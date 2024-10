Ha llegado nuevamente esa época del año en la que me desplazo de los semitrópicos montañosos a los picos nevados del norte de Japón. Aparte del congreso de clase mundial, el otro aspecto encantador de esquiar en Hokkaido es el increíble marisco. Uno de mis crustáceos favoritos es el cangrejo real de Hokkaido. Por supuesto, puedes comprar cangrejos congelados en cualquier parte del mundo por unos cuantos sats, pero la expresión de sabor del cangrejo en manos de los maestros chefs aquí lo convierte en una comida deliciosa.





En la ciudad principal donde esquío, existe un australiano cascarrabias que lleva muchas décadas preparando las más deliciosas patas de cangrejo frías. Él y yo tuvimos un comienzo difícil la primera vez que mis amigos y yo intentamos cenar en su restaurante. Un grupo de financieros demasiado agresivos de Hong Kong no le sentaron bien a este maestro de cocina. A lo largo de los años, la relación ha mejorado hasta el punto de que, antes de COVID, podía entrar casi cualquier noche y conseguir un asiento para comer unas patas de cangrejo sin reserva. Sus patas de cangrejo hervidas y luego enfriadas son la mejor expresión de este animal. Desafortunadamente, después de COVID, solo sirve comida para llevar. Pero te puedo asegurar que, aunque los comas en tu chalet, el sabor sigue siendo sublime.





¿Qué tienen en común las patas de cangrejo real y los mercados financieros? Cada ingrediente o tema de inversión tiene una expresión que supera a todos los demás. Mientras reflexionamos sobre la actual degradación del dinero fiduciario, ¿cuál es la mejor manera de sacar provecho de la desaparición del asqueroso sistema financiero fiduciario? ¿Cuál es la mejor expresión de este oficio?









Este es uno de mis gráficos favoritos, que muestra claramente que Bitcoin, y en un sentido más amplio las criptomonedas, es la mejor expresión del comercio de degradación del dinero fiduciario. Deflacté Bitcoin (blanco), oro (amarillo), el S&P 500 (verde) y el Nasdaq 100 (rojo) según el balance de la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) y los indexé a 100 a partir del 1 de enero de 2020. Bitcoin subió 228 % y deja atrás a todos los demás activos de riesgo.





El resultado es aún más a favor de Bitcoin si se indexan los activos a partir de 2010, cuando Bitcoin comenzó a cotizar en las bolsas.





Básicamente, ¿por qué es así? Las criptomonedas representan un movimiento para separar el dinero y las finanzas del Estado. Usando computadoras, Internet y, lo más importante, pruebas criptográficas, nosotros, la gente, hemos creado el dinero más fuerte jamás conocido: Bitcoin; y creamos un sistema financiero descentralizado (DeFi) completamente nuevo que funciona con redes públicas de blockchain como Ethereum... hay otros, pero todos son una mierda, así que no los mencionaré;). Este nuevo sistema criptofinanciero depende de las matemáticas y del apoyo popular de humanos insatisfechos y no de la coerción violenta del Estado y sus secuaces bancarios. A medida que el capital, que es simplemente energía transformada, busca un hogar seguro y libre de degradación, está llegando al espacio criptográfico. Pero la capitalización de mercado de las criptomonedas en términos fiduciarios es minúscula en comparación con el valor total de todos los activos financieros fiduciarios. Es por eso que una cantidad modesta de capital que huye del colapso del sistema financiero fiduciario puede generar ganancias tan descomunales en un período de tiempo tan corto.





No todas las monedas, tokens y temas de inversión dentro de las criptomonedas son iguales. A medida que cerramos el año, quiero cubrir algunas trampas de valor criptográfico que están vendiendo personas bien intencionadas y viejos tontos. Mi objetivo, como siempre, es presentar un punto de vista diferente y dejarle a usted, el lector, preguntas. Al responder estas preguntas, es de esperar que pueda tomar mejores decisiones de inversión.





