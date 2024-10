C'est à nouveau cette période de l'année où je quitte les montagnes semi-tropicales pour les sommets enneigés du nord du Japon. Outre le pow-pow de classe mondiale, l'autre aspect agréable du ski à Hokkaido sont les incroyables fruits de mer. L'un de mes crustacés préférés est le crabe royal d'Hokkaido. Bien sûr, vous pouvez acheter des crabes surgelés partout dans le monde pour quelques sats, mais l'expression gustative du crabe entre les mains des maîtres cuisiniers en fait un repas délicieux.





Dans la ville principale où je skie, il existe un Australien grincheux qui produit les plus délicieuses pattes de crabe réfrigérées depuis de nombreuses décennies. Lui et moi avons connu un début difficile la première fois que mes amis et moi avons tenté de dîner dans son restaurant. Une bande de frères financiers de Hong Kong trop agressifs ne s'entendait pas bien avec ce grand chef. Au fil des années, la relation s'est améliorée au point qu'avant le COVID, je pouvais entrer presque n'importe quelle nuit et m'asseoir pour grignoter des pattes de crabe sans réservation. Ses pattes de crabe bouillies puis réfrigérées sont la meilleure expression de cet animal. Malheureusement, après le COVID, il ne fait que des plats à emporter. Mais je peux vous assurer que même si vous les mangez dans votre chalet, le goût reste sublime.





Qu’ont en commun les pattes de crabe royal et les marchés financiers ? Chaque ingrédient ou thème d’investissement a une expression qui bat tous les autres. Alors que nous réfléchissons à la dégradation actuelle des monnaies fiduciaires, quelle est la meilleure façon de profiter de la disparition du sale système financier fiduciaire ? Quelle est la meilleure expression de ce métier ?









C’est l’un de mes graphiques préférés, qui montre clairement que Bitcoin, et dans un sens plus large, la cryptographie, est la meilleure expression du commerce de dévalorisation fiduciaire. J'ai dégonflé le Bitcoin (blanc), l'or (jaune), le S&P 500 (vert) et le Nasdaq 100 (rouge) par le bilan de la Réserve fédérale américaine (Fed) et les ai indexés chacun à 100 à partir du 1er janvier 2020. Le Bitcoin est en hausse de 228. % et laisse tous les autres actifs risqués dans la poussière.





Le résultat est encore plus favorable au Bitcoin si l’on indexe les actifs à partir de 2010, lorsque Bitcoin a commencé à être négocié en bourse.





Au fond, pourquoi est-ce le cas ? La crypto représente un mouvement visant à séparer l’argent et la finance de l’État. En utilisant des ordinateurs, Internet et, plus important encore, des preuves cryptographiques, nous, les gens, avons créé l'argent le plus dur jamais connu, le Bitcoin ; et nous avons créé un tout nouveau système financier décentralisé (DeFi) alimenté par des réseaux publics de blockchain tels que Ethereum… il y en a d'autres, mais ils sont tous de la merde donc je ne les mentionnerai pas ;). Ce nouveau système financier cryptographique dépend des mathématiques et du soutien populaire d’humains insatisfaits et non de la coercition violente de l’État et de ses serviteurs bancaires. Alors que le capital, qui est simplement une énergie transformée, cherche un foyer sûr, sans avilissement, il s’infiltre dans l’espace cryptographique. Mais la capitalisation boursière des crypto-monnaies en termes fiduciaires est minuscule par rapport à la valeur totale de tous les actifs financiers fiduciaires. C’est pourquoi une modeste quantité de capitaux fuyant l’effondrement du système financier fiduciaire peut générer des gains aussi démesurés en si peu de temps.





Toutes les pièces, jetons et thèmes d’investissement au sein de la crypto ne sont pas égaux. Alors que nous clôturons l’année, je souhaite aborder certains pièges à valeur cryptographique colportés par des personnes bien intentionnées et de simples imbéciles. Mon objectif, comme toujours, est de présenter un point de vue différent et de vous laisser, lecteur, avec des questions. En répondant à ces questions, vous pourrez, espérons-le, prendre de meilleures décisions d’investissement.





