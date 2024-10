É aquela época do ano novamente em que eu saio dos semitrópicos montanhosos para os picos cobertos de neve do norte do Japão. Além do pow-pow de classe mundial, outro aspecto delicioso de esquiar em Hokkaido são os incríveis frutos do mar. Um dos meus crustáceos favoritos é o caranguejo-rei de Hokkaido. Claro, você pode comprar caranguejos congelados em qualquer lugar do mundo por alguns sats, mas a expressão do sabor do caranguejo nas mãos de chefs aqui torna a refeição deliciosa.





Na principal cidade onde esquio, existe um australiano excêntrico que há muitas décadas produz as mais deliciosas patas de caranguejo geladas. Ele e eu tivemos um começo difícil na primeira vez que meus amigos e eu tentamos jantar em seu restaurante. Um bando de caras excessivamente agressivos das finanças de Hong Kong não se adaptou bem a esse chef. Com o passar dos anos, o relacionamento melhorou a ponto de, antes do COVID, eu poder entrar quase todas as noites e conseguir um lugar para comer algumas patas de caranguejo sem fazer reserva. Suas patas de caranguejo cozidas e depois resfriadas são a melhor expressão deste animal. Infelizmente, pós-COVID, ele só faz comida para viagem. Mas posso garantir que mesmo que você os coma no seu chalé, o sabor ainda é sublime.





O que as pernas do caranguejo real e os mercados financeiros têm em comum? Cada ingrediente ou tema de investimento tem uma expressão que supera todas as outras. À medida que ponderamos sobre a contínua desvalorização fiduciária, qual é a melhor maneira de lucrar com o desaparecimento do imundo sistema financeiro fiduciário? Qual é a melhor expressão deste comércio?









Este é um dos meus gráficos favoritos, que mostra claramente que o Bitcoin, e em um sentido mais amplo, a criptografia, é a melhor expressão do comércio de desvalorização fiduciária. Esvaziei Bitcoin (branco), ouro (amarelo), S&P 500 (verde) e Nasdaq 100 (vermelho) pelo balanço do Federal Reserve dos EUA (Fed) e indexei cada um em 100 a partir de 1º de janeiro de 2020. Bitcoin subiu 228 % e deixa todos os outros ativos de risco comendo poeira.





O resultado é ainda mais favorável ao Bitcoin se você indexar os ativos a partir de 2010, quando o Bitcoin começou a ser negociado em bolsas.





Fundamentalmente, por que isso acontece? A criptografia representa um movimento para separar o dinheiro e as finanças do estado. Usando computadores, a Internet e, o mais importante, provas criptográficas, nós, o povo, criamos o dinheiro mais difícil já conhecido, o Bitcoin; e criamos um sistema financeiro descentralizado (DeFi) inteiramente novo que é alimentado por redes públicas de blockchain como Ethereum… há outros, mas são todos uma merda, então não vou mencioná-los;). Este novo sistema criptofinanceiro depende da matemática e do apoio popular de humanos insatisfeitos e não da coerção violenta do Estado e dos seus asseclas bancários. À medida que o capital, que é simplesmente transformado em energia, procura um lar seguro e livre de degradação, está a infiltrar-se no espaço criptográfico. Mas o valor de mercado da criptografia em termos fiduciários é minúsculo em comparação com o valor total de todos os ativos financeiros fiduciários. É por isso que uma quantidade modesta de capital que foge do colapso do sistema financeiro fiduciário pode criar ganhos tão descomunais num espaço de tempo tão curto.





Todas as moedas, tokens e temas de investimento dentro da criptografia não são iguais. Ao encerrarmos o ano, quero abordar algumas armadilhas de valor criptográfico que estão sendo vendidas por pessoas bem-intencionadas e velhos tolos. Meu objetivo, como sempre, é apresentar um ponto de vista diferente e deixar você, leitor, com dúvidas. Ao responder a essas perguntas, você poderá tomar melhores decisões de investimento.





