







Yine yılın o zamanı, dağlık yarı tropik bölgelerden kuzey Japonya'nın karla kaplı zirvelerine sığınıyorum. Birinci sınıf pow-pow'un yanı sıra Hokkaido'da kayak yapmanın bir diğer keyifli yanı da muhteşem deniz ürünleridir. En sevdiğim kabuklulardan biri Hokkaido kral yengecidir. Elbette dünyanın herhangi bir yerinde dondurulmuş yengeçleri birkaç sat karşılığında satın alabilirsiniz, ancak burada yengeçlerin usta şeflerin ellerindeki lezzet ifadesi nefis bir yemek ortaya çıkarıyor.





Kayak yaptığım ana kasabada, onlarca yıldır en lezzetli soğutulmuş yengeç bacaklarını üreten huysuz bir Avustralyalı var. Arkadaşlarım ve ben onun restoranında ilk kez yemek yemeyi denediğimizde o ve ben zorlu bir başlangıç yaptık. Bir grup aşırı agresif Hong Kong finansçısı bu usta şefle pek anlaşamadı. Yıllar geçtikçe ilişki öyle bir noktaya geldi ki, KOVİD öncesinde neredeyse her gece içeri girip rezervasyon yaptırmadan yengeç bacaklarını yemek için bir yer bulabildim. Haşlanmış ve sonra soğutulmuş yengeç bacakları bu hayvanın en iyi ifadesidir. Ne yazık ki, COVID sonrası sadece paket servisi yapıyor. Ama sizi temin ederim ki, dağ evinizde yeseniz bile lezzeti hala muhteşem.





Kral Yengeç bacakları ve finansal piyasaların ortak noktası nedir? Her içerik veya yatırım temasının, diğerlerini geride bırakan bir ifadesi vardır. Devam eden fiat değer kaybı üzerinde düşünürken, pis fiat finansal sisteminin çöküşünden kâr elde etmenin en iyi yolu nedir? Bu ticaretin en iyi ifadesi nedir?









Bu, Bitcoin'in ve daha geniş anlamda kriptonun fiat değer kaybı ticaretinin en iyi ifadesi olduğunu açıkça gösteren en sevdiğim grafiklerden biri. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bilançosunda Bitcoin'i (beyaz), altını (sarı), S&P 500'ü (yeşil) ve Nasdaq 100'ü (kırmızı) indirdim ve 1 Ocak 2020'den itibaren her birini 100'e endeksledim. Bitcoin 228 arttı % ve diğer tüm riskli varlıkları toz içinde bırakır.





Bitcoin'in borsalarda işlem görmeye başladığı 2010'dan itibaren varlıkları endekslerseniz sonuç daha da Bitcoin lehine olur.





Temel olarak durum neden böyle? Kripto para ve finansı devletten ayırmaya yönelik bir hareketi temsil ediyor. Biz insanlar, bilgisayarları, interneti ve en önemlisi kriptografik kanıtları kullanarak şimdiye kadar bilinen en sert parayı, Bitcoin'i yarattık; ve Ethereum gibi halka açık blockchain ağları tarafından desteklenen tamamen yeni bir merkezi olmayan finansal sistem (DeFi) yarattık… Başkaları da var, ama hepsi saçmalık bu yüzden onlardan bahsetmeyeceğim ;). Bu yeni kripto finansal sistemi, devletin ve onun bankacılık yardakçılarının şiddetli baskısına değil, tatminsiz insanların matematik ve taban desteğine dayanıyor. Enerjinin dönüştürülmesiyle elde edilen sermaye, değer kaybından uzak, güvenli bir yuva ararken, kripto alanına damlıyor. Ancak kripto paranın fiat cinsinden piyasa değeri, tüm fiat finansal varlıkların toplam değeriyle karşılaştırıldığında çok küçük. Fiat finans sisteminin çöküşünden kaçan mütevazı miktardaki sermayenin, bu kadar kısa bir zaman diliminde bu kadar büyük kazançlar yaratabilmesinin nedeni budur.





