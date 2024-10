Gaming über Generationen hinweg – Eine vergleichende Studie

Beim Spielen geht es nicht mehr nur darum, Knöpfe zu drücken oder Drachen zu töten. Wir diskutieren über einen digitalen Spielplatz, auf dem Gamer Zuschauer, Schöpfer und Käufer sind. Videospiele weben ihre Pixelmagie in das Leben aller, vom technisch versierten Neffen bis zur Oma, die immer noch denkt, „Nintendo“ sei eine neue Art von Pasta. Spiele werden zu neuen Kreuzworträtseln, Buchclubs und sogar Yoga-Sitzungen für alle Altersgruppen.





Notiz: Gen Alpha (geboren 2010 oder später / 10–13 Jahre)

Gen Z (geboren 1995–2009 / 14–28 Jahre)

Millennials (geboren 1981–1994/29–42 Jahre)

Gen X (geboren 1965–1980 / 43–58 Jahre)

Babyboomer (geboren 1946-1964 / 59-65 Jahre)













Die Popularität von Gaming

Die Beliebtheit von Spielen nimmt nicht nur zu. Es explodiert. Vor allem jüngere Generationen entscheiden sich für Gaming als bevorzugte Form der Unterhaltung, oft sogar gegenüber traditionellen Angeboten wie Fernsehen und Filmen. Nicht nur ein Hobby. Es ist ein kulturelles Phänomen, eine Lebensart. Da jüngere Generationen mit Spielen wachsen und Technologien wie plattformübergreifendes Spielen und hochwertige Mobilspiele zugänglicher werden, werden wir noch mehr Inklusivität erleben.





Ob Sie es glauben oder nicht, 40 % der Babyboomer beschäftigen sich auch mit Spielen. Die Generation, die uns Rock'n'Roll gebracht hat, steigt nun in der virtuellen Welt auf. Gar nicht so schlecht! Aber was ist mit der Gen Alpha, den aufstrebenden Sternen? Überwältigende 94 % von ihnen sind bereits Spiele-Enthusiasten. Hier geht es nicht nur ums Spielen. Jetzt geht es mehr darum, Teil einer Gaming-Kultur zu sein, die für sie so selbstverständlich ist wie das Scrollen durch ein Telefon für uns. Sie spielen, schauen zu, besitzen und knüpfen Kontakte in der Gaming-Welt.









Multiplattform-Wachstum

Verstehen Sie Folgendes: Ungefähr die Hälfte der Generation Alpha, der Generation Z und der Millennials springt sofort von einer Plattform zur anderen. Mobiles Gaming? Überprüfen. PC-Schlachten? Darauf können Sie wetten. Konsolen-Showdowns? Absolut.





Unterdessen gehen ältere Generationen einen anderen Weg. Sie sind die entspannten Gelegenheitsspieler, die Freude an Spielen haben, die wie ein entspannter Sonntagnachmittag sind. Es sind keine epischen Quests oder Highscores erforderlich. Es geht darum, abzuschalten und eine gute Zeit zu haben. Der Trend zum Multiplattform-Gaming ist nicht nur eine flüchtige Modeerscheinung. Es bereitet sich darauf vor, die Zukunft des Gamings zu werden.









Geld

Was die Ausgaben betrifft, so haben etwa 60 % der Gen Alpha, Gen Z und Millennials in den letzten sechs Monaten ihr Portemonnaie für Videospiele geöffnet. Die jüngeren Generationen lieben es, ihr Geld (oder ihre Eltern) in spielbare Charaktere zu stecken, um eine tiefere persönliche Verbindung zu den Spielen aufzubauen.





Ob für das glänzende neue Schwert oder einen schicken Raumanzug, Millennials sind hier an der Spitze, wenn es darum geht, ihre virtuellen Erlebnisse auszugeben und aufzupeppen. Aber es sind nicht nur Millennials. Spieler aller Generationen vollziehen einen reibungslosen Übergang zu Zahlern. Was die Zahl der zahlenden Spieler angeht, steht Mobile Gaming natürlich an der Spitze.









Das Ausgabenverhalten im Spiel verrät viel darüber, was jede Generation in ihrem Gaming-Leben schätzt. Während In-Game-Währungen allgemein beliebt sind, investieren die Generation X und die Baby Boomer tendenziell mehr in nützliche Gegenstände wie Ausrüstung und Inhaltspakete, was einen praktischeren Ansatz für ihr Spielerlebnis widerspiegelt.