Jay, o Pato

No meu ensaio, “ Bad Gurl”, opinei que o presidente do Fed, Jay Powell, era, na melhor das hipóteses, o toalheiro do Secretário do Tesouro dos EUA, Bad Gurl Yellen. A sua subserviência aos objectivos mais amplos de Yellen e do chefão, o Presidente dos EUA, Slow Joe, ficou plenamente patente na conferência de imprensa do FOMC em Dezembro. Suspeito que antes de seu discurso as joelheiras de Jay se desgastaram na sala verde nos bastidores.





O porta-voz do establishment financeiro, o Wall Street Journal , enunciou claramente o importante Powell Pivot:





Oficialmente, a declaração política da Fed indicava que os decisores políticos deixaram a porta aberta para aumentar novamente as taxas. “É muito cedo para declarar vitória e certamente há riscos”, disse Powell.





Mas os comentários de Powell fizeram com que o comunicado político cuidadosamente elaborado parecesse obsoleto menos de uma hora depois de ter sido divulgado, ao sugerir que as autoridades tinham voltado a sua atenção para os cortes nas taxas. “Há uma expectativa geral de que esse seja um tema para nós, olhando para frente. Foi realmente isso que aconteceu na reunião de hoje”, disse ele.





As observações de Powell, juntamente com novas projeções mostrando que as autoridades do Fed previam três cortes nas taxas no próximo ano, marcaram uma notável reviravolta. Durante mais de um ano, ele avisou que iriam aumentar as taxas tanto quanto fosse necessário para reduzir a inflação, mesmo que isso desencadeasse uma recessão.





O comentário sobre os cortes nas taxas foi surpreendente porque há apenas duas semanas, durante uma apresentação no Spelman College, em Atlanta, Powell disse que era demasiado cedo para especular sobre quando taxas mais baixas poderiam ser apropriadas.

Rendimento de 2 anos do Tesouro dos EUA





A primeira e maior mudança ocorreu no primeiro trimestre de 2023, quando a Fed e o Tesouro uniram forças para implementar um resgate de cerca de 4 biliões de dólares ao sistema bancário e ao mercado do Tesouro dos EUA, utilizando o Programa de Financiamento a Prazo Bancário. Os comentários recentes de Powell são apenas uma confirmação de uma política monetária frouxa nos EUA.





O que mudou no espaço de duas semanas? … política.





Qual é a pior coisa que pode acontecer a um político? Não ser reeleito.





Qual é a segunda pior coisa que pode acontecer, no que diz respeito a um político dos EUA que é membro do partido democrático? Trump é reeleito ao lado de uma onda de congressistas e senadores republicanos.





Utilizando estes dois princípios orientadores, a política por trás das ações do Fed desde 2021 até ao momento presente torna-se bastante clara.





Como a inflação estava aumentando pós-COVID, Slow Joe sentou Powell e o instruiu a manter a inflação sob controle. Como você pode ver no gráfico acima, a taxa de 2 anos do Tesouro dos EUA aumentou basicamente de 0% para 5% em março de 2023. Isso foi impulsionado pela campanha de aumento da taxa do Fed mais rápida desde o mandato de Volker na década de 1980.









Infelizmente, devido à gigantesca quantidade de dinheiro impresso para aplacar os plebeus depois de trancá-los em suas casas e inscrevê-los à força como cobaias para vacinas de mRNA devido à gripe... ah, desculpe, quero dizer COVID-19; foi desencadeada uma inflação igualmente gigantesca, a maior em mais de 40 anos. Alguns meses de aperto do Fed não foram suficientes para matar a fera nas importantíssimas eleições intercalares de Novembro de 2022 nos EUA. Previa-se que os democratas seriam espancados com mais força do que o membro de Sam Bankman-Fried, enquanto ele olha com saudade as fotos de Caroline Ellison. A administração Biden decidiu então drenar a Reserva Estratégica de Petróleo da América, a fim de inundar o mercado com petróleo, de modo que os preços da gasolina caíssem no dia das eleições. Foi uma utilização muito “estratégica” de um recurso escasso… conseguir a reeleição dos membros do partido. Funcionou; a onda vermelha foi atenuada e o show continuou.





