







Снова настало то время года, когда я бегу из горных полутропиков на заснеженные вершины северной Японии. Помимо пау-пау мирового класса, еще одним восхитительным аспектом катания на лыжах на Хоккайдо являются удивительные морепродукты. Одно из моих любимых ракообразных — камчатский краб Хоккайдо. Конечно, вы можете купить быстрозамороженных крабов в любой точке мира за довольно много сат, но вкус краба в руках местных шеф-поваров делает блюдо восхитительным.





В главном городе, где я катаюсь на лыжах, живет капризный австралиец, который уже много десятилетий производит самые вкусные охлажденные крабовые ножки. У нас с ним было непростое начало, когда мы с друзьями впервые попытались пообедать в его ресторане. Кучка чрезмерно агрессивных финансовых братьев из Гонконга не очень понравилась этому шеф-повару. С годами отношения улучшились до такой степени, что до COVID я мог прийти практически в любой вечер и занять место, чтобы безоговорочно перекусить крабовыми ножками. Его отварные, а затем охлажденные крабовые ножки — лучшее выражение этого животного. К сожалению, после COVID он ест только еду на вынос. Но могу вас заверить: даже если вы едите их в своем шале, вкус все равно будет восхитительным.





Что общего между ножками камчатского краба и финансовыми рынками? Каждый ингредиент или инвестиционная тема имеет выражение, которое превосходит все остальные. Размышляя о продолжающемся обесценивании бумажных денег, как лучше всего извлечь выгоду из упадка грязной бумажной финансовой системы? Каково лучшее выражение этой торговли?









Это один из моих любимых графиков, который ясно показывает, что Биткойн и, в более широком смысле, криптовалюта являются лучшим выражением торговли по обесцениванию бумажных денег. Я дефлировал биткойн (белый), золото (желтый), S&P 500 (зеленый) и Nasdaq 100 (красный) по балансу Федеральной резервной системы США (ФРС) и проиндексировал каждый из них до 100, начиная с 1 января 2020 года. Биткойн вырос на 228. % и оставляет все остальные рискованные активы в пыли.





Результат будет еще больше в пользу Биткойна, если вы проиндексируете активы, начиная с 2010 года, когда Биткойн начал торговаться на биржах.





По сути, почему это так? Крипто представляет собой движение за отделение денег и финансов от государства. Используя компьютеры, Интернет и, самое главное, криптографические доказательства, мы, люди, создали самые твердые деньги, когда-либо известные, — Биткойн; и мы создали совершенно новую децентрализованную финансовую систему (DeFi), основанную на общедоступных сетях блокчейнов, таких как Ethereum… есть и другие, но все они собачье дерьмо, поэтому я не буду их упоминать ;). Эта новая криптофинансовая система зависит от математики и массовой поддержки со стороны неудовлетворенных людей, а не от насильственного принуждения государства и его банковских приспешников. Поскольку капитал, который просто преобразуется в энергию, ищет безопасный дом, свободный от порчи, он просачивается в криптопространство. Но рыночная капитализация криптовалюты в бумажном выражении ничтожна по сравнению с общей стоимостью всех бумажных финансовых активов. Вот почему скромный объем капитала, спасающийся от краха бумажной финансовой системы, может принести такую огромную прибыль за такой короткий период времени.





Все монеты, токены и инвестиционные темы в криптовалюте не равны. Подходя к концу года, я хочу рассказать о некоторых ловушках криптовалют, которыми торгуют благонамеренные люди и старые добрые дураки. Моя цель, как всегда, — представить другую точку зрения и оставить у вас, читателя, вопросы. Ответив на эти вопросы, вы, надеюсь, сможете принять более правильные инвестиционные решения.





Джей Утка

В своем эссе « Плохая девчонка » я высказал мнение, что председатель ФРС Джей Пауэлл был в лучшем случае «мальчиком-полотенцем» министра финансов США Плохой девчонки Йеллен. Его подчинение более широким целям Йеллен и большого босса, президента США Слоу Джо, было полностью продемонстрировано на декабрьской пресс-конференции FOMC. Подозреваю, что перед выступлением наколенники Джея изнашивались в гримерке за кулисами.





Рупор финансового истеблишмента, Wall Street Journal , ясно изложил важный поворотный момент Пауэлла:





Официально в политическом заявлении ФРС указано, что политики оставили дверь открытой для нового повышения ставок. «Пока слишком рано объявлять о победе, и риски, безусловно, существуют», — сказал Пауэлл.





