Sự biểu lộ

Đó lại là thời điểm trong năm khi tôi đi từ vùng bán nhiệt đới miền núi đến những đỉnh núi phủ đầy tuyết ở phía bắc Nhật Bản. Ngoài sức mạnh đẳng cấp thế giới, khía cạnh thú vị khác khi trượt tuyết ở Hokkaido là hải sản tuyệt vời. Một trong những loài giáp xác yêu thích của tôi là cua hoàng đế Hokkaido. Tất nhiên, bạn có thể mua cua đông lạnh nhanh chóng ở bất kỳ đâu trên thế giới với giá khá cao, nhưng hương vị của cua dưới bàn tay của các đầu bếp bậc thầy ở đây sẽ tạo nên một bữa ăn ngon lành.





Tại thị trấn chính nơi tôi trượt tuyết, có một người Úc lém lỉnh chuyên chế biến món chân cua ướp lạnh ngon nhất trong nhiều thập kỷ. Anh ấy và tôi đã có một khởi đầu khó khăn trong lần đầu tiên tôi và bạn bè cố gắng dùng bữa tại nhà hàng của anh ấy. Một loạt các anh em tài chính Hồng Kông quá hung hãn không hài lòng với vị đầu bếp bậc thầy này. Trong những năm qua, mối quan hệ đã được cải thiện đến mức trước khi xảy ra dịch bệnh, tôi có thể đến gần như bất kỳ đêm nào và có được một chỗ ngồi để nhai vài chiếc chân cua mà không cần đặt trước. Chân cua luộc rồi để lạnh là biểu hiện rõ nhất của loài vật này. Thật không may, sau COVID, anh ấy chỉ bán đồ mang đi. Nhưng tôi có thể đảm bảo với bạn, ngay cả khi bạn ăn chúng tại nhà gỗ của mình, hương vị vẫn rất tuyệt vời.





Chân cua huỳnh đế và thị trường tài chính có điểm gì chung? Mỗi thành phần hoặc chủ đề đầu tư đều có một biểu hiện vượt trội hơn tất cả những chủ đề khác. Khi chúng ta suy ngẫm về sự mất giá của tiền pháp định đang diễn ra, cách tốt nhất để kiếm lợi từ sự sụp đổ của hệ thống tài chính bẩn thỉu là gì? Biểu hiện tốt nhất của giao dịch này là gì?









Đây là một trong những biểu đồ yêu thích của tôi, cho thấy rõ ràng rằng Bitcoin và tiền điện tử theo nghĩa rộng hơn là biểu hiện tốt nhất của giao dịch tranh chấp tiền pháp định. Tôi đã giảm phát Bitcoin (trắng), vàng (vàng), S&P 500 (xanh lá cây) và Nasdaq 100 (đỏ) trên bảng cân đối kế toán của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) và lập chỉ mục cho mỗi loại là 100 bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Bitcoin tăng 228 % và bỏ lại tất cả các tài sản rủi ro khác.





Kết quả thậm chí còn có lợi hơn cho Bitcoin nếu bạn lập chỉ mục các tài sản bắt đầu từ năm 2010 khi Bitcoin bắt đầu giao dịch trên các sàn giao dịch.





Về cơ bản, tại sao lại như vậy? Tiền điện tử đại diện cho một phong trào tách tiền và tài chính khỏi nhà nước. Sử dụng máy tính, internet và quan trọng nhất là bằng chứng mật mã, con người chúng ta đã tạo ra loại tiền khó nhất từng được biết đến, Bitcoin; và chúng tôi đã tạo ra một hệ thống tài chính phi tập trung (DeFi) hoàn toàn mới được hỗ trợ bởi các mạng blockchain công cộng như Ethereum… còn có những mạng khác, nhưng chúng đều là đồ chó nên tôi sẽ không đề cập đến chúng ;). Hệ thống tài chính tiền điện tử mới này phụ thuộc vào toán học và sự hỗ trợ cơ sở từ những người không hài lòng chứ không phải sự ép buộc bạo lực của nhà nước và tay sai ngân hàng của nó. Khi nguồn vốn, đơn giản là năng lượng được chuyển đổi, đang tìm kiếm một ngôi nhà an toàn không bị suy giảm giá trị, nó đang nhỏ giọt vào không gian tiền điện tử. Nhưng vốn hóa thị trường của tiền điện tử tính theo tiền pháp định là rất nhỏ so với tổng giá trị của tất cả các tài sản tài chính tiền pháp định. Đó là lý do tại sao một lượng vốn khiêm tốn thoát khỏi sự sụp đổ của hệ thống tài chính tiền pháp định có thể tạo ra những khoản lợi nhuận khổng lồ như vậy trong một khung thời gian ngắn như vậy.





Tất cả tiền xu, mã thông báo và chủ đề đầu tư trong tiền điện tử đều không giống nhau. Khi chúng ta kết thúc năm, tôi muốn đề cập đến một số bẫy giá trị tiền điện tử đang được rao bán bởi những người có thiện chí và những kẻ ngu ngốc. Mục tiêu của tôi, như mọi khi, là trình bày một quan điểm khác và để lại cho bạn, người đọc, những câu hỏi. Bằng cách trả lời những câu hỏi này, hy vọng bạn có thể đưa ra quyết định đầu tư tốt hơn.





Vịt Jay

Trong bài luận của tôi, “ Bad Gurl”, tôi đã khẳng định rằng Chủ tịch Fed Jay Powell chính là Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Bad Gurl Yellen, tốt nhất là một cậu bé quấn khăn tắm. Sự ủng hộ của ông đối với các mục tiêu rộng lớn hơn của Yellen và ông chủ lớn, Tổng thống Mỹ Slow Joe, đã được thể hiện đầy đủ tại cuộc họp báo FOMC tháng 12. Tôi nghi ngờ trước bài phát biểu của anh ấy, miếng đệm đầu gối của Jay đã bị mòn trong hậu trường phòng xanh.





Cơ quan ngôn luận của tổ chức tài chính, tờ Wall Street Journal , đã nêu rõ quan điểm quan trọng của Powell Pivot:





Về mặt chính thức, tuyên bố chính sách của Fed cho thấy các nhà hoạch định chính sách vẫn để ngỏ khả năng tăng lãi suất một lần nữa. Powell nói: “Còn quá sớm để tuyên bố chiến thắng và chắc chắn có những rủi ro”.





Nhưng những bình luận của Powell khiến thông cáo chính sách được soạn thảo cẩn thận trở nên cũ kỹ chưa đầy một giờ sau khi nó được công bố bởi cho rằng các quan chức đã chuyển sự chú ý của họ sang việc cắt giảm lãi suất. “Có một kỳ vọng chung rằng đây sẽ là một chủ đề dành cho chúng tôi trong tương lai. Đó thực sự là những gì đã xảy ra trong cuộc họp hôm nay”, ông nói.





Nhận xét của Powell, cùng với những dự đoán mới cho thấy các quan chức Fed dự đoán sẽ có 3 lần cắt giảm lãi suất vào năm tới, đã đánh dấu một sự thay đổi đáng chú ý. Trong hơn một năm, ông đã cảnh báo rằng họ sẽ tăng lãi suất ở mức cần thiết để giảm lạm phát ngay cả khi điều đó gây ra suy thoái kinh tế.





Bình luận về việc cắt giảm lãi suất là điều đáng ngạc nhiên vì chỉ hai tuần trước, trong lần xuất hiện tại Spelman College ở Atlanta, Powell cho biết còn quá sớm để suy đoán về thời điểm lãi suất thấp hơn có thể phù hợp.

Lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ 2 năm





Bước ngoặt đầu tiên và lớn nhất xảy ra vào quý 1 năm 2023 khi Fed và Kho bạc hợp lực để thực hiện gói cứu trợ trị giá khoảng 4 nghìn tỷ USD cho hệ thống ngân hàng và thị trường Kho bạc Hoa Kỳ bằng cách sử dụng Chương trình cấp vốn có kỳ hạn của Ngân hàng. Những bình luận gần đây của Powell chỉ là sự xác nhận về chính sách tiền tệ lỏng lẻo của Mỹ.





Điều gì đã thay đổi trong khoảng thời gian hai tuần? … chính trị.





Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với một chính trị gia là gì? Không được bầu lại.





Điều tồi tệ thứ hai có thể xảy ra đối với một chính trị gia Hoa Kỳ là thành viên của đảng dân chủ là gì? Trump tái đắc cử cùng với làn sóng dân biểu và thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa.





Sử dụng hai nguyên tắc chỉ đạo này, tính chính trị đằng sau hành động của Fed từ năm 2021 cho đến thời điểm hiện tại trở nên khá rõ ràng.





Khi lạm phát đang hoành hành sau COVID, Slow Joe đã yêu cầu Powell ngồi xuống và hướng dẫn anh ta kiểm soát lạm phát. Như bạn có thể thấy từ biểu đồ trên, lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 2 năm về cơ bản đã tăng từ 0% lên 5% vào tháng 3 năm 2023. Điều này được thúc đẩy bởi chiến dịch tăng lãi suất nhanh nhất của Fed kể từ nhiệm kỳ của Volker vào những năm 1980.









