







又到了一年中的这个时候，我从亚热带山区逃往日本北部白雪覆盖的山峰。除了世界级的pow pow之外，北海道滑雪的另一个令人愉快的方面就是美味的海鲜。我最喜欢的甲壳类动物之一是北海道帝王蟹。当然，你可以在世界任何地方花上好几块钱买到速冻螃蟹，但螃蟹在这里的大厨手中的味道表现却是一顿美味的大餐。





在我滑雪的主要城镇里，有一个脾气暴躁的澳大利亚人，几十年来一直在制作最美味的冰鲜蟹腿。当我和我的朋友第一次尝试在他的餐厅用餐时，他和我的起步并不顺利。一群过于激进的香港金融兄弟对这位大厨不太满意。多年来，我们的关系已经改善到了这样的程度：在新冠疫情之前，我几乎可以在任何晚上走进去，无需预约就可以找到一个座位来咀嚼蟹腿。他的煮蟹腿和冷藏蟹腿是这种动物的最佳表现。不幸的是，疫情过后，他只做外卖。但我可以向你保证，即使你在自己的小屋里吃它们，味道仍然很棒。





帝王蟹腿和金融市场有什么共同点？每一种成分或投资主题都有一种超越其他所有成分的表达方式。当我们思考持续的法定货币贬值时，从肮脏的法定金融体系的消亡中获利的最佳方式是什么？这种贸易的最佳体现是什么？









这是我最喜欢的图表之一，它清楚地表明比特币，以及更广泛意义上的加密货币，是法定货币贬值交易的最佳表达。我根据美联储 (Fed) 的资产负债表对比特币（白色）、黄金（黄色）、标准普尔 500 指数（绿色）和纳斯达克 100 指数（红色）进行了缩减，并从 2020 年 1 月 1 日开始将其指数分别调整为 100。比特币上涨了 228 % 并将所有其他风险资产抛在脑后。





如果从 2010 年比特币开始在交易所交易时开始对资产进行索引，结果将更加有利于比特币。





从根本上来说，为什么会出现这种情况呢？加密货币代表了一场将货币和金融与国家分离的运动。使用计算机、互联网，以及最重要的加密证明，我们人民创造了有史以来最硬的货币——比特币；我们创建了一个全新的去中心化金融系统（DeFi），由以太坊等公共区块链网络提供支持……还有其他系统，但它们都是狗屎，所以我不会提及它们；）。这种新的加密金融体系依赖于数学和来自不满的人们的草根支持，而不是国家及其银行奴才的暴力胁迫。随着资本（只不过是能源的转化）正在寻找一个不受贬值的安全家园，它正在慢慢进入加密货币领域。但与所有法定金融资产的总价值相比，以法定货币计算的加密货币市值微不足道。这就是为什么逃离法定金融体系崩溃的少量资本可以在如此短的时间内创造如此巨大的收益。





加密货币中的所有硬币、代币和投资主题并非都是平等的。在这一年即将结束之际，我想谈谈一些由好心人和普通老傻瓜兜售的加密货币价值陷阱。一如既往，我的目标是提出不同的观点，并向读者提出问题。通过回答这些问题，您有望做出更好的投资决策。





杰伊鸭子

在我的文章《坏古尔》中，我认为美联储主席杰伊·鲍威尔充其量只是美国财政部长坏古尔·耶伦的毛巾男孩。他对耶伦和美国总统斯洛·乔更广泛目标的服从在 12 月的联邦公开市场委员会新闻发布会上得到了充分展示。我怀疑在他演讲之前，杰伊的护膝在后台的绿色房间里磨损了。





金融机构的喉舌《 华尔街日报》清楚地阐述了鲍威尔的重要观点：





美联储的政策声明正式表明政策制定者为再次加息敞开了大门。鲍威尔表示：“现在宣布胜利还为时过早，而且肯定存在风险。”





但鲍威尔的言论让这份精心制作的政策公报在发布后不到一个小时就显得陈旧，暗示官员们已将注意力转向降息。 “展望未来，人们普遍期望这将成为我们的一个主题。这确实是今天会议上发生的事情，”他说。