Kripto içindeki tüm madeni paralar, tokenlar ve yatırım temaları eşit değildir. Yılı kapatırken, iyi niyetli insanlar ve yaşlı aptallar tarafından kurulan bazı kripto değeri tuzaklarına değinmek istiyorum. Amacım her zaman olduğu gibi farklı bir bakış açısı sunarak siz okuyucuları sorularla baş başa bırakmak. Bu soruları yanıtlayarak daha iyi yatırım kararları alabileceğinizi umuyoruz.





Ördek Jay

“ Bad Gurl” adlı makalemde, Fed başkanı Jay Powell'ın ABD Hazine Bakanı Bad Gurl Yellen'ın en iyi ihtimalle havlu çocuğu olduğunu belirttim. Yellen'ın ve büyük patron ABD Başkanı Slow Joe'nun daha geniş hedeflerine olan bağlılığı, Aralık ayındaki FOMC basın toplantısında tam olarak sergilendi. Sanırım konuşmasından önce Jay'in dizlikleri kuliste yeşil odada yıpranmıştı.





Finans kuruluşunun sözcüsü Wall Street Journal , Powell Pivot'unu açıkça dile getirdi:





Resmi olarak Fed'in politika açıklaması, politika yapıcıların faiz oranlarını yeniden artırmaya kapıyı açık bıraktıklarını gösterdi. Powell, "Zafer ilan etmek için henüz çok erken ve kesinlikle riskler var" dedi.





Ancak Powell'ın yorumları, yetkililerin dikkatlerini faiz indirimlerine çevirdiğini öne sürerek, dikkatle hazırlanmış politika bildirisinin yayınlandıktan bir saat sonra bayatlamış gibi görünmesine neden oldu. “İleriye baktığımızda bunun bizim için bir konu olacağına dair genel bir beklenti var. Bugünkü toplantıda da aynen böyle oldu” dedi.





Powell'ın sözleri ve Fed yetkililerinin gelecek yıl üç faiz indirimi öngördüğünü gösteren yeni tahminler dikkate değer bir U dönüşüne işaret ediyordu. Bir yıldan fazla bir süredir, durgunluğu tetiklese bile enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını gerektiği kadar artıracakları konusunda uyarmıştı.





Faiz indirimleriyle ilgili yorum şaşırtıcıydı çünkü sadece iki hafta önce Atlanta'daki Spelman College'da yaptığı konuşmada Powell, daha düşük faiz oranlarının ne zaman uygun olabileceğine dair spekülasyon yapmak için henüz çok erken olduğunu söylemişti.

ABD Hazinesinin 2 Yıllık Getirisi





İlk ve en büyük dönüm noktası, Fed ve Hazine'nin Banka Vadeli Fonlama Programını kullanarak ABD bankacılık sistemi ve Hazine piyasasına yönelik yaklaşık 4 trilyon dolarlık bir kurtarma paketini gerçekleştirmek için güçlerini birleştirmesiyle 2023 yılının ilk çeyreğinde meydana geldi. Powell'ın son yorumları ABD'nin gevşek para politikasının sadece bir teyidi.





İki hafta içinde ne değişti? … siyaset.





Bir politikacının başına gelebilecek en kötü şey nedir? Tekrar seçilmemek.





Demokrat partiye üye bir ABD'li politikacının başına gelebilecek en kötü ikinci şey nedir? Trump, bir grup Cumhuriyetçi kongre üyesi ve senatörle birlikte yeniden seçildi.





Bu iki yol gösterici ilkeyi kullanarak Fed'in 2021'den günümüze kadarki eylemlerinin ardındaki politikalar oldukça netleşiyor.





Enflasyon KOVİD sonrası hızla yükselirken Slow Joe, Powell'ı oturttu ve ona enflasyonu kontrol altına alması talimatını verdi. Yukarıdaki grafikten de görebileceğiniz gibi, ABD Hazine tahvilinin 2 yıllık faiz oranı Mart 2023 itibariyle temel olarak %0'dan %5'e yükseldi. Bu, Volker'ın 1980'lerdeki görev süresinden bu yana en hızlı Fed faiz artırımı kampanyasından kaynaklandı.









Ne yazık ki, gripten dolayı plebleri evlerine kilitleyip mRNA aşıları için zorla kobay olarak kaydettirdikten sonra onları yatıştırmak için basılan devasa paralar yüzünden… ah pardon, COVİD-19'u kastediyorum; 40 yılın en büyüğü olan aynı derecede devasa bir enflasyon serbest bırakıldı. Fed'in birkaç aylık sıkılaştırması, çok önemli Kasım 2022 ABD ara seçimleri öncesinde canavarı yok etmeye yetmedi. Demokratların, Caroline Ellison'un fotoğraflarına özlemle bakan Sam Bankman-Fried üyesinden daha sert dövüleceği tahmin ediliyordu. Biden yönetimi daha sonra piyasayı petrolle doldurmak ve böylece benzin fiyatlarının seçim gününe kadar düşmesini sağlamak için Amerika'nın Stratejik Petrol Rezervini boşaltmaya karar verdi. Bu, kıt bir kaynağın çok “stratejik” bir şekilde konuşlandırılmasıydı… parti üyelerinin yeniden seçilmesini sağlamak. İşe yaradı; kırmızı dalga köreldi ve gösteri devam etti.





Pax Americana'dan hangi palyaçonun sorumlu olduğu gerçekten önemli değil; İmparatorluğun zayıflamasının nedenleri, onlarca yıl önce uygulanan politikalar nedeniyle taşa yazılmıştı. 2023'te domuzun üstüne ruj sürmeye çalışan Biden yönetimi, Bad Gurl Yellen ile birlikte, mali harcamaları önemli ölçüde artırmaya ve borçlanmayı ABD Hazine getiri eğrisinin kısa ucuna kaydırmaya çalıştı. Bunu “ Bad Gurl” adlı makalemde uzun uzun anlattım. ” Sonuç, gelişen bir ABD ekonomisidir; 2023'ün 3. çeyreğinde reel GSYİH büyümesi %5,2 oldu ve 4. çeyrekte gerçek GSYİH büyümesinin %2,6 olacağı tahmin ediliyor ; bunlar dünyanın en büyük ekonomisi için ciddi anlamda etkileyici rakamlar. Ancak bu bile seçmenleri Slow Joe ve onun neşeli Demokrat aparatçik grubuna atfedilen sayısız hata konusunda rahatlatmaya yetmiyor. Biden'ın kötü performansı nedeniyle Amerika'nın en korkulan adamı, eski ABD Başkanı Donald Trump, diğer adıyla Turuncu Adam, bugün seçim yapılsa Biden'ı yenebilirdi. Ne korkunç, demokrasi ölmek üzere çünkü seçmenlerin çoğunluğu düzenin nefret ettiği birini seçmeye karar verebilir. İronik değil mi ;).





Turuncu Adam'ın durdurulması gerekiyor ve Yavaş Joe işin nasıl yapılacağını biliyor.





Ekonomiyi daha da canlandırmak ve tüm finansal varlık sahiplerini mutlu etmek için Powell, gelecekte daha fazla enflasyona yol açsa bile finansal koşulları gevşeterek top oynamak zorunda. İnşallah Kasım 2024 seçimlerinden sonra söz konusu enflasyona ulaşacağız. Powell'ın Fed'in finansal koşulları bu kadar "sıkı" tutma arzusu konusunda kaçamak ifadelerde bulunmasının nedeni budur. Taylor Kuralı, Esnek Ortalama Enflasyon Hedeflemesi ve çekirdek TÜFE'nin Fed'in %2 hedefinin üzerinde olması gibi saygın ekonomi teorilerine göre mevcut finansal koşulların yeterince sıkı olmaması bir yana. Powell kürsüye çıktı ve 2024'teki faiz indirimlerinin aktif olarak tartışıldığını açıkça bildirdi. WSJ'nin de belirttiği gibi, daha iki hafta önce bile Powell, faiz indirimi olasılığı konusunda tamamen farklı bir söylemde bulunmuştu.





Bunun nasıl gerçekleştiğini hayal ediyorum.





Kötü Gurl Yellen ördeğini ofisine çağırdı ve ona neyin ne olduğunu anlattı. Powell kendisine söyleneni yaptı... faiz indirimleri masada. Artık finansal varlıklar ya ABD resesyona girene ya da enflasyon büyük oranda geri dönene kadar artacak. Federal hükümetin GSYİH büyümesini yüksek tutmak için gerektiği kadar harcama yapmaya kararlı olduğu göz önüne alındığında, 2024 seçim yılında bir durgunluk öngörmüyorum. Protestolara ve istikrarsızlığa neden olan gıda ve akaryakıt enflasyonunun 2024 Kasım öncesine anlamlı bir şekilde ulaşıp ulaşamayacağını zaman gösterecek. Ancak geleceğe fazla takılıp kalmayalım. Şu anda Fed, ABD Hazinesi ve Pax Americana Lideri size satın alın, satın alın, satın alın diye bağırıyor. Aptal olmayın; Kamyonu yedekleyin ve bu ticaretin en iyi ifadesi olan kriptoya katılın.





Çin, Japonya ve AB gibi diğer tüm büyük ülkeler veya ekonomik bloklar birlikte hareket edecek ve doların yuan, yen ve euro karşısında zayıflamasına izin verecek. Dolar zayıflarken, para birimindeki zayıflamanın yaratacağı enflasyonun etkilerini köreltecek yeterli finansal varlığa sahip olmayanlar dışında herkes kazanıyor.





Kriptodaki yükselişin makro nedenlerini iyice anlayarak, bazı olası değer tuzaklarından kaçınmanıza yardımcı olayım.

İzin Verilen DeFi

Bu şu anda en saçma kripto temalarından biri. Sadece kelimelerin anlamlarını düşünürsek, düşünen herkes için bu projelerin başarısızlığa mahkum olduğu açıkça anlaşılmalıdır.





İzin verildi - buradaki ima, bazı merkezi birimlerin kimin işlem yapıp yapamayacağına karar vereceğidir.





Merkezi olmayan - buradaki ima, bir finansal ağı işletmek için güvene dayalı olmayan bir şekilde işbirliği yapan aktörlerden oluşan bir ağ olduğudur. Bu, merkezi bir varlık tarafından yönlendirilmeyen, izin gerektirmeyen bir faaliyettir.





Bu kelimelerin anlamı göz önüne alındığında, merkezi bir merkezi olmayan finansal ağ nasıl yaratılabilir? Yoksa izinli, izinsiz bir finansal ağ mı? Perakende yatırımcılarını becermenin başka bir yolunu bulmak isteyen bir TradFi köpekbalığı değilseniz, bunun hiçbir anlamı yok.





Bu projeler, çoğu durumda gerçek DeFi projelerinde işlem yapmalarını yasaklayan çeşitli kurallara sahip kurumsal yatırımcılar tarafından kullanılmak üzere inşa edilmiştir. Bu kötü çünkü DeFi'nin gerçek serbest piyasasında çok sayıda perakende ticaret yapılıyor ve kurumsal yatırımcılar katılamıyor. Perakendeyle dolu pazarlar en iyi pazar türleridir çünkü "akıllı" kurumsal paraya, "aptal" perakende yatırımcıların kârlarını kesme fırsatı sunarlar çünkü bu yatırımcılar, insani duygular olmadan alım satımları yürüten daha hızlı bilgisayarlara sahiptirler. En azından TradFi pazarlarında bu şekilde işliyor çünkü borsalar büyük yüksek frekanslı ticaret firmalarına maddi avantajlar sağlayan özel emir türleri ve gecikme kuralları yaratıyor. Michael Lewis'in konuyla ilgili "Flash Boys" adında mükemmel bir kitabı var.





Gerçek şu ki, bu izin verilen DeFi ilkellerini kullanan yeterli sayıda perakende tüccar olmayacak çünkü kurumsal yatırımcılara karşı ticaret yapmaları gerekmiyor. Perakendeye karşı ticaret yapması gerekenler kurumsal tüccarlardır. DeFi'nin küresel perakende kripto yatırımcıları için cazip olmasının nedeni, TradFi hisse senedi ve türev piyasalarından farklı bir pazar yapısına sahip olmasıdır. Aldatmaca ortadan kalktıktan sonra, bu izin verilen DeFi pazarları, yüksek frekanslı alım satım mağazalarının teklif üzerine oturduğu ve diğerinin spread'i aşıp sikilmesini bekleyen bir döngüden ibaret olacak. Yönlendirilmiş perakende, bu protokollere yatırılan sermayeyi haklı çıkaracak kadar büyük miktarlarda gerçekleşmediğinde, kurumsal yatırımcılar toparlanıp ayrılacak. Sonuç, hem perakende hem de kurumsal tüccarların sıfır faaliyeti veya ilgisi olan bir hayalet kasaba olacak.





Aslında yüksek maaşlı kuklalar olan VC firmaları bu temaya atlıyor. Sonuç olarak, tıpkı 2014-2017'de “Bitcoin değil, blockchain” temasına yatırım yaptıklarında yaptıkları gibi, sermayeyi yakmaya devam edecekler. Birçoğu Uniswap, dYdX, Compound, Aave vb. yatırımlarını geçti veya kaçırdı. Çerçevelerinde bu çığır açan ilkelleri kaçırmalarına neyin sebep olduğunu analiz etmek yerine, yüzeyde benzer görünen bir şeye atlamaya karar verdiler. ve kulağa çok seksi geliyor. Hangi yatırımcı, kurumsal yatırımcıları geniş sermaye tabanıyla bir araya getiren ve finansal piyasaları organize etmenin yepyeni bir yolunun habercisi olması beklenen DeFi'yi bir araya getiren bir ticaret platformuna sahip olmak istemez ki?





Her zaman olduğu gibi, harika endüstrimizde yaşayan tüm bu tuhaf ve istenmeyen insanlar nedeniyle, mevcut kripto ekosistemine değil, kriptoya yatırım yapmak isteyen bu çaresiz VC'lere harekete geçip yılan yağı satanlar olacak. Bu saçmalığı pazarlayan kuruculara karşı hiçbir nefretim yok; entelektüel açıdan sorunlu, akredite yatırımcılardan para almaları onlara iyi geliyor. Ancak sevgili okuyucu, sizin için, bu boktan projelerin yönetişim tokenlarını piyasaya sürdüklerinde çıkış likiditesi olmayın. İsterseniz projeyi kullanın, ancak lütfen biraz eleştirel düşünün ve tokenin zamanla dönüşeceği kesin simitten kendinizi kurtarın.

Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)

RWA, son boğa döngüsünde ortaya çıkan aynı menkul kıymet tokenları temasının evrimidir. Basitçe söylemek gerekirse, RWA projeleri mülk, pazarlanabilir borçlanma senetleri, hisse senetleri vb. şeyleri almayı, özel amaçlı bir araç (SPV) oluşturmayı ve ardından tam bir araç satın alma imkanı olmayan pleblerin dünyasına tokenizasyon yoluyla kısmi mülkiyet sunmayı amaçlıyor. ev veya belirli varlık piyasalarına erişim.





Varlığı için eyaletin kanunlarına dayanan herhangi bir kripto tokenin asla büyük ölçekte başarılı olamayacağına tamamen inanıyorum. Merkezi olmayan kamu blok zincirleri pahalıdır çünkü devletin var olmasını gerektirmezler. Merkezi bir seçenek mevcutken ve zaten son derece ucuz ve likitken, neden merkezi olmayan yönetim için prim ödeyesiniz ki? En basit örnek, parçalara ayrılmış gayrimenkul örneğidir.





Şu andaki sorun, merkez bankası politikasının doğrudan bir sonucu ve hedefi olan varlık enflasyonu nedeniyle, birçok Y kuşağının ve Zoomer'ın kendi konutunu satın almaya gücünün yetmemesidir. Ya bir evin ya da dairenin küçük bir kısmına sahip olsalar ve mülk merdivenine çıkabilselerdi? Bu asil bir hedef ama birkaç sorun var.





Öncelikle yuvadan ayrılmaya ya da kendi ailesini kurmaya çalışan gençler, eterde yer alan bir ev ya da apartman parçasını istemiyorlar. İçinde gerçekten yaşayabilecekleri dört duvarlı, çatılı bir yapı istiyorlar. Atfedilemez bir mülk parçasının mali performansını sağlayan bir token satın almak, bu sorunu çözmek için hiçbir şey yapmaz.





İkincisi, her mülk benzersizdir. Bu standardizasyon eksikliği gerçek anlamda likit bir piyasayı engellemektedir. Örneğin bir evin 1/10'unu temsil eden token'ınızı satın aldıktan sonra, satmak istediğinizde bunu sizden makul bir fiyata satın alacak birini nasıl bulacaksınız? Alıcının konumu, yerel mülkiyet düzenlemelerini, vergileri anlaması ve son olarak o gayrimenkulü gerçekten istemesi gerekir. Bu asla standartlaştırılmış bir hisse senedi veya tahvilin bir kısmına sahip olmanın likiditesine yaklaşamayacaktır. Her zaman olduğu gibi, bu tür yatırımlarda, içeri giren büyük bir kapı ve dışarı çıkan küçük bir kapı vardır… tabii eğer çıkabiliyorsanız.





Son olarak ve en önemlisi, çok büyük ve likit Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) satın alarak zaten kısmi mülk hisselerine sahip olabilirsiniz. Dünya çapında birçok TradFi borsası bu tür menkul kıymetler sunmaktadır. Hedef pazarın çoğunun hayatta olduğundan daha uzun süredir bu işi yapan büyük ve saygın firmalar tarafından yönetiliyorlar. Tüm bu blockchain hokus pokusunu yürütüp bir token başlatmanız için hiçbir neden göremiyorum.





Bu düşük likiditeye sahip RWA tokenlarını satın alma riski size aittir. Ancak sermayenin daha da kötü bir kullanımı, RWA ihraç eden platformun yönetişim tokenına yatırım yapmaktır.

Borç

Diğer çok popüler RWA ifadesi, getiri getiren borcun sahipliğini temsil eden bir token oluşturmaktır. En popüler projeler, token sahiplerine ABD Hazine bonosu (T-bono) getirisi sunuyor. Tether'in, uygun fiyatlı USD bankacılık raylarına erişimi olmayan kişilere, Ethereum ve Tron gibi halka açık blok zincirleri kullanarak 7/24 USD'ye sabitlenmiş tokenlar gönderme olanağı sağlaması açısından harika olduğu düşünülüyor. Ancak Tether hiçbir getiri sağlamıyor; Tether sahipleri, rezervlerinde tuttukları dolarları yatırdıkları hazine bonolarının getirisinin %100'ünü elde edebiliyorlar. Ya bu hazine bonosu getirisini de sunan bir USD stabilcoini olsaydı?





Bu harika bir gelişme ve USD'ye sabitlenmiş bu stabilcoin sahiplerine daha fazla net faiz marjı (NIM) sağlayan rekabeti tamamen destekliyorum. Bunları kullanmak ve elinde tutmak kendi başına kötü değil ancak projenin yönetişim tokenına yatırım yapmak aptalca. Çünkü bu sadece ABD doları faiz oranlarının gidişatına yönelik bir bahis.





ABD Doları faiz oranları belirgin bir şekilde sıfırın üzerinde kalırsa, projenin kâr tahakkuk ettirmesi ve bunu yönetişim token sahiplerine aktarması gerekir. USD faiz oranları tekrar sıfıra yaklaşırsa proje para kaybedecek çünkü geliştiriciler, yasal ve uyumluluk için ödeme yapması gerekiyor ancak pay almak için yeterli faiz geliri yok. Bu nedenle, bir yatırımcı olarak neden yönetişim tokenına sahip olmak için bir projenin NIM'sine kat kat ödeme yapasınız ki?





