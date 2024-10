Explorando as 7 principais ferramentas de relatório de bugs de aplicativos móveis de 2023

A depuração de aplicativos móveis traz inovação e novas ferramentas gratuitas de alta qualidade para engenheiros móveis em 2023

Construir um aplicativo móvel de sucesso é um processo complexo. Cada linha de código desempenha um papel crucial e, às vezes, um pequeno passo em falso pode levar a um bug. Esses problemas, por menores que sejam, podem afetar a experiência do usuário. É aqui que o relatório de bugs se torna necessário.





No entanto, nem todas as ferramentas de rastreamento de bugs são criadas iguais. A ferramenta certa de rastreamento de bugs é a companheira perfeita para processos de pré-lançamento, teste e resolução de problemas. É por isso que é tão importante adquirir a ferramenta certa para o seu aplicativo móvel. Os engenheiros móveis precisam de rastreamento eficiente de bugs e dados acionáveis ​​de alta qualidade para criar experiências de usuário perfeitas.





Nesta postagem do blog, examinaremos as principais ferramentas de rastreamento de bugs de 2023. Vamos nos aprofundar!





Qual é a melhor maneira de relatar um bug em um aplicativo móvel?

Existem muitas opções excelentes disponíveis, muitas das quais são gratuitas ou de baixo custo. Embora você possa criar essa funcionalidade internamente, vale a pena verificar quais soluções existem e decidir com base em suas necessidades.





Aqui estão algumas coisas a considerar:





Você deseja relatórios de bugs de aplicativos móveis para testadores beta ou usuários em produção?

Qual fluxo de trabalho funcionará melhor para sua equipe?

Quais recursos são mais úteis para você e sua equipe?

É intuitivo o suficiente para usuários não técnicos enviarem relatórios de bugs?

A ferramenta fornece relatórios detalhados de falhas, rastreamentos de pilha ou diagnósticos relevantes?



Confira esta lista de soluções de relatório de bugs de aplicativos móveis e escolha aquela que funciona melhor para suas necessidades.





Principais soluções de relatório de bugs em aplicativos móveis

1. Bug Shake por Abraço





Bug Shake da Embrace é uma ferramenta gratuita e intuitiva para relatar bugs e relatórios de falhas que permite aos usuários detectar todos os bugs em um aplicativo e, ao mesmo tempo, compreender todos os detalhes técnicos.





Prós

Fácil de usar e simples de integrar. Você pode começar a usar o Bug Shake logo após inserir apenas algumas linhas de código. Depois disso, seus usuários e testadores podem começar a relatar bugs à equipe de engenharia após uma simples sacudida do dispositivo – o SDK é leve e o processo é de baixo atrito.





Relatórios de falhas gratuitos estão incluídos: o Bug Shake da Embrace também captura falhas automaticamente. Quer sua equipe móvel precise de uma solução para alguns engenheiros internos ou grandes grupos de testes beta, eles obterão cobertura completa de relatórios de bugs e falhas sem custos adicionais.





Colaborativo: ao usar o Bug Shake, você pode compartilhar relatórios de bugs e falhas com outros membros da sua equipe. Isso torna mais fácil colaborar com os membros da sua equipe e delegar o trabalho de acordo.





Contexto completo da sessão para resolver problemas: nenhuma reprodução manual é necessária porque o Embrace captura automaticamente o rastro completo de eventos técnicos para cada sessão. Isso inclui a categoria (um bug, falha ou sugestão ou pergunta do usuário), a versão do aplicativo, o ID do usuário e o momento do problema. Você não precisará depender apenas de capturas de tela, gravações limitadas ou localização atual para entender a causa raiz de um problema. A Embrace é bastante conhecida no mercado por esse nível de detalhe.











Se você está procurando ainda mais contexto para resolver um problema em seu aplicativo, você pode ir além do Bug Shake e iniciar uma avaliação gratuita da solução Embrace completa para ter os dados mais poderosos para identificar, priorizar e resolver qualquer problema . Os dados do Embrace incluem todos os detalhes técnicos de cada sessão do usuário, incluindo visualizações, toques, chamadas de rede, estado do dispositivo, alterações, opções de conectividade e muito mais.





O produto completo da Embrace inclui uma análise profunda das sessões do usuário, relatórios de falhas, monitoramento de rede, relatórios ANR e muito mais.





Contras

Maneiras limitadas de interagir com os usuários. Se você está procurando uma ferramenta que permite conversar ao vivo com usuários ou enviar atualizações diretas sobre seu produto, então esta ferramenta não é a escolha certa para sua equipe.





Preços

O Bug Shake da Embrace é 100% gratuito para uso em testes de pré-lançamento e em produção para relatórios de bugs e falhas do usuário com cronogramas de sessão.









2. Bugsnag





O recurso de relatório de bugs móveis do Bugsnag é uma ferramenta que permite aos usuários relatar bugs diretamente de um aplicativo móvel.





Prós

Rastreamento de erros em tempo real. O Bugsnag permite rastrear erros em tempo real para obter tempos de resposta mais rápidos e um processo simples de resolução de problemas.





Diagnóstico detalhado. Bugsnag oferece relatórios abrangentes que incluem rastreamentos de pilha, informações de dispositivos e até dados do usuário.





Análise rápida da estabilidade. Bugsnag mostra uma pontuação de estabilidade que mede a porcentagem de sessões de usuário sem erros. Isso é particularmente útil para usuários não técnicos para ter uma ideia do desempenho do aplicativo.





Contras

Sem funcionalidade de agitação. Você pode relatar bugs, mas o Bugsnag não oferece aos usuários a opção de agitar seus telefones para relatar um problema. Isso significa que o processo de geração de relatórios pode ser menos intuitivo para o usuário e levar mais tempo para ser concluído.





Funcionalidade personalizada limitada. O Bugsnag tem opções limitadas quando se trata de personalização de fluxos e filtragem de usuários. Não há uma página detalhada da linha do tempo da sessão ou reprodução da sessão para ver os detalhes na linha do tempo do usuário.





O produto gratuito é limitado e o preço pode aumentar. O nível gratuito aumenta rapidamente, cobrando eventos mensais e vagas para monitoramento de erros e por períodos para monitoramento de usuários reais.





Preços

Bugsnag oferece três planos de preços diferentes – Lite, Standard e Enterprise. O preço é baseado em uma combinação de contagem de usuários e eventos. Os níveis Lite e Standard podem ser personalizados com base na quantidade de licenças necessárias em 5, 15, 30 e 50 licenças.









3. Vida de insetos





Buglife é uma ferramenta de relatório de bugs com ênfase no contexto visual. Cada bug relatado tem uma captura de tela capturada automaticamente do telefone no momento em que o bug foi relatado. Um dos principais recursos do Buglife é a capacidade de anotar a mídia enviada para agilizar o processo de resolução de problemas.





Prós

Mídia anotada. Buglife coleta capturas de tela e gravações de bugs e permite que os usuários façam anotações nesta mídia para resolução de problemas.





Coleta de registros e outros dados ambientais. Buglife não apenas coleta capturas de tela e gravações de vídeo de bugs relatados, mas também coleta logs, eventos e dados ambientais, incluindo dispositivo, conexão, memória e porcentagem de bateria.





Integrações . Buglife integra-se com diversas ferramentas diferentes de gerenciamento de projetos e comunicação.





Contras

Poucos planos de preços. Não existe um plano gratuito. Existem apenas dois níveis de preços e ambos são mais caros do que muitas outras ferramentas disponíveis no mercado.





Não possui os principais recursos de relatório de falhas. O Buglife possui registros e dados de ambiente para cada bug relatado, mas carece de outras análises importantes de falhas usadas para resolver um bug, como chamadas de rede, alterações de conectividade, visualizações, toques, etc.





Preços

Existem dois níveis de preços do Buglife – Premium por US$ 458 por mês e Enterprise (preços personalizados).









4. Bugsee





Bugsee é outra ferramenta de relatório de bugs que enfatiza fortemente o aspecto visual de seu relatório de bugs. O Bugsee coleta o próprio relatório de bug, vídeos de ações do usuário, tráfego de rede e logs do console.





Prós

Fácil de configurar. O Bugsee não requer muito para ser configurado. É uma integração fácil que requer apenas a instalação de um SDK leve.





Gravações de vídeo de alta qualidade. Bugsee faz gravações de vídeo do usuário em qualquer aplicativo ao vivo. Eles possuem um vídeo de alta resolução de 10 quadros por segundo gravado continuamente do uso do aplicativo.





Fácil de usar para usuários técnicos e não técnicos. A interface do Bugsee é fácil de usar e entender tanto para usuários técnicos quanto não técnicos.





Contras

Gravações de vídeo limitadas. Embora um dos principais recursos do Bugsee sejam as gravações de vídeo, as gravações de vídeo duram apenas 60 segundos no máximo.



Retenção limitada de dados. Bugsee retém apenas três dias de dados no nível Lite e um mês de dados no nível Pro. Se houver mais de 50 dispositivos exclusivos usados, você precisará de um plano de preços personalizado.





Preços

Bugsee tem três níveis de preços – um nível Lite, um nível Pro de US$ 99 e um nível Personalizado com preços personalizados.









5. Olhar









Gleap é outra ferramenta de relatório de bugs com grande ênfase em sua oferta visual. O que torna o Gleap único é que ele também suporta chat ao vivo com os usuários para que suas perguntas possam ser respondidas em tempo real. Ele também possui um bot de IA, Kai, que pode responder automaticamente a perguntas de suporte em nome de sua equipe.





Prós

Interface intuitiva. Muitos usuários relatam que gostam da IU do Gleap e têm facilidade em usar o aplicativo para relatar bugs e se comunicar.



