yaygın olup, daha zengin, daha sürükleyici bir oyun deneyimi sunuyor.









Oyun oynama motivasyonları nesiller arasında önemli ölçüde farklılık gösteriyor

Baby Boomers'ın oyun motivasyonu ağırlıklı olarak ustalığa (%17) dayanıyor. Sosyal yönlere o kadar bağımlı değiller. Bunun yerine, zorlukların üstesinden gelmekten ve becerilerde ustalaşmaktan tatmin bulurlar.





Bunun tersine, Alfa Kuşağı oyuncuları sosyal etkileşim (%48) ve oyuna dahil olma (%46) ile başarılı oluyor. Onlar için oyun oynamak, arkadaş edinmek ve heyecan verici dünyalara dalmak için bir oyun alanıdır. Ancak başarılarınızı sergilemek Baby Boomers (%19) ve Alpha Gen (%46) için de çok önemli.





Z Kuşağı ve Y Kuşağı için Immersion en büyük fırsattır (her iki kuşak için de %44). Bu nesiller, kendilerini alternatif gerçekliklerle kuşatan, kaçış ve heyecan sunan deneyimler arıyor.













Türler ve oyun tercihleri

Tür tercihleri söz konusu olduğunda, net bir kuşak ayrımı var. Baby Boomers kuşağı da dahil olmak üzere daha yaşlı oyuncular genellikle bulmacalara (%41) ve maç oyunlarına (%28) yöneliyor. Bu arada, Alfa Kuşağı (%42), Z Kuşağı (%43) ve Y Kuşağı (%41) Macera türü arayanlar olup genellikle geniş anlatılar ve keşfedilecek dünyalar sunan oyunlara yöneliyorlar. X kuşağı iki dünyayı birleştiriyor ve Bulmaca (%36), Eşleştirme (%31) ve Macera oyunlarında (%27) oynuyor.





Genç kitle ayrıca Battle Royale ve Racing gibi çok oyunculu türleri de güçlü bir şekilde tercih ediyor. Bu, her oyun oturumunu sosyal bir etkinliğe dönüştürerek oyunlar içinde sosyalleşme isteklerinin altını çiziyor.





Y kuşağının kalplerinde anlatıya dayalı oyunların özel bir yeri var. Hikaye açısından zengin oyunların en iyi olduğu 90'lı ve 2000'li yıllarda büyüyen bu çocuklar, ilgi çekici olay örgüsü ve zengin keşiflere sahip oyunları arzuluyorlardı.









Çözüm

Dinamik ve çeşitlilik içeren oyun dünyasına dair bu keşfimizi tamamladığımızda, oyunun nasıl geliştiğine ve dijital kültürümüzü şekillendirmeye devam ettiğine dair canlı bir resim çizen birkaç temel tema ortaya çıkıyor.





1. Her nesil oyuna kendi benzersiz bakış açısını getirir. Baby Boomers ve X kuşağı teselliyi bulmacalarda ve ustalıkta bulurken, Y kuşağı kendilerini anlatı odaklı maceralara kaptırıyor. Öte yandan, Gen Alpha ve Gen Z, oyun oynamayı sosyal etkileşimle harmanlayarak oynamanın, izlemenin ve içerik oluşturmanın el ele gittiği bir dünyada gelişiyor.









2. Teknolojik gelişmeler ve oyuncu tercihlerindeki değişimle birlikte, çok platformlu oyunlar özellikle genç nesiller arasında giderek daha yaygın hale geliyor . Özellikle Gen Alpha, konsollar, PC'ler ve mobil cihazlar arasında geçişte dikkate değer bir akışkanlık sergiliyor ve bu da daha entegre oyun deneyimlerine yönelik daha geniş bir eğilimi yansıtıyor.









3. Komedi skeçlerinden ayrıntılı incelemelere kadar oyunla ilgili video içeriğindeki patlama , yaş grupları arasında çeşitli zevklere ve tercihlere hitap ediyor. Bu trend, oyuncuların oyunlarla etkileşimini değiştirdi ve geliştiricilerin ve yayıncıların izleyicileriyle etkileşim kurması için yeni yollar açtı.









4. Oyun içi harcama alışkanlıkları, farklı nesillerin oyun deneyimlerinde neye değer verdiği hakkında çok şey ortaya koyuyor . Daha genç oyuncular, kişiselleştirme ve temsil arzusunu yansıtan kozmetik veya karakterle ilgili satın alımlara yönelirken, daha yaşlı oyuncular işlevsellik ve oynanışın geliştirilmesine vurgu yaparak faydacı öğelere yatırım yapıyor.

Oyun oynamak bir eğlencenin ötesinde sosyal dokumuzun önemli bir parçası haline geldi. Pek çok kişi için, özellikle de genç nesiller için, eğlencenin geleneksel sınırlarını aşan kimlik ve topluluğun önemli bir bileşenidir.