Realmente não importa qual palhaço está encarregado da Pax Americana; as razões para o declínio do império foram escritas em pedra devido às políticas promulgadas há décadas. Na tentativa de passar batom num porco, em 2023, a administração Biden, em conjunto com Bad Gurl Yellen, esforçou-se por aumentar drasticamente os gastos fiscais e transferir os empréstimos para o limite mais curto da curva de rendimentos do Tesouro dos EUA. Falei longamente sobre isso em meu ensaio “ Bad Gurl. ”O resultado é uma economia dos EUA em expansão, o crescimento real do PIB no terceiro trimestre de 2023 foi de 5,2% e o crescimento real do PIB no quarto trimestre está previsto em 2,6% , estes são números realmente impressionantes para a maior economia do mundo. Mas mesmo isto não é suficiente para acalmar os eleitores relativamente à miríade de erros atribuídos a Slow Joe e ao seu alegre bando de apparatchiks democratas. Devido ao péssimo desempenho de Biden, o homem mais temido da América, o ex-presidente dos EUA Donald Trump, também conhecido como O Homem Laranja, venceria Biden se as eleições fossem realizadas hoje. Oh, que horror, a democracia está prestes a morrer porque a maioria dos eleitores pode decidir eleger alguém que o sistema detesta. Irônico, não é;).





O Orange Man deve ser detido e Slow Joe sabe exatamente como fazer o trabalho.





Para animar ainda mais a economia e fazer felizes todos os detentores de activos financeiros, Powell tem de jogar a bola, afrouxando as condições financeiras, mesmo que isso possa levar a mais inflação no futuro. Esperançosamente, a inflação acima mencionada chegará após as eleições de novembro de 2024. É por isso que Powell se equivoca quanto ao desejo do Fed de manter as condições financeiras tão “restritivas”. Não importa que, de acordo com uma variedade de teorias económicas bem conceituadas, como a Regra de Taylor, a Meta de Inflação Média Flexível e o IPC básico estar acima da meta de 2% do Fed, as actuais condições financeiras não são suficientemente restritivas. Powell subiu ao pódio e comunicou claramente que os cortes nas taxas em 2024 estão a ser ativamente discutidos. Tal como o WSJ explicou, há menos de duas semanas, Powell cantou uma música completamente diferente sobre a probabilidade de cortes nas taxas.





Aqui está como imagino que isso ocorreu.





Bad Gurl Yellen chamou seu pato ao escritório e contou-lhe o que era o quê. Powell fez o que lhe foi dito… comunicar que os cortes nas taxas estão sobre a mesa. Agora os activos financeiros aumentarão até que os EUA entrem em recessão ou que a inflação volte em grande escala. Dado que o governo federal está determinado a gastar tanto quanto for necessário para manter elevado o crescimento do PIB, não prevejo uma recessão no ano eleitoral de 2024. Resta saber se a inflação dos alimentos e dos combustíveis, do tipo que causa protestos e instabilidade, chegará de forma significativa antes de Novembro de 2024. Mas não fiquemos demasiado preocupados com o futuro. Neste momento, a Fed, o Tesouro dos EUA e o líder da Pax Americana estão a gritar-vos para comprarem, comprarem, comprarem. Não seja tolo; dê ré no caminhão e envolva-se na melhor expressão desse comércio, que é a criptografia.





Todos os outros grandes países ou blocos económicos, como a China, o Japão e a UE, irão jogar a favor e permitir que o dólar enfraqueça face ao yuan, ao iene e ao euro. Todos ganham com o enfraquecimento do dólar, excepto aqueles que não possuem activos financeiros suficientes para atenuar os efeitos da inflação que o enfraquecimento da moeda irá criar.





Com uma compreensão firme das razões macro para o otimismo em relação à criptografia, deixe-me ajudá-lo a evitar algumas armadilhas de valor em potencial.

DeFi permitido

Este é um dos temas criptográficos mais absurdos do momento. Se pensarmos apenas no significado das palavras, deverá ficar claro para qualquer pessoa pensante que esses projetos estão destinados ao fracasso.





Permitido - a implicação aqui é que alguma entidade centralizada decidirá quem pode ou não realizar transações.





Descentralizado – a implicação aqui é que existe uma rede de intervenientes que colaboram de uma forma sem confiança para operar uma rede financeira. Esta é uma atividade sem permissão que não é dirigida por uma entidade centralizada.





Dado o significado destas palavras, como é que se cria uma rede financeira centralizada e descentralizada? Ou uma rede financeira sem permissão? Não faz sentido algum… a menos que você seja um tubarão TradFi que queira encontrar outra maneira de enganar os investidores de varejo.





Esses projetos são desenvolvidos para serem utilizados por investidores institucionais que possuem uma variedade de regras que, em muitos casos, os proíbem de negociar em verdadeiros projetos DeFi. Isso é ruim porque há um grande conjunto de negociações de varejo acontecendo no verdadeiro mercado livre de DeFi e os investidores institucionais não podem participar. Os mercados repletos de retalho são os melhores tipos de mercado porque oferecem a oportunidade para o dinheiro institucional “inteligente” retirar lucros aos investidores de retalho “burros”, porque têm computadores mais rápidos que executam transacções sem emoção humana. Pelo menos é assim que funciona nos mercados TradFi porque as bolsas criam tipos de ordens especiais e regras de latência que conferem vantagens materiais às grandes empresas de negociação de alta frequência. Michael Lewis tem um excelente livro sobre o assunto chamado “Flash Boys”.





O facto é que não haverá um número suficiente de comerciantes retalhistas que utilizem estas primitivas DeFi autorizadas porque não precisam de negociar contra investidores institucionais. São os comerciantes institucionais que precisam negociar contra o varejo. A razão pela qual o DeFi é atraente para os comerciantes de criptografia de varejo globais é porque ele tem uma estrutura de mercado diferente dos mercados de ações e derivativos TradFi. Depois que o hype desaparecer, esses mercados DeFi permitidos serão apenas um círculo idiota de lojas de negociação de alta frequência aguardando a oferta e pedindo que o outro cruze o spread e seja fodido. Quando o retalho direccional não se materializar em quantidades suficientemente grandes para justificar o capital aplicado nestes protocolos, os investidores institucionais farão as malas e partirão. O resultado será uma cidade fantasma com zero atividade ou interesse tanto por parte dos comerciantes retalhistas como institucionais.





As empresas de capital de risco, que são essencialmente bonecos bem pagos, estão aderindo a esse tema. Como resultado, continuarão a incinerar capital tal como fizeram em 2014-2017, quando investiram no tema “blockchain, não Bitcoin”. A maioria deles passou ou deixou de investir em Uniswap, dYdX, Compound, Aave, etc. Em vez de analisar o que em sua estrutura os fez perder essas primitivas inovadoras, eles decidiram saltar para algo que, superficialmente, parece semelhante e parece super sexy. Que investidor não gostaria de possuir uma parte de uma plataforma de negociação que reunisse investidores institucionais com a sua grande base de capital e DeFi, que supostamente anunciaria uma forma completamente nova de organizar os mercados financeiros?





Como sempre, haverá aqueles que entrarão em ação e venderão óleo de cobra para esses VC desesperados que querem investir em criptografia, mas não no ecossistema criptográfico atual, devido a todas aquelas pessoas estranhas e indesejáveis que habitam nossa maravilhosa indústria. Não odeio os fundadores que vendem esse absurdo; bom para eles por receberem dinheiro de investidores credenciados com problemas intelectuais. Mas para você, caro leitor, não seja a saída de liquidez para esses projetos de merda quando eles lançarem seus tokens de governança. Use o projeto se desejar, mas faça um pensamento crítico e salve-se do bagel certo que o token se tornará com o tempo.

Ativos do mundo real (RWA)

RWA é a evolução do mesmo tema de tokens de segurança que surgiu no último ciclo de alta. Simplificando, os projetos RWA visam levar coisas como propriedades, títulos de dívida negociáveis, ações, etc., criar um veículo de finalidade especial (SPV) e, em seguida, oferecer propriedade fracionada por meio de tokenização ao mundo da plebe que não tem meios para comprar um valor total. casa ou acesso a determinados mercados de ativos.





Acredito plenamente que qualquer token criptográfico que dependa das leis do estado para sua existência nunca terá sucesso em grande escala. Blockchains públicos descentralizados são caros porque não exigem a existência do estado. Porquê pagar o prémio pela descentralização quando existe uma opção centralizada e já é extremamente barata e líquida? O exemplo mais direto é o dos imóveis fracionados.





O problema actual é que, devido à inflação dos activos – que é um resultado directo e um objectivo da política do banco central – muitos Millennials e Zoomers não podem dar-se ao luxo de comprar a sua própria habitação. E se eles pudessem possuir uma fração de uma casa ou apartamento e subir na hierarquia imobiliária? Esse é um objetivo nobre, mas existem alguns problemas.





Em primeiro lugar, os jovens que tentam sair do ninho ou constituir família não querem um pedaço de casa ou apartamento localizado no éter. Eles querem uma maldita estrutura com quatro paredes e um telhado onde possam realmente viver. Comprar um token que confira o desempenho financeiro de uma propriedade inatribuível não resolve este problema.





Em segundo lugar, cada propriedade é única. Esta falta de padronização inibe um mercado verdadeiramente líquido. Depois de comprar seu token que representa 1/10 de uma casa, por exemplo, como você encontra alguém para comprá-lo por um preço razoável quando você deseja vendê-lo? O comprador precisa entender a localização, os regulamentos de propriedade locais, os impostos e, por fim, realmente deseja aquele imóvel específico. Isto nunca se aproximará da liquidez de possuir uma fração de uma ação ou título padronizado. Como sempre, com esses tipos de investimentos, é uma grande porta de entrada e uma pequena porta de saída... se é que você pode sair.





Finalmente, e mais importante, você já pode possuir ações de propriedades fracionárias comprando Fundos de Investimento Imobiliário (REIT) muito grandes e líquidos. Muitos mercados de ações TradFi em todo o mundo oferecem esses tipos de títulos. Eles são administrados por empresas grandes e respeitáveis que fazem isso há mais tempo do que a maior parte do mercado-alvo existe. Não vejo razão para que você precise conduzir todo esse truque de blockchain e lançar um token.





Compre esses tokens RWA de baixa liquidez por sua própria conta e risco. Mas uma utilização de capital ainda pior é investir no token de governação da própria plataforma emissora de RWA.

Dívida

A outra expressão muito popular do RWA é a criação de um token que representa a propriedade de dívida remunerada. Os projetos mais populares oferecem aos detentores de seus tokens o rendimento das letras do Tesouro dos EUA (notas do Tesouro). A ideia é que o Tether é ótimo porque permite que pessoas que talvez não tenham acesso a serviços bancários acessíveis em dólares americanos possam enviar tokens indexados em dólares americanos 24 horas por dia, 7 dias por semana, usando blockchains públicos, como Ethereum e Tron. Mas o Tether não paga rendimento; os proprietários do Tether conseguem capturar 100% do rendimento das letras do Tesouro nas quais investem os dólares que mantêm em reserva. E se houvesse uma moeda estável em dólares americanos que também oferecesse esse rendimento em letras do Tesouro?





