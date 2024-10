Explorer les 7 meilleurs outils de rapport de bugs dans les applications mobiles de 2023

Le débogage des applications mobiles voit l'innovation et de nouveaux outils gratuits de haute qualité pour les ingénieurs mobiles en 2023

Créer une application mobile réussie est un processus complexe. Chaque ligne de code joue un rôle crucial, et parfois, un petit faux pas peut conduire à un bug. Ces problèmes, aussi minimes soient-ils, peuvent affecter l’expérience utilisateur. C'est là que le rapport de bugs devient nécessaire.





Cependant, tous les outils de suivi des bogues ne sont pas égaux. Le bon outil de suivi des bogues est le compagnon idéal pour les processus de pré-lancement, de test et de résolution des problèmes. C'est pourquoi il est si important d'acquérir le bon outil pour votre application mobile. Les ingénieurs mobiles ont besoin d'un suivi efficace des bogues et de données exploitables de haute qualité pour créer des expériences utilisateur fluides.





Dans cet article de blog, nous examinerons les meilleurs outils de suivi des bogues de 2023. Allons-y !





Quelle est la meilleure façon de signaler un bug dans une application mobile ?

​​Il existe de nombreuses options intéressantes, dont beaucoup sont gratuites ou peu coûteuses. Bien que vous puissiez créer cette fonctionnalité en interne, cela vaut la peine de vérifier quelles solutions existent et de décider en fonction de vos besoins.





Voici quelques éléments à considérer :





Souhaitez-vous un rapport de bugs sur les applications mobiles pour les bêta-testeurs ou les utilisateurs en production ?

Quel flux de travail fonctionnera le mieux pour votre équipe ?

Quelles fonctionnalités sont les plus utiles pour vous et votre équipe ?

Est-il suffisamment intuitif pour que les utilisateurs non techniques puissent soumettre des rapports de bogues ?

L'outil fournit-il des rapports détaillés sur les plantages, des traces de pile ou des diagnostics pertinents ?



Consultez cette liste de solutions de rapport de bugs dans les applications mobiles et choisissez celle qui correspond le mieux à vos besoins.





Meilleures solutions de signalement de bugs dans les applications mobiles

1. Bug Shake par Embrace





Bug Shake by Embrace est un outil gratuit et intuitif de rapport de bogues et de rapports de crash qui permet aux utilisateurs de détecter tous les bogues d'une application tout en comprenant tous les détails techniques.





Avantages

Facile à utiliser et simple à intégrer. Vous pouvez commencer à utiliser Bug Shake juste après avoir saisi quelques lignes de code. Après cela, vos utilisateurs et testeurs peuvent commencer à signaler les bogues à l'équipe d'ingénierie après une simple secousse de leur appareil : le SDK est léger et le processus est à faible friction.





Un rapport de crash gratuit est inclus : Bug Shake by Embrace capture également automatiquement les crashs. Que votre équipe mobile ait besoin d'une solution pour quelques ingénieurs internes ou de grands groupes de tests bêta, elle bénéficie d'une couverture complète des rapports de bogues et de crashs sans frais supplémentaires.





Collaboratif : lorsque vous utilisez Bug Shake, vous pouvez partager des rapports de bugs et de plantages avec d'autres membres de votre équipe. Cela facilite la collaboration avec les membres de votre équipe et la délégation du travail en conséquence.





Contexte complet de la session pour résoudre les problèmes : aucune reproduction manuelle n'est requise car Embrace capture automatiquement la trace complète des événements techniques pour chaque session. Cela inclut la catégorie (un bug, un crash, une suggestion ou une question de l'utilisateur), la version de l'application, l'ID utilisateur et le moment où le problème est survenu. Vous n'aurez pas besoin de vous fier uniquement aux captures d'écran, aux enregistrements limités ou au fil d'Ariane pour comprendre la cause profonde d'un problème. Embrace est bien connu sur le marché pour ce niveau de détail.











Si vous recherchez un contexte encore plus approfondi pour résoudre un problème dans votre application, vous pouvez aller au-delà de Bug Shake et démarrer un essai gratuit de la solution complète Embrace pour disposer des données les plus puissantes pour identifier, hiérarchiser et résoudre tout problème. . Les données Embrace incluent tous les détails techniques de chaque session utilisateur, y compris les vues, les clics, les appels réseau, l'état de l'appareil, les modifications, les commutateurs de connectivité, etc.





Le produit complet d'Embrace comprend une analyse approfondie des sessions utilisateur, des rapports d'accidents, une surveillance du réseau, des rapports ANR, etc.





Les inconvénients

Façons limitées d’interagir avec les utilisateurs. Si vous recherchez un outil qui vous permet de discuter en direct avec les utilisateurs ou d'envoyer des mises à jour directes sur votre produit, alors cet outil n'est pas la bonne solution pour votre équipe.





Tarifs

Bug Shake by Embrace est 100 % gratuit à utiliser à la fois dans les tests préliminaires et en production pour les rapports de bogues et de plantages des utilisateurs avec des chronologies de session.









2. Bugs





La fonctionnalité de rapport de bogues mobile de Bugsnag est un outil qui permet aux utilisateurs de signaler des bogues directement depuis une application mobile.