Jay el pato

En mi ensayo, “ Bad Gurl”, opiné que el presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, era, en el mejor de los casos, el chico de las toallas de la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Bad Gurl Yellen. Su sumisión a los objetivos más amplios de Yellen y el gran jefe, el presidente estadounidense Slow Joe, quedó plenamente expuesta en la conferencia de prensa del FOMC de diciembre. Sospecho que antes de su discurso, las rodilleras de Jay se gastaron en la sala verde detrás del escenario.





El portavoz del establishment financiero, el Wall Street Journal , explicó claramente el trascendental giro de Powell:





Oficialmente, la declaración de política de la Reserva Federal indicó que las autoridades dejaron la puerta abierta a subir las tasas nuevamente. "Es demasiado pronto para cantar victoria y ciertamente existen riesgos", afirmó Powell.





Pero los comentarios de Powell hicieron que el comunicado de política cuidadosamente elaborado pareciera obsoleto menos de una hora después de su publicación, al sugerir que los funcionarios habían centrado su atención en los recortes de tasas. “Existe una expectativa general de que este será un tema para nosotros de cara al futuro. Eso es realmente lo que pasó en la reunión de hoy”, dijo.





Los comentarios de Powell, junto con las nuevas proyecciones que muestran que los funcionarios de la Fed anticiparon tres recortes de tasas el próximo año, marcaron un notable cambio de sentido. Durante más de un año, había advertido que aumentarían las tasas tanto como fuera necesario para reducir la inflación incluso si eso desencadenaba una recesión.





El comentario sobre los recortes de tipos fue sorprendente porque hace apenas dos semanas, durante una aparición en el Spelman College de Atlanta, Powell dijo que era demasiado pronto para especular sobre cuándo podrían ser apropiados tipos más bajos.

Rendimiento del Tesoro estadounidense a 2 años





El primer y mayor giro se produjo en el primer trimestre de 2023, cuando la Reserva Federal y el Tesoro unieron fuerzas para aprobar un rescate de aproximadamente 4 billones de dólares del sistema bancario y del mercado del Tesoro de Estados Unidos mediante el uso del Programa de Financiamiento Bancario a Plazo. Los recientes comentarios de Powell son sólo una confirmación de una política monetaria laxa en Estados Unidos.





¿Qué cambió en el lapso de dos semanas? ... política.





¿Qué es lo peor que le puede pasar a un político? No ser reelegido.





¿Qué es lo segundo peor que le puede pasar a un político estadounidense que es miembro del partido demócrata? Trump es reelegido junto a una ola de congresistas y senadores republicanos.





Utilizando estos dos principios rectores, la política detrás de las acciones de la Reserva Federal desde 2021 hasta el momento actual queda bastante clara.





Mientras la inflación estaba arrasando después de COVID, Slow Joe sentó a Powell y le ordenó que controlara la inflación. Como se puede ver en el gráfico anterior, la tasa del Tesoro de EE. UU. a 2 años aumentó básicamente de 0% a 5% en marzo de 2023. Esto fue impulsado por la campaña de aumento de tasas de la Fed más rápida desde el mandato de Volker en la década de 1980.









Desafortunadamente, debido a la gigantesca cantidad de dinero impresa para aplacar a la plebe después de encerrarlos en sus casas y enrolarlos por la fuerza como conejillos de indias para vacunas de ARNm debido a la gripe... oh, lo siento, me refiero al COVID-19; Se desató una inflación igualmente gigantesca, la mayor en más de 40 años. Unos pocos meses de ajuste de la Fed no fueron suficientes para matar a la bestia antes de las importantísimas elecciones de mitad de período en Estados Unidos de noviembre de 2022. Se pronosticaba que los demócratas recibirían una paliza más dura que el miembro de Sam Bankman-Fried mientras miraba con nostalgia las fotos de Caroline Ellison. Luego, la administración Biden decidió drenar la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos para inundar el mercado con petróleo, de modo que los precios de la gasolina bajaran el día de las elecciones. Fue un despliegue muy “estratégico” de un recurso escaso... lograr la reelección de los miembros del partido. Funcionó; la ola roja se atenuó y el espectáculo continuó.