鲍威尔的言论，以及显示美联储官员预计明年将三次降息的新预测，标志着一个显着的大转变。一年多来，他一直警告称，他们将根据需要加息以降低通胀，即使这会引发经济衰退。





有关降息的评论令人惊讶，因为就在两周前，鲍威尔在亚特兰大斯佩尔曼学院露面时表示，现在猜测何时降息合适还为时过早。

美国国债2年期收益率





第一个也是最大的转折发生在 2023 年第一季度，当时美联储和财政部联手通过银行定期融资计划对美国银行系统和国债市场进行了约 4 万亿美元的救助。鲍威尔近期的言论只是对美国宽松货币政策的确认。





两周内发生了什么变化？ … 政治。





对于政治家来说，最糟糕的事情是什么？没有再次当选。





对于身为民主党成员的美国政客来说，可能发生的第二糟糕的事情是什么？特朗普与一波共和党国会议员和参议员一起再次当选。





运用这两项指导原则，美联储从 2021 年至今行动背后的政治因素就变得相当清晰。





新冠疫情后，通货膨胀肆虐，“慢速乔”让鲍威尔坐下来，指示他控制通货膨胀。从上图可以看出，到 2023 年 3 月，美国财政部 2 年期利率从基本为 0% 升至 5%。这是由 1980 年代沃尔克任职以来美联储最快的加息行动推动的。









不幸的是，由于流感将平民锁在家里并强行将他们登记为 mRNA 疫苗的豚鼠后，印了巨额资金来安抚他们……哦对不起，我指的是 COVID-19；同样巨大的通货膨胀也随之爆发，这是四十多年来最严重的一次。美联储几个月的紧缩政策不足以在至关重要的 2022 年 11 月美国中期选举之前杀死这头猛兽。预计民主党将比萨姆·班克曼-弗里德的成员遭受更严重的打击，而他却渴望地凝视着卡罗琳·埃里森的照片。拜登政府随后决定耗尽美国的战略石油储备，以便让石油充斥市场，从而使汽油价格在选举日之前下跌。这是对稀缺资源的非常“战略”部署……让党员连任。有效;红色的波浪被减弱了，表演仍在继续。





哪个小丑掌管美国治下的和平并不重要；重要的是。由于几十年前制定的政策，帝国衰落的原因是板上钉钉的。 2023年，拜登政府与巴德·古尔·耶伦(Bad Gurl Yellen)一起试图给猪涂口红，努力大幅增加财政支出，并将借贷转移到美国国债收益率曲线的短端。我在我的文章“ Bad Gurl”中详细谈到了这一点。结果是美国经济蓬勃发展，2023年第三季度实际GDP增长率为5.2%，第四季度实际GDP增长率预计为2.6% ，这些对于世界最大经济体来说是非常令人印象深刻的数字。但即便如此，也不足以安抚选民，因为慢速乔和他那群快乐的民主党官员所犯下的无数错误。由于拜登的惨淡表现，美国最令人畏惧的人物、美国前总统唐纳德·特朗普（又名“橙人”）如果今天举行大选，他将击败拜登。哦，可怕的是，民主即将消亡，因为大多数选民可能会决定选举建制派所厌恶的人。讽刺的是，不是吗；）。





必须阻止橙人，慢乔知道如何完成任务。





为了进一步提振经济并让所有金融资产持有者满意，鲍威尔必须通过放松金融条件来发挥作用，即使这可能会导致未来进一步的通货膨胀。希望上述通胀能够在 2024 年 11 月大选之后到来。这就是为什么鲍威尔对美联储保持金融状况如此“紧张”的愿望含糊其辞。尽管根据泰勒规则、灵活平均通胀目标、核心CPI高于美联储2%目标等各种广受好评的经济理论，当前的金融状况还不够紧张。鲍威尔站上讲台，明确传达2024年降息正在积极讨论。正如《华尔街日报》所指出的，不到两周前，鲍威尔就降息的可能性唱出了完全不同的曲调。





我想象这是如何发生的。





坏古尔·耶伦把她叫进办公室，告诉他发生了什么。鲍威尔按照他的指示做了……沟通降息已摆在桌面上。现在，金融资产将会上升，直到美国陷入衰退或通胀大幅卷土重来。鉴于联邦政府决心尽可能多地支出以保持 GDP 高增长，我预计 2024 年选举年不会出现经济衰退。导致抗议和不稳定的食品和燃料通胀是否会在 2024 年 11 月之前以有意义的方式出现还有待观察。但我们不要对未来过于担忧。目前，美联储、美国财政部和美国治下和平的领袖正在大声叫喊，要你买、买、买。别傻了；备份卡车并参与该行业的最佳表达方式，即加密货币。





