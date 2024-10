Es ist wieder die Jahreszeit, in der ich von den bergigen Halbtropen zu den schneebedeckten Gipfeln im Norden Japans aufbreche. Neben dem erstklassigen Pow-Pow sind die fantastischen Meeresfrüchte der andere reizvolle Aspekt des Skifahrens in Hokkaido. Eines meiner Lieblingskrebstiere ist die Hokkaido-Königskrabbe. Natürlich können Sie schockgefrorene Krabben überall auf der Welt für einige Sats kaufen, aber der Geschmacksausdruck der Krabben in den Händen der Meisterköche hier sorgt für eine köstliche Mahlzeit.





In dem Hauptort, in dem ich Ski fahre, gibt es einen schrulligen Australier, der seit vielen Jahrzehnten die köstlichsten gekühlten Krabbenbeine produziert. Er und ich hatten einen holprigen Start, als meine Freunde und ich zum ersten Mal versuchten, in seinem Restaurant zu speisen. Eine Horde übertrieben aggressiver Finanzbrüder aus Hongkong gefiel diesem Meisterkoch nicht. Im Laufe der Jahre hat sich die Beziehung so weit verbessert, dass ich vor der Corona-Krise fast jeden Abend ohne Reservierung vorbeikommen und mir einen Platz zum Essen von Krabbenbeinen sichern konnte. Seine gekochten und dann gekühlten Krabbenbeine sind der beste Ausdruck dieses Tieres. Leider bietet er nach der Corona-Krise nur noch Essen zum Mitnehmen an. Aber ich kann Ihnen versichern, dass der Geschmack immer noch großartig ist, auch wenn Sie sie in Ihrem Chalet essen.





Was haben Königskrabbenbeine und Finanzmärkte gemeinsam? Jede Zutat oder jedes Anlagethema hat einen Ausdruck, der alle anderen übertrifft. Wenn wir über die anhaltende Entwertung von Fiat-Währungen nachdenken, stellt sich die Frage: Was ist der beste Weg, vom Untergang des schmutzigen Fiat-Finanzsystems zu profitieren? Was ist der beste Ausdruck dieses Handels?









Dies ist eines meiner Lieblingsdiagramme, das deutlich zeigt, dass Bitcoin und im weiteren Sinne Krypto der beste Ausdruck des Fiat-Abwertungshandels ist. Ich habe Bitcoin (weiß), Gold (gelb), den S&P 500 (grün) und den Nasdaq 100 (rot) anhand der Bilanz der US-Notenbank (Fed) deflationiert und ab dem 1. Januar 2020 jeweils auf 100 indexiert. Bitcoin ist um 228 gestiegen % und lässt alle anderen riskanten Vermögenswerte im Staub.





Das Ergebnis fällt sogar noch zugunsten von Bitcoin aus, wenn man die Vermögenswerte ab 2010 indexiert, als Bitcoin mit dem Handel an Börsen begann.





Warum ist das grundsätzlich so? Krypto stellt eine Bewegung dar, die darauf abzielt, Geld und Finanzen vom Staat zu trennen. Mithilfe von Computern, dem Internet und vor allem kryptografischen Beweisen haben wir Menschen das härteste Geld aller Zeiten geschaffen: Bitcoin. und wir haben ein völlig neues dezentrales Finanzsystem (DeFi) geschaffen, das auf öffentlichen Blockchain-Netzwerken wie Ethereum basiert … es gibt noch andere, aber sie sind alle scheiße, also werde ich sie nicht erwähnen ;). Dieses neue Krypto-Finanzsystem ist auf Mathematik und die Unterstützung unzufriedener Menschen an der Basis angewiesen und nicht auf den gewaltsamen Zwang des Staates und seiner Bank-Lakaien. Während das Kapital, das einfach in Energie umgewandelt wird, nach einem sicheren Zuhause ohne Entwertung sucht, dringt es in den Kryptoraum ein. Doch im Vergleich zum Gesamtwert aller Fiat-Finanzanlagen ist die Marktkapitalisierung von Kryptowährungen in Fiat-Währungen winzig. Aus diesem Grund kann eine bescheidene Menge Kapital, die vor dem Zusammenbruch des Fiat-Finanzsystems flieht, in so kurzer Zeit solch enorme Gewinne erzielen.