Realmente no importa qué payaso esté a cargo de Pax Americana; Las razones de la decadencia del imperio quedaron escritas en piedra debido a las políticas promulgadas hace décadas. En un intento de ponerle lápiz labial a un cerdo, en 2023, la administración Biden, junto con Bad Gurl Yellen, se esforzó por aumentar drásticamente el gasto fiscal y trasladar el endeudamiento al extremo corto de la curva de rendimiento del Tesoro estadounidense. Hablé extensamente de esto en mi ensayo “ Bad Gurl”. “El resultado es una economía estadounidense en auge, el crecimiento del PIB real en el tercer trimestre de 2023 fue del 5,2% y se pronostica que el crecimiento del PIB real en el cuarto trimestre será del 2,6% ; estas son cifras realmente impresionantes para la economía más grande del mundo. Pero ni siquiera esto es suficiente para calmar a los votantes por la infinidad de errores atribuidos a Slow Joe y su alegre grupo de apparatchiks demócratas. Debido al pésimo desempeño de Biden, el hombre más temido de Estados Unidos, el expresidente estadounidense Donald Trump, también conocido como El Hombre Naranja, vencería a Biden si las elecciones se celebraran hoy. Oh, qué horror, la democracia está a punto de morir porque una mayoría de votantes podría decidir elegir a alguien que el establishment detesta. Irónico, ¿no?).





Hay que detener al Hombre Naranja y Slow Joe sabe exactamente cómo hacer el trabajo.





Para estimular aún más la economía y hacer felices a todos los tenedores de activos financieros, Powell tiene que cooperar y flexibilizar las condiciones financieras, incluso si eso puede generar más inflación en el futuro. Con suerte, la inflación antes mencionada llegará después de las elecciones de noviembre de 2024. Esta es la razón por la que Powell se equivoca respecto del deseo de la Reserva Federal de mantener las condiciones financieras así de “estrictas”. No importa que, según una variedad de teorías económicas bien consideradas, como la regla de Taylor, el objetivo de inflación promedio flexible y el IPC subyacente por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal, las condiciones financieras actuales no sean lo suficientemente estrictas. Powell subió al podio y comunicó claramente que se están discutiendo activamente los recortes de tipos en 2024. Como explicó el WSJ, hace menos de dos semanas, Powell cantó una melodía completamente diferente sobre la probabilidad de recortes de tipos.





Así es como imagino que esto ocurrió.





Bad Gurl Yellen llamó a su pato a su oficina y le contó qué era qué. Powell hizo lo que le dijeron... comunicó que los recortes de tipos están sobre la mesa. Ahora los activos financieros aumentarán hasta que Estados Unidos entre en recesión o la inflación regrese con fuerza. Dado que el gobierno federal está decidido a gastar todo lo necesario para mantener alto el crecimiento del PIB, no preveo una recesión en el año electoral 2024. Queda por ver si la inflación de alimentos y combustibles, del tipo que causa protestas e inestabilidad, llegará de manera significativa antes de noviembre de 2024. Pero no nos obsesionemos demasiado con el futuro. En este momento, la Reserva Federal, el Tesoro de Estados Unidos y el líder de la Pax Americana te están gritando que compres, compres, compres. No seas tonto; retroceda y participe en la mejor expresión de este comercio, que es la criptografía.





Todos los demás países o bloques económicos importantes, como China, Japón y la UE, seguirán el juego y permitirán que el dólar se debilite frente al yuan, el yen y el euro. Todos ganan a medida que el dólar se debilita, excepto aquellos que no poseen suficientes activos financieros para mitigar los efectos de la inflación que dicho debilitamiento de la moneda creará.





Con una comprensión firme de las razones macro del optimismo en las criptomonedas, permítame ayudarlo a evitar algunas posibles trampas de valor.

DeFi autorizado

Este es uno de los temas criptográficos más absurdos en este momento. Si pensamos simplemente en el significado de las palabras, debería quedar claro para cualquier persona pensante que estos proyectos están destinados al fracaso.





Autorizado : la implicación aquí es que alguna entidad centralizada decidirá quién puede y quién no puede realizar transacciones.





Descentralizado : la implicación aquí es que existe una red de actores que colaboran sin confianza para operar una red financiera. Esta es una actividad sin permiso que no está dirigida por una entidad centralizada.





Dado el significado de estas palabras, ¿cómo carajo se crea una red financiera descentralizada centralizada? ¿O una red financiera autorizada y no autorizada? No tiene ningún sentido... a menos que seas un tiburón de TradFi que quiera encontrar otra forma de joder a los inversores minoristas.





Estos proyectos están diseñados para ser utilizados por inversores institucionales que tienen una variedad de reglas que, en muchos casos, les prohíben operar en verdaderos proyectos DeFi. Eso es malo porque hay una gran cantidad de operaciones minoristas en el verdadero mercado libre de DeFi, y los inversores institucionales no pueden participar. Los mercados llenos de comercio minorista son los mejores tipos de mercados porque ofrecen la oportunidad para que el dinero institucional "inteligente" se quede con las ganancias de los inversores minoristas "tontos" porque tienen computadoras más rápidas que ejecutan operaciones sin emoción humana. Al menos así es como opera en los mercados TradFi porque los intercambios crean tipos de órdenes especiales y reglas de latencia que confieren ventajas materiales a las grandes empresas comerciales de alta frecuencia. Michael Lewis tiene un excelente libro sobre el tema llamado "Flash Boys".





El hecho es que no habrá una cantidad suficiente de comerciantes minoristas que utilicen estas primitivas DeFi autorizadas porque no necesitan comerciar con inversores institucionales. Son los comerciantes institucionales los que necesitan comerciar contra el comercio minorista. La única razón por la que DeFi es atractivo para los comerciantes minoristas de criptomonedas a nivel mundial es porque tiene una estructura de mercado diferente a la de los mercados de acciones y derivados de TradFi. Después de que el entusiasmo se desvanezca, estos mercados DeFi autorizados serán simplemente un círculo de tiendas de operaciones de alta frecuencia sentadas en la oferta y preguntando esperando a que el otro cruce el diferencial y se joda. Cuando el comercio minorista direccional no se materialice en cantidades suficientemente grandes como para justificar el capital invertido en estos protocolos, los inversores institucionales harán las maletas y se marcharán. El resultado será una ciudad fantasma con cero actividad o interés por parte de los comerciantes minoristas e institucionales.





Las firmas de capital de riesgo, que son esencialmente muppets bien pagados, están abordando este tema. Como resultado, seguirán incinerando capital tal como lo hicieron entre 2014 y 2017, cuando invirtieron en el tema “blockchain, no Bitcoin”. La mayoría de ellos aprobaron o no invirtieron en Uniswap, dYdX, Compound, Aave, etc. En lugar de analizar qué en su marco les hizo perderse estas primitivas innovadoras, decidieron saltar a algo que, en la superficie, parece similar. y suena súper sexy. ¿Qué inversor no querría poseer una parte de una plataforma comercial que reúna a inversores institucionales con su gran base de capital y DeFi, que se supone presagia una forma completamente nueva de organizar los mercados financieros?





Como siempre, habrá quienes entrarán en acción y venderán aceite de serpiente a estos capitalistas de riesgo desesperados que quieren invertir en criptomonedas, pero no en el ecosistema criptográfico actual, debido a todas esas personas raras e indeseables que habitan en nuestra maravillosa industria. No odio a los fundadores que venden estas tonterías; Bien por ellos por aceptar dinero de inversores acreditados con problemas intelectuales. Pero usted, querido lector, no sea la liquidez de salida de estos proyectos de mierda cuando lancen sus tokens de gobernanza. Utilice el proyecto si lo desea, pero piense críticamente y ahórrese del bagel seguro en el que se convertirá el token con el tiempo.