Jay le canard

Dans mon essai, « Bad Gurl », j'étais d'avis que le président de la Fed, Jay Powell, était, au mieux, le garçon de serviettes du secrétaire au Trésor américain, Bad Gurl Yellen. Sa soumission aux objectifs plus larges de Yellen et du grand patron, le président américain Slow Joe, a été clairement démontrée lors de la conférence de presse du FOMC de décembre. Je suppose qu'avant son discours, les genouillères de Jay se sont usées dans les coulisses de la salle verte.





Le porte-parole de l'establishment financier, le Wall Street Journal , a clairement exposé le pivot de Powell :





Officiellement, la déclaration politique de la Fed indique que les décideurs politiques ont laissé la porte ouverte à une nouvelle hausse des taux. « Il est bien trop tôt pour crier victoire, et il existe certainement des risques », a déclaré Powell.





Mais les commentaires de Powell ont rendu le communiqué politique soigneusement rédigé moins d'une heure après sa publication, suggérant que les responsables avaient tourné leur attention vers des réductions de taux. « On s'attend généralement à ce que ce soit un sujet pour nous, à l'avenir. C'est vraiment ce qui s'est passé lors de la réunion d'aujourd'hui », a-t-il déclaré.





Les remarques de Powell, ainsi que les nouvelles projections montrant que les responsables de la Fed anticipent trois baisses de taux l'année prochaine, ont marqué un revirement notable. Depuis plus d’un an, il avait prévenu qu’ils augmenteraient les taux autant que nécessaire pour faire baisser l’inflation, même si cela déclenchait une récession.





Le commentaire sur les réductions de taux était surprenant car il y a à peine deux semaines, lors d'une comparution au Spelman College d'Atlanta, Powell a déclaré qu'il était trop tôt pour spéculer sur le moment où une baisse des taux pourrait être appropriée.

Rendement du Trésor américain à 2 ans





Le premier et le plus important tournant s’est produit au premier trimestre 2023, lorsque la Fed et le Trésor ont uni leurs forces pour accélérer le plan de sauvetage du système bancaire et du marché du Trésor américain d’environ 4 000 milliards de dollars en utilisant le programme de financement à terme des banques. Les récents commentaires de Powell ne font que confirmer la politique monétaire accommodante des États-Unis.





Qu’est-ce qui a changé en l’espace de deux semaines ? … politique.





Quelle est la pire chose qui puisse arriver à un homme politique ? Ne pas être réélu.





Quelle est la deuxième pire chose qui puisse arriver à un homme politique américain membre du parti démocrate ? Trump est réélu aux côtés d’une vague de membres du Congrès et de sénateurs républicains.





En utilisant ces deux principes directeurs, les politiques derrière les actions de la Fed de 2021 jusqu’à aujourd’hui deviennent assez claires.





Alors que l’inflation faisait rage après le COVID, Slow Joe a fait asseoir Powell et lui a demandé de maîtriser l’inflation. Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus, le taux du Trésor américain à 2 ans est passé de 0 % à 5 % en mars 2023. Cela s'explique par la campagne de hausse des taux de la Fed la plus rapide depuis le mandat de Volker dans les années 1980.









Malheureusement, en raison de la somme d’argent gargantuesque imprimée pour apaiser la plèbe après les avoir enfermés chez eux et les avoir enrôlés de force comme cobayes pour les vaccins à ARNm contre la grippe… oh désolé, je veux dire le COVID-19 ; une inflation tout aussi gargantuesque, la plus importante depuis plus de 40 ans, s’est déclenchée. Quelques mois de resserrement de la Fed n’ont pas suffi à abattre la bête avant les très importantes élections de mi-mandat américaines de novembre 2022. On s'attendait à ce que les démocrates soient plus durement battus que le membre de Sam Bankman-Fried alors qu'il regarde avec envie les photos de Caroline Ellison. L’administration Biden a alors décidé de vider les réserves stratégiques de pétrole des États-Unis afin d’inonder le marché de pétrole afin que les prix de l’essence baissent le jour du scrutin. Il s’agissait d’un déploiement très « stratégique » d’une ressource rare… faire réélire les membres du parti. Ça a marché; la vague rouge s’est émoussée et le spectacle a continué.