Das Free-to-Play-Modell dominiert auf allen Plattformen und Generationen. Beim Konsolenspiel gibt es jedoch eine gleichmäßigere Aufteilung zwischen Free-to-Play und Pay-to-Play, insbesondere bei der Generation Z und den Millennials, was wahrscheinlich auf die Zunahme von Abonnementdiensten zurückzuführen ist. Die Babyboomer hingegen bleiben hauptsächlich bei Free-to-Play, was ihrer Vorliebe für Gelegenheitsspiele entspricht. Aber darüber reden wir etwas später.





Videospiele und Gaming-Plattformen sind die neuen Hotspots für Marken, an denen sie ihr Können unter Beweis stellen können. Über 50 % der Spieler der Generation Alpha, der Generation Z und der Millennials entdecken beim Spielen neue Marken. Hier ist der unerwartete Teil! Über Generationen hinweg haben Gamer tendenziell eine positivere Einstellung gegenüber diesen Marken. Es kann der Nervenkitzel des Entdeckens sein oder die Freude, in einem vertrauten Spiel etwas Neues zu entdecken, aber Marken schließen in der Spielewelt Freunde.













Streaming

Wenn neuere Generationen der Partei beitreten, bringen sie eine Welle vielfältigen Engagements mit sich. Wir sprechen davon, Game-Streams anzusehen, Gaming-Communitys beizutreten, in virtuellen Welten Kontakte zu knüpfen, Podcasts anzuhören und Gaming in jeden Aspekt des Lebens zu integrieren. Inmitten all dieser spannenden Aktivitäten hat sich das Fernsehen zu einem Superstar entwickelt. Der Gaming-Video-Boom ist zutreffend und spektakulär.









Wenn Old-School-Gamer lieber spielen, geht es bei 70 % der Generation Alpha nicht nur ums Spielen. Sie sind auch begeisterte Zuschauer. Diese Generation wechselt nahtlos zwischen Controller- und Zuschauermodus. Bei den jüngeren Generationen dreht sich alles um das Gesamterlebnis – Spiele spielen, sich zurücklehnen und Game-Streams und Videos genießen. Bei ihnen dreht sich alles um das Lachen und die Höhepunkte. Komische Gaming-Videos und Zusammenstellungen sind ihr neues „Must-Watch-TV“.





Außerdem sind weitere soziale Projekte wie Minecraft, Roblox und Fortnite Drehkreuze, Kreativstudios und Abenteuerparks in einem für neue Gamer – das ist Gaming für Gen Alpha.





Über die Hälfte der Millennial-Generation folgt diesem Beispiel und balanciert zwischen Spielen und dem Ansehen von Gaming-Inhalten. Sie sind die Brückengeneration, die sich sowohl im aktiven als auch im passiven Bereich des Gamings wohlfühlt. Gamer der Generation Während sie Gaming-Videos genießen, bleibt ihre größte Liebe das Gameplay selbst. Und die Babyboomer hingegen sind die Puristen der Gaming-Welt. Sie neigen typischerweise dazu, ausschließlich Spiele zu spielen, und bevorzugen das direkte Erleben des Spiels, anstatt anderen beim Spielen zuzuschauen.













Identität, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Gaming-Generationen

Beginnend mit den Babyboomern bezeichnen sich in dieser Generation nur 12 % der Männer und 8 % der Frauen als „Gamer“. Weiter zur Generation X, und die Zahlen beginnen sich zu ändern. Hier sehen sich 29 % der Männer und 19 % der Frauen so. Seit der Millennial-Generation ist Gaming für viele zu einem wesentlichen Bestandteil des Lebensstils geworden. 54 % der Männer und 39 % der Frauen tragen stolz das Gamer-Abzeichen. Hier ist Gaming bereits die Kultur, Lebensart und Gemeinschaft, mit der sie sich aktiv identifizieren.





Und ja, an der Spitze steht die Generation Alpha, in der sich 66 % der Männer und 45 % der Frauen als Gamer identifizieren. Spiele sind für sie ein integraler Bestandteil ihres Erwachsenwerdens, ihrer sozialen Interaktion und ihrer Selbstidentität.









Mobile Gaming gilt als der große Vermittler über alle Generationen hinweg. Aufgrund seiner niedrigen Eintrittsbarrieren ist es die am besten zugängliche Plattform: 70 % der Babyboomer und 81 % der Generation Alpha sind aktiv. Die jüngeren Generationen werden beim Konsolen- und PC-Gaming das Sagen haben. Diese Plattformen sind bei der Generation Alfa (50 %), der Generation Z (43 %) und den Millennials (44 %) weit verbreitet und bieten ein reichhaltigeres, immersiveres Spielerlebnis.









Die Motivation, Spiele zu spielen, variiert erheblich zwischen den Generationen

Beginnend mit unseren Babyboomern tendiert ihre Gaming-Motivation stark in Richtung Meisterschaft (17 %). Sie sind nicht so sehr auf die sozialen Aspekte fixiert. Stattdessen finden sie Zufriedenheit darin, Herausforderungen zu meistern und Fähigkeiten zu meistern.





Im Gegensatz dazu bevorzugen Gamer der Generation Alpha soziale Interaktion (48 %) und Immersion (46 %). Für sie ist Gaming ein Spielplatz, auf dem sie Freundschaften schließen und in spannende Welten eintauchen können. Aber auch für die Babyboomer (19 %) und die Generation Alpha (46 %) ist es wichtig, Erfolge unter Beweis zu stellen.





Für die Generation Z und Millennials ist Immersion das größte Angebot (44 % für beide Generationen). Diese Generationen suchen nach Erlebnissen, die sie in alternative Realitäten eintauchen lassen und ihnen Abwechslung und Spannung bieten.













Genres und Spielpräferenzen

Wenn es um Genrepräferenzen geht, gibt es eine deutliche Kluft zwischen den Generationen. Ältere Spieler, darunter Babyboomer, tendieren häufig zu Puzzles (41 %) und Matchspielen (28 %). Mittlerweile sind die Generation Alpha (42 %), die Generation Z (43 %) und die Millennials (41 %) auf der Suche nach Abenteuergenres und wagen sich oft an Titel, die umfassende Erzählungen und Welten zum Erkunden bieten. Die Generation X vereint zwei Welten und spielt Puzzles (36 %), Matching-Spiele (31 %) und Abenteuerspiele (27 %).





Das jüngere Publikum bevorzugt auch stark Multiplayer-Genres wie Battle Royale und Racing. Dies unterstreicht ihren Wunsch nach sozialer Interaktion innerhalb von Spielen und macht jede Spielsitzung zu einem gesellschaftlichen Ereignis.





Millennials haben einen besonderen Platz in ihren Herzen für narrative Spiele. Sie wuchsen in den 90er- und 2000er-Jahren auf, als geschichtenreiche Spiele ihren Höhepunkt erreichten, und sehnten sich nach Spielen mit fesselnder Handlung und reichhaltigem Erkundungspotenzial.









Abschluss

Während wir diese Erkundung der dynamischen und vielfältigen Gaming-Welt abschließen, tauchen einige Schlüsselthemen auf, die ein anschauliches Bild davon zeichnen, wie sich Gaming entwickelt hat und weiterhin unsere digitale Kultur prägt.





1. Jede Generation bringt ihre einzigartige Perspektive in das Gaming ein. Die Babyboomer und die Generation Auf der anderen Seite verbinden Gen Alpha und Gen Z Gaming mit sozialer Interaktion und gedeihen in einer Welt, in der Spielen, Ansehen und Erstellen von Inhalten Hand in Hand gehen.









2. Aufgrund des technologischen Fortschritts und einer Verschiebung der Spielerpräferenzen ist Multiplattform-Gaming immer beliebter geworden , insbesondere bei jüngeren Generationen. Insbesondere die Generation Alpha zeigt eine bemerkenswerte Flexibilität beim Wechsel zwischen Konsolen, PCs und mobilen Geräten, was einen breiteren Trend zu stärker integrierten Spielerlebnissen widerspiegelt.









3. Die explosionsartige Verbreitung spielbezogener Videoinhalte , von komödiantischen Skizzen bis hin zu ausführlichen Rezensionen, bedient unterschiedliche Geschmäcker und Vorlieben aller Altersgruppen. Dieser Trend hat die Art und Weise, wie Spieler mit Spielen interagieren, verändert und Entwicklern und Publishern neue Möglichkeiten eröffnet, mit ihrem Publikum in Kontakt zu treten.









4. Die Kaufgewohnheiten im Spiel verraten viel darüber, was verschiedene Generationen an ihren Spielerlebnissen schätzen . Jüngere Spieler tendieren zu kosmetischen oder charakterbezogenen Käufen, was den Wunsch nach Personalisierung und Darstellung widerspiegelt, während ältere Spieler in Gebrauchsgegenstände investieren und dabei Wert auf Funktionalität und Verbesserung des Gameplays legen.

Gaming ist mehr als nur ein Zeitvertreib, es ist zu einem wichtigen Teil unseres sozialen Gefüges geworden. Für viele, insbesondere jüngere Generationen, ist es ein zentraler Bestandteil von Identität und Gemeinschaft und überschreitet die traditionellen Grenzen der Unterhaltung.