其他所有主要国家或经济集团，如中国、日本和欧盟，都会配合并允许美元兑人民币、日元和欧元走弱。随着美元走弱，每个人都会受益，除了那些没有足够的金融资产来削弱货币走弱所造成的通货膨胀影响的人。





牢牢掌握看涨加密货币的宏观原因后，让我帮助您避免一些潜在的价值陷阱。

许可的 DeFi

这是目前最荒谬的加密主题之一。如果我们只考虑一下这句话的含义，任何有思想的人都应该清楚这些项目注定会失败。





许可- 这里的含义是某个中心化实体将决定谁可以或不能进行交易。





去中心化——这里的含义是存在一个参与者网络，他们以不信任的方式合作来运营金融网络。这是未经许可的活动，不受集中实体的指导。





考虑到这些词的含义，我们到底如何创建一个中心化的去中心化金融网络？或者是一个未经许可的金融网络？这根本没有任何意义……除非你是一个 TradFi 鲨鱼，想要找到另一种方式来欺骗散户投资者。





这些项目是供机构投资者使用的，这些投资者有各种规则，在许多情况下，禁止他们在真正的 DeFi 项目上进行交易。这很糟糕，因为真正的 DeFi 自由市场中存在大量散户交易，机构投资者无法参与。充满散户的市场是最好的市场类型，因为它们为“聪明”的机构资金提供了从“愚蠢”的散户投资者那里榨取利润的机会，因为它们拥有更快的计算机，可以在没有人类情感的情况下执行交易。至少这就是它在 TradFi 市场中的运作方式，因为交易所创建了特殊的订单类型和延迟规则，为大型高频交易公司带来了实质性优势。迈克尔·刘易斯（Michael Lewis）有一本关于这个主题的优秀著作，名为《闪光男孩》（Flash Boys）。





事实是，不会有足够数量的零售交易者使用这些经过许可的 DeFi 原语，因为他们不需要与机构投资者进行交易。机构交易者需要与散户进行交易。 DeFi 对全球零售加密货币交易者有吸引力的全部原因是它具有与 TradFi 股票和衍生品市场不同的市场结构。当炒作消退后，这些获得许可的 DeFi 市场将只是高频交易商店的一圈混蛋，坐在出价和询问等待对方跨越价差并被操。当定向零售未能大量实现以证明在这些协议上部署的资本是合理的时，机构投资者就会收拾行李离开。结果将是一座鬼城，零售和机构交易者的活动或兴趣为零。





本质上是高薪傀儡的风险投资公司正在抓住这个主题。因此，他们将继续焚烧资本，就像他们在 2014-2017 年投资“区块链，而不是比特币”主题时所做的那样。他们中的大多数人都通过或错过了对 Uniswap、dYdX、Compound、Aave 等的投资。他们没有分析框架中的哪些因素导致他们错过了这些突破性的原语，而是决定跃入表面上看起来相似的东西听起来超级性感。哪个投资者不想拥有一个交易平台的一部分，该平台汇集了拥有庞大资本基础的机构投资者和 DeFi，这应该预示着一种全新的金融市场组织方式？





一如既往，总会有人采取行动，向那些想要投资加密货币的绝望风险投资家出售万金油，但他们不想投资当前的加密货币生态系统，因为我们这个美妙的行业中存在着那些奇怪且不受欢迎的人。我并不讨厌兜售这种废话的创始人；他们从智力有问题的合格投资者那里拿钱，这对他们来说是件好事。但对你来说，亲爱的读者，当这些狗屎项目推出治理代币时，不要成为他们的退出流动性。如果您愿意，请使用该项目，但请进行一些批判性思考，以免令牌随着时间的推移而变成百吉饼。

现实世界资产 (RWA)