Thật không may, do số tiền khổng lồ được in ra để xoa dịu những người dân sau khi nhốt họ trong nhà và buộc họ phải đăng ký làm chuột lang để tiêm vắc xin mRNA do cúm… ồ xin lỗi, ý tôi là COVID-19; một lượng lạm phát khổng lồ không kém, lớn nhất trong hơn 40 năm, đã được giải phóng. Một vài tháng thắt chặt của Fed là không đủ để tiêu diệt con quái vật trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ cực kỳ quan trọng của Hoa Kỳ vào tháng 11 năm 2022. Đảng Dân chủ được dự đoán sẽ bị đánh mạnh hơn thành viên của Sam Bankman-Fried khi anh ta nhìn chằm chằm vào những bức ảnh của Caroline Ellison một cách khao khát. Chính quyền Biden sau đó đã quyết định rút cạn Dự trữ Dầu khí Chiến lược của Mỹ nhằm tràn ngập thị trường khiến giá xăng giảm trước ngày bầu cử. Đó là một sự triển khai rất “chiến lược” đối với một nguồn lực khan hiếm… giúp các đảng viên được bầu lại. Nó đã làm việc; làn sóng đỏ đã bị dập tắt và buổi biểu diễn vẫn tiếp tục.





Việc chú hề nào phụ trách Pax Americana thực sự không quan trọng; những lý do dẫn đến sự suy tàn của đế chế đã được viết trên đá do các chính sách được ban hành từ nhiều thập kỷ trước. Cố gắng tô son cho một con lợn, vào năm 2023, chính quyền Biden, kết hợp với Bad Gurl Yellen, đã nỗ lực tăng đáng kể chi tiêu tài chính và chuyển khoản vay sang phần ngắn hạn của đường cong lãi suất Kho bạc Hoa Kỳ. Tôi đã nói rất nhiều về điều này trong bài luận của mình “ Bad Gurl. ” Kết quả là nền kinh tế Mỹ đang bùng nổ, tốc độ tăng trưởng GDP thực tế trong quý 3 năm 2023 là 5,2% và tốc độ tăng trưởng GDP thực tế trong quý 4 được dự báo là 2,6% , đây là những con số thực sự ấn tượng đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới. Nhưng ngay cả điều này cũng không đủ để xoa dịu cử tri vì vô số sai lầm được cho là của Slow Joe và ban nhạc vui tính của đảng Dân chủ. Do thành tích tệ hại của Biden, người đàn ông đáng sợ nhất nước Mỹ, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, hay còn gọi là The Orange Man, sẽ đánh bại Biden nếu cuộc bầu cử được tổ chức vào hôm nay. Ôi, điều kinh hoàng, nền dân chủ sắp chết vì đa số cử tri có thể quyết định bầu một người nào đó mà giới cầm quyền ghét bỏ. Thật mỉa mai phải không ;).





Orange Man phải bị ngăn chặn và Slow Joe biết cách hoàn thành công việc.





Để thúc đẩy nền kinh tế hơn nữa và làm cho tất cả những người nắm giữ tài sản tài chính hài lòng, Powell phải chơi bóng bằng cách nới lỏng các điều kiện tài chính ngay cả khi điều đó có thể dẫn đến lạm phát nhiều hơn trong tương lai. Hy vọng rằng lạm phát nói trên sẽ đến sau cuộc bầu cử tháng 11 năm 2024. Đây là lý do tại sao Powell nói không rõ ràng về mong muốn của Fed trong việc giữ các điều kiện tài chính “chặt chẽ” như thế này. Đừng bận tâm rằng theo nhiều lý thuyết kinh tế được đánh giá cao như Quy tắc Taylor, Mục tiêu lạm phát trung bình linh hoạt và CPI cơ bản đều cao hơn mục tiêu 2% của Fed, thì các điều kiện tài chính hiện tại vẫn chưa đủ chặt chẽ. Powell đứng trên bục phát biểu và truyền đạt rõ ràng rằng việc cắt giảm lãi suất vào năm 2024 đang được thảo luận tích cực. Như WSJ đã chỉ ra, chưa đầy hai tuần trước, Powell đã hát một giai điệu hoàn toàn khác về khả năng cắt giảm lãi suất.





Đây là cách tôi tưởng tượng điều này xảy ra.





