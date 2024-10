¡Revelando los secretos de las reuniones 1-2-1 en el Departamento de Desarrollo para prevenir el desgaste de los empleados!

¡Hola, equipo!





Me entusiasma compartir algunas ideas sobre cómo fomentar una dinámica de equipo sólida y convertirme en un miembro confiable del equipo al que colegas de otros departamentos se unirían de buen grado. Permítanme brindarles un poco más de información sobre mí: he asumido roles de liderazgo tanto en grandes corporaciones como en nuevas empresas, liderando equipos diversos que incluían control de calidad, gerentes y más. No siempre ha sido fácil navegar; hubo períodos de limitaciones financieras y desafíos relacionados con los proyectos.





Durante esos momentos, cuando el equipo enfrentaba el riesgo de disolución, intervine, colaboré con la empresa y motivé a quienes me rodeaban. Entiendo la importancia de ser una presencia inspiradora en el equipo, alguien que no sólo escucha las aspiraciones individuales sino que las alinea con los objetivos comerciales más amplios.

¿Cara a cara? ¿Por qué?

Muchos de nosotros no nos damos cuenta de la importancia de una reunión de apenas 30 a 45 minutos y de cómo puede abordar numerosas preguntas. Comencemos con lo básico: ¿por qué celebramos estas reuniones y qué objetivos y desafíos pretendemos abordar?





El formato uno a uno o "1-2-1" implica una reunión en la que dos participantes discuten temas personales o profesionales, con el objetivo de proporcionar un entorno confidencial y productivo para el intercambio de comentarios, discusiones de objetivos y resolución de problemas. Estas reuniones, que normalmente se llevan a cabo entre un supervisor y un subordinado, colegas u otros miembros del equipo, se centran en los logros individuales, los desafíos, el progreso de las tareas y ofrecen un espacio para expresar inquietudes y consultas.





Las sesiones individuales juegan un papel crucial en la gestión, la formación y la elaboración de planes de desarrollo personal y profesional. Este modo de interacción ayuda a fortalecer la comunicación, mejorar la motivación y apoyar a los empleados en su avance profesional.

Ejecute esto de manera eficiente.

Aquí hay algunas prácticas que he encontrado efectivas:

Patrón común

Todas las reuniones contienen tres preguntas cruciales para usted y sus compañeros de equipo:





¿Cómo estás? Vaya más allá de las pequeñas conversaciones y profundice en los detalles. Por ejemplo, pregunte sobre reubicaciones recientes, experiencias de resolución de problemas o cómo se sintieron ante una tarea desafiante.





¿Tiene alguna pregunta o problema con el equipo o alguien? Esto brinda la oportunidad de identificar problemas de comunicación.





¿Tiene alguna pregunta para usted? Utilice esto como una oportunidad para explorar sentimientos o desafíos relacionados con las tareas, la comunicación, etc.

Esté preparado para anotar todo en un bloc de notas y luego organizarlo y transferirlo a un formato más estructurado o legible.





Utilice Notion u otras herramientas para tomar notas. Documente todo lo que comparte su compañero de equipo: sentimientos, problemas, deseos, expresiones de gratitud y más. Para mí, encuentro una gran satisfacción al tomar notas sencillas en mi computadora portátil y, después de la reunión, reúno todo, agrego mis pensamientos y resúmenes y luego lo transfiero todo a Notion.

Objetivos

1-2-1 mensuales con cada miembro del equipo:

Empiece por discutir los objetivos generales.

A mitad de año, evaluar el progreso hacia estos objetivos.

Fin de año, cierre las metas y discuta otras nuevas si es necesario.





Nuestra tarea es realizar un mínimo de tres reuniones orientadas a objetivos para que cada miembro del equipo comprenda sus aspiraciones. Es posible que deseen cambiar su pila de tecnología o lenguaje de programación, desarrollar interés en trabajar en proyectos de transmisión o contribuir a bibliotecas compartidas. Es crucial para nosotros documentar todas sus aspiraciones y organizarlas en una tabla o lista separada.





Después de seis meses, revisamos lo que hemos logrado y cancelamos cualquier objetivo innecesario. El proceso de cancelación implica algo más que simplemente eliminar elementos del bloc de notas; Proporcionamos un motivo de la cancelación. Esto es importante para nosotros porque si un miembro del equipo simplemente no disfrutó de una tarea en particular, implica que las tareas que involucran esa tecnología pueden no ser bien recibidas por el colega. Si bien eso no significa que no se les asignarán esas tareas, nos alerta sobre un ligero riesgo de que algo salga mal durante la ejecución de la tarea y debemos monitorearlo.





La reunión final de finales de año implica evaluar nuestros logros. Nos felicitamos a nosotros mismos y al miembro del equipo y entramos juntos al Año Nuevo.