RWA 是上一个牛市周期中出现的相同证券代币主题的演变。简而言之，RWA 项目旨在利用财产、有价债务证券、股票等创建特殊目的工具（SPV），然后通过代币化向那些缺乏购买完整资产的平民提供部分所有权。住房或进入特定资产市场的机会。





我完全相信，任何依赖于国家法律而存在的加密代币永远不会大规模成功。去中心化的公共区块链非常昂贵，因为它们不需要国家的存在。当中心化选项存在并且已经非常便宜和流动性很高时，为什么要为去中心化支付溢价呢？最直接的例子就是分割房地产。





目前的问题是，由于资产通胀（这是央行政策的直接结果和目标），许多千禧一代和Zoomers无力购买自己的住房。如果他们可以拥有房屋或公寓的一小部分并登上房产阶梯怎么办？这是一个崇高的目标，但也存在一些问题。





首先，试图离开巢穴或建立自己的家庭的年轻人不想要位于太空中的一块房子或公寓。他们想要一个有四堵墙和一个屋顶的该死的建筑，让他们能够真正居住在里面。购买赋予不可归属财产财务绩效的代币并不能解决这个问题。





其次，每件财产都是独一无二的。标准化的缺乏阻碍了真正流动的市场。例如，当您购买了代表房屋 1/10 的代币后，当您想出售时，如何找到人以合理的价格向您购买？买家需要了解位置、当地的房地产法规、税收，最后，了解实际想要的特定房地产。这永远无法达到拥有一小部分标准化股票或债券的流动性。与往常一样，对于这些类型的投资，它是一扇大门进来，一扇小门出去……如果你能退出的话。





最后，也是最重要的一点，您已经可以通过购买规模庞大、流动性强的房地产投资信托基金 (REIT) 来拥有部分财产份额。世界各地的许多 TradFi 股票市场都提供此类证券。它们由信誉良好的大型公司管理，这些公司从事这方面的工作的时间比大多数目标市场的存在时间都要长。我不明白为什么你需要进行所有这些区块链骗术并推出代币。





购买这些低流动性的 RWA 代币需要您自担风险。但更糟糕的资本用途是投资于 RWA 发行平台本身的治理代币。

债务

另一种非常流行的 RWA 表达方式是创建代表有收益债务所有权的代币。最受欢迎的项目为代币持有者提供美国国库券（T-bills）的收益。人们认为，Tether 的伟大之处在于，它让那些可能无法负担得起美元银行业务的人们能够使用以太坊和 Tron 等公共区块链 24/7 发送与美元挂钩的代币。但 Tether 不支付任何收益； Tether 的所有者能够获得他们持有的美元储备投资的国库券的 100% 收益。如果有一种美元稳定币也提供这种国库券收益率怎么办？





这是一个伟大的发展，我完全支持竞争，为这些与美元挂钩的稳定币持有者提供更多的净息差（NIM）。使用和持有这些本身并不坏，但投资项目的治理代币是愚蠢的。这是因为这只是对美元利率走势的押注。





如果美元利率明显高于零，那么该项目应该会产生利润并将其传递给治理代币持有者。如果美元利率再次跌至接近零，那么该项目将亏损，因为它必须支付开发商、法律和合规费用，但没有足够的利息收入来从中分得一杯羹。因此，作为投资者，为什么您要支付项目 NIM 的倍数才能拥有治理代币呢？





相反，您应该只做空持有国债的流动性交易所交易基金 (ETF)。你可以对利率进行同样的押注，即随着利率上升而获利，而无需向一群加密货币的家伙支付多倍的费用。如果你想真正退化，就应用高杠杆。





简而言之，将受国家法律管辖的“真实”世界留给 TradFi 中介机构。他们能够提供更连贯、更便宜的投资产品来表达相同的主题。真正的 DeFi 项目应该只依赖于编写良好的代码，而不是必须由容易犯错的人类来裁决和解释的法律。

比特币ETF





一旦 TradFi 东海岸的秃头们收到申请，比特币 ETF 就显得更受美国政治机构的青睐。在美国治下的和平中，永远不要让正确的白人男孩消失。我想文克莱沃斯双胞胎应该剃光头并加入纽约网球俱乐部。





从根本上说，如果 TradFi 资产管理公司管理的 ETF 过于成功，它们将彻底摧毁比特币。这一预测是基于比特币与人类曾经使用过的所有其他货币工具之间的一个重要的微妙而深刻的差异。