Este é um grande desenvolvimento, e apoio totalmente a concorrência que dá mais margem de juros líquida (NIM) aos detentores dessas stablecoins indexadas ao dólar americano. Usá-los e mantê-los não é ruim por si só, mas investir no token de governança do projeto é bobagem. Isso porque se trata apenas de uma aposta na trajetória das taxas de juros do dólar americano.





Se as taxas de juros em dólares americanos permanecerem marcadamente acima de zero, então o projeto deverá acumular lucro e repassá-lo aos detentores de tokens de governança. Se as taxas de juro em dólares americanos caírem novamente para perto de zero, então o projecto perderá dinheiro porque terá de pagar aos promotores, ao departamento jurídico e à conformidade, mas não terá rendimentos de juros suficientes para retirar uma fatia. Portanto, por que, como investidor, você pagaria um múltiplo do NIM de um projeto para possuir o token de governança?





Em vez disso, você deve apenas vender a descoberto um fundo negociado em bolsa (ETF) líquido que contenha letras do Tesouro. Você pode expressar a mesma aposta nas taxas de juros, ou seja, lucrar à medida que as taxas de juros sobem, sem pagar um múltiplo para um bando de caras e dudettes da criptografia. E se você quiser realmente degenerar, aplique uma grande quantidade de alavancagem.





Em suma, deixe o mundo “real” que é governado pelas leis do estado para os intermediários TradFi. Conseguem oferecer um produto de investimento mais coerente e mais barato para expressar o mesmo tema. Um verdadeiro projeto DeFi deve depender apenas de um código bem escrito, e não de leis que devem ser julgadas e interpretadas por humanos falíveis.

O ETF Bitcoin





Assim que os carecas da TradFi da Costa Leste dos EUA fizeram suas inscrições, o ETF Bitcoin pareceu muito mais palatável para o establishment político dos EUA. Nunca desapareça o tipo certo de garotos brancos na Pax Americana. Acho que os gêmeos Winklevoss deveriam ter raspado a cabeça e se juntado ao New York Racquet Club.





Fundamentalmente, se os ETFs administrados por gestores de ativos TradFi forem muito bem-sucedidos, eles destruirão completamente o Bitcoin. Esta previsão é baseada em uma diferença importante, sutil, mas profunda, entre o Bitcoin e todos os outros instrumentos monetários que a humanidade já usou.





Todos os outros ativos monetários que a civilização humana já utilizou existem fisicamente devido às leis naturais. O ouro como substância é ouro não porque dizemos que o é, mas sim por causa de um arranjo de átomos. As interações entre esses átomos são governadas por leis universais. O Fiat, que é uma bobagem impressa em um pedaço de papel, ainda é uma folha física de matéria. Um pedaço de papel ainda é papel, independentemente de você acreditar que ele tem valor monetário. Se você cavasse um buraco e depositasse ouro e resmas de papel e voltasse em 100 anos, o ouro e o papel ainda existiriam. Bitcoin é completamente diferente.





Bitcoin é o primeiro ativo monetário na história da humanidade que só existe se for movimentado. Depois que as recompensas do bloco Bitcoin chegarem a zero por volta de 2140, os mineradores só serão recompensados pela validação de transações por meio de taxas de transação. Isso significa que os mineradores só receberão renda em Bitcoin se a rede for usada. Em essência, se o Bitcoin se mover, ele terá valor. Mas se nunca houvesse outra transação de Bitcoin entre duas entidades, os mineradores não seriam capazes de arcar com a energia necessária para proteger a rede. Como resultado, eles desligariam suas máquinas. Sem os mineradores, a rede morre e o Bitcoin desaparece.





Blackrock, a maior gestora de ativos TradFi do mundo, está no jogo da acumulação de ativos. Eles aspiram activos, armazenam-nos num cofre metafórico, emitem títulos negociáveis e cobram uma taxa de gestão pelo seu trabalho “árduo”. Eles não usam as coisas que possuem em nome de seus clientes, o que representa um problema para o Bitcoin se tivermos uma visão extrema de um futuro possível.