Bad Gurl Yellen gọi con vịt vào văn phòng của cô ấy và nói cho anh ta biết chuyện gì đang xảy ra. Powell đã làm như được yêu cầu… thông báo rằng việc cắt giảm lãi suất đang được cân nhắc. Bây giờ tài sản tài chính sẽ tăng lên cho đến khi Mỹ rơi vào suy thoái hoặc lạm phát quay trở lại mạnh mẽ. Cho rằng chính phủ liên bang quyết tâm chi tiêu ở mức cần thiết để duy trì mức tăng trưởng GDP cao, tôi không thấy trước một cuộc suy thoái trong năm bầu cử 2024. Vẫn còn phải xem liệu lạm phát lương thực và nhiên liệu, loại gây ra các cuộc biểu tình và bất ổn, sẽ đến một cách có ý nghĩa trước tháng 11 năm 2024. Nhưng chúng ta đừng quá lo lắng về tương lai. Hiện tại, Fed, Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Lãnh đạo Pax Americana đang kêu gọi bạn mua, mua, mua. Đừng là một kẻ ngốc; sao lưu xe tải và tham gia vào cách thể hiện tốt nhất của giao dịch này, đó là tiền điện tử.





Mọi quốc gia hoặc khối kinh tế lớn khác, như Trung Quốc, Nhật Bản và EU, sẽ chơi theo và để đồng đô la suy yếu so với đồng nhân dân tệ, yên và euro. Mọi người đều thắng khi đồng đô la suy yếu, ngoại trừ những người không sở hữu đủ tài sản tài chính để giảm bớt tác động của lạm phát mà sự suy yếu của tiền tệ sẽ tạo ra.





Với sự hiểu biết chắc chắn về các lý do vĩ mô dẫn đến xu hướng tăng giá của tiền điện tử, hãy để tôi giúp bạn tránh một số bẫy giá trị tiềm ẩn.

DeFi được phép

Đây là một trong những chủ đề tiền điện tử vô nghĩa nhất hiện nay. Nếu chúng ta chỉ nghĩ về ý nghĩa của các từ, thì bất kỳ người có tư duy nào cũng sẽ thấy rõ rằng những dự án này chắc chắn sẽ thất bại.





Được phép - hàm ý ở đây là một thực thể tập trung nào đó sẽ quyết định ai có thể và không thể giao dịch.





Phi tập trung - hàm ý ở đây là có một mạng lưới các tác nhân cộng tác theo kiểu không tin cậy để vận hành mạng tài chính. Đây là hoạt động không được phép và không được chỉ đạo bởi một thực thể tập trung.





Với ý nghĩa của những từ này, làm thế quái nào mà người ta có thể tạo ra một mạng lưới tài chính phi tập trung tập trung? Hoặc một mạng tài chính không được phép? Nó chẳng có ý nghĩa gì cả… trừ khi bạn là một con cá mập TradFi muốn tìm một cách khác để lừa đảo các nhà đầu tư bán lẻ.





Các dự án này được xây dựng để sử dụng bởi các nhà đầu tư tổ chức, những người có nhiều quy tắc khác nhau, trong nhiều trường hợp, cấm họ giao dịch trên các dự án DeFi thực sự. Điều đó thật tệ vì có một lượng lớn giao dịch bán lẻ đang diễn ra trên thị trường DeFi tự do thực sự và các nhà đầu tư tổ chức không thể tham gia. Các thị trường chứa đầy bán lẻ là loại thị trường tốt nhất vì chúng tạo cơ hội cho các tổ chức “thông minh” kiếm được lợi nhuận từ các nhà đầu tư bán lẻ “ngu ngốc” vì họ có máy tính nhanh hơn thực hiện giao dịch mà không cần cảm xúc của con người. Ít nhất đó là cách nó hoạt động trong thị trường TradFi vì các sàn giao dịch tạo ra các loại lệnh đặc biệt và các quy tắc về độ trễ mang lại lợi thế vật chất cho các công ty giao dịch tần số cao lớn. Michael Lewis có một cuốn sách xuất sắc về chủ đề này tên là “Flash Boys”.