Ahora, las explicaciones de por qué esto es importante. La empresa tiene tareas que abordar, mientras que los desarrolladores tienen ganas de crecer y afrontar retos interesantes. Nuestra tarea más obvia es garantizar que se completen ambas tareas comerciales y que los empleados satisfagan sus necesidades profesionales. Por ejemplo, si un miembro del equipo expresa su deseo de desarrollar habilidades en transmisión de datos y surge una tarea relacionada con la transmisión en el segundo trimestre, reconocemos una coincidencia. Esto no significa necesariamente que todo el proyecto o característica se asignará al desarrollador o gerente, significa que dependiendo de su nivel de habilidad, podemos delegarles parcial o totalmente este problema comercial, resolviendo en última instancia el problema comercial y satisfaciendo las necesidades del empleado. necesidades de desarrollo. ¡Asi es como funciona!





En resumen, su enfoque para la gestión y el desarrollo de equipos parece muy eficaz y reflexivo. Aquí hay algunos aspectos que resaltan la importancia de su enfoque:





1. Enfoque individualizado

Su idea de realizar tres reuniones orientadas a objetivos para cada miembro del equipo subraya la importancia del desarrollo y los intereses individuales.





2. Sistematización de los deseos

Registrar y sistematizar los deseos en una tabla o lista proporciona una comprensión clara del enfoque de cada miembro del equipo, lo que permite una planificación y gestión de tareas eficientes.





3. Seguimiento del progreso y análisis de resultados

Revisar periódicamente el progreso y cancelar tareas innecesarias con explicaciones ayuda a mantener una dirección clara y evita esfuerzos innecesarios.





4. Ajustes oportunos al plan

La atención centrada en los motivos de la cancelación de tareas permite realizar ajustes oportunos al plan y gestionar los riesgos, algo crucial para la ejecución exitosa del proyecto.





5. Comentarios y estímulo

Concluir el año con una reunión de reconocimiento enfatiza la importancia de la retroalimentación y la celebración de los logros, lo que contribuye a la moral del equipo.





6. Sinergia de desarrollo empresarial y de empleados

Su enfoque demuestra una integración exitosa de las tareas comerciales con las necesidades y deseos de los empleados, fomentando la sinergia entre la estrategia de la empresa y el desarrollo personal de los miembros del equipo.





Juntos, estos elementos establecen un marco para el trabajo productivo, el desarrollo individual y aseguran la armonía entre los objetivos de la empresa y los intereses de sus empleados.

Informe Anual y Reconocimiento

Una de las ventajas clave de este enfoque es el hecho de que casi siempre tendrá una respuesta preparada sobre su equipo o departamento. Puede consultar constantemente sus notas y utilizarlas para informes mensuales o anuales. Esto se vuelve particularmente crucial durante las revisiones de desempeño o evaluaciones de KPI. En resumen, la utilidad de este enfoque se puede destacar de las siguientes maneras:





Informes trimestrales o anuales: Sus notas sirven como un recurso valioso para compilar informes completos que resumen los logros, las metas y el progreso durante un trimestre o un año. Promociones o Aumentos de Salario: Cuando llega el momento de revisiones de desempeño o discusiones sobre ascensos y aumentos salariales, tener notas detalladas le permite articular y fundamentar las contribuciones y el crecimiento de los miembros de su equipo, lo que facilita un proceso de toma de decisiones bien informado. Salidas de empleados: En los casos de salidas de empleados, tener un historial documentado de sus logros, objetivos y desafíos puede resultar valioso para una transición sin problemas. Proporciona información sobre su recorrido profesional dentro del equipo, ayudando en la transferencia de responsabilidades y conocimientos.





Este enfoque no solo agiliza el proceso de evaluación sino que también mejora la transparencia y la rendición de cuentas, asegurando que las decisiones relacionadas con ascensos, ajustes salariales o salidas estén bien fundamentadas y respaldadas por un historial documentado del desempeño y desarrollo de cada miembro del equipo.

Pensamientos adicionales:

No dude en hacer preguntas y mantener la transparencia.

Si un miembro del equipo contempla dejar la empresa, solicite comentarios y aborde cualquier problema con prontitud, que involucre a RR.HH. o al liderazgo.

Si está considerando irse, comuníquese abiertamente con RR.HH. y su equipo.

Conclusión:

¡Gracias por leer este artículo hasta el final! ¡Espero que mi experiencia como líder de equipo durante más de 5 años sea útil para usted!





En conclusión, me gustaría decir que si no está seguro o no sabe por dónde empezar, simplemente comience tomando notas en un cuaderno o en su computadora portátil. Poco a poco, encontrará que esto es insuficiente y, naturalmente, querrá utilizar una herramienta mejor.

Vigila tanto tu propio bienestar como el de tus compañeros porque sois un solo equipo. Es recomendable construir relaciones abiertas (no confundir con amistades que borran fronteras personales, etc.). Siempre es un equilibrio delicado y el objetivo debe ser buscar la comodidad en el lugar de trabajo.





No olvides preguntar sobre el bienestar de tus compañeros y recuerda tener pequeñas charlas antes de las reuniones diarias u otras reuniones programadas. Esto también forma parte de la comunicación y contribuye a fomentar un ambiente de trabajo cálido.





En situaciones críticas, como durante desafíos de equipo o escasez de recursos, ¡no pierdas la esperanza! ¡Como gerente, tienes derecho a iniciar cambios y adaptar el equipo a nuevos procesos! ¡Manténgase resiliente y trate de tener un impacto positivo en el éxito de su equipo!