人类文明曾经使用过的所有其他货币资产都是由于自然法则而物理存在的。金作为一种物质之所以是金，并不是因为我们说它是金，而是因为原子的排列。这些原子之间的相互作用受到普遍法则的支配。菲亚特，就像印在一张纸上的一些胡言乱语，仍然是一张物理材料。无论你是否相信一张纸具有货币价值，它仍然是纸。如果你挖一个洞，存入黄金和大量的纸，100年后回来，金子和纸仍然存在。比特币则完全不同。





比特币是人类历史上第一个只有移动才存在的货币资产。在比特币区块奖励在 2140 年左右降至零后，矿工将只能通过交易费用验证交易而获得奖励。这意味着只有使用网络，矿工才会获得比特币收入。本质上，如果比特币变动，它就有价值。但如果两个实体之间不再发生比特币交易，矿工将无法承担保护网络安全所需的能源。结果，他们会关闭机器。没有矿工，网络就会死亡，比特币就会消失。





全球最大的 TradFi 资产管理公司 Blackrock 正在参与资产积累游戏。他们吸收资产，将其存储在一个隐喻的金库中，发行可交易的证券，并为他们的“辛勤”工作收取管理费。他们不会代表客户使用他们持有的东西，如果我们对可能的未来采取极端的看法，这会给比特币带来问题。





想象一下未来，西方和中国最大的资产管理公司持有所有流通中的比特币。当人们将金融资产与价值储存相混淆时，这种情况就会自然发生。由于困惑和懒惰，人们购买比特币 ETF 衍生品，而不是在自我托管的钱包中购买和持有比特币。现在，少数公司持有所有比特币，并且对比特币区块链没有实际用途，因此比特币再也不会移动。最终结果是矿工关闭机器，因为他们无法再支付运行机器所需的能源费用。再见，比特币！





当你想到它时，它很美丽。如果比特币成为另一种国家控制的金融资产，它就会因为不被使用而消亡。比特币的消亡为另一个加密货币网络的发展创造了空间。这个网络可能只是比特币的重启，或者是对原始比特币的改进改编。不管怎样，人民将再次拥有非国家控制的货币资产和金融体系。希望第二次我们能学会不要把私钥交给秃子。





为此，当考虑在持续的法定贬值中生存时，您必须选择一方。要么你正在交易金融资产以赚取更多法定货币，要么你试图在能源方面保存财富，同时使用国家控制之外的金融体系。在前一种情况下，您可以随心所欲地交易 ETF。这就是它们存在的原因。在后一种情况下，您必须购买比特币并将其从中心化交易所提取到您自己的自我托管钱包中。

选举年

2024年将是自数百年前“民族国家”的精神病毒感染我们的集体意识以来最多的一次全国选举。任何政治家想要连任，都需要给人民带来好处。对于富裕的资产持有者来说，通过鼓励央行印钞来给予他们宽松的金融条件。对于穷人，向他们发放救济品以支付食品和能源成本上涨，这是有利于资产丰富者的政策的直接结果。对于中产阶级，给他们“民主”，告诉他们纳税，弯下腰，并为自己获得了投票而感到高兴。考虑到这一点，对于寻求连任的政客来说，阻止贬低法定货币的政党是没有意义的。那些从法币贬值和与通货膨胀相关的救济中受益的人的选票将超过那些遭受损失的人的选票。因此，到 2024 年，全球每个“民主国家”的印钞量都将激增。













如果您认为今天的历史时刻很特别，请看一下上面的图表，其中显示了各种全球储备法定货币随时间变化的黄金价值。菲亚特总是趋向于零。没有任何政治制度能够抵挡印钞的诱惑。





购买比特币并开始加密货币之旅的最佳时间是昨天，其次是现在。显然，投资界认识到加密货币对抗法币贬值的承诺。否则，像努里尔·鲁比尼（Nouriel Roubini）这样没有才华的小丑骗子怎么会得到一篇关于他最新骗局“扁平币”的文章呢？这使得您选择最佳的加密表达式变得更加重要。国家及其亲信将为你的孩子大脑送上香甜可口的糖果。但要按照父母教你的去做，不要吃陌生人的食物。