Peu importe quel clown est en charge de la Pax Americana ; les raisons du déclin de l’empire étaient gravées dans le marbre en raison des politiques adoptées il y a des décennies. En tentant de mettre du rouge à lèvres sur un cochon, en 2023, l’administration Biden, en collaboration avec Bad Gurl Yellen, s’est efforcée d’augmenter considérablement les dépenses budgétaires et de déplacer les emprunts vers l’extrémité courte de la courbe des rendements du Trésor américain. J'en ai longuement parlé dans mon essai « Bad Gurl. « Le résultat est une économie américaine en plein essor, la croissance du PIB réel au troisième trimestre 2023 était de 5,2 % et la croissance du PIB réel au quatrième trimestre devrait être de 2,6 % , ce sont des chiffres vraiment impressionnants pour la plus grande économie du monde. Mais même cela ne suffit pas à apaiser les électeurs face à la myriade d’erreurs attribuées à Slow Joe et à sa joyeuse bande d’apparatchiks démocrates. En raison de la performance lamentable de Biden, l'homme le plus redouté d'Amérique, l'ancien président américain Donald Trump, alias The Orange Man, battrait Biden si les élections avaient lieu aujourd'hui. Oh, quelle horreur, la démocratie est sur le point de mourir parce qu’une majorité d’électeurs pourraient décider d’élire quelqu’un que l’establishment déteste. Ironique, n'est-ce pas ;).





L'Homme Orange doit être arrêté, et Slow Joe sait exactement comment faire le travail.





Afin de dynamiser davantage l’économie et de rendre heureux tous les détenteurs d’actifs financiers, Powell doit jouer le jeu en assouplissant les conditions financières, même si cela peut entraîner davantage d’inflation à l’avenir. Espérons que l’inflation susmentionnée surviendra après les élections de novembre 2024. C’est pourquoi Powell hésite sur le désir de la Fed de maintenir des conditions financières aussi « serrées ». Peu importe que, selon diverses théories économiques réputées telles que la règle de Taylor, le ciblage flexible de l'inflation moyenne et l'IPC de base supérieur à l'objectif de 2 % de la Fed, les conditions financières actuelles ne sont pas assez strictes. Powell est monté sur le podium et a clairement indiqué que les réductions de taux en 2024 étaient activement discutées. Comme le WSJ l’a expliqué, il y a à peine deux semaines, Powell a chanté un ton complètement différent sur la probabilité de baisses de taux.





Voici comment j’imagine que cela s’est produit.





Bad Gurl Yellen a appelé son canard dans son bureau et lui a dit ce qui se passait. Powell a fait ce qu’on lui a dit… faire savoir que des réductions de taux sont sur la table. Désormais, les actifs financiers vont augmenter jusqu’à ce que les États-Unis entrent en récession ou que l’inflation revienne de manière importante. Étant donné que le gouvernement fédéral est déterminé à dépenser autant que nécessaire pour maintenir une croissance du PIB élevée, je ne prévois pas de récession au cours de l’année électorale 2024. Il reste à voir si l’inflation alimentaire et pétrolière, celle qui provoque protestations et instabilité, arrivera de manière significative avant novembre 2024. Mais ne nous attardons pas trop sur l’avenir. En ce moment, la Fed, le Trésor américain et le leader de la Pax Americana vous crient d’acheter, d’acheter, d’acheter. Ne soyez pas idiot ; sauvegardez le camion et impliquez-vous dans la meilleure expression de ce métier, qui est la crypto.





Tous les autres grands pays ou blocs économiques, comme la Chine, le Japon et l’UE, joueront le jeu et permettront au dollar de s’affaiblir par rapport au yuan, au yen et à l’euro. Tout le monde gagne lorsque le dollar s'affaiblit, sauf ceux qui ne possèdent pas suffisamment d'actifs financiers pour atténuer les effets de l'inflation que l'affaiblissement de la monnaie va créer.





Avec une bonne compréhension des raisons macroéconomiques de la tendance haussière sur la cryptographie, laissez-moi vous aider à éviter certains pièges de valeur potentiels.

DeFi autorisé

C’est l’un des thèmes cryptographiques les plus absurdes à l’heure actuelle. Si l’on réfléchit simplement au sens de ces mots, il devrait être clair pour toute personne réfléchie que ces projets sont voués à l’échec.