Bunun yerine, hazine bonolarını tutan likit bir Borsa Yatırım Fonu'na (ETF) kısa pozisyon açmalısınız. Aynı bahsi, bir grup kripto adama ve adama kat kat ödemeden, faiz oranları üzerine de oynayabilirsiniz, yani faiz oranları yükseldikçe kar elde edebilirsiniz. Ve eğer gerçekten zayıflamak istiyorsanız, yüksek miktarda kaldıraç uygulayın.





Kısacası devletin kanunlarıyla yönetilen “gerçek” dünyayı TradFi aracılarına bırakın. Aynı temayı ifade etmek için daha tutarlı ve daha ucuz bir yatırım ürünü sunabiliyorlar. Gerçek bir DeFi projesi, hatalı insanlar tarafından karara bağlanması ve yorumlanması gereken yasalara değil, yalnızca iyi yazılmış kodlara dayanmalıdır.

Bitcoin ETF'si





TradFi Doğu Yakası ABD'li kel kafalılar başvurularını alır almaz, Bitcoin ETF ABD siyaset kurumu için çok daha kabul edilebilir göründü. Pax Americana'da asla doğru türden beyaz oğlanları soldurmayın. Sanırım Winklevoss ikizlerinin saçlarını kazıtıp New York Racquet Club'a katılmaları gerekirdi.





Temel olarak TradFi varlık yöneticileri tarafından yönetilen ETF'ler çok başarılı olursa Bitcoin'i tamamen yok edeceklerdir. Bu tahmin, Bitcoin ile insanlığın şimdiye kadar kullandığı diğer tüm parasal araçlar arasındaki önemli, ince ama derin bir farklılığa dayanmaktadır.





İnsan uygarlığının şimdiye kadar kullandığı diğer tüm parasal varlıklar, doğa kanunları nedeniyle fiziksel olarak mevcuttur. Bir madde olarak altın, öyle olduğunu söylediğimiz için değil, atomların dizilişi nedeniyle Altındır. Bu atomlar arasındaki etkileşimler evrensel yasalara tabidir. Bir parça kağıda basılmış bir saçmalık olan Fiat, hala fiziksel bir madde tabakasıdır. Parasal değeri olduğuna inansanız da inanmasanız da bir kağıt parçası hala kağıttır. Bir çukur kazıp, içine altın ve tomarlarca kağıt koysanız ve 100 yıl sonra geri gelseniz, altın ve kağıt hâlâ var olurdu. Bitcoin tamamen farklıdır.





Bitcoin, insanlık tarihinde yalnızca hareket ettiğinde var olan ilk parasal varlıktır. Bitcoin blok ödülleri 2140 civarında sıfıra ulaştıktan sonra madenciler yalnızca işlem ücretleri yoluyla işlemleri doğruladıkları için ödüllendirilecekler. Bu, madencilerin yalnızca ağ kullanıldığında Bitcoin geliri elde edecekleri anlamına geliyor. Temelde Bitcoin hareket ederse değeri olur. Ancak iki kuruluş arasında başka bir Bitcoin işlemi olmasaydı madenciler ağın güvenliğini sağlamak için gereken enerjiyi karşılayamazlardı. Sonuç olarak makinelerini kapatacaklardı. Madenciler olmazsa ağ ölür ve Bitcoin yok olur.





Dünyanın en büyük TradFi varlık yöneticisi Blackrock, varlık biriktirme oyununda yer alıyor. Varlıkları süpürür, metaforik bir kasada saklar, takas edilebilir bir menkul kıymet ihraç eder ve "zor" çalışmaları için bir yönetim ücreti talep ederler. Müşterileri adına ellerinde bulundurdukları şeyleri kullanmıyorlar; olası bir geleceğe aşırı bir bakış açısıyla bakarsak bu, Bitcoin için bir sorun teşkil ediyor.





