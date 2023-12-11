探索 2023 年 7 大移动应用错误报告工具

2023 年，移动应用程序调试将迎来创新，为移动工程师提供全新、高质量的免费工具

构建成功的移动应用程序是一个复杂的过程。每行代码都起着至关重要的作用，有时，一个微小的失误就会导致错误。这些问题，无论多小，都会影响用户体验。这就是错误报告变得必要的地方。





然而，并非所有错误跟踪工具都是一样的。正确的错误跟踪工具是预发布、测试和问题解决流程的完美伴侣。这就是为什么为您的移动应用程序获取正确的工具如此重要的原因。移动工程师需要高效的错误跟踪和高质量、可操作的数据来创建无缝的用户体验。





在这篇博文中，我们将研究 2023 年最热门的错误跟踪工具。让我们开始吧！





报告移动应用程序错误的最佳方式是什么？

​​有很多不错的选择，其中许多是免费或低成本的。虽然您可以在内部构建此功能，但值得检查现有的解决方案并根据您的需求做出决定。





以下是需要考虑的一些事项：





您想要为 Beta 测试人员或生产中的用户报告移动应用程序错误吗？

哪种工作流程最适合您的团队？

哪些功能对您和您的团队最有帮助？

对于非技术用户来说提交错误报告是否足够直观？

该工具是否提供详细的崩溃报告、堆栈跟踪或相关诊断？



查看此移动应用程序错误报告解决方案列表，然后选择最适合您需求的解决方案。





顶级移动应用错误报告解决方案

1. Embrace 的 Bug Shake





Embrace 的Bug Shake是一款免费、直观的错误报告和崩溃报告工具，允许用户捕获应用程序中的所有错误，同时了解完整的技术细节。





优点

易于使用且易于集成。只需输入几行代码即可开始使用 Bug Shake。此后，您的用户和测试人员只需摇动设备即可开始向工程团队报告错误 - SDK 是轻量级的，并且过程摩擦力低。





包括免费的崩溃报告： Embrace 的 Bug Shake 也会自动捕获崩溃。无论您的移动团队需要为少数内部工程师还是大型 Beta 测试小组提供解决方案，他们都可以获得完整的错误和崩溃报告覆盖范围，而无需额外费用。





协作：当您使用 Bug Shake 时，您可以与团队的其他成员共享错误和崩溃报告。这使得您可以轻松地与团队成员协作并相应地委派工作。





用于解决问题的完整会话上下文：无需手动复制，因为 Embrace 会自动捕获每个会话的技术事件的完整轨迹。这包括类别（错误、崩溃或用户建议或问题）、应用程序版本、用户 ID 以及问题发生的时间。您不必仅仅依靠屏幕截图、有限的录音或面包屑来了解问题的根本原因。 Embrace 因其这种细节水平而在市场上广为人知。











如果您正在寻找更多上下文来解决应用程序中的问题，您可以超越 Bug Shake，开始免费试用全功能的 Embrace 解决方案，以获得最强大的数据来识别、确定优先级和解决任何问题。 Embrace 数据包含每个用户会话的完整技术细节，包括视图、点击、网络调用、设备状态、更改、连接开关等。





Embrace 的完整产品包括对用户会话的深入分析、崩溃报告、网络监控、ANR 报告等。





缺点

与用户交互的方式有限。如果您正在寻找一种可以与用户实时聊天或直接发送产品更新的工具，那么该工具不适合您的团队。





价钱

Embrace 的 Bug Shake 在预发布测试和生产中都是 100% 免费使用，用于通过会话时间线报告用户错误和崩溃。









2. Bugsnag





Bugsnag 的移动错误报告功能是一种允许用户直接从移动应用程序内报告错误的工具。





优点

实时错误跟踪。 Bugsnag 允许实时跟踪错误，以实现最快的响应时间和简单的问题解决过程。





详细的诊断。 Bugsnag 提供全面的报告，包括堆栈跟踪、设备信息，甚至用户数据。





稳定性概览分析。 Bugsnag 显示稳定性分数，衡量无错误用户会话的百分比。这对于非技术用户了解应用程序的性能特别有用。





缺点

没有震动功能。您可以报告错误，但 Bugsnag 不允许用户选择摇动手机来报告问题。这意味着报告过程对用户来说可能不太直观，并且需要更多时间才能完成。





有限的自定义功能。 Bugsnag 在定制用户流程和过滤方面的选项有限。没有详细的会话时间线页面或会话重播来查看用户时间线中的详细信息。





免费产品数量有限，价格可以累加。通过对每月的事件和错误监控席位以及真实用户监控的跨度进行收费，免费套餐会快速上升。





价钱

Bugsnag 提供三种不同的定价计划——Lite、Standard 和 Enterprise。定价基于用户和事件计数的组合。精简版和标准版均可根据您所需的座位数量进行定制，分别为 5、15、30 和 50 个座位。









3. 虫虫生活





Buglife 是一个错误报告工具，强调视觉上下文。每个报告的错误都会自动捕获报告错误时的手机屏幕截图。 Buglife 的主要功能之一是能够对提交的媒体进行注释，以简化问题解决流程。





