揭秘发展部1-2-1会议防止员工流失的秘密！

你好团队！





我很高兴能分享一些关于培养强大的团队动力并成为其他部门的同事愿意加入的可靠团队成员的见解。让我向您介绍一下我自己的更多背景信息 — 我曾在大公司和初创公司中担任领导职务，领导包括 QA、经理等在内的多元化团队。事情并不总是一帆风顺；曾有过一段时期的财政拮据和与项目有关的挑战。





在那段时间，当团队面临解散风险时，我介入，与业务部门合作，并激励周围的人。我理解成为团队中鼓舞人心的存在的重要性，他不仅倾听个人的愿望，而且使它们与更广泛的业务目标保持一致。

一对一？为什么？

我们中的许多人没有意识到仅仅 30-45 分钟的会议的重要性以及它如何能够解决众多问题。让我们从基础知识开始：我们为什么要召开这些会议？我们要解决哪些目标和挑战？





一对一或“1-2-1”形式需要两个参与者讨论个人或专业主题的会议，旨在为反馈交流、目标讨论和问题解决提供保密且富有成效的环境。这些会议通常在主管和下属、同事或其他团队成员之间举行，重点关注个人成就、挑战、任务进展，并提供表达担忧和询问的空间。





一对一课程在管理、培训以及制定个人和职业发展计划方面发挥着至关重要的作用。这种互动模式有助于加强沟通、增强动力、支持员工的专业进步。

有效地执行此操作。

以下是我发现的一些有效的做法：

常见图案

所有会议都包含您和您的队友的三个关键问题：





你好吗？超越闲聊，深入研究细节。例如，询问他们最近的搬迁、解决问题的经历，或者他们对一项具有挑战性的任务的感受。





您对团队或某人有任何疑问或问题吗？这提供了识别沟通问题的机会。





您有什么问题要问自己吗？以此为契机，探索与任务、沟通等相关的感受或挑战。

准备好在记事本中记下所有内容，然后将其组织并转换为更结构化或可读的格式。





利用 Notion 或其他笔记工具。记录你的队友分享的一切——感受、问题、愿望、感激之情等等。就我自己而言，我对在笔记本电脑上做简单的笔记感到非常满意，会议结束后，我将所有内容收集在一起，添加我的想法和总结，然后将其全部传输到 Notion。

目标

每月与每位团队成员进行 1-2-1 交流：

首先讨论总体目标。

年中，评估实现这些目标的进展情况。

年底，完成目标，并在必要时讨论新目标。





我们的任务是为每个团队成员举办至少三次以目标为导向的会议，以了解他们的愿望。他们可能希望改变他们的技术堆栈或编程语言，对流项目的工作产生兴趣，或者为共享库做出贡献。对我们来说，记录他们的所有愿望并将其组织在表格或单独的列表中至关重要。





六个月后，我们回顾我们已经完成的事情并取消任何不必要的目标。取消过程不仅仅涉及从记事本中删除项目；还涉及到删除项目。我们提供取消的理由。这对我们来说很重要，因为如果团队成员根本不喜欢某项特定任务，则意味着涉及该技术的任务可能不会受到同事的欢迎。虽然这并不意味着他们不会被分配这些任务，但它提醒我们注意任务执行过程中可能出现问题的轻微风险，我们需要对其进行监控。





年底的最后一次会议涉及评估我们的成就。我们表彰自己，表彰队员，共同迈入新的一年。





现在，解释为什么这很重要。公司有需要解决的任务，而开发人员则渴望成长并应对有趣的挑战。我们最明显的任务是确保完成业务任务并满足员工的专业需求。例如，如果团队成员表达了培养数据流技能的愿望，并且第二季度出现了与流相关的任务，我们就会识别出匹配。这并不一定意味着整个项目或功能将分配给开发人员或经理，这意味着根据他们的技能水平，我们可以部分或全部将这个业务问题委托给他们，最终解决业务问题并满足员工的需求发展需要。就是这样运作的！





总之，您的团队管理和发展方法听起来非常有效且周到。以下几个方面强调了您的方法的重要性：





1.个性化方法

您为每个团队成员举行三次以目标为导向的会议的想法强调了个人发展和兴趣的重要性。





2.欲望的系统化

在表格或列表中记录愿望并将其系统化，可以清楚地了解每个团队成员的重点，从而实现高效的规划和任务管理。





3.进度跟踪和结果分析

定期检查进度并取消不需要的任务并进行解释有助于保持明确的方向并避免不必要的努力。





4、及时调整计划

重点关注取消任务的原因可以及时调整计划和进行风险管理，这对于项目的成功执行至关重要。





5.反馈和鼓励

以表彰大会结束这一年，强调反馈和庆祝成就的重要性，有助于提高团队士气。





6.业务与员工发展协同

您的方法展示了业务任务与员工需求和愿望的成功整合，促进了公司战略与团队成员个人发展之间的协同作用。





这些要素共同建立了高效工作和个人发展的框架，并确保公司目标与员工利益之间的和谐。

年度报告和认可

这种方法的主要优点之一是，您几乎总是有关于您的团队或部门的现成响应。您可以始终参考您的笔记，将其用于月度或年度报告。这在绩效审查或 KPI 评估期间变得尤为重要。总而言之，这种方法的实用性可以通过以下方式突出：





季度或年度报告： 您的笔记是编写综合报告的宝贵资源，总结了一个季度或一年的成就、目标和进展。 升职或加薪： 当需要进行绩效评估或讨论晋升和加薪时，详细的笔记可以让您阐明和证实团队成员的贡献和成长，从而促进明智的决策过程。 员工离职： 在员工离职的情况下，记录他们的成就、目标和挑战的历史对于顺利过渡非常有价值。它提供了他们在团队内的职业历程的见解，有助于责任和知识的转移。





这种方法不仅简化了评估流程，还增强了透明度和问责制，确保与晋升、薪资调整或离职相关的决策有充分的依据，并得到每个团队成员绩效和发展记录的历史记录的支持。

附加想法：

不要犹豫提出问题并保持透明度。

如果团队成员考虑离开公司，请立即征求反馈并解决涉及人力资源或领导层的任何问题。

如果您正在考虑离开，请与人力资源部门和您的团队公开沟通。

结论：

感谢您阅读本文的最后！希望我5年多的团队领导经验对您有所帮助！





总之，我想说，如果您不确定或不知道从哪里开始，那就从在笔记本或笔记本电脑上记笔记开始吧。渐渐地，你会发现这不够，你自然会想使用更好的工具。

监控您自己和同事的健康状况，因为你们是一个团队。建议建立开放的关系（不要与消除个人界限的友谊等相混淆）。这始终是一个微妙的平衡，目标应该是争取工作场所的舒适度。





不要忘记询问同事的健康状况，并记得在日常会议或其他预定的聚会之前进行闲聊。这也是沟通的一部分，有助于营造温馨的工作氛围。





在危急情况下，例如在团队挑战或资源短缺期间，不要失去希望！作为经理，您有权发起变革并使团队适应新流程！保持韧性并致力于对团队的成功产生积极影响！