Nicht alle Münzen, Token und Anlagethemen innerhalb von Krypto sind gleich. Zum Abschluss des Jahres möchte ich auf einige Krypto-Wertfallen eingehen, die von wohlmeinenden Menschen und einfachen alten Dummköpfen verbreitet werden. Mein Ziel ist es wie immer, einen anderen Standpunkt darzustellen und Ihnen, dem Leser, Fragen zu stellen. Durch die Beantwortung dieser Fragen können Sie hoffentlich bessere Anlageentscheidungen treffen.





Jay die Ente

In meinem Aufsatz „ Bad Gurl “ meinte ich, dass Fed-Vorsitzender Jay Powell bestenfalls der Handtuchjunge von US-Finanzminister Bad Gurl Yellen sei. Seine Unterwürfigkeit gegenüber den umfassenderen Zielen von Yellen und dem großen Chef, US-Präsident Slow Joe, kam auf der FOMC-Pressekonferenz im Dezember deutlich zum Ausdruck. Ich vermute, dass Jays Knieschützer vor seiner Rede im Green Room hinter der Bühne abgenutzt waren.





Das Sprachrohr des Finanzestablishments, das Wall Street Journal , hat den bedeutsamen Powell Pivot deutlich zum Ausdruck gebracht:





Offiziell deutete die Grundsatzerklärung der Fed an, dass die politischen Entscheidungsträger die Tür für eine erneute Zinserhöhung offen ließen. „Es ist viel zu früh, den Sieg zu verkünden, und es bestehen sicherlich Risiken“, sagte Powell.





Aber Powells Kommentare ließen das sorgfältig ausgearbeitete politische Kommuniqué weniger als eine Stunde nach seiner Veröffentlichung abgestanden erscheinen, indem sie andeuteten, dass die Beamten ihre Aufmerksamkeit auf Zinssenkungen gerichtet hätten. „Es besteht die allgemeine Erwartung, dass dies ein Thema für uns mit Blick auf die Zukunft sein wird. Das ist wirklich das, was bei der heutigen Sitzung passiert ist“, sagte er.





Powells Äußerungen markierten zusammen mit neuen Prognosen, aus denen hervorgeht, dass Fed-Beamte im nächsten Jahr mit drei Zinssenkungen rechnen, eine bemerkenswerte Kehrtwende. Seit mehr als einem Jahr hatte er davor gewarnt, dass sie die Zinsen so stark anheben würden, wie nötig wäre, um die Inflation zu senken, selbst wenn dies eine Rezession auslösen würde.





Der Kommentar zu Zinssenkungen war überraschend, denn erst vor zwei Wochen sagte Powell bei einem Auftritt am Spelman College in Atlanta, es sei zu früh, darüber zu spekulieren, wann niedrigere Zinssätze angebracht sein könnten.

2-Jahres-Rendite von US-Staatsanleihen





Der erste und größte Umschwung erfolgte im ersten Quartal 2023, als die Fed und das Finanzministerium ihre Kräfte bündelten, um mithilfe des Bank Term Funding Program ein rund 4 Billionen US-Dollar schweres Rettungspaket für das US-Bankensystem und den Finanzmarkt durchzusetzen. Powells jüngste Äußerungen sind lediglich eine Bestätigung einer lockeren US-Geldpolitik.





Was hat sich innerhalb von zwei Wochen geändert? … Politik.





Was ist das Schlimmste, was einem Politiker passieren kann? Nicht wiedergewählt.





Was ist das Zweitschlimmste, was einem US-Politiker passieren kann, der Mitglied der Demokratischen Partei ist? Trump wird zusammen mit einer Welle republikanischer Kongressabgeordneter und Senatoren wiedergewählt.





Anhand dieser beiden Leitprinzipien wird die Politik hinter den Maßnahmen der Fed von 2021 bis heute deutlich.





Als nach der COVID-Krise die Inflation wütete, setzte sich Slow Joe mit Powell zusammen und wies ihn an, die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Wie Sie der obigen Grafik entnehmen können, stieg der Zinssatz für zweijährige US-Staatsanleihen bis März 2023 von praktisch 0 % auf 5 %. Dies war auf die schnellste Zinserhöhungskampagne der Fed seit Volkers Amtszeit in den 1980er Jahren zurückzuführen.