Activos del mundo real (RWA)

RWA es la evolución del mismo tema de tokens de seguridad que surgió en el último ciclo alcista. En pocas palabras, los proyectos RWA tienen como objetivo tomar cosas como propiedades, títulos de deuda negociables, acciones, etc., crear un vehículo de propósito especial (SPV) y luego ofrecer propiedad fraccionada a través de tokenización al mundo de la plebe que carece de los medios para comprar una propiedad completa. vivienda o acceso a determinados mercados de activos.





Creo plenamente que cualquier token criptográfico que dependa de las leyes del estado para su existencia nunca tendrá éxito a escala. Las cadenas de bloques públicas descentralizadas son caras porque no requieren que exista el Estado. ¿Por qué pagar la prima por la descentralización cuando existe una opción centralizada y ya es extremadamente barata y líquida? El ejemplo más sencillo es el de los bienes inmuebles fraccionados.





El problema actual es que debido a la inflación de activos –que es un resultado directo y un objetivo de la política del banco central– muchos Millennials y Zoomers no pueden permitirse comprar su propia vivienda. ¿Qué pasaría si pudieran poseer una fracción de una casa o apartamento y subir a la escala de propiedades? Se trata de un objetivo noble, pero existen algunos problemas.





En primer lugar, los jóvenes que intentan abandonar el nido o formar su propia familia no quieren un pedazo de casa o apartamento ubicado en el éter. Quieren una maldita estructura con cuatro paredes y un techo en la que realmente puedan vivir. Comprar un token que confiera el rendimiento financiero de una propiedad no atribuible no ayuda en nada a resolver este problema.





En segundo lugar, cada propiedad es única. Esta falta de estandarización inhibe un mercado verdaderamente líquido. Después de comprar su token que representa 1/10 de una casa, por ejemplo, ¿cómo puede encontrar a alguien que se lo compre a un precio razonable cuando desea venderlo? El comprador debe comprender la ubicación, las regulaciones locales de propiedad, los impuestos y, finalmente, realmente desea esa propiedad específica. Esto nunca se acercará a la liquidez de poseer una fracción de una acción o bono estandarizado. Como siempre, con este tipo de inversiones, hay una gran puerta de entrada y una pequeña puerta de salida... si es que es posible salir.





Finalmente, y lo más importante, ya puede poseer acciones de propiedad fraccionadas comprando Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (REIT) muy grandes y líquidos. Muchos mercados de valores de TradFi en todo el mundo ofrecen este tipo de valores. Están gestionados por empresas grandes y de buena reputación que llevan haciendo esto más tiempo del que lleva viva la mayor parte del mercado objetivo. No veo ninguna razón por la que necesites llevar a cabo todo este truco de blockchain y lanzar un token.





Compre estos tokens RWA de baja liquidez bajo su propia responsabilidad. Pero un uso aún peor del capital es invertir en el token de gobernanza de la propia plataforma emisora de RWA.

Deuda

La otra expresión RWA muy popular es la creación de un token que representa la propiedad de deuda con rendimiento. Los proyectos más populares ofrecen a los poseedores de su token el rendimiento de las letras del Tesoro estadounidense (T-bills). La idea es que Tether es excelente porque permite a las personas que quizás no tengan acceso a vías bancarias asequibles en USD la posibilidad de enviar tokens vinculados al USD las 24 horas del día, los 7 días de la semana utilizando cadenas de bloques públicas como Ethereum y Tron. Pero Tether no produce ningún rendimiento; los propietarios de Tether pueden capturar el 100% del rendimiento de las letras del Tesoro en las que invierten los dólares que tienen en reserva. ¿Qué pasaría si hubiera una moneda estable en dólares que también ofreciera este rendimiento de letras del tesoro?