En büyük Batılı ve Çinli varlık yöneticilerinin tüm Bitcoin'i dolaşımda tuttuğu bir gelecek hayal edin. Bu, insanların bir finansal varlığı bir değer deposuyla karıştırdığı için organik olarak gerçekleşir. Kafa karışıklıkları ve tembellikleri nedeniyle insanlar, Bitcoin'i satın alıp kendi saklama cüzdanlarında saklamak yerine Bitcoin ETF türevlerini satın alıyor. Artık bir avuç firma tüm Bitcoin'i elinde tuttuğundan ve Bitcoin blok zincirini gerçek anlamda kullanamayacaklarından, paralar bir daha asla hareket etmeyecek. Sonuçta madencilerin makinelerini kapatmaları, çünkü artık onları çalıştırmak için gereken enerjinin parasını ödeyememeleridir. Güle güle Bitcoin!





Düşündüğün zaman çok güzel. Bitcoin devlet kontrolündeki başka bir finansal varlık haline gelirse kullanılmadığı için ölür. Bitcoin'in ölümü daha sonra onun yerine başka bir kripto para ağının büyümesi için alan yaratır. Bu ağ, Bitcoin'in yeniden başlatılması veya orijinal Bitcoin'in geliştirilmiş bir uyarlaması olan farklı bir şey olabilir. Her iki durumda da insanlar bir kez daha devlet kontrolünde olmayan bir parasal varlığa ve finansal sisteme sahip olacak. Umarım ikinci seferde özel anahtarlarımızı kel adamlara vermemeyi öğreniriz.





Bu amaçla, devam eden fiat değer kaybından sağ çıkmayı düşünürken bir taraf seçmelisiniz. Ya daha fazla fiat kazanmak için bir finansal varlığın ticaretini yapıyorsunuz ya da devletin kontrolü dışında bir finansal sistem kullanarak enerji açısından zenginliği korumaya çalışıyorsunuz. İlk durumda, ETF'lerle gönlünüzün içeriğine göre işlem yapın. Bu yüzden varlar. İkinci durumda, Bitcoin satın almalı ve onu merkezi borsadan kendi saklama cüzdanınıza çekmelisiniz.

Seçim Yılı

2024 yılı, birkaç yüz yıl önce “ulus-devlet”in akıl virüsünün kolektif bilincimize bulaşmasından bu yana en fazla ulusal seçimin yaşanacağı yıl olacak. Yeniden seçilmek isteyen her siyasetçinin halka iyilik yapması gerekir. Zengin varlık sahipleri için, merkez bankalarını para basmaya teşvik ederek onlara gevşek finansal koşullar sağlayın. Yoksullara, varlık zenginlerini destekleyen politikaların doğrudan bir sonucu olan artan gıda ve enerji maliyetlerini karşılamaları için yardımlar dağıtın. Orta sınıfa “demokrasi” verin, onlara vergilerini ödemelerini, eğilmelerini ve oy aldıkları için mutlu olmalarını söyleyin. Bunu akılda tutarak, yeniden seçilmek isteyen bir politikacının itibarsızlaştırma partisini durdurmasının hiçbir anlamı yok. Fiat değer kaybından ve enflasyona bağlı yardımlardan yararlananların oyları, mağdur olanların oylarından daha ağır basacak. Sonuç olarak, para basımı 2024 yılında küresel olarak her “demokraside” artacak.













Tarihte bugünün özel bir an olduğunu düşünüyorsanız, çeşitli küresel rezerv fiat para birimlerinin zaman içindeki Altın değerini gösteren yukarıdaki tabloya bir göz atın. Fiat her zaman sıfıra doğru eğilim gösterir. Hiçbir siyasi sistem, basılan paranın siren şarkısına karşı koyamaz.





Bitcoin satın almak ve kripto yolculuğunuza başlamak için en iyi zaman dündü, bir sonraki en iyi zaman ise şimdi. Açıkçası, yatırım topluluğu kripto paranın fiat değer kaybıyla mücadele etme vaadini kabul ediyor. Nouriel Roubini gibi yeteneksiz bir palyaço dolandırıcısı, "düz paralar" adlı en yeni aldatmacası hakkında başka nasıl bir FT makalesi yazabilirdi? Bu, en iyi kripto ifadesi seçiminizi çok daha önemli hale getirir. Devlet ve yandaşları çocuğunuzun beynine tatlı leziz şekerler sunacak. Ancak anne babanızın size öğrettiği gibi yapın ve yabancılardan yiyecek almayın.