Но комментарии Пауэлла заставили тщательно составленное политическое коммюнике почувствовать себя устаревшим менее чем через час после его публикации, поскольку он предположил, что чиновники обратили свое внимание на снижение ставок. «Существует общее ожидание, что эта тема станет для нас темой в перспективе. Именно это и произошло на сегодняшней встрече», — сказал он.





Заявления Пауэлла, а также новые прогнозы, показывающие, что представители ФРС ожидают трех снижений ставок в следующем году, ознаменовали заметный разворот. Более года он предупреждал, что они поднимут ставки настолько, насколько это необходимо для снижения инфляции, даже если это спровоцирует рецессию.





Комментарий о снижении ставок был неожиданным, поскольку всего две недели назад, во время выступления в колледже Спелман в Атланте, Пауэлл сказал, что еще слишком рано рассуждать о том, когда более низкие ставки могут быть уместны.

Доходность 2-летних казначейских облигаций США





Первый и самый крупный поворот произошел в первом квартале 2023 года, когда ФРС и Казначейство объединили усилия, чтобы провести спасательную операцию банковской системы США и рынка казначейских облигаций примерно на 4 триллиона долларов с помощью Программы срочного банковского финансирования. Недавние комментарии Пауэлла являются лишь подтверждением мягкой монетарной политики США.





Что изменилось за две недели? … политика.





Что самое худшее может случиться с политиком? Не быть переизбранным.





Что является вторым худшим событием, которое может случиться с американским политиком, являющимся членом демократической партии? Трамп переизбирается вместе с волной конгрессменов и сенаторов-республиканцев.





Используя эти два руководящих принципа, политика, стоящая за действиями ФРС с 2021 года по настоящий момент, становится совершенно ясной.





Поскольку после COVID-19 бушевала инфляция, Медленный Джо усадил Пауэлла и поручил ему взять инфляцию под контроль. Как вы можете видеть из приведенного выше графика, к марту 2023 года двухлетняя ставка казначейства США выросла практически с 0% до 5%. Это было вызвано самой быстрой кампанией повышения ставок ФРС со времен пребывания Волкера в должности в 1980-х годах.









К сожалению, из-за гигантской суммы денег, напечатанной для умиротворения плебеев после того, как они заперли их в своих домах и насильно записали в качестве подопытных кроликов для вакцинации мРНК от гриппа… извините, я имею в виду COVID-19; была вызвана столь же колоссальная инфляция, самая большая за последние 40 лет. Нескольких месяцев ужесточения политики ФРС оказалось недостаточно, чтобы победить зверя к важнейшим промежуточным выборам в США в ноябре 2022 года. Прогнозировалось, что демократов побьют сильнее, чем члена Сэма Бэнкмана-Фрида, пока он с тоской смотрит на фотографии Кэролайн Эллисон. Затем администрация Байдена решила истощить стратегический нефтяной резерв Америки, чтобы наводнить рынок нефтью, поэтому ко дню выборов цены на бензин упали. Это было очень «стратегическое» использование ограниченного ресурса… переизбрание членов партии. Это сработало; красная волна притупилась, и шоу продолжилось.





На самом деле не имеет значения, какой клоун руководит Pax Americana; причины упадка империи были высечены в камне благодаря политике, принятой десятилетия назад. Пытаясь подкрасить свинью, в 2023 году администрация Байдена совместно с Плохой девчонкой Йеллен предприняла попытку резко увеличить бюджетные расходы и переместить заимствования в короткий конец кривой доходности казначейских облигаций США. Я подробно говорил об этом в своем эссе « Плохая девчонка». Результатом является бурный рост экономики США: рост реального ВВП в третьем квартале 2023 года составил 5,2%, а рост реального ВВП в четвертом квартале прогнозируется на уровне 2,6% , это действительно впечатляющие цифры для крупнейшей экономики мира. Но даже этого недостаточно, чтобы успокоить избирателей за множество ошибок, приписываемых Медленному Джо и его веселой банде аппаратчиков-демократов. Из-за мрачного выступления Байдена, самый опасный человек в Америке, бывший президент США Дональд Трамп, также известный как «Оранжевый человек», победил бы Байдена, если бы выборы состоялись сегодня. О, ужас, демократия вот-вот умрет, потому что большинство избирателей могут решить избрать кого-то, кого истеблишмент ненавидит. Иронично, не правда ли ;).