Este es un gran avance y apoyo plenamente la competencia que otorga una mayor parte del margen de interés neto (NIM) a los tenedores de estas monedas estables vinculadas al USD. Usarlos y conservarlos no es malo per se, pero invertir en el token de gobernanza del proyecto es una tontería. Esto se debe a que se trata sólo de una apuesta sobre la trayectoria de los tipos de interés del USD.





Si las tasas de interés en dólares se mantienen marcadamente por encima de cero, entonces el proyecto debería generar ganancias y pasarlas a los poseedores de tokens de gobernanza. Si las tasas de interés en dólares vuelven a bajar a cerca de cero, entonces el proyecto perderá dinero porque debe pagar a los desarrolladores, los aspectos legales y el cumplimiento, pero no tiene suficientes ingresos por intereses para tomar una porción. Entonces, ¿por qué, como inversor, pagaría un múltiplo del NIM de un proyecto para poseer el token de gobernanza?





En su lugar, debería vender en corto un fondo cotizado en bolsa (ETF) líquido que tenga letras del tesoro. Puede expresar la misma apuesta sobre las tasas de interés, es decir, obtener ganancias a medida que aumentan las tasas de interés, sin pagar un múltiplo a un grupo de tipos y tipos criptográficos. Y si realmente desea degenerar, aplique una gran cantidad de apalancamiento.





En resumen, dejar el mundo “real” que se rige por las leyes del estado a los intermediarios de TradFi. Son capaces de ofrecer un producto de inversión más coherente y más económico para expresar el mismo tema. Un verdadero proyecto DeFi debería depender únicamente de un código bien escrito, no de leyes que deban ser dictadas e interpretadas por humanos falibles.

El ETF de Bitcoin





Tan pronto como los calvos de TradFi de la costa este de EE. UU. presentaron sus solicitudes, el ETF de Bitcoin pareció mucho más aceptable para el establishment político estadounidense. Nunca desvanezcas al tipo adecuado de chicos blancos en la Pax Americana. Supongo que los gemelos Winklevoss deberían haberse afeitado la cabeza y unirse al New York Racquet Club.





Fundamentalmente, si los ETF gestionados por los gestores de activos de TradFi tienen demasiado éxito, destruirán por completo a Bitcoin. Esta predicción se basa en una diferencia importante, sutil pero profunda, entre Bitcoin y cualquier otro instrumento monetario que la humanidad haya utilizado.





Cualquier otro activo monetario que la civilización humana haya utilizado existe físicamente debido a leyes naturales. El oro como sustancia es oro no porque nosotros digamos que lo es, sino debido a una disposición de los átomos. Las interacciones entre estos átomos se rigen por leyes universales. Fiat, que es una palabrería impresa en una hoja de papel, sigue siendo una hoja física de materia. Un trozo de papel sigue siendo papel independientemente de si crees que tiene valor monetario. Si cavaras un hoyo y depositaras oro y resmas de papel y regresaras en 100 años, el oro y el papel seguirían existiendo. Bitcoin es completamente diferente.





Bitcoin es el primer activo monetario en la historia de la humanidad que sólo existe si se mueve. Después de que las recompensas por bloques de Bitcoin lleguen a cero alrededor de 2140, los mineros solo serán recompensados por validar transacciones a través de tarifas de transacción. Eso significa que los mineros sólo recibirán ingresos de Bitcoin si se utiliza la red. En esencia, si Bitcoin se mueve, tiene valor. Pero si nunca hubiera otra transacción de Bitcoin entre dos entidades, los mineros no podrían permitirse la energía que cuesta proteger la red. Como resultado, apagarían sus máquinas. Sin los mineros, la red muere y Bitcoin desaparece.





Blackrock, el administrador de activos TradFi más grande del mundo, está en el juego de la acumulación de activos. Aspiran activos, los almacenan en una bóveda metafórica, emiten un título negociable y cobran una comisión de gestión por su “duro” trabajo. No utilizan las cosas que tienen en nombre de sus clientes, lo que presenta un problema para Bitcoin si adoptamos una visión extrema de un posible futuro.





Imagine un futuro en el que los mayores gestores de activos occidentales y chinos mantengan todo el Bitcoin en circulación. Esto sucede de forma orgánica cuando la gente confunde un activo financiero con una reserva de valor. Debido a su confusión y pereza, la gente compra derivados de ETF de Bitcoin en lugar de comprar y guardar Bitcoin en billeteras autocustodiadas. Ahora que un puñado de empresas poseen todo el Bitcoin y no tienen ningún uso real para la cadena de bloques de Bitcoin, las monedas nunca más se mueven. El resultado final es que los mineros apagan sus máquinas porque ya no pueden pagar la energía necesaria para hacerlas funcionar. ¡Adiós Bitcoin!





Es hermoso cuando lo piensas. Si Bitcoin se convierte en un activo financiero más controlado por el Estado, morirá porque no se utiliza. La muerte de Bitcoin crea espacio para que otra red criptomonetaria crezca en su lugar. Esta red podría ser simplemente un reinicio de Bitcoin o algo diferente que sea una adaptación mejorada del Bitcoin original. De cualquier manera, la gente volverá a tener un sistema financiero y de activos monetarios no controlados por el Estado. Con suerte, la segunda vez aprenderemos a no entregar nuestras claves privadas a los calvos.





Con ese fin, cuando piense en sobrevivir a la degradación fiduciaria en curso, debe elegir un bando. O está comercializando un activo financiero para ganar más dinero fiduciario, o está tratando de preservar la riqueza en términos energéticos junto con el uso de un sistema financiero fuera del control del estado. En el primer caso, opere con ETF a su gusto. Por eso existen. En el último caso, debes comprar Bitcoin y retirarlo del intercambio centralizado a tu propia billetera con custodia propia.

Año electoral

2024 tendrá el mayor número de elecciones nacionales desde que el virus mental del “Estado-nación” infectó nuestra conciencia colectiva hace unos cientos de años. Cualquier político que quiera ser reelegido debe darle regalos a la gente. Para los ricos tenedores de activos, darles condiciones financieras flexibles alentando a los bancos centrales a imprimir dinero. A los pobres, darles donaciones para cubrir el creciente costo de los alimentos y la energía, que es un resultado directo de políticas que favorecen a los ricos. Para la clase media, hay que darles “democracia”, decirles que paguen sus impuestos, que se dobleguen y que se alegren de haber conseguido un voto. Teniendo esto en cuenta, no tiene sentido que un político que busca la reelección detenga al partido de degradación fiduciaria. Los votos de quienes se benefician de la degradación fiduciaria y las dádivas vinculadas a la inflación superarán a los votos de quienes sufren. Como resultado, la impresión de dinero aumentará en todas las “democracias” del mundo en 2024.













Si cree que el momento histórico de hoy es especial, eche un vistazo al gráfico anterior, que muestra el valor del oro de varias monedas fiduciarias de reserva global a lo largo del tiempo. Fiat siempre tiende a cero. Ningún sistema político es capaz de resistir el canto de sirena del dinero impreso.





El mejor momento para comprar Bitcoin y comenzar su viaje hacia las criptomonedas fue ayer, el próximo mejor momento es ahora. Obviamente, la comunidad inversora reconoce la promesa de las criptomonedas para luchar contra la degradación del dinero fiduciario. ¿De qué otra manera un payaso estafador y sin talento como Nouriel Roubini conseguiría que se escribiera un artículo del Financial Times sobre su nuevo engaño llamado “monedas planas”? Esto hace que su elección de la mejor expresión criptográfica sea mucho más importante. El estado y sus compinches presentarán dulces deliciosos al cerebro de su hijo. Pero haz lo que te enseñaron tus padres y no aceptes comida de extraños.