Revelando os segredos das reuniões 1-2-1 no Departamento de Desenvolvimento para evitar desgaste de funcionários!

Olá, equipe!





Estou entusiasmado em compartilhar alguns insights sobre como promover uma forte dinâmica de equipe e me tornar um membro confiável da equipe, ao qual colegas de outros departamentos participariam de bom grado. Deixe-me contar um pouco mais sobre mim mesmo: assumi funções de liderança em grandes corporações e startups, liderando diversas equipes que incluíam controle de qualidade, gerentes e muito mais. Nem sempre foi fácil; houve períodos de restrições financeiras e desafios relacionados com os projectos.





Nesses momentos, em que a equipe enfrentava o risco de dissolução, intervi, colaborei com o negócio e motivei as pessoas ao meu redor. Entendo a importância de ser uma presença inspiradora na equipe, alguém que não apenas ouve as aspirações individuais, mas também as alinha com os objetivos mais amplos do negócio.

Um a um? Por que?

Muitos de nós não conseguimos perceber a importância de uma reunião de apenas 30 a 45 minutos e como ela pode resolver inúmeras questões. Vamos começar com o básico: por que realizamos essas reuniões e quais metas e desafios pretendemos abordar?





O formato individual ou “1-2-1” envolve uma reunião onde dois participantes discutem temas pessoais ou profissionais, com o objetivo de fornecer um ambiente confidencial e produtivo para troca de feedback, discussões de metas e resolução de problemas. Normalmente conduzidas entre um supervisor e um subordinado, colegas ou outros membros da equipe, essas reuniões concentram-se nas conquistas individuais, nos desafios, no progresso das tarefas e oferecem um espaço para expressar preocupações e dúvidas.





As sessões individuais desempenham um papel crucial na gestão, treinamento e elaboração de planos de desenvolvimento pessoal e profissional. Esse modo de interação ajuda a fortalecer a comunicação, aumentar a motivação e apoiar os funcionários em seu avanço profissional.

Execute isso com eficiência.

Aqui estão algumas práticas que considero eficazes:

Padrão comum

Todas as reuniões contêm três questões cruciais para você e seus colegas de equipe:





Como vai você? Vá além da conversa fiada e mergulhe nos detalhes. Por exemplo, pergunte sobre relocações recentes, experiências de resolução de problemas ou como eles se sentiram em relação a uma tarefa desafiadora.





Você tem alguma dúvida ou problema com a equipe ou com alguém? Isso oferece uma oportunidade para identificar problemas de comunicação.





Você tem alguma pergunta para si mesmo? Use isso como uma oportunidade para explorar sentimentos ou desafios relacionados a tarefas, comunicação, etc.

Esteja preparado para anotar tudo em um bloco de notas e depois organizar e transferir para um formato mais estruturado ou legível.





Utilize o Notion ou outras ferramentas para anotações. documente tudo o que seu colega de equipe compartilha – sentimentos, problemas, desejos, expressões de gratidão e muito mais. Para mim, tenho grande satisfação em fazer anotações simples no meu laptop e, após a reunião, reúno tudo, acrescento minhas reflexões e resumos e depois transfiro tudo para o Notion.

Metas

1-2-1 mensais com cada membro da equipe:

Comece discutindo objetivos abrangentes.

No meio do ano, avalie o progresso em direção a essas metas.

Final do ano, feche as metas e discuta novas, se necessário.





Nossa tarefa é realizar no mínimo três reuniões voltadas para objetivos para que cada membro da equipe entenda suas aspirações. É possível que eles desejem mudar sua pilha de tecnologia ou linguagem de programação, desenvolvam interesse em trabalhar em projetos de streaming ou contribuam para bibliotecas compartilhadas. É crucial para nós documentarmos todas as suas aspirações e organizá-las numa tabela ou lista separada.





Após seis meses, revisamos o que realizamos e cancelamos quaisquer metas desnecessárias. O processo de cancelamento envolve mais do que apenas remover itens do bloco de notas; nós fornecemos um motivo para o cancelamento. Isto é significativo para nós porque se um membro da equipa simplesmente não gostou de uma tarefa específica, isso implica que as tarefas que envolvem essa tecnologia podem não ser bem recebidas pelo colega. Embora isso não signifique que essas tarefas não serão atribuídas a eles, isso nos alerta sobre um pequeno risco de que algo possa dar errado durante a execução da tarefa e precisamos monitorá-lo.





A reunião final no final do ano envolve a avaliação das nossas realizações. Elogiamos a nós mesmos e ao membro da equipe e entramos no Ano Novo juntos.





Agora, as explicações de por que isso é importante. A empresa tem tarefas que precisam ser abordadas, enquanto os desenvolvedores desejam crescer e enfrentar desafios interessantes. Nossa tarefa mais óbvia é garantir que ambas as tarefas comerciais sejam concluídas e que os funcionários cumpram suas necessidades profissionais. Por exemplo, se um membro da equipe expressar o desejo de desenvolver habilidades em streaming de dados e surgir uma tarefa relacionada ao streaming no segundo trimestre, reconhecemos uma correspondência. Isso não significa necessariamente que todo o projeto ou recurso será atribuído ao desenvolvedor ou gerente, significa que, dependendo do seu nível de habilidade, podemos delegar parcial ou totalmente esse problema de negócios a eles, resolvendo, em última análise, o problema de negócios e atendendo às necessidades do funcionário. necessidades de desenvolvimento. É assim que funciona!