Avantages

Suivi des erreurs en temps réel. Bugsnag permet de suivre les erreurs en temps réel pour des temps de réponse les plus rapides et un processus simple de résolution des problèmes.





Diagnostic détaillé. Bugsnag propose des rapports complets comprenant des traces de pile, des informations sur les appareils et même des données utilisateur.





Analyse rapide de la stabilité. Bugsnag affiche un score de stabilité qui mesure le pourcentage de sessions utilisateur sans erreur. Ceci est particulièrement utile aux utilisateurs non techniques pour avoir une idée des performances de l'application.





Les inconvénients

Aucune fonctionnalité de secousse. Vous pouvez signaler des bogues, mais Bugsnag ne donne pas aux utilisateurs la possibilité de secouer leur téléphone pour signaler un problème. Cela signifie que le processus de reporting pourrait être moins intuitif pour l’utilisateur et prendre plus de temps.





Fonctionnalité personnalisée limitée. Bugsnag a des options limitées en matière de personnalisation des flux d'utilisateurs et de filtrage. Il n'existe pas de page de chronologie détaillée de la session ni de relecture de session pour voir les détails de la chronologie d'un utilisateur.





Le produit gratuit est limité et le prix peut s’additionner. Le niveau gratuit augmente rapidement en facturant des événements et des sièges mensuels pour la surveillance des erreurs et par tranches pour la surveillance réelle des utilisateurs.





Tarifs

Bugsnag propose trois plans tarifaires différents : Lite, Standard et Enterprise. La tarification est basée sur une combinaison du nombre d’utilisateurs et d’événements. Les niveaux Lite et Standard peuvent être personnalisés en fonction du nombre de sièges dont vous avez besoin (5, 15, 30 et 50 sièges).









3. La vie des insectes





Buglife est un outil de rapport de bogues qui met l'accent sur le contexte visuel. Chaque bug signalé comporte une capture d'écran du téléphone capturée automatiquement au moment où le bug a été signalé. L'une des fonctionnalités clés de Buglife est la possibilité d'annoter les médias soumis afin de rationaliser le processus de résolution des problèmes.





Avantages

Médias annotés. Buglife collecte des captures d'écran et des enregistrements de bugs et permet aux utilisateurs d'annoter ce média pour résoudre les problèmes.





Collecte de journaux et autres données environnementales. Buglife collecte non seulement des captures d'écran et des enregistrements vidéo des bogues signalés, mais collecte également des journaux, des événements et des données d'environnement, notamment l'appareil, la connexion, la mémoire et le pourcentage de batterie.





Intégrations . Buglife s'intègre à plusieurs outils de gestion de projet et de communication différents.





Les inconvénients

Peu de plans tarifaires. Il n’existe pas de forfait gratuit. Il n’existe que deux niveaux de tarification et tous deux sont plus chers que de nombreux autres outils disponibles sur le marché.





Manque de fonctionnalités clés de rapport de crash. Buglife dispose de journaux et de données d'environnement pour chaque bug signalé, mais il lui manque d'autres analyses de crash clés utilisées pour résoudre un bug comme les appels réseau, les modifications de connectivité, les vues, les taps, etc.





Tarifs

Il existe deux niveaux de tarification de Buglife : Premium pour 458 $ par mois et Enterprise (tarification personnalisée).









4. Bugvoir





Bugsee est un autre outil de rapport de bogues qui met fortement l'accent sur l'aspect visuel de ses rapports de bogues. Bugsee collecte le rapport de bogue lui-même, les vidéos des actions des utilisateurs, le trafic réseau et les journaux de la console.





Avantages

Facile à mettre en place. Bugsee ne nécessite pas grand chose à configurer. Il s'agit d'une intégration simple qui ne nécessite que l'installation d'un SDK léger.





Enregistrements vidéo de haute qualité. Bugsee prend des enregistrements vidéo de l'utilisateur dans n'importe quelle application en direct. Ils disposent d'une vidéo haute résolution de 10 images par seconde enregistrée en continu de l'utilisation de l'application.





Facile à utiliser pour les utilisateurs techniques et non techniques. L'interface de Bugsee est facile à utiliser et à comprendre pour les utilisateurs techniques et non techniques.





Les inconvénients

Enregistrements vidéo limités. Bien que l'une des principales fonctionnalités de Bugsee soit ses enregistrements vidéo, les enregistrements vidéo ne durent que 60 secondes maximum.



Conservation limitée des données. Bugsee ne conserve que trois jours de données au niveau Lite et un mois de données au niveau Pro. Si plus de 50 appareils uniques sont utilisés, vous avez besoin d'un plan tarifaire personnalisé.





Tarifs

Bugsee propose trois niveaux de tarification : un niveau Lite, un niveau Pro à 99 $ et un niveau personnalisé avec une tarification personnalisée.









5. Glap









Gleap est un autre outil de rapport de bugs qui met fortement l'accent sur son offre visuelle. Ce qui rend Gleap unique, c'est qu'il prend également en charge le chat en direct avec les utilisateurs afin que leurs questions puissent recevoir une réponse en temps réