Jogos entre gerações – um estudo comparativo

Jogar não se trata mais apenas de apertar botões ou matar dragões. Estamos discutindo um playground digital onde os jogadores são espectadores, criadores e compradores. Os videogames estão introduzindo sua magia de pixel na vida de todos, desde seu sobrinho que entende de tecnologia até sua avó que ainda pensa que 'Nintendo' é um novo tipo de macarrão. Os jogos estão se tornando as novas palavras cruzadas, clubes do livro e até sessões de ioga para todas as idades.





Observação: Gen Alpha (nascido em 2010 ou mais tarde / 10-13 anos)

Geração Z (nascido em 1995-2009 / 14-28 anos)

Millennials (nascidos em 1981-1994/29-42 anos)

Geração X (nascido em 1965-1980 / 43-58 anos)

Baby Boomers (nascidos em 1946-1964 / 59-65 anos)













Popularidade dos jogos

A popularidade dos jogos não está apenas crescendo. Está disparando. As gerações mais jovens, em particular, escolhem os jogos como forma de entretenimento, muitas vezes até em detrimento de opções tradicionais como televisão e filmes. Não apenas um hobby. É um fenômeno cultural, um modo de vida. À medida que as gerações mais jovens crescem com os jogos e tecnologias como jogos multiplataforma e jogos móveis de alta qualidade se tornam mais acessíveis, veremos ainda mais inclusão.





Acredite ou não, 40% dos Baby Boomers também mergulham nos jogos. A geração que nos trouxe o rock'n'roll está agora subindo de nível no mundo virtual. Nada mal! Mas e a Geração Alfa, as estrelas em ascensão? Incrivelmente, 94% deles já são entusiastas de jogos. Não se trata apenas de jogar. Agora, trata-se mais de fazer parte de uma cultura de jogos que é tão natural para eles quanto navegar pelo telefone é para nós. Eles estão jogando, assistindo, possuindo e socializando no mundo dos jogos.









Crescimento multiplataforma

Veja só: cerca de metade da Geração Alpha, Geração Z e Millennials estão instantaneamente pulando de uma plataforma para outra. Jogos para celular? Verificar. Batalhas de PC? Pode apostar. Confrontos de console? Absolutamente.





Entretanto, as gerações mais velhas estão a seguir um caminho diferente. Eles são jogadores descontraídos e casuais que encontram alegria em jogos que são como uma relaxante tarde de domingo. Não há necessidade de missões épicas ou pontuações altas. É tudo uma questão de relaxar e se divertir. A tendência dos jogos multiplataforma não é apenas uma moda passageira. Está se preparando para ser o futuro dos jogos.









Dinheiro

Em relação aos gastos, cerca de 60% da Geração Alfa, Geração Z e Millennials abriram suas carteiras para videogames nos últimos seis meses. As gerações mais jovens adoram gastar seu dinheiro (ou seus pais) em personagens jogáveis, buscando uma conexão pessoal mais profunda com os jogos.





Seja por aquela espada novinha em folha ou por um traje espacial elegante, a geração do milênio está no topo aqui para gastar e aprimorar suas experiências virtuais. Mas não são apenas os Millennials. Jogadores de todas as gerações estão fazendo uma transição suave para pagadores. É claro que os jogos para celular estão no topo das paradas em termos de jogadores pagantes.









Os padrões de gastos nos jogos revelam muito sobre o que cada geração valoriza em suas vidas no jogo. Embora as moedas do jogo sejam as favoritas universais, a Geração X e os Baby Boomers tendem a investir mais em itens utilitários, como equipamentos e pacotes de conteúdo, refletindo uma abordagem mais prática à sua experiência de jogo.





O modelo free-to-play reina supremo em todas as plataformas e gerações. No entanto, os jogos de console apresentam uma divisão mais uniforme entre jogos gratuitos e pagos, especialmente entre a Geração Z e a Geração Millennials, provavelmente devido ao aumento dos serviços de assinatura. Enquanto isso, os Baby Boomers se limitam principalmente aos jogos gratuitos, alinhando-se com sua preferência por jogos casuais. Mas falaremos sobre isso um pouco mais tarde.





Os videogames e as plataformas de jogos são os novos pontos de acesso para as marcas se exibirem. Mais de 50% dos jogadores da Geração Alpha, Geração Z e Millennial descobrem novas marcas enquanto jogam. Aqui está a parte inesperada! Os jogadores de todas as gerações tendem a ter uma atitude mais positiva em relação a essas marcas. Pode ser a emoção da descoberta ou a alegria de encontrar algo novo num jogo familiar, mas as marcas estão a fazer amigos no mundo dos jogos.













Transmissão

À medida que as novas gerações se juntam à festa, elas trazem uma onda de envolvimento diversificado. Estamos falando sobre assistir a transmissões de jogos, ingressar em comunidades de jogos, socializar em mundos virtuais, sintonizar podcasts e integrar os jogos em todos os aspectos da vida. Em meio a todas essas atividades envolventes, a visualização emergiu como uma estrela. O boom dos vídeos de jogos é preciso e espetacular.









Quando os jogadores da velha escola preferem jogar, 70% da Geração Alfa não se preocupa apenas com jogos. Eles também são espectadores ávidos. Esta geração alterna perfeitamente entre o modo controlador e o modo espectador. As gerações mais jovens se preocupam com toda a experiência – jogar, relaxar e desfrutar de transmissões e vídeos de jogos. Eles têm tudo a ver com risadas e destaques. Vídeos e compilações de jogos cômicos são sua nova TV obrigatória.





Além disso, mais projetos sociais como Minecraft, Roblox e Fortnite são centros, estúdios criativos e parques de aventura, tudo em um para novos jogadores – isso é jogos para a Geração Alfa.





Mais da metade da geração Millennial segue o exemplo, equilibrando jogar e assistir ao conteúdo de jogos. Eles são a geração bridge, confortavelmente instalados nos domínios ativo e passivo dos jogos. Os jogadores da Geração X também jogam e veem, mas com uma ligeira variação. Embora gostem de vídeos de jogos, seu amor principal continua sendo a jogabilidade em si. E os Baby Boomers, por outro lado, são os puristas do mundo dos jogos. Eles normalmente tendem a jogar exclusivamente, preferindo a experiência direta do jogo a assistir os outros jogarem.













Identidade, semelhanças e diferenças entre gerações de jogos

Começando pelos baby boomers, apenas 12% dos homens e 8% das mulheres desta geração se autodenominam “gamers”. Avance para a Geração X e os números começam a mudar. Aqui, 29% dos homens e 19% das mulheres se consideram assim. Desde a geração millennial, os jogos tornaram-se uma parte essencial do estilo de vida de muitos. 54% dos homens e 39% das mulheres usam com orgulho o distintivo de jogador. Aqui, o jogo já é a cultura, o modo de vida e a comunidade com a qual eles se identificam ativamente.





E sim, no topo está a Geração Alfa, onde 66% dos homens e 45% das mulheres se identificam como jogadores. Os jogos para eles são parte integrante de seu crescimento, interação social e identidade própria.









Os jogos móveis são o grande unificador de todas as gerações. Suas baixas barreiras de entrada tornam-na a plataforma mais acessível, com 70% dos Baby Boomers e crescentes 81% da Geração Alfa engajados. As gerações mais jovens dominarão os jogos de console e PC. Essas plataformas são predominantes entre a Geração Alfa (50%), a Geração Z (43%) e a Geração Millennials (44%), oferecendo uma experiência de jogo mais rica e envolvente.









As motivações para jogar variam significativamente entre gerações

Começando com os nossos Baby Boomers, a sua motivação para jogar inclina-se fortemente para o domínio (17%). Eles não estão tão viciados nos aspectos sociais. Em vez disso, encontram satisfação em vencer desafios e dominar habilidades.





Por outro lado, os jogadores da Geração Alfa prosperam na interação social (48%) e na imersão (46%). Para eles, jogar é um playground para fazer amigos e mergulhar em mundos emocionantes. Mas demonstrar suas conquistas também é essencial para os Baby Boomers (19%) e a Geração Alfa (46%).





Para a Geração Z e a Geração Millennials, a imersão é o maior negócio (44% para ambas as gerações). Estas gerações procuram experiências que as envolvam em realidades alternativas, oferecendo fuga e emoção.













Gêneros e preferências de jogo

Quando se trata de preferências de gênero, há uma clara divisão geracional. Os jogadores mais velhos, incluindo os Baby Boomers, muitas vezes gravitam em torno de quebra-cabeças (41%) e jogos de combinação (28%). Enquanto isso, a Geração Alfa (42%), a Geração Z (43%) e a Geração Millennials (41%) buscam o gênero aventura, muitas vezes se aventurando em títulos que oferecem narrativas expansivas e mundos para explorar. A Geração X combina dois mundos e joga quebra-cabeças (36%), jogos de correspondência (31%) e jogos de aventura (27%).





O público mais jovem também prefere gêneros multijogador como Battle Royale e Racing. Isto sublinha o seu desejo de socializar dentro dos jogos, transformando cada sessão de jogo num evento social.





A geração do milênio tem um lugar especial em seus corações para jogos baseados em narrativas. Crescendo nos anos 90 e 2000, quando os jogos ricos em histórias estavam no auge, eles ansiavam por jogos com enredos atraentes e exploração rica.









Conclusão

À medida que encerramos esta exploração do mundo dinâmico e diversificado dos jogos, alguns temas principais emergem, pintando um quadro vívido de como os jogos evoluíram e continuam a moldar a nossa cultura digital.





1. Cada geração traz sua perspectiva única para os jogos. Os Baby Boomers e a Geração X encontram consolo em quebra-cabeças e maestria, enquanto os Millennials mergulham em aventuras baseadas em narrativas. Por outro lado, a Geração Alfa e a Geração Z combinam jogos com interação social, prosperando em um mundo onde jogar, assistir e criar conteúdo andam de mãos dadas.









2. Com os avanços tecnológicos e a mudança nas preferências dos jogadores, os jogos multiplataforma tornaram-se cada vez mais predominantes , especialmente entre as gerações mais jovens. A Geração Alpha, em particular, demonstra uma fluidez notável na movimentação entre consoles, PCs e dispositivos móveis, refletindo uma tendência mais ampla em direção a experiências de jogos mais integradas.









3. A explosão de conteúdo de vídeo relacionado a jogos , desde esquetes cômicos até análises aprofundadas, atende a vários gostos e preferências em todas as faixas etárias. Essa tendência transformou a forma como os jogadores interagem com os jogos e abriu novos caminhos para desenvolvedores e editores interagirem com seu público.









4. Os hábitos de consumo nos jogos revelam muito sobre o que as diferentes gerações valorizam nas suas experiências de jogo. Os jogadores mais jovens tendem a comprar cosméticos ou relacionados com personagens, reflectindo um desejo de personalização e representação, enquanto os jogadores mais velhos investem em itens utilitários, enfatizando a funcionalidade e a melhoria da jogabilidade.

Mais do que apenas um passatempo, os jogos tornaram-se uma parte significativa do nosso tecido social. Para muitos, especialmente para as gerações mais jovens, é um componente-chave da identidade e da comunidade, transcendendo as fronteiras tradicionais do entretenimento.