Autorisé - l'implication ici est qu'une entité centralisée décidera qui peut et ne peut pas effectuer de transactions.





Décentralisé – l’implication ici est qu’il existe un réseau d’acteurs qui collaborent sans confiance pour exploiter un réseau financier. Il s'agit d'une activité sans autorisation qui n'est pas dirigée par une entité centralisée.





Compte tenu du sens de ces mots, comment diable peut-on créer un réseau financier décentralisé centralisé ? Ou un réseau financier autorisé et sans autorisation ? Cela n’a aucun sens… à moins que vous ne soyez un requin TradFi qui veut trouver un autre moyen de baiser les investisseurs particuliers.





Ces projets sont conçus pour être utilisés par des investisseurs institutionnels qui ont diverses règles qui, dans de nombreux cas, leur interdisent de négocier sur de véritables projets DeFi. C’est mauvais car il existe un grand nombre d’échanges de détail en cours sur le véritable marché libre de DeFi, et les investisseurs institutionnels ne peuvent pas y participer. Les marchés remplis de commerce de détail sont les meilleurs types de marchés car ils offrent la possibilité à l’argent institutionnel « intelligent » de récupérer les profits des investisseurs particuliers « stupides » car ils disposent d’ordinateurs plus rapides qui exécutent des transactions sans émotion humaine. C'est du moins ainsi qu'il fonctionne sur les marchés TradFi, car les bourses créent des types d'ordres spéciaux et des règles de latence qui confèrent des avantages substantiels aux grandes sociétés de trading à haute fréquence. Michael Lewis a un excellent livre sur le sujet intitulé « Flash Boys ».





Le fait est qu’il n’y aura pas un nombre suffisant de commerçants de détail qui utiliseront ces primitives DeFi autorisées, car ils n’auront pas besoin de négocier avec des investisseurs institutionnels. Ce sont les commerçants institutionnels qui doivent négocier contre les détaillants. La raison pour laquelle DeFi est attrayant pour les traders mondiaux de crypto-monnaie est qu’il a une structure de marché différente de celle des marchés boursiers et dérivés de TradFi. Une fois le battage médiatique passé, ces marchés DeFi autorisés ne seront plus qu'un cercle de magasins de trading à haute fréquence assis sur l'offre et demandant en attendant que l'autre franchisse le spread et se fasse baiser. Lorsque le commerce de détail directionnel ne parvient pas à se matérialiser en quantités suffisamment importantes pour justifier les capitaux déployés sur ces protocoles, les investisseurs institutionnels feront leurs valises et partiront. Le résultat sera une ville fantôme sans activité ni intérêt de la part des commerçants de détail et institutionnels.





Les sociétés de capital-risque, qui sont essentiellement des marionnettes bien payées, se lancent dans ce thème. En conséquence, ils continueront à incinérer le capital comme ils l’ont fait en 2014-2017 lorsqu’ils ont investi dans le thème « la blockchain, pas le Bitcoin ». La plupart d'entre eux ont réussi ou manqué d'investir dans Uniswap, dYdX, Compound, Aave, etc. Au lieu d'analyser ce qui, dans leur cadre, leur a fait manquer ces primitives révolutionnaires, ils ont décidé de se lancer dans quelque chose qui, en surface, ressemble et ça a l'air super-duper sexy. Quel investisseur ne voudrait pas posséder une partie d'une plateforme de trading réunissant des investisseurs institutionnels dotés d'une large base de capital et DeFi, censée annoncer une toute nouvelle façon d'organiser les marchés financiers ?





Comme toujours, il y aura ceux qui entreront en action et vendront de l'huile de serpent à ces VC désespérés qui veulent investir dans la cryptographie, mais pas dans l'écosystème crypto actuel, à cause de toutes ces personnes étranges et indésirables qui habitent notre merveilleuse industrie. Je n’ai aucune haine pour les fondateurs qui colportent ces absurdités ; Bravo à eux d'avoir accepté l'argent d'investisseurs accrédités intellectuellement déficients. Mais pour vous, cher lecteur, ne soyez pas la liquidité de sortie pour ces projets de merde lorsqu'ils lancent leurs tokens de gouvernance. Utilisez le projet si vous le souhaitez, mais s'il vous plaît, faites preuve d'esprit critique et évitez le bagel sûr que le jeton deviendra au fil du temps.