优点

带注释的媒体。 Buglife 收集错误的屏幕截图和记录，并允许用户对此媒体进行注释以解决问题。





收集日志和其他环境数据。 Buglife 不仅收集所报告错误的屏幕截图和视频记录，还收集日志、事件和环境数据，包括设备、连接、内存和电池百分比。





集成。 Buglife 与多种不同的项目管理和通信工具集成。





缺点

很少有定价计划。没有免费计划。只有两级定价，并且都比市场上许多其他工具贵。





缺乏关键的崩溃报告功能。 Buglife 拥有报告的每个错误的日志和环境数据，但它缺乏用于解决错误的其他关键崩溃分析，例如网络调用、连接更改、视图、点击等。





价钱

Buglife 有两个定价级别：每月 458 美元的高级版和企业版（自定义定价）。









4. 布格塞





Bugsee 是另一个错误报告工具，它非常强调错误报告的视觉效果。 Bugsee 收集错误报告本身、用户操作视频、网络流量和控制台日志。





优点

易于设置。 Bugsee 不需要太多设置。这是一个简单的集成，只需要安装一个轻量级的 SDK。





高品质的视频录制。 Bugsee 在任何实时应用程序中录制用户的视频。他们拥有连续录制的每秒 10 帧的高分辨率应用程序使用视频。





技术和非技术用户都易于使用。 Bugsee 的界面对于技术和非技术用户来说都易于使用和理解。





缺点

有限的视频录制。 虽然 Bugsee 的主要功能之一是视频录制，但视频录制最长只有 60 秒。



有限的数据保留。 Bugsee 在 Lite 级别仅保留三天的数据，在 Pro 级别仅保留一个月的数据。如果使用的独特设备超过 50 种，那么您需要定制定价计划。





价钱

Bugsee 具有三个定价级别：Lite 级别、99 美元的 Pro 级别以及具有自定义定价的自定义级别。









5. 格莱普









Gleap是另一个错误报告工具，非常注重其视觉效果。 Gleap 的独特之处在于它还支持与用户进行实时聊天，以便他们的问题可以得到实时解答。它还有一个人工智能机器人 Kai，可以代表您的团队自动回答支持问题。





优点

直观的界面。 许多用户表示他们喜欢 Gleap 的 UI，并且可以轻松地使用该应用程序报告错误和进行交流。



在线聊天。 Gleap 的独特之处在于它具有实时聊天功能。该功能旨在允许移动团队实时回答测试人员的问题。



功能请求板。 Gleap 通过其功能请求板非常重视用户反馈。该频道供用户提交功能请求并为他们最喜欢的功能投票。





缺点

有限的事件跟踪。 您在所有定价计划中只能跟踪有限数量的事件。



定价选项效率低下。 许多人发现 Gleap 的定价计划效率低下。例如，基本计划仅支持一名团队成员。



缺乏技术细节。与本综述中的其他工具不同，Gleap 没有崩溃报告功能，因此您需要依靠视频和屏幕截图来使用此工具解决错误，并使用另一个工具来补充技术细节。





价钱

Gleap 具有三个定价等级。爱好级别为每月 23 美元，团队级别为每月 119 美元，企业级别有自定义定价。他们在所有三个级别都提供启动折扣（使用 Gleap 第一年可享受 50% 的折扣）。









6.Instabug





Instabug提供移动应用程序错误报告功能，允许测试人员和用户报告开发和生产中的错误。





优点

便于使用。 许多人喜欢使用 Instabug 错误报告，因为您可以通过摇动设备来报告错误并发送反馈。您还可以附加任何问题的屏幕截图、屏幕录音，甚至语音注释。



日志记录和元数据。 Instabug 捕获每个提交的错误的控制台日志和元数据。



应用内聊天。您可以通过应用内聊天向报告问题的用户发送更新。这对于在需要时从用户那里获取更多信息或快速传达错误已解决的信息非常有用。



缺点

定价限制。 许多定价计划都很昂贵，因此无法让小团队受益。 Instabug 还缺乏持续的免费套餐。



缺乏粒度和深度。许多错误报告缺乏用户所寻求的粒度和深度，这使得有效解决错误变得困难。





价钱

Instabug 有四层。基本层每月 249 美元，专业层每月 499 美元，终极层每月 749 美元，企业层可自定义定价。









7. 摇晃





Shake是一款针对移动应用程序的错误和崩溃报告工具。 Shake 旨在为团队提供尽可能多的信息，这样他们就不必向用户询问补充信息。





优点

轻松集成。 Shake 集成可以在几分钟内添加到您的应用程序中。它也是轻量级的，不会对用户的应用内体验产生负面影响。



自动捕获的数据。 Shake 向每个错误和崩溃报告发送数据指标，包括控制台日志、点击历史记录、请求和通知。



屏幕截图和视频。 Shake 会自动为每个错误报告添加屏幕截图和视频，并允许用户在必要时提交补充媒体。





缺点

团队的限制。 Shake 的免费套餐将您限制为 3 个席位，而高级套餐将您限制为 4 个。这意味着对于多人的团队来说，经济高效的选择有限。



活动历史有限。如果您在免费级别报告错误，则您可以查看的应用程序活动历史记录会受到限制。





价钱

Shake 提供三个定价等级。免费层针对独立开发人员，但限制了团队的席位、集成和仪表板中的应用程序。





高级版的价格为每月 160 美元，限制用户在仪表板中只能使用 4 个席位和 4 个应用程序。

对于较大的机构和公司来说，组织层的费用为每月 340 美元。





修复错误并增强移动体验

错误报告工具多种多样，但找到最佳的错误报告工具取决于移动团队的需求。选择正确的工具可以让您的移动团队精简高效，让您的用户满意。





虽然一种方法并不适合移动错误报告领域的所有情况，但有一些事情对于所有团队来说都是正确的——您需要一种易于使用、经济高效且有效的工具。在选择工具之前，请确保牢记这些原则并彻底评估团队和项目需求。

有兴趣了解有关 Bug Shake 的更多信息吗？您可以了解有关该工具的更多信息并立即尝试。





- Lauren Bennett，拥抱，技术内容作家