Оранжевого человека необходимо остановить, и Медленный Джо знает, как выполнить эту работу.





Чтобы еще больше подогреть экономику и осчастливить всех держателей финансовых активов, Пауэлл должен играть в мяч, ослабляя финансовые условия, даже если это может привести к усилению инфляции в будущем. Будем надеяться, что вышеупомянутая инфляция наступит после выборов в ноябре 2024 года. Вот почему Пауэлл уклончиво отзывается о желании ФРС сохранять финансовые условия такими «жесткими». Не говоря уже о том, что, согласно множеству хорошо известных экономических теорий, таких как правило Тейлора, гибкое среднее таргетирование инфляции и базовый индекс потребительских цен, превышающий целевой показатель ФРС в 2%, текущие финансовые условия недостаточно жесткие. Пауэлл встал на трибуну и ясно дал понять, что активно обсуждается снижение ставок в 2024 году. Как отмечает WSJ, всего две недели назад Пауэлл пел совершенно другую песню о вероятности снижения ставок.





Вот как я представляю, как это произошло.





Плохая девчонка Йеллен позвала свою утку в свой кабинет и рассказала ему, что к чему. Пауэлл сделал, как ему сказали… сообщил, что снижение ставок обсуждается. Теперь финансовые активы будут расти до тех пор, пока либо США не впадут в рецессию, либо инфляция не вернется в значительной степени. Учитывая, что федеральное правительство полно решимости потратить столько, сколько необходимо для поддержания высокого роста ВВП, я не предвижу рецессии в 2024 году выборов. Еще неизвестно, достигнет ли значимого уровня продовольственная и топливная инфляция, вызывающая протесты и нестабильность, до ноября 2024 года. Но давайте не будем слишком зацикливаться на будущем. В настоящий момент ФРС, Казначейство США и лидер Pax Americana кричат вам: покупайте, покупайте, покупайте. Не будь дураком; сделайте резервную копию грузовика и примите участие в лучшем проявлении этой торговли - криптовалюте.





Любая другая крупная страна или экономический блок, такой как Китай, Япония и ЕС, будут подыгрывать и позволять доллару ослабнуть по отношению к юаню, иене и евро. От ослабления доллара выигрывают все, за исключением тех, кто не владеет достаточным количеством финансовых активов, чтобы смягчить последствия инфляции, которую, как утверждается, создаст ослабление валюты.





Имея четкое представление о макроэкономических причинах бычьего оптимизма в отношении криптовалют, позвольте мне помочь вам избежать некоторых потенциальных ловушек стоимости.

Разрешенные DeFi

На данный момент это одна из самых бессмысленных криптотем. Если мы просто задумаемся о значении этих слов, любому мыслящему человеку должно быть ясно, что эти проекты обречены на провал.





Разрешено — здесь подразумевается, что некая централизованная организация будет решать, кто может, а кто не может совершать транзакции.





Децентрализованный — здесь подразумевается, что существует сеть участников, которые сотрудничают, не доверяя друг другу, для управления финансовой сетью. Это несанкционированная деятельность, которая не управляется централизованной организацией.





Учитывая значение этих слов, как, черт возьми, можно создать централизованную децентрализованную финансовую сеть? Или разрешенная финансовая сеть без разрешения? В этом нет никакого смысла… если только вы не акула TradFi, которая хочет найти другой способ обмануть розничных инвесторов.





Эти проекты созданы для использования институциональными инвесторами, у которых есть множество правил, которые во многих случаях запрещают им торговать настоящими проектами DeFi. Это плохо, потому что на истинно свободном рынке DeFi происходит большое количество розничных торгов, и институциональные инвесторы не могут участвовать. Рынки, заполненные розничной торговлей, являются лучшими типами рынков, поскольку они дают возможность «умным» институциональным деньгам снимать прибыль с «тупых» розничных инвесторов, поскольку у них есть более быстрые компьютеры, которые совершают сделки без человеческих эмоций. По крайней мере, именно так это работает на рынках TradFi, поскольку биржи создают специальные типы ордеров и правила задержки, которые дают материальные преимущества крупным высокочастотным торговым фирмам. У Майкла Льюиса есть отличная книга на эту тему под названием «Flash Boys».