Thực tế là sẽ không có đủ số lượng nhà giao dịch bán lẻ sử dụng DeFi nguyên thủy được cấp phép này vì họ không cần giao dịch với các nhà đầu tư tổ chức. Chính các nhà giao dịch tổ chức mới cần giao dịch với nhà bán lẻ. Toàn bộ lý do khiến DeFi hấp dẫn đối với các nhà giao dịch tiền điện tử bán lẻ toàn cầu là vì nó có cấu trúc thị trường khác với thị trường chứng khoán và phái sinh TradFi. Sau khi sự cường điệu biến mất, các thị trường DeFi được cấp phép này sẽ chỉ là một vòng tròn gồm các cửa hàng giao dịch tần suất cao ngồi chờ giá thầu và yêu cầu chờ người kia vượt qua mức chênh lệch và bị chết tiệt. Khi hoạt động bán lẻ định hướng không thành hiện thực với số lượng đủ lớn để bù đắp cho số vốn được triển khai trên các giao thức này, các nhà đầu tư tổ chức sẽ thu dọn đồ đạc và rời đi. Kết quả sẽ là một thị trấn ma không có hoạt động hoặc sự quan tâm nào từ cả nhà giao dịch bán lẻ và tổ chức.





Các công ty VC, về cơ bản là những kẻ lừa đảo được trả lương cao, đang nhảy vào chủ đề này. Kết quả là họ sẽ tiếp tục đốt vốn giống như họ đã làm vào năm 2014-2017 khi họ đầu tư vào chủ đề “blockchain, không phải Bitcoin”. Hầu hết trong số họ đã vượt qua hoặc bỏ lỡ việc đầu tư vào Uniswap, dYdX, Hợp chất, Aave, v.v. Thay vì phân tích điều gì trong khuôn khổ của họ khiến họ bỏ lỡ những tính năng cơ bản mang tính đột phá này, họ đã quyết định nhảy vào một thứ gì đó mà nhìn bề ngoài có vẻ tương tự và nghe có vẻ siêu gợi cảm. Nhà đầu tư nào lại không muốn sở hữu một phần của nền tảng giao dịch tập hợp các nhà đầu tư tổ chức có nguồn vốn lớn và DeFi, được cho là báo trước một cách tổ chức thị trường tài chính hoàn toàn mới?





Như mọi khi, sẽ có những người bắt tay vào hành động và bán dầu rắn cho những nhà đầu tư mạo hiểm đang tuyệt vọng muốn đầu tư vào tiền điện tử, nhưng không phải vào hệ sinh thái tiền điện tử hiện tại, do tất cả những kẻ kỳ lạ và không mong muốn đang sống trong ngành công nghiệp tuyệt vời của chúng ta. Tôi không ghét những người sáng lập rao bán điều vô nghĩa này; chúc mừng họ vì đã nhận tiền từ các nhà đầu tư được công nhận có thách thức về mặt trí tuệ. Nhưng đối với bạn, độc giả thân mến, đừng trở thành lối thoát thanh khoản cho những dự án tồi tệ này khi chúng tung ra mã thông báo quản trị của mình. Hãy sử dụng dự án nếu bạn muốn, nhưng vui lòng thực hiện một số suy nghĩ chín chắn và tự cứu mình khỏi tình trạng chắc chắn mà mã thông báo sẽ trở thành theo thời gian.

Tài sản thế giới thực (RWA)

RWA là sự phát triển của cùng một chủ đề mã thông báo bảo mật đã xuất hiện trong chu kỳ tăng giá gần đây nhất. Nói một cách đơn giản, các dự án RWA nhằm mục đích lấy những thứ như tài sản, chứng khoán nợ có thể bán được trên thị trường, cổ phiếu, v.v., tạo ra một phương tiện có mục đích đặc biệt (SPV), sau đó cung cấp quyền sở hữu được phân đoạn thông qua mã thông báo cho thế giới của những người thiếu phương tiện để mua đầy đủ. nhà hoặc tiếp cận các thị trường tài sản cụ thể.





Tôi hoàn toàn tin rằng bất kỳ mã thông báo tiền điện tử nào dựa vào luật pháp của tiểu bang để tồn tại sẽ không bao giờ thành công trên quy mô lớn. Các chuỗi khối công cộng phi tập trung rất đắt tiền vì chúng không yêu cầu nhà nước tồn tại. Tại sao phải trả phí cho việc phân cấp khi có một tùy chọn tập trung và đã cực kỳ rẻ và có tính thanh khoản? Ví dụ đơn giản nhất là bất động sản được chia nhỏ.





Vấn đề hiện tại là do lạm phát tài sản - vốn là kết quả và mục tiêu trực tiếp của chính sách ngân hàng trung ương - nhiều Millennials và Zoomers không đủ khả năng mua nhà cho riêng mình. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ có thể sở hữu một phần ngôi nhà hoặc căn hộ và được xếp vào bậc thang tài sản? Đó là một mục tiêu cao cả, nhưng vẫn còn một số vấn đề.





Thứ nhất, những người trẻ đang cố gắng rời tổ ấm hoặc lập gia đình riêng của mình không muốn có một ngôi nhà hoặc căn hộ nằm ở ether. Họ muốn một công trình kiến trúc chết tiệt có bốn bức tường và một mái nhà để họ thực sự có thể sống ở đó. Việc mua một mã thông báo mang lại hiệu quả tài chính của một phần tài sản không thể phân bổ không giúp giải quyết được vấn đề này.





Thứ hai, mỗi phần tài sản là duy nhất. Sự thiếu tiêu chuẩn hóa này cản trở một thị trường thực sự có tính thanh khoản. Ví dụ: sau khi bạn mua mã thông báo đại diện cho 1/10 của một ngôi nhà, làm thế nào để bạn tìm được người mua nó từ bạn với mức giá hợp lý khi bạn muốn bán? Người mua cần hiểu vị trí, các quy định về tài sản ở địa phương, thuế và cuối cùng, thực sự muốn có mảnh bất động sản cụ thể đó. Điều này sẽ không bao giờ đạt tới tính thanh khoản của việc sở hữu một phần cổ phiếu hoặc trái phiếu tiêu chuẩn. Như mọi khi, với những kiểu đầu tư này, đó là một cánh cửa lớn và một cánh cửa nhỏ… nếu bạn có thể thoát ra.





Cuối cùng, và quan trọng nhất, bạn có thể sở hữu một phần tài sản nhỏ bằng cách mua Quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT) rất lớn và có tính thanh khoản cao. Nhiều thị trường chứng khoán TradFi trên khắp thế giới cung cấp các loại chứng khoán này. Chúng được quản lý bởi các công ty lớn và có uy tín, những người đã làm việc này lâu hơn thời gian tồn tại của hầu hết thị trường mục tiêu. Tôi không hiểu lý do tại sao bạn cần tiến hành tất cả các trò lừa bịp về blockchain này và khởi chạy một mã thông báo.





Hãy tự chịu rủi ro khi mua các token RWA có tính thanh khoản thấp này. Nhưng cách sử dụng vốn thậm chí còn tệ hơn là đầu tư vào mã thông báo quản trị của chính nền tảng phát hành RWA.

Món nợ

Biểu thức RWA rất phổ biến khác là tạo mã thông báo thể hiện quyền sở hữu khoản nợ mang lại lợi nhuận. Các dự án phổ biến nhất cung cấp cho người nắm giữ mã thông báo của họ lợi tức trên tín phiếu Kho bạc Hoa Kỳ (T-bill). Người ta cho rằng Tether tuyệt vời ở chỗ nó cho phép những người không có quyền truy cập vào hệ thống ngân hàng USD giá cả phải chăng có khả năng gửi mã thông báo được chốt bằng USD 24/7 bằng cách sử dụng các chuỗi khối công khai như Ethereum và Tron. Nhưng Tether không mang lại lợi nhuận; chủ sở hữu Tether có thể thu được 100% lợi tức từ tín phiếu kho bạc mà họ đầu tư số đô la họ nắm giữ làm dự trữ. Điều gì sẽ xảy ra nếu có một loại tiền ổn định bằng USD cũng mang lại lợi suất hóa đơn tín phiếu này?





Đây là một bước phát triển tuyệt vời và tôi hoàn toàn ủng hộ sự cạnh tranh nhằm mang lại nhiều biên lãi ròng (NIM) hơn cho những người nắm giữ các stablecoin được chốt bằng USD này. Việc sử dụng và nắm giữ những thứ này bản chất không phải là xấu, nhưng việc đầu tư vào mã thông báo quản trị của dự án là điều ngớ ngẩn. Bởi đây chỉ là đặt cược vào đường đi của lãi suất USD.





Nếu lãi suất USD duy trì trên 0 rõ rệt thì dự án sẽ tích lũy lợi nhuận và chuyển số tiền đó cho chủ sở hữu mã thông báo quản trị. Nếu lãi suất USD giảm xuống gần bằng 0 một lần nữa, thì dự án sẽ thua lỗ vì phải trả tiền cho các nhà phát triển, pháp lý và tuân thủ nhưng không có đủ thu nhập lãi để hưởng một phần. Vì vậy, tại sao, với tư cách là một nhà đầu tư, bạn lại trả gấp nhiều lần NIM của dự án để sở hữu mã thông báo quản trị?





Thay vào đó, bạn chỉ nên bán khống một Quỹ giao dịch trao đổi (ETF) có tính thanh khoản cao chứa tín phiếu kho bạc. Bạn có thể đặt cược tương tự vào lãi suất, tức là thu lợi nhuận khi lãi suất tăng mà không phải trả nhiều tiền cho một loạt các anh chàng và anh chàng tiền điện tử. Và nếu bạn muốn thực sự thoái hóa, hãy áp dụng mức đòn bẩy cao.





Nói tóm lại, hãy để thế giới “thực” được điều chỉnh bởi luật pháp của nhà nước cho các bên trung gian TradFi. Họ có thể cung cấp một sản phẩm đầu tư mạch lạc hơn và rẻ hơn để thể hiện cùng một chủ đề. Một dự án DeFi thực sự chỉ nên phụ thuộc vào mã được viết tốt chứ không phải luật phải được con người có thể sai lầm xét xử và giải thích.

Bitcoin ETF





Ngay sau khi các ông trùm TradFi ở Bờ Đông Hoa Kỳ nộp đơn đăng ký, Bitcoin ETF có vẻ dễ chịu hơn rất nhiều đối với giới chính trị Hoa Kỳ. Không bao giờ phai nhạt đúng loại chàng trai da trắng ở Pax Americana. Tôi đoán cặp song sinh Winklevoss lẽ ra phải cạo trọc đầu và gia nhập Câu lạc bộ Quần vợt New York.





Về cơ bản, nếu các quỹ ETF do các nhà quản lý tài sản TradFi quản lý quá thành công, chúng sẽ phá hủy hoàn toàn Bitcoin. Dự đoán này dựa trên sự khác biệt quan trọng nhưng sâu sắc giữa Bitcoin và mọi công cụ tiền tệ khác mà nhân loại từng sử dụng.





Mọi tài sản tiền tệ khác mà nền văn minh nhân loại từng sử dụng đều tồn tại về mặt vật chất do các quy luật tự nhiên. Vàng với tư cách là một chất là Vàng không phải vì chúng ta nói như vậy mà là do sự sắp xếp của các nguyên tử. Sự tương tác giữa các nguyên tử này được điều chỉnh bởi các quy luật phổ quát. Fiat, một thứ gì đó in trên một tờ giấy, vẫn là một tấm vật chất. Một mảnh giấy vẫn là giấy dù bạn có tin nó có giá trị tiền tệ hay không. Nếu bạn đào một cái hố, bỏ vàng và hàng đống giấy rồi quay trở lại sau 100 năm thì vàng và giấy vẫn tồn tại. Bitcoin hoàn toàn khác.





Bitcoin là tài sản tiền tệ đầu tiên trong lịch sử loài người chỉ tồn tại nếu nó di chuyển. Sau khi phần thưởng khối Bitcoin đạt mức 0 vào khoảng năm 2140, những người khai thác sẽ chỉ được thưởng khi xác thực các giao dịch thông qua phí giao dịch. Điều đó có nghĩa là những người khai thác sẽ chỉ nhận được thu nhập Bitcoin nếu mạng được sử dụng. Về bản chất, nếu Bitcoin di chuyển thì nó có giá trị. Nhưng nếu không bao giờ có một giao dịch Bitcoin nào khác giữa hai thực thể, thì các thợ mỏ sẽ không thể trang trải được chi phí năng lượng để bảo mật mạng. Kết quả là họ sẽ tắt máy của mình. Nếu không có thợ đào, mạng sẽ chết và Bitcoin biến mất.





Blackrock, nhà quản lý tài sản TradFi lớn nhất thế giới, đang tham gia trò chơi tích lũy tài sản. Họ hút sạch tài sản, cất giữ chúng trong một kho tiền ẩn dụ, phát hành chứng khoán có thể giao dịch và tính phí quản lý cho công việc “khó nhọc” của họ. Họ không sử dụng những thứ họ nắm giữ thay mặt cho khách hàng của mình, điều này gây ra vấn đề cho Bitcoin nếu chúng ta có quan điểm cực đoan về một tương lai có thể xảy ra.





Hãy tưởng tượng một tương lai nơi các nhà quản lý tài sản lớn nhất của phương Tây và Trung Quốc nắm giữ tất cả Bitcoin đang lưu hành. Điều này xảy ra một cách tự nhiên khi mọi người nhầm lẫn giữa tài sản tài chính với kho lưu trữ giá trị. Vì sự nhầm lẫn và lười biếng, mọi người mua các sản phẩm phái sinh Bitcoin ETF thay vì mua và nắm giữ Bitcoin trong ví tự quản lý. Giờ đây, khi một số công ty nắm giữ tất cả Bitcoin và không có mục đích sử dụng thực tế nào đối với chuỗi khối Bitcoin, số tiền này sẽ không bao giờ di chuyển nữa. Kết quả cuối cùng là các thợ mỏ tắt máy vì họ không còn có thể trả tiền năng lượng cần thiết để chạy chúng. Tạm biệt, Bitcoin!





Thật đẹp khi bạn nghĩ về nó. Nếu Bitcoin trở thành một tài sản tài chính do nhà nước kiểm soát, nó sẽ chết vì không được sử dụng. Cái chết của Bitcoin sau đó sẽ tạo ra không gian cho một mạng tiền điện tử khác phát triển thay thế nó. Mạng này có thể chỉ là sự khởi động lại của Bitcoin hoặc một cái gì đó khác biệt là sự thích ứng được cải tiến của Bitcoin ban đầu. Dù bằng cách nào, người dân sẽ một lần nữa có một hệ thống tài chính và tài sản tiền tệ không do nhà nước kiểm soát. Hy vọng rằng, lần thứ hai, chúng ta sẽ học được cách không giao chìa khóa riêng của mình cho những kẻ hói đầu.





Để đạt được mục tiêu đó, khi nghĩ đến việc sống sót sau cuộc tranh chấp tiền pháp định đang diễn ra, bạn phải chọn một bên. Hoặc bạn đang giao dịch một tài sản tài chính để kiếm thêm tiền pháp định, hoặc bạn đang cố gắng bảo toàn sự giàu có về mặt năng lượng cùng với việc sử dụng một hệ thống tài chính nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà nước. Trong trường hợp đầu tiên, hãy giao dịch ETF theo ý muốn của bạn. Đó là lý do tại sao chúng tồn tại. Trong trường hợp thứ hai, bạn phải mua Bitcoin và rút nó từ sàn giao dịch tập trung về ví tự quản lý của riêng bạn.

Năm bầu cử

Năm 2024 sẽ có số lượng cuộc bầu cử quốc gia cao nhất kể từ khi virus tâm trí của “quốc gia-quốc gia” đã lây nhiễm vào ý thức tập thể của chúng ta vài trăm năm trước. Chính trị gia nào muốn tái đắc cử cũng cần phải tặng quà cho người dân. Đối với những người nắm giữ tài sản giàu có, hãy cho họ những điều kiện tài chính thoải mái bằng cách khuyến khích các ngân hàng trung ương in tiền. Đối với người nghèo, hãy cung cấp cho họ các khoản tài trợ để trang trải chi phí lương thực và năng lượng ngày càng tăng, đây là kết quả trực tiếp của các chính sách có lợi cho người giàu tài sản. Đối với tầng lớp trung lưu, hãy cho họ “dân chủ”, bảo họ nộp thuế, cúi xuống và vui mừng vì đã nhận được phiếu bầu. Với suy nghĩ này, sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu một chính trị gia đang muốn tái tranh cử lại ngăn chặn đảng tranh luận về tiền pháp định. Phiếu bầu từ những người được hưởng lợi từ việc giảm giá tiền pháp định và các khoản trợ cấp liên quan đến lạm phát sẽ lớn hơn số phiếu bầu từ những người phải chịu thiệt hại. Kết quả là việc in tiền sẽ tăng vọt ở mọi “nền dân chủ” trên toàn cầu vào năm 2024.













Nếu bạn cho rằng thời điểm ngày hôm nay trong lịch sử là đặc biệt, hãy xem biểu đồ trên, biểu đồ cho thấy giá trị Vàng của các loại tiền tệ fiat dự trữ toàn cầu khác nhau theo thời gian. Fiat luôn có xu hướng về 0. Không có hệ thống chính trị nào có thể chống lại tiếng còi của tiền in.





Thời điểm tốt nhất để mua Bitcoin và bắt đầu hành trình khám phá tiền điện tử là ngày hôm qua, thời điểm tốt nhất tiếp theo là bây giờ. Rõ ràng, cộng đồng đầu tư nhận ra lời hứa của tiền điện tử trong việc chống lại sự suy giảm giá trị của tiền pháp định. Làm cách nào khác mà một kẻ lừa đảo không có tài năng như Nouriel Roubini lại có được một bài báo trên FT viết về trò lừa bịp mới nhất của anh ta có tên là “flatcoin”. Điều này làm cho việc lựa chọn biểu thức tiền điện tử tốt nhất của bạn trở nên quan trọng hơn nhiều. Nhà nước và những người bạn thân của nó sẽ tặng những viên kẹo thơm ngon ngọt ngào cho trí não con bạn. Nhưng hãy làm theo lời cha mẹ dạy, đừng lấy đồ ăn của người lạ.