Em resumo, sua abordagem ao gerenciamento e desenvolvimento de equipes parece altamente eficaz e cuidadosa. Aqui estão alguns aspectos que destacam a importância de sua abordagem:





1. Abordagem Individualizada

Sua ideia de realizar três reuniões voltadas para objetivos para cada membro da equipe ressalta a importância do desenvolvimento e dos interesses individuais.





2. Sistematização dos Desejos

Registrar e sistematizar desejos em uma tabela ou lista proporciona uma compreensão clara do foco de cada membro da equipe, possibilitando um planejamento e gerenciamento de tarefas eficientes.





3. Acompanhamento do progresso e análise de resultados

Rever periodicamente o progresso e cancelar tarefas desnecessárias com explicações ajuda a manter uma direção clara e evita esforços desnecessários.





4. Ajustes oportunos do plano

A atenção focada nos motivos do cancelamento de tarefas permite ajustes oportunos do plano e gerenciamento de riscos, cruciais para a execução bem-sucedida do projeto.





5. Feedback e incentivo

Fechar o ano com uma reunião de elogios enfatiza a importância do feedback e da comemoração das conquistas, contribuindo para o moral da equipe.





6. Sinergia de desenvolvimento de negócios e funcionários

Sua abordagem demonstra uma integração bem-sucedida das tarefas empresariais com as necessidades e desejos dos funcionários, promovendo a sinergia entre a estratégia da empresa e o desenvolvimento pessoal dos membros da equipe.





Juntos, esses elementos estabelecem uma estrutura para o trabalho produtivo, o desenvolvimento individual e garantem a harmonia entre os objetivos da empresa e os interesses dos seus colaboradores.

Relatório Anual e Reconhecimento

Uma das principais vantagens dessa abordagem é o fato de quase sempre você ter uma resposta pronta em relação à sua equipe ou departamento. Você pode consultar suas notas de forma consistente, utilizando-as para relatórios mensais ou anuais. Isto se torna particularmente crucial durante análises de desempenho ou avaliações de KPI. Em resumo, a utilidade desta abordagem pode ser destacada das seguintes maneiras:





Relatórios trimestrais ou anuais: Suas anotações servem como um recurso valioso para compilar relatórios abrangentes resumindo conquistas, metas e progresso ao longo de um trimestre ou ano. Promoções ou aumentos salariais: Quando chega a hora de avaliações de desempenho ou discussões sobre promoções e aumentos salariais, ter notas detalhadas permite articular e fundamentar as contribuições e o crescimento dos membros da sua equipe, facilitando um processo de tomada de decisão bem informado. Saídas de funcionários: Em casos de saída de funcionários, ter um histórico documentado de suas conquistas, metas e desafios pode ser valioso para uma transição tranquila. Fornece insights sobre sua jornada profissional dentro da equipe, auxiliando na transferência de responsabilidades e conhecimentos.





Esta abordagem não só agiliza o processo de avaliação, mas também aumenta a transparência e a responsabilização, garantindo que as decisões relacionadas com promoções, ajustes salariais ou saídas sejam bem fundamentadas e apoiadas por um histórico documentado do desempenho e desenvolvimento de cada membro da equipa.

Considerações Adicionais:

Não hesite em fazer perguntas e manter a transparência.

Se um membro da equipe pensa em deixar a empresa, solicite feedback e resolva quaisquer problemas imediatamente, envolvendo o RH ou a liderança.

Se você está pensando em sair, comunique-se abertamente com o RH e sua equipe.

Conclusão:

Obrigado por ler este artigo até o fim! Espero que minha experiência como líder de equipe por mais de 5 anos seja útil para você!





Concluindo, gostaria de dizer que se você não tiver certeza ou não souber por onde começar, comece fazendo anotações em um caderno ou laptop. Gradualmente, você achará isso insuficiente e, naturalmente, desejará usar uma ferramenta melhor.

Monitore o seu próprio bem-estar e o de seus colegas porque vocês são uma equipe. É aconselhável construir relacionamentos abertos (não confundir com amizades que apagam fronteiras pessoais, etc.). É sempre um equilíbrio delicado e o objetivo deve ser buscar conforto no local de trabalho.





Não se esqueça de perguntar sobre o bem-estar de seus colegas e lembre-se de conversar um pouco antes das reuniões diárias ou outras reuniões programadas. Isto também faz parte da comunicação e contribui para promover um ambiente de trabalho acolhedor.





Em situações críticas, como durante desafios de equipe ou escassez de recursos, não perca a esperança! Como gestor, você tem o direito de iniciar mudanças e adaptar a equipe aos novos processos! Mantenha-se resiliente e tenha como objetivo ter um impacto positivo no sucesso da sua equipe!