Actifs du monde réel (RWA)

RWA est l’évolution du même thème de jetons de sécurité qui a émergé lors du dernier cycle haussier. En termes simples, les projets RWA visent à prendre des éléments tels que des biens immobiliers, des titres de créance négociables, des actions, etc., à créer un véhicule à vocation spéciale (SPV), puis à offrir une propriété fractionnée via la tokenisation au monde de la plèbe qui n'a pas les moyens d'acheter une propriété complète. une maison ou un accès à des marchés d’actifs particuliers.





Je crois pleinement que tout jeton cryptographique dont l’existence repose sur les lois de l’État ne réussira jamais à grande échelle. Les blockchains publiques décentralisées sont coûteuses car elles ne nécessitent pas l’existence de l’État. Pourquoi payer le prix de la décentralisation alors qu’une option centralisée existe et est déjà extrêmement bon marché et liquide ? L’exemple le plus simple est celui des biens immobiliers fractionnés.





Le problème actuel est qu’en raison de l’inflation des actifs – qui est un résultat direct et un objectif de la politique de la banque centrale – de nombreux Millennials et Zoomers ne peuvent pas se permettre d’acheter leur propre logement. Et s’ils pouvaient posséder une fraction d’une maison ou d’un appartement et accéder à l’échelle de la propriété ? C’est un objectif noble, mais il pose quelques problèmes.





Premièrement, les jeunes qui tentent de quitter le nid ou de fonder leur propre famille ne veulent pas d'un morceau de maison ou d'appartement situé dans l'éther. Ils veulent une putain de structure avec quatre murs et un toit dans laquelle ils puissent réellement vivre. L’achat d’un jeton conférant la performance financière d’un bien non attribuable ne résout en rien ce problème.





Deuxièmement, chaque propriété est unique. Ce manque de standardisation empêche un marché véritablement liquide. Après avoir acheté votre token qui représente 1/10ème d'une maison par exemple, comment trouver quelqu'un pour vous l'acheter à un prix raisonnable lorsque vous souhaitez le vendre ? L’acheteur doit comprendre l’emplacement, les réglementations foncières locales, les taxes et, enfin, vouloir réellement ce bien immobilier spécifique. Cela n’atteindra jamais la liquidité de la possession d’une fraction d’une action ou d’une obligation standardisée. Comme toujours, avec ce type d'investissements, il s'agit d'une grande porte d'entrée et d'une petite porte de sortie… si tant est que vous puissiez en sortir.





Enfin, et surtout, vous pouvez déjà détenir des fractions d’actions en achetant des fiducies de placement immobilier (REIT) très importantes et liquides. De nombreuses bourses TradFi dans le monde proposent ce type de titres. Ils sont gérés par de grandes entreprises réputées qui le font depuis plus longtemps que la plupart du marché cible n'est en vie. Je ne vois aucune raison pour laquelle vous devez mener tout ce tour de passe-passe blockchain et lancer un jeton.





Achetez ces jetons RWA à faible liquidité à vos risques et périls. Mais une utilisation encore pire du capital consiste à investir dans le jeton de gouvernance de la plateforme d’émission de RWA elle-même.

Dette

L’autre expression RWA très populaire consiste à créer un jeton qui représente la propriété d’une dette portant rendement. Les projets les plus populaires offrent aux détenteurs de leur token le rendement des bons du Trésor américain (T-bills). L’idée est que Tether est génial dans la mesure où il permet aux personnes qui n’ont peut-être pas accès à des services bancaires abordables en USD d’envoyer des jetons indexés sur l’USD 24h/24 et 7j/7 en utilisant des blockchains publiques telles que Ethereum et Tron. Mais Tether ne paie aucun rendement ; les propriétaires de Tether sont en mesure de capter 100 % du rendement des bons du Trésor dans lesquels ils investissent les dollars qu'ils détiennent en réserve. Et s’il existait un stablecoin en USD offrant également ce rendement en bons du Trésor ?