Bate-papo ao vivo. O Gleap é único porque possui um recurso de chat ao vivo. O recurso foi projetado para permitir que uma equipe móvel responda às perguntas dos testadores em tempo real.



Quadro de solicitação de recursos. Gleap é grande no feedback do usuário por meio de seu quadro de solicitação de recursos. Este canal é para os usuários enviarem solicitações de recursos e votarem naqueles que mais gostam.





Contras

Rastreamento de eventos limitado. Há apenas um número finito de eventos que você pode acompanhar em todos os planos de preços.



Opções de preços ineficientes. Muitos consideram os planos de preços do Gleap ineficientes. Por exemplo, o plano básico oferece suporte apenas a um membro da equipe.



Falta de detalhes técnicos. Ao contrário de outras ferramentas neste resumo, o Gleap não possui um recurso de relatório de falhas, então você precisará contar com vídeos e capturas de tela para resolver bugs usando esta ferramenta e complementar com outra ferramenta para detalhes técnicos.





Preços

Gleap tem três níveis de preços . O nível Hobby custa US$ 23 por mês, o nível Team custa US$ 119 por mês e o nível Enterprise tem preços personalizados. Eles oferecem um desconto inicial (50% de desconto no primeiro ano de uso do Gleap) em todos os três níveis.









6. Instabug





Instabug oferece um recurso de relatório de bugs de aplicativos móveis que permite que testadores e usuários relatem bugs tanto no desenvolvimento quanto na produção.





Prós

Fácil de usar. Muitos gostam de usar o relatório de bugs do Instabug porque você pode relatar um bug e enviar feedback agitando seu dispositivo. Você também pode anexar capturas de tela, gravações de tela e até notas de voz para qualquer problema.



Registro e metadados. Instabug captura logs e metadados do console para cada bug enviado.



Bate-papos no aplicativo. Você pode enviar atualizações aos usuários que relataram um problema por meio de bate-papos no aplicativo. Isso pode ser útil para obter mais informações dos usuários quando necessário ou comunicar rapidamente que bugs foram resolvidos.



Contras

Restrições de preços. Muitos dos planos de preços são caros e eliminam equipes pequenas por causa disso. Instabug também carece de um nível gratuito contínuo.



Falta de granularidade e profundidade. Muitos dos relatórios de bugs carecem da granularidade e profundidade que os usuários procuram e isso torna difícil resolver bugs de forma eficiente.





Preços

Existem quatro níveis de Instabug. O nível Básico por US$ 249 por mês, o nível Pro por US$ 499 por mês, o nível Ultimate por US$ 749 por mês e o nível Enterprise com preços personalizados.









7. Agite





Shake é uma ferramenta de relatório de bugs e falhas para aplicativos móveis. O Shake visa fornecer às equipes o máximo de informações possível para que não tenham que pedir informações complementares ao usuário.





Prós

Fácil integração. A integração do Shake pode ser adicionada ao seu aplicativo em questão de minutos. Também é leve e não afetará negativamente a experiência do usuário no aplicativo.



Dados capturados automaticamente. O Shake envia métricas de dados para cada relatório de bug e falha, incluindo registros do console, histórico de toques, solicitações e notificações.



Capturas de tela e vídeos. O Shake adiciona automaticamente uma captura de tela e um vídeo a cada relatório de bug e permite que os usuários enviem mídia suplementar, se necessário.





Contras

Limitações para equipes. O nível gratuito do Shake limita você a três assentos e o nível Premium limita você a 4. Isso significa que há opções econômicas limitadas para equipes com mais do que apenas algumas pessoas.



Histórico de atividades limitado. Se você estiver relatando bugs no nível Gratuito, há um limite do histórico de atividades que você pode visualizar para um aplicativo.





Preços

Shake oferece três níveis de preços . O nível gratuito é direcionado a desenvolvedores independentes, mas limita a equipe em licenças, integrações e aplicativos no painel.





O nível Premium custa US$ 160 por mês e limita o usuário a 4 licenças e 4 aplicativos no painel.

O nível Organização, para agências e empresas maiores, custa US$ 340 por mês.





Corrija bugs e melhore as experiências móveis

Há um cenário diversificado de ferramentas de relatório de bugs, mas encontrar a melhor ferramenta de relatório de bugs depende das necessidades da sua equipe móvel. Escolher a ferramenta certa torna sua equipe móvel simplificada e eficiente e seus usuários ficam satisfeitos.





Embora um tamanho não sirva para todos no mundo dos relatórios de bugs móveis, algumas coisas permanecem verdadeiras para todas as equipes: você precisa de uma ferramenta que seja fácil de usar, econômica e eficaz. Certifique-se de manter esses princípios em mente e avaliar minuciosamente as necessidades da equipe e do projeto antes de escolher uma ferramenta.

Interessado em aprender mais sobre o Bug Shake? Você pode aprender mais sobre a ferramenta e experimentá-la hoje.





- Lauren Bennett, Embrace, redatora de conteúdo técnico