Leider wurde aufgrund der gigantischen Geldsummen, die gedruckt wurden, um die Plebejer zu besänftigen, nachdem sie wegen der Grippe in ihren Häusern eingesperrt und als Versuchskaninchen für mRNA-Impfstoffe zwangsrekrutiert wurden … oh Entschuldigung, ich meine COVID-19; Eine ebenso gigantische Inflation, die größte seit über 40 Jahren, wurde ausgelöst. Ein paar Monate der Straffung der Fed reichten nicht aus, um das Biest bis zu den überaus wichtigen Zwischenwahlen in den USA im November 2022 zu vernichten. Es wurde erwartet, dass die Demokraten härter geschlagen werden als das Mitglied von Sam Bankman-Fried, während er sehnsüchtig Fotos von Caroline Ellison betrachtet. Die Biden-Regierung beschloss daraufhin, Amerikas strategische Erdölreserven zu erschöpfen, um den Markt mit Öl zu überschwemmen, sodass die Benzinpreise bis zum Wahltag sanken. Es war ein sehr „strategischer“ Einsatz einer knappen Ressource … die Wiederwahl von Parteimitgliedern. Es funktionierte; Die rote Welle wurde abgeschwächt und die Show ging weiter.





Es spielt keine Rolle, welcher Clown die Pax Americana leitet; Die Gründe für den Niedergang des Reiches waren aufgrund der vor Jahrzehnten erlassenen Politik in Stein gemeißelt. Im Jahr 2023 versuchte die Biden-Regierung gemeinsam mit Bad Gurl Yellen, die Staatsausgaben drastisch zu erhöhen und die Kreditaufnahme auf das kurze Ende der Renditekurve der US-Staatsanleihen zu verlagern. Darüber habe ich ausführlich in meinem Essay „ Bad Gurl“ gesprochen. „Das Ergebnis ist eine boomende US-Wirtschaft. Das reale BIP-Wachstum im dritten Quartal 2023 betrug 5,2 %, und im vierten Quartal wird ein reales BIP-Wachstum von 2,6 % prognostiziert . Das sind wirklich beeindruckende Zahlen für die größte Volkswirtschaft der Welt. Aber selbst das reicht nicht aus, um die Wähler über die unzähligen Fehler zu beruhigen, die Slow Joe und seiner fröhlichen Bande demokratischer Apparatschiks zugeschrieben werden. Aufgrund von Bidens düsterer Leistung würde der am meisten gefürchtete Mann Amerikas, der ehemalige US-Präsident Donald Trump, auch bekannt als „The Orange Man“, Biden schlagen, wenn die Wahl heute stattfinden würde. Oh, der Horror, die Demokratie steht kurz vor dem Untergang, weil eine Mehrheit der Wähler sich dafür entscheiden könnte, jemanden zu wählen, den das Establishment verabscheut. Ironisch, nicht wahr ;).





Der Orange Man muss aufgehalten werden, und Slow Joe weiß genau, wie er die Aufgabe erledigen kann.





Um die Wirtschaft weiter anzukurbeln und alle Inhaber von Finanzanlagen glücklich zu machen, muss Powell mitspielen und die finanziellen Bedingungen lockern, auch wenn dies später zu mehr Inflation führen könnte. Hoffentlich wird die oben erwähnte Inflation nach den Wahlen im November 2024 eintreten. Aus diesem Grund äußert sich Powell zweideutig über den Wunsch der Fed, die finanziellen Bedingungen so „streng“ zu halten. Es spielt keine Rolle, dass nach einer Reihe angesehener Wirtschaftstheorien wie der Taylor-Regel, dem flexiblen durchschnittlichen Inflationsziel und dem Kern-VPI, der über dem 2-Prozent-Ziel der Fed liegt, die aktuellen Finanzbedingungen nicht streng genug sind. Powell stand auf dem Podium und machte deutlich, dass Zinssenkungen im Jahr 2024 aktiv diskutiert werden. Wie das WSJ vor nicht einmal zwei Wochen klarstellte, sang Powell eine völlig andere Melodie über die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen.





So stelle ich mir das vor.





Bad Gurl Yellen rief ihre Ente in ihr Büro und sagte ihm, was los sei. Powell tat, was ihm gesagt wurde … und teilte mit, dass Zinssenkungen auf dem Tisch liegen. Jetzt werden die Finanzanlagen steigen, bis entweder die USA in eine Rezession geraten oder die Inflation wieder stark ansteigt. Da die Bundesregierung entschlossen ist, so viel auszugeben, wie nötig ist, um das BIP-Wachstum hoch zu halten, erwarte ich keine Rezession im Wahljahr 2024. Es bleibt abzuwarten, ob die Lebensmittel- und Treibstoffinflation, die zu Protesten und Instabilität führt, vor November 2024 in nennenswerter Weise eintreten wird. Aber wir sollten uns nicht zu sehr auf die Zukunft konzentrieren. Im Moment schreien Ihnen die Fed, das US-Finanzministerium und der Anführer der Pax Americana zu: Kaufen, kaufen, kaufen. Sei kein Dummkopf; Machen Sie Halt und beteiligen Sie sich am besten Ausdruck dieses Handels: Krypto.





Alle anderen großen Länder oder Wirtschaftsblöcke wie China, Japan und die EU werden mitmachen und zulassen, dass der Dollar gegenüber Yuan, Yen und Euro schwächer wird. Jeder gewinnt, wenn der Dollar schwächer wird, außer denen, die nicht über genügend finanzielle Vermögenswerte verfügen, um die Auswirkungen der Inflation abzumildern, die angeblich durch die Abschwächung der Währung entstehen wird.





Mit einem klaren Verständnis der makroökonomischen Gründe für den Aufwärtstrend bei Kryptowährungen möchte ich Ihnen dabei helfen, einige potenzielle Wertfallen zu vermeiden.

Zugelassenes DeFi

Dies ist derzeit eines der unsinnigsten Krypto-Themen. Wenn wir nur über die Bedeutung der Worte nachdenken, sollte jedem denkenden Menschen klar sein, dass diese Projekte zum Scheitern verurteilt sind.





Zugelassen – die Implikation hier ist, dass eine zentralisierte Instanz entscheidet, wer Transaktionen durchführen darf und wer nicht.





Dezentralisiert – hier wird impliziert, dass es ein Netzwerk von Akteuren gibt, die vertrauenslos zusammenarbeiten, um ein Finanznetzwerk zu betreiben. Hierbei handelt es sich um eine erlaubnislose Aktivität, die nicht von einer zentralen Stelle gesteuert wird.





Wie zum Teufel schafft man angesichts der Bedeutung dieser Worte ein zentralisiertes, dezentrales Finanznetzwerk? Oder ein erlaubnisloses Finanznetzwerk ohne Erlaubnis? Es macht überhaupt keinen Sinn … es sei denn, Sie sind ein TradFi-Hai, der einen anderen Weg finden möchte, Privatanleger zu verarschen.





Diese Projekte sind für die Nutzung durch institutionelle Anleger konzipiert, für die verschiedene Regeln gelten, die ihnen in vielen Fällen den Handel mit echten DeFi-Projekten verbieten. Das ist schlecht, weil auf dem echten freien DeFi-Markt ein großer Teil des Privathandels stattfindet und institutionelle Anleger nicht daran teilnehmen können. Mit Einzelhandel gefüllte Märkte sind die beste Art von Märkten, weil sie den „intelligenten“ institutionellen Geldern die Möglichkeit bieten, Gewinne von „dummen“ Privatanlegern abzuschöpfen, weil sie über schnellere Computer verfügen, die Geschäfte ohne menschliche Emotionen ausführen. Zumindest funktioniert es auf den TradFi-Märkten so, weil die Börsen spezielle Auftragstypen und Latenzregeln erstellen, die großen Hochfrequenzhandelsunternehmen wesentliche Vorteile verschaffen. Michael Lewis hat ein ausgezeichnetes Buch zu diesem Thema mit dem Titel „Flash Boys“.





Tatsache ist, dass es nicht genügend Einzelhändler geben wird, die diese zugelassenen DeFi-Primitive nutzen, da sie nicht mit institutionellen Anlegern handeln müssen. Es sind die institutionellen Händler, die gegen den Einzelhandel handeln müssen. Der ganze Grund, warum DeFi für globale Krypto-Einzelhandelshändler attraktiv ist, liegt darin, dass es eine andere Marktstruktur als die TradFi-Aktien- und Derivatemärkte hat. Wenn der Hype nachlässt, werden diese zugelassenen DeFi-Märkte nur noch ein Kreis von Hochfrequenzhandelsgeschäften sein, die auf Gebot und Nachfrage sitzen und darauf warten, dass der andere die Spanne überschreitet und gefickt wird. Wenn der direktionale Einzelhandel nicht in ausreichend großen Mengen zustande kommt, um das für diese Protokolle eingesetzte Kapital zu rechtfertigen, werden die institutionellen Anleger packen und gehen. Das Ergebnis wird eine Geisterstadt ohne Aktivität oder Interesse sowohl von Privatanlegern als auch von institutionellen Händlern sein.





Die VC-Firmen, die im Wesentlichen hochbezahlte Muppets sind, greifen dieses Thema auf. Infolgedessen werden sie weiterhin Kapital verbrennen, so wie sie es bereits 2014–2017 getan haben, als sie in das Thema „Blockchain, nicht Bitcoin“ investierten. Die meisten von ihnen haben die Investition in Uniswap, dYdX, Compound, Aave usw. bestanden oder versäumt. Anstatt zu analysieren, was in ihrem Rahmen dazu führte, dass sie diese bahnbrechenden Primitive verpassten, haben sie beschlossen, sich auf etwas zu stürzen, das oberflächlich betrachtet ähnlich aussieht und klingt supersexy. Welcher Investor möchte nicht ein Stück einer Handelsplattform besitzen, die institutionelle Anleger mit ihrer großen Kapitalbasis und DeFi zusammenbringt, was eine völlig neue Art der Organisation von Finanzmärkten einläuten soll?





Wie immer wird es diejenigen geben, die in Aktion treten und Schlangenöl an diese verzweifelten VCs verkaufen, die in Krypto investieren wollen, aber nicht in das aktuelle Krypto-Ökosystem, weil all diese seltsamen und unerwünschten Leute in unserer wunderbaren Branche leben. Ich hasse es nicht, dass die Gründer diesen Unsinn verbreiten; Gut, dass sie Geld von intellektuell behinderten, akkreditierten Anlegern annehmen. Aber für Sie, lieber Leser, seien Sie nicht die Ausstiegsliquidität für diese Hundescheißprojekte, wenn sie ihre Governance-Token auf den Markt bringen. Nutzen Sie das Projekt, wenn Sie möchten, aber denken Sie bitte etwas kritisch nach und ersparen Sie sich den sicheren Bagel, der mit der Zeit aus dem Token wird.

Reale Vermögenswerte (RWA)

RWA ist die Weiterentwicklung des gleichen Sicherheitstoken-Themas, das im letzten Bullenzyklus auftauchte. Einfach ausgedrückt zielen RWA-Projekte darauf ab, Dinge wie Eigentum, marktfähige Schuldtitel, Aktien usw. zu übernehmen, eine Zweckgesellschaft (Special Purpose Vehicle, SPV) zu gründen und dann der Welt der Plebejer, die nicht über die Mittel zum Kauf eines vollständigen Eigentums verfügen, durch Tokenisierung fraktioniertes Eigentum anzubieten Haus oder Zugang zu bestimmten Vermögensmärkten.





Ich bin fest davon überzeugt, dass ein Krypto-Token, dessen Existenz auf den Gesetzen des Staates beruht, niemals in großem Umfang erfolgreich sein wird. Dezentrale öffentliche Blockchains sind teuer, da sie keinen Staat erfordern. Warum den Aufpreis für die Dezentralisierung zahlen, wenn es eine zentralisierte Option gibt, die bereits äußerst günstig und liquide ist? Das einfachste Beispiel ist das der fraktionierten Immobilien.





Das Problem besteht derzeit darin, dass sich viele Millennials und Zoomer aufgrund der Vermögensinflation – die eine direkte Folge und ein Ziel der Zentralbankpolitik ist – den Kauf einer eigenen Wohnung nicht leisten können. Was wäre, wenn sie einen Bruchteil eines Hauses oder einer Wohnung besitzen und die Immobilienleiter erklimmen könnten? Das ist ein hehres Ziel, aber es gibt ein paar Probleme.





Erstens möchten junge Menschen, die ihr Nest verlassen oder eine eigene Familie gründen wollen, kein Stück Haus oder Wohnung im Äther haben. Sie wollen eine verdammte Struktur mit vier Wänden und einem Dach, in der sie tatsächlich leben können. Der Kauf eines Tokens, der die finanzielle Leistung eines nicht zuordenbaren Grundstücks verleiht, trägt nicht zur Lösung dieses Problems bei.





Zweitens ist jede Immobilie ein Unikat. Dieser Mangel an Standardisierung verhindert einen wirklich liquiden Markt. Nachdem Sie Ihren Token gekauft haben, der beispielsweise ein Zehntel eines Hauses darstellt, wie finden Sie dann jemanden, der Ihnen den Token zu einem angemessenen Preis abkauft, wenn Sie ihn verkaufen möchten? Der Käufer muss den Standort, die örtlichen Eigentumsvorschriften und Steuern verstehen und schließlich das bestimmte Grundstück tatsächlich haben wollen. Dies wird niemals annähernd die Liquidität erreichen, die der Besitz eines Bruchteils einer standardisierten Aktie oder Anleihe hätte. Wie immer gibt es bei dieser Art von Investitionen eine große Tür rein und eine kleine raus … wenn man überhaupt rausgehen kann.





Schließlich und vor allem können Sie bereits Bruchteile von Immobilienanteilen besitzen, indem Sie sehr große und liquide Real Estate Investment Trusts (REIT) erwerben. Viele TradFi-Aktienmärkte auf der ganzen Welt bieten diese Art von Wertpapieren an. Sie werden von großen und renommierten Firmen verwaltet, die dies schon länger tun, als der Großteil der Zielgruppe existiert. Ich sehe keinen Grund, warum Sie diesen ganzen Blockchain-Hokuspokus betreiben und einen Token starten müssen.





Der Kauf dieser RWA-Token mit geringer Liquidität erfolgt auf eigene Gefahr. Eine noch schlimmere Verwendung von Kapital besteht jedoch darin, in den Governance-Token der RWA-Ausgabeplattform selbst zu investieren.

Schulden

Der andere sehr beliebte RWA-Ausdruck ist die Schaffung eines Tokens, der das Eigentum an renditebringenden Schulden repräsentiert. Die beliebtesten Projekte bieten Inhabern ihres Tokens die Rendite von US-Schatzwechseln (T-Bills). Man geht davon aus, dass Tether insofern großartig ist, als es Leuten, die möglicherweise keinen Zugang zu erschwinglichen USD-Banking-Schienen haben, die Möglichkeit gibt, rund um die Uhr USD-gebundene Token über öffentliche Blockchains wie Ethereum und Tron zu versenden. Aber Tether zahlt keine Rendite; Die Eigentümer von Tether können 100 % der Rendite der T-Bills einstreichen, in die sie die Dollars investieren, die sie in Reserve halten. Was wäre, wenn es einen USD-Stablecoin gäbe, der auch diese T-Bill-Rendite bieten würde?





Das ist eine großartige Entwicklung, und ich unterstütze voll und ganz den Wettbewerb, der den Inhabern dieser an den US-Dollar gebundenen Stablecoins einen größeren Teil der Nettozinsmarge (NIM) einbringt. Diese zu nutzen und zu behalten ist an sich nicht schlecht, aber in den Governance-Token des Projekts zu investieren ist albern. Das liegt daran, dass es sich dabei lediglich um eine Wette auf die Entwicklung der USD-Zinsen handelt.





Wenn die USD-Zinssätze deutlich über Null bleiben, sollte das Projekt Gewinne erzielen und diese an die Governance-Token-Inhaber weitergeben. Wenn die US-Dollar-Zinssätze wieder auf nahe Null sinken, wird das Projekt Geld verlieren, weil es für Entwickler, rechtliche Schritte und Compliance aufkommen muss, aber nicht über genügend Zinserträge verfügt, um einen Teil davon abzubekommen. Warum sollten Sie als Investor also ein Vielfaches des NIM eines Projekts zahlen, um den Governance-Token zu besitzen?





Stattdessen sollten Sie einfach einen liquiden Exchange Traded Fund (ETF) verkaufen, der Staatsanleihen hält. Sie können die gleiche Wette auf Zinssätze abgeben, das heißt, von steigenden Zinssätzen zu profitieren, ohne ein Vielfaches an eine Gruppe von Krypto-Typen und -Typen zu zahlen. Und wenn Sie wirklich degenerieren wollen, wenden Sie eine hohe Hebelwirkung an.