Imagine um futuro onde os maiores gestores de ativos ocidentais e chineses detenham todos os Bitcoins em circulação. Isso acontece organicamente à medida que as pessoas confundem um ativo financeiro com uma reserva de valor. Devido à sua confusão e preguiça, as pessoas compram derivados de ETF Bitcoin em vez de comprar e guardar Bitcoin em carteiras auto-custódias. Agora que um punhado de empresas detém todo o Bitcoin e não tem uso real para o blockchain do Bitcoin, as moedas nunca mais se movem. O resultado final é que os mineiros desligam as suas máquinas porque já não podem pagar pela energia necessária para operá-las. Adeus, Bitcoin!





É lindo quando você pensa sobre isso. Se o Bitcoin se tornar apenas mais um ativo financeiro controlado pelo Estado, ele morrerá porque não será usado. A morte do Bitcoin cria então espaço para que outra rede cripto-monetária cresça em seu lugar. Esta rede pode ser apenas uma reinicialização do Bitcoin ou algo diferente que seja uma adaptação melhorada do Bitcoin original. De qualquer forma, o povo voltará a ter um activo monetário e um sistema financeiro não controlados pelo Estado. Esperançosamente, na segunda vez, aprenderemos a não entregar nossas chaves privadas aos carecas.





Para esse fim, ao pensar em sobreviver à degradação fiduciária em curso, é necessário escolher um lado. Ou você está negociando um ativo financeiro para ganhar mais dinheiro, ou está tentando preservar a riqueza em termos energéticos ao mesmo tempo em que usa um sistema financeiro fora do controle do Estado. No primeiro caso, negocie ETFs o quanto quiser. É por isso que eles existem. Neste último caso, você deve comprar Bitcoin e retirá-lo da bolsa centralizada para sua própria carteira de autocustódia.

Ano eleitoral

2024 terá o maior número de eleições nacionais desde que o vírus mental do “Estado-nação” infectou a nossa consciência colectiva há algumas centenas de anos. Qualquer político que queira ser reeleito precisa dar presentes ao povo. Para os ricos detentores de activos, dar-lhes condições financeiras flexíveis, incentivando os bancos centrais a imprimir dinheiro. Para os pobres, dar-lhes esmolas para cobrir o custo crescente dos alimentos e da energia, que é um resultado directo de políticas que favorecem os ricos em activos. Para a classe média, dê-lhes “democracia”, diga-lhes para pagarem os seus impostos, curvarem-se e ficarem felizes por terem votado. Com isto em mente, não faz sentido que um político que procura a reeleição detenha o partido fiduciário de desvalorização. Os votos daqueles que beneficiam da desvalorização fiduciária e das esmolas ligadas à inflação superarão os votos daqueles que sofrem. Como resultado, a impressão de dinheiro aumentará em todas as “democracias” do mundo em 2024.













Se você acha que o momento atual na história é especial, dê uma olhada no gráfico acima, que mostra o valor do ouro de várias moedas fiduciárias de reserva global ao longo do tempo. A Fiat sempre tende a zero. Nenhum sistema político é capaz de resistir ao canto da sereia do dinheiro impresso.





A melhor hora para comprar Bitcoin e começar sua jornada na criptografia foi ontem, a próxima melhor hora é agora. Obviamente, a comunidade de investidores reconhece a promessa da criptografia para combater a degradação fiduciária. De que outra forma um palhaço vigarista sem talento como Nouriel Roubini conseguiria escrever um artigo no FT sobre sua mais nova farsa chamada “flatcoins”. Isso torna a escolha da melhor expressão criptográfica muito mais importante. O estado e seus comparsas apresentarão doces deliciosos ao cérebro do seu filho. Mas faça como seus pais lhe ensinaram e não aceite comida de estranhos.