Il s’agit d’une évolution formidable et je soutiens pleinement la concurrence qui accorde une plus grande part de la marge nette d’intérêt (NIM) aux détenteurs de ces pièces stables indexées sur l’USD. Les utiliser et les conserver n'est pas mauvais en soi, mais investir dans le jeton de gouvernance du projet est idiot. En effet, il ne s’agit que d’un pari sur l’évolution des taux d’intérêt du dollar.





Si les taux d’intérêt en USD restent nettement supérieurs à zéro, le projet devrait alors générer des bénéfices et les transmettre aux détenteurs de jetons de gouvernance. Si les taux d’intérêt en dollars américains redeviennent proches de zéro, le projet perdra de l’argent car il doit payer les développeurs, les aspects juridiques et la conformité, mais ne dispose pas de suffisamment de revenus d’intérêts pour en tirer une part. Alors pourquoi, en tant qu'investisseur, paieriez-vous un multiple du NIM d'un projet pour posséder le jeton de gouvernance ?





Au lieu de cela, vous devriez simplement vendre à découvert un fonds négocié en bourse (ETF) liquide qui contient des bons du Trésor. Vous pouvez exprimer le même pari sur les taux d’intérêt, c’est-à-dire profiter de la hausse des taux d’intérêt, sans payer un multiple à une bande de mecs et de dudettes crypto. Et si vous voulez vraiment dégénérer, appliquez un effet de levier élevé.





Bref, laissez le monde « réel » régi par les lois de l’État aux intermédiaires TradFi. Ils sont en mesure de proposer un produit d’investissement plus cohérent et moins cher pour exprimer le même thème. Un véritable projet DeFi ne devrait dépendre que d’un code bien écrit, et non de lois qui doivent être jugées et interprétées par des humains faillibles.

L’ETF Bitcoin





Dès que les chauves de TradFi sur la côte Est des États-Unis ont déposé leurs candidatures, l’ETF Bitcoin a semblé beaucoup plus acceptable aux yeux de l’establishment politique américain. Ne faites jamais disparaître le bon type de garçons blancs dans la Pax Americana. Je suppose que les jumeaux Winklevoss auraient dû se raser la tête et rejoindre le New York Racquet Club.





Fondamentalement, si les ETF gérés par les gestionnaires d’actifs TradFi réussissent trop bien, ils détruiront complètement Bitcoin. Cette prédiction est basée sur une différence subtile mais profonde entre Bitcoin et tous les autres instruments monétaires que l’humanité a jamais utilisés.





Tous les autres actifs monétaires que la civilisation humaine a jamais utilisés existent physiquement en raison des lois naturelles. L’or en tant que substance n’est pas de l’or parce que nous le disons, mais plutôt à cause d’un arrangement d’atomes. Les interactions entre ces atomes sont régies par des lois universelles. Fiat, qui est un charabia imprimé sur un morceau de papier, est toujours une feuille de matière physique. Un morceau de papier reste du papier, que vous pensiez ou non qu'il a une valeur monétaire. Si vous creusiez un trou et déposiez de l’or et des rames de papier et reveniez dans 100 ans, l’or et le papier existeraient toujours. Le Bitcoin est complètement différent.





Bitcoin est le premier actif monétaire de l’histoire de l’humanité qui n’existe que s’il bouge. Après que les récompenses des blocs Bitcoin auront atteint zéro vers 2140, les mineurs ne seront récompensés que pour la validation des transactions via des frais de transaction. Cela signifie que les mineurs ne recevront des revenus Bitcoin que si le réseau est utilisé. Essentiellement, si Bitcoin bouge, il a de la valeur. Mais s’il n’y avait plus jamais de transaction Bitcoin entre deux entités, les mineurs ne pourraient pas se permettre l’énergie nécessaire pour sécuriser le réseau. En conséquence, ils éteignaient leurs machines. Sans les mineurs, le réseau meurt et Bitcoin disparaît.





Blackrock, le plus grand gestionnaire d'actifs TradFi au monde, se lance dans le jeu de l'accumulation d'actifs. Ils aspirent les actifs, les stockent dans un coffre-fort métaphorique, émettent des titres négociables et facturent des frais de gestion pour leur « dur » travail. Ils n’utilisent pas les choses qu’ils détiennent pour le compte de leurs clients, ce qui pose un problème pour Bitcoin si l’on adopte une vision extrême d’un avenir possible.





Imaginez un avenir dans lequel les plus grands gestionnaires d’actifs occidentaux et chinois détiennent tout le Bitcoin en circulation. Cela se produit de manière organique lorsque les gens confondent un actif financier avec une réserve de valeur. En raison de leur confusion et de leur paresse, les gens achètent des dérivés Bitcoin ETF plutôt que d’acheter et de conserver Bitcoin dans des portefeuilles auto-gardés. Maintenant qu’une poignée d’entreprises détiennent tous les Bitcoins et n’ont plus aucune utilité réelle pour la blockchain Bitcoin, les pièces ne bougent plus jamais. Le résultat final est que les mineurs éteignent leurs machines car ils ne peuvent plus payer l’énergie nécessaire à leur fonctionnement. Adieu Bitcoin !





C'est beau quand on y pense. Si Bitcoin devient juste un autre actif financier contrôlé par l’État, il meurt parce qu’il n’est pas utilisé. La mort du Bitcoin crée alors un espace pour qu’un autre réseau crypto-monnaie se développe à sa place. Ce réseau pourrait simplement être un redémarrage de Bitcoin ou quelque chose de différent qui serait une adaptation améliorée du Bitcoin original. Quoi qu’il en soit, les gens disposeront à nouveau d’un système monétaire et financier non contrôlé par l’État. Espérons que la deuxième fois, nous apprendrons à ne pas remettre nos clés privées aux chauves.





À cette fin, lorsque vous envisagez de survivre à l’avilissement actuel de la monnaie fiduciaire, vous devez choisir un camp. Soit vous négociez un actif financier pour gagner plus de fiat, soit vous essayez de préserver la richesse en termes d'énergie tout en utilisant un système financier hors du contrôle de l'État. Dans le premier cas, négociez des ETF à votre guise. C'est pourquoi ils existent. Dans ce dernier cas, vous devez acheter du Bitcoin et le retirer de l’échange centralisé vers votre propre portefeuille auto-dépositaire.

Année électorale

L’année 2024 connaîtra le plus grand nombre d’ élections nationales depuis que le virus mental de « l’État-nation » a infecté notre conscience collective il y a quelques centaines d’années. Tout homme politique qui veut être réélu doit offrir des cadeaux au peuple. Pour les riches détenteurs d’actifs, accordez-leur des conditions financières plus souples en encourageant les banques centrales à imprimer de la monnaie. Pour les pauvres, donnez-leur de l’aide pour couvrir la hausse du coût de la nourriture et de l’énergie, qui est une conséquence directe des politiques qui favorisent les riches. Pour la classe moyenne, donnez-leur la « démocratie », dites-leur de payer leurs impôts, de se pencher et d’être heureux d’avoir obtenu un vote. Dans cette optique, cela n’a aucun sens pour un homme politique cherchant à se faire réélire d’arrêter le parti de dévalorisation du fiat. Les voix de ceux qui bénéficient de la dévalorisation de la monnaie fiduciaire et des aides liées à l’inflation l’emporteront sur les voix de ceux qui souffrent. En conséquence, l’impression monétaire augmentera dans toutes les « démocraties » du monde en 2024.













Si vous pensez que le moment historique d'aujourd'hui est spécial, jetez un coup d'œil au graphique ci-dessus, qui montre la valeur de l'or de diverses monnaies fiduciaires de réserve mondiales au fil du temps. Fiat tend toujours vers zéro. Aucun système politique n’est capable de résister au chant des sirènes de la monnaie imprimée.





Le meilleur moment pour acheter du Bitcoin et commencer votre voyage vers la cryptographie était hier, le prochain meilleur moment est maintenant. De toute évidence, la communauté des investisseurs reconnaît la promesse de la cryptographie pour lutter contre la dévalorisation des monnaies fiduciaires. Sinon, comment un escroc de clown sans talent comme Nouriel Roubini pourrait-il obtenir un article du FT sur son nouveau canular appelé « flatcoins ». Cela rend votre choix de la meilleure expression cryptographique d’autant plus important. L’État et ses acolytes offriront des bonbons sucrés et délicieux au cerveau de votre enfant. Mais faites ce que vos parents vous ont enseigné et n'acceptez pas de nourriture d'étrangers.