Kurz gesagt, überlassen Sie die „reale“ Welt, die den Gesetzen des Staates unterliegt, den TradFi-Vermittlern. Sie sind in der Lage, ein kohärenteres und günstigeres Anlageprodukt anzubieten, das dasselbe Thema zum Ausdruck bringt. Ein echtes DeFi-Projekt sollte nur auf gut geschriebenem Code basieren, nicht auf Gesetzen, die von fehlbaren Menschen beurteilt und interpretiert werden müssen.

Der Bitcoin-ETF





Sobald die TradFi-Brüder an der Ostküste der USA ihre Bewerbungen einreichten, schien der Bitcoin-ETF für das politische Establishment der USA viel attraktiver zu sein. Verblassen Sie niemals die richtige Art von weißen Jungs in der Pax Americana. Ich schätze, die Winklevoss-Zwillinge hätten sich die Köpfe rasieren und dem New York Racquet Club beitreten sollen.





Grundsätzlich gilt: Wenn von TradFi-Vermögensverwaltern verwaltete ETFs zu erfolgreich sind, werden sie Bitcoin vollständig zerstören. Diese Vorhersage basiert auf einem wichtigen, subtilen, aber tiefgreifenden Unterschied zwischen Bitcoin und jedem anderen Geldinstrument, das die Menschheit jemals verwendet hat.





Jeder andere Geldwert, den die menschliche Zivilisation jemals genutzt hat, existiert aufgrund von Naturgesetzen physisch. Gold als Substanz ist nicht Gold, weil wir es sagen, sondern aufgrund einer Anordnung von Atomen. Die Wechselwirkungen zwischen diesen Atomen unterliegen universellen Gesetzen. Fiat, ein auf ein Blatt Papier gedrucktes Hokuspokus, ist immer noch ein physisches Blatt Materie. Ein Stück Papier ist immer noch Papier, unabhängig davon, ob Sie glauben, dass es einen Geldwert hat. Wenn man ein Loch graben, Gold und Unmengen Papier deponieren würde und in 100 Jahren zurückkäme, gäbe es das Gold und das Papier immer noch. Bitcoin ist völlig anders.





Bitcoin ist der erste Geldwert in der Geschichte der Menschheit, der nur existiert, wenn er sich bewegt. Nachdem die Bitcoin-Blockbelohnungen um das Jahr 2140 herum Null erreicht haben, werden Miner nur noch für die Validierung von Transaktionen über Transaktionsgebühren belohnt. Das bedeutet, dass Miner nur dann Bitcoin-Einnahmen erhalten, wenn das Netzwerk genutzt wird. Wenn sich Bitcoin bewegt, hat es im Wesentlichen einen Wert. Aber wenn es nie wieder eine Bitcoin-Transaktion zwischen zwei Unternehmen gäbe, wären die Miner nicht in der Lage, sich die Energie zu leisten, die für die Sicherung des Netzwerks anfällt. Infolgedessen würden sie ihre Maschinen abschalten. Ohne die Miner stirbt das Netzwerk und Bitcoin verschwindet.





Blackrock, der weltweit größte TradFi-Vermögensverwalter, beteiligt sich am Vermögensaufbau. Sie saugen Vermögenswerte auf, bewahren sie in einem metaphorischen Tresor auf, geben ein handelbares Wertpapier aus und erheben eine Verwaltungsgebühr für ihre „harte“ Arbeit. Sie nutzen die Dinge, die sie im Namen ihrer Kunden besitzen, nicht, was für Bitcoin ein Problem darstellt, wenn wir eine extreme Sicht auf die mögliche Zukunft haben.





Stellen Sie sich eine Zukunft vor, in der die größten westlichen und chinesischen Vermögensverwalter alle im Umlauf befindlichen Bitcoins halten. Dies geschieht ganz natürlich, da Menschen einen finanziellen Vermögenswert mit einem Wertaufbewahrungsmittel verwechseln. Aufgrund ihrer Verwirrung und Faulheit kaufen die Menschen Bitcoin-ETF-Derivate, anstatt Bitcoin in selbstverwalteten Wallets zu kaufen und zu lagern. Da nun eine Handvoll Firmen alle Bitcoins besitzen und keine wirkliche Verwendung für die Bitcoin-Blockchain haben, bewegen sich die Münzen nie wieder. Das Endergebnis ist, dass Bergleute ihre Maschinen abschalten, da sie die für ihren Betrieb benötigte Energie nicht mehr bezahlen können. Tschüss, Bitcoin!





Es ist schön, wenn man darüber nachdenkt. Wenn Bitcoin zu einem weiteren staatlich kontrollierten finanziellen Vermögenswert wird, stirbt er, weil er nicht genutzt wird. Der Tod von Bitcoin schafft dann Raum für das Wachstum eines anderen Kryptowährungs-Geldnetzwerks an seiner Stelle. Dieses Netzwerk könnte einfach ein Neustart von Bitcoin oder etwas anderes sein, das eine verbesserte Adaption des ursprünglichen Bitcoin darstellt. So oder so werden die Menschen wieder über ein nicht staatlich kontrolliertes Geldvermögens- und Finanzsystem verfügen. Hoffentlich lernen wir beim zweiten Mal, unsere privaten Schlüssel nicht an die Glatzköpfe weiterzugeben.





Wenn Sie darüber nachdenken, die anhaltende Fiat-Abwertung zu überleben, müssen Sie sich zu diesem Zweck für eine Seite entscheiden. Entweder handeln Sie mit einem finanziellen Vermögenswert, um mehr Fiat zu verdienen, oder Sie versuchen, den Wohlstand im Energiebereich zu bewahren und gleichzeitig ein Finanzsystem zu nutzen, das außerhalb der Kontrolle des Staates liegt. Im ersteren Fall handeln Sie nach Herzenslust mit ETFs. Deshalb gibt es sie. Im letzteren Fall müssen Sie Bitcoin kaufen und von der zentralen Börse auf Ihr eigenes selbstverwaltetes Wallet abheben.

Wahljahr

Im Jahr 2024 wird es die meisten nationalen Wahlen geben, seit der Geistesvirus des „Nationalstaats“ vor einigen hundert Jahren unser kollektives Bewusstsein infiziert hat. Jeder Politiker, der wiedergewählt werden will, muss dem Volk Geschenke machen. Geben Sie den reichen Vermögensinhabern lockere finanzielle Bedingungen, indem Sie die Zentralbanken dazu ermutigen, Geld zu drucken. Geben Sie den Armen Almosen, um die steigenden Lebensmittel- und Energiekosten zu decken, die eine direkte Folge einer Politik sind, die die Reichen begünstigt. Geben Sie der Mittelschicht „Demokratie“, sagen Sie ihr, sie solle ihre Steuern zahlen, bücken Sie sich und seien Sie froh, dass sie eine Stimme bekommen haben. Vor diesem Hintergrund macht es für einen Politiker, der eine Wiederwahl anstrebt, keinen Sinn, die Fiat-Abwertungspartei zu stoppen. Die Stimmen derjenigen, die von der Fiat-Abwertung und inflationsbedingten Almosen profitieren, werden die Stimmen derjenigen überwiegen, die darunter leiden. Infolgedessen wird das Gelddrucken im Jahr 2024 in allen „Demokratien“ weltweit zunehmen.













Wenn Sie denken, dass der heutige Moment in der Geschichte etwas Besonderes ist, werfen Sie einen Blick auf die obige Grafik, die den Goldwert verschiedener globaler Fiat-Reservewährungen im Zeitverlauf zeigt. Fiat tendiert immer gegen Null. Kein politisches System kann dem Sirenengesang des gedruckten Geldes widerstehen.





Der beste Zeitpunkt, Bitcoin zu kaufen und Ihre Reise in die Kryptowelt zu beginnen, war gestern, der nächstbeste Zeitpunkt ist jetzt. Offensichtlich erkennt die Anlegergemeinschaft das Versprechen von Krypto an, die Abwertung von Fiat-Währungen zu bekämpfen. Wie sonst hätte ein untalentierter Clown-Gauner wie Nouriel Roubini einen FT-Artikel über seinen neuesten Schwindel namens „Flatcoins“ schreiben können. Umso wichtiger ist Ihre Wahl des besten Krypto-Ausdrucks. Der Staat und seine Kumpane werden dem Gehirn Ihres Kindes süße, köstliche Süßigkeiten präsentieren. Aber tun Sie, was Ihre Eltern Ihnen beigebracht haben, und nehmen Sie kein Essen von Fremden an.