Дело в том, что не будет достаточного количества розничных трейдеров, которые будут использовать эти разрешенные примитивы DeFi, потому что им не нужно торговать против институциональных инвесторов. Именно институциональным трейдерам необходимо торговать против розничной торговли. Вся причина, по которой DeFi привлекателен для глобальных розничных криптотрейдеров, заключается в том, что он имеет другую рыночную структуру, чем рынки акций и деривативов TradFi. После того, как шумиха утихнет, эти разрешенные рынки DeFi станут просто круговым рывком высокочастотных торговых магазинов, которые сидят на ставках и просят, ожидая, пока другой пересечет спред и будет трахаться. Когда направленная розничная торговля не сможет материализоваться в достаточно больших объемах, чтобы оправдать капитал, вложенный в эти протоколы, институциональные инвесторы соберутся и уйдут. Результатом станет город-призрак с нулевой активностью и интересом как со стороны розничных, так и институциональных трейдеров.





Венчурные компании, которые по сути являются высокооплачиваемыми куклами, ухватились за эту тему. В результате они продолжат сжигать капитал так же, как это было в 2014-2017 годах, когда они инвестировали в тему «блокчейн, а не биткойн». Большинство из них прошли или не инвестировали в Uniswap, dYdX, Compound, Aave и т. д. Вместо того, чтобы анализировать, что в их структуре заставило их упустить эти новаторские примитивы, они решили прыгнуть на что-то, что на первый взгляд выглядит похожим. и звучит супер-пупер сексуально. Какой инвестор не хотел бы владеть частью торговой платформы, которая объединила институциональных инвесторов с их большой базой капитала и DeFi, которая должна провозгласить совершенно новый способ организации финансовых рынков?





Как всегда, найдутся те, кто начнет действовать и продавать змеиное масло этим отчаявшимся венчурным капиталистам, которые хотят инвестировать в криптовалюту, но не в нынешнюю крипто-экосистему, из-за всех этих странных и нежелательных людей, населяющих нашу замечательную индустрию. У меня нет ненависти к основателям, распространяющим эту ерунду; они молодцы, что берут деньги у аккредитованных инвесторов с ограниченными интеллектуальными возможностями. Но для вас, дорогой читатель, не будьте выходной ликвидностью для этих собачьих проектов, когда они запускают свои токены управления. Используйте проект, если хотите, но, пожалуйста, проявите критическое мышление и избавьте себя от того, что токен со временем превратится в тот бублик.

Реальные активы (RWA)

RWA — это развитие той же темы токенов безопасности, которая возникла в последнем бычьем цикле. Проще говоря, проекты RWA направлены на то, чтобы взять такие вещи, как недвижимость, рыночные долговые ценные бумаги, акции и т. д., создать специальный инструмент (SPV), а затем предложить дробное владение посредством токенизации миру плебеев, у которых нет средств для покупки полного пакета акций. дом или доступ к конкретным рынкам активов.





Я полностью убежден, что любой криптотокен, существование которого опирается на законы государства, никогда не достигнет успеха в больших масштабах. Децентрализованные публичные блокчейны дороги, потому что они не требуют существования государства. Зачем переплачивать за децентрализацию, если существует централизованный вариант, который уже чрезвычайно дешев и ликвиден? Самый простой пример – дробная недвижимость.





Проблема в настоящее время заключается в том, что из-за инфляции активов – которая является прямым результатом и целью политики центрального банка – многие миллениалы и зумеры не могут позволить себе купить собственное жилье. Что, если бы они могли владеть частью дома или квартиры и подняться по карьерной лестнице? Это благородная цель, но есть несколько проблем.





Во-первых, молодые люди, пытающиеся покинуть гнездо или создать собственную семью, не хотят, чтобы кусок дома или квартиры находился в эфире. Им нужно чертово строение с четырьмя стенами и крышей, в котором они действительно смогут жить. Покупка токена, который обеспечивает финансовые показатели неотносимого объекта недвижимости, никак не решает эту проблему.





Во-вторых, каждый объект недвижимости уникален. Отсутствие стандартизации препятствует созданию действительно ликвидного рынка. Например, после того, как вы купили свой токен, который представляет собой 1/10 часть дома, как вам найти кого-то, кто купит его у вас по разумной цене, когда вы хотите продать? Покупателю необходимо понимать местоположение, местные правила собственности, налоги и, наконец, действительно хотеть приобрести этот конкретный объект недвижимости. Это никогда не приблизится к ликвидности владения долей стандартных акций или облигаций. Как всегда, при таких инвестициях есть большая дверь внутрь и маленькая дверь наружу… если вы вообще можете выйти.





Наконец, что наиболее важно, вы уже можете владеть дробными акциями недвижимости, приобретая очень крупные и ликвидные инвестиционные фонды недвижимости (REIT). Многие фондовые рынки TradFi по всему миру предлагают эти типы ценных бумаг. Они управляются крупными и авторитетными фирмами, которые занимаются этим дольше, чем существует большая часть целевого рынка. Я не вижу причин, почему вам нужно проводить весь этот блокчейн-фокус и запускать токен.





Приобретайте эти низколиквидные токены RWA на свой страх и риск. Но еще худшим вариантом использования капитала является инвестирование в токен управления самой платформы выпуска RWA.

Долг

Другое очень популярное выражение RWA — создание токена, который представляет собой право собственности на приносящий доход долг. Наиболее популярные проекты предлагают держателям своих токенов доходность по казначейским векселям США (T-bills). Считается, что Tether хорош тем, что он позволяет людям, у которых нет доступа к доступным банковским каналам в долларах США, возможность отправлять токены с привязкой к доллару США 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, используя общедоступные блокчейны, такие как Ethereum и Tron. Но Tether не выплачивает доход; Владельцы Tether могут получить 100% дохода от казначейских векселей, в которые они инвестируют доллары, которые они хранят в резерве. Что, если бы существовала стейблкоин доллара США, которая также предлагала бы такую же доходность по казначейским векселям?





Это большое событие, и я полностью поддерживаю конкуренцию, которая дает большую часть чистой процентной маржи (NIM) держателям этих стейблкоинов, привязанных к доллару США. Использовать и хранить их само по себе неплохо, но инвестировать в токен управления проектом глупо. Это потому, что это всего лишь ставка на процентные ставки в долларах США.





Если процентные ставки в долларах США остаются заметно выше нуля, то проект должен накапливать прибыль и передавать ее держателям токенов управления. Если процентные ставки в долларах США снова упадут почти до нуля, то проект потеряет деньги, потому что он должен платить за разработчиков, юридические услуги и соблюдение требований, но не имеет достаточного процентного дохода, из которого можно было бы получить свою долю. Поэтому почему, как инвестор, вы должны платить кратную чистую процентную маржу проекта за владение токеном управления?





Вместо этого вам следует просто открыть короткую позицию в ликвидном биржевом фонде (ETF), в котором хранятся казначейские векселя. Вы можете сделать ту же ставку на процентные ставки, то есть получить прибыль от повышения процентных ставок, не платя многократную сумму кучке крипто-чуваков и чуваков. И если вы хотите по-настоящему деградировать, примените большое кредитное плечо.





Короче говоря, оставьте «реальный» мир, который регулируется законами государства, посредникам TradFi. Они могут предложить более последовательный и дешевый инвестиционный продукт, выражающий ту же тему. Настоящий проект DeFi должен зависеть только от хорошо написанного кода, а не от законов, которые должны оцениваться и интерпретироваться подверженными ошибкам людьми.

Биткойн-ETF





Как только лысые лысые трейдеры восточного побережья США, работающие с TradFi, получили свои заявки, биткойн-ETF стал выглядеть гораздо более приемлемым для политического истеблишмента США. Никогда не исчезайте из правильных белых парней в Pax Americana. Я думаю, близнецам Уинклвоссам следовало побрить головы и вступить в Нью-Йоркский ракеточный клуб.





По сути, если ETF, управляемые управляющими активами TradFi, окажутся слишком успешными, они полностью уничтожат Биткойн. Этот прогноз основан на важном тонком, но глубоком различии между Биткойном и любым другим денежным инструментом, который когда-либо использовало человечество.





Любой другой денежный актив, который когда-либо использовала человеческая цивилизация, существует физически в соответствии с законами природы. Золото как вещество является золотом не потому, что мы так говорим, а скорее из-за расположения атомов. Взаимодействия между этими атомами регулируются универсальными законами. Фиат, представляющий собой какую-то ерунду, напечатанную на листе бумаги, по-прежнему представляет собой физический лист материи. Лист бумаги остается бумагой, независимо от того, считаете ли вы, что он имеет денежную ценность. Если бы вы вырыли яму, положили туда золото и стопки бумаги и вернулись бы через 100 лет, золото и бумага все еще существовали бы. Биткойн совершенно другой.





Биткойн — первый денежный актив в истории человечества, который существует только в том случае, если он движется. После того, как вознаграждение за блок биткойнов достигнет нуля около 2140 года, майнеры будут получать вознаграждение только за проверку транзакций в виде комиссий за транзакции. Это означает, что майнеры будут получать доход в биткойнах только в том случае, если сеть будет использоваться. По сути, если Биткойн движется, он имеет ценность. Но если бы между двумя объектами никогда не было еще одной транзакции биткойнов, майнеры не смогли бы позволить себе энергию, необходимую для защиты сети. В результате они отключали свои машины. Без майнеров сеть умрет, и Биткойн исчезнет.





Blackrock, крупнейший в мире управляющий активами TradFi, участвует в игре по накоплению активов. Они собирают активы, хранят их в метафорическом хранилище, выпускают торгуемые ценные бумаги и взимают плату за управление за свою «тяжелую» работу. Они не используют то, что у них есть, от имени своих клиентов, что представляет собой проблему для Биткойна, если мы посмотрим на возможное будущее с крайних позиций.





Представьте себе будущее, в котором крупнейшие западные и китайские управляющие активами держат в обращении все биткойны. Это происходит естественным образом, поскольку люди путают финансовый актив со средством сбережения. Из-за своей растерянности и лени люди покупают производные биткойн-ETF, а не покупают и хранят биткойны в собственных кошельках. Теперь, когда горстка фирм владеет всеми биткойнами и фактически не использует блокчейн биткойнов, монеты больше никогда не будут двигаться. Конечным результатом является то, что майнеры выключают свои машины, поскольку они больше не могут платить за энергию, необходимую для их работы. Прощай, Биткойн!





Это прекрасно, когда думаешь об этом. Если Биткойн станет просто еще одним финансовым активом, контролируемым государством, он умрет, потому что не используется. Смерть Биткойна затем создает пространство для роста другой криптовалютной сети на его месте. Эта сеть может быть просто перезагрузкой Биткойна или чем-то другим, улучшенной адаптацией оригинального Биткойна. В любом случае, люди снова будут иметь неконтролируемые государством денежные активы и финансовую систему. Будем надеяться, что во второй раз мы научимся не передавать наши приватные ключи лысым.





С этой целью, думая о том, как выжить в продолжающемся унижении бумажных денег, вы должны выбрать сторону. Либо вы торгуете финансовым активом, чтобы заработать больше бумажных денег, либо вы пытаетесь сохранить богатство в энергетическом плане, используя финансовую систему, находящуюся вне контроля государства. В первом случае торгуйте ETF в свое удовольствие. Вот почему они существуют. В последнем случае вы должны купить Биткойн и вывести его с централизованной биржи на свой собственный кошелек.

Год выборов

В 2024 году пройдет самое большое количество национальных выборов с тех пор, как несколько сотен лет назад разумный вирус «национального государства» заразил наше коллективное сознание. Любой политик, желающий быть переизбранным, должен одаривать народ вкусностями. Для богатых держателей активов предоставьте более свободные финансовые условия, поощряя центральные банки печатать деньги. Бедным дайте подачки, чтобы покрыть растущие цены на продукты питания и энергию, что является прямым результатом политики, благоприятствующей богатым активами. Среднему классу дайте им «демократию», скажите им, чтобы они платили налоги, сгибались и радовались, что получили право голоса. Имея это в виду, для политика, претендующего на переизбрание, нет смысла останавливать распорядительную партию унижения. Голоса тех, кто получает выгоду от девальвации бумажных денег и подачек, связанных с инфляцией, перевесят голоса тех, кто страдает. В результате в 2024 году печатание денег резко увеличится во всех «демократиях» мира.













Если вы считаете, что сегодняшний момент в истории особенный, взгляните на приведенный выше график, который показывает стоимость золота в различных мировых резервных бумажных валютах с течением времени. Фиат всегда стремится к нулю. Ни одна политическая система не способна противостоять песне сирен печатных денег.





Лучшее время для покупки биткойнов и начала своего пути в криптовалюту было вчера, следующее лучшее время — сейчас. Очевидно, что инвестиционное сообщество признает перспективу криптовалюты в борьбе с обесцениванием бумажных денег. Как еще мог бы такой бездарный мошенник-клоун, как Нуриэль Рубини, написать в FT статью о своей новейшей мистификации под названием «плоские монеты». Это делает ваш выбор лучшего криптовыражения гораздо более важным. Государство и его приспешники преподнесут вашему детскому мозгу сладкую вкусную конфетку. Но делай так, как учили тебя родители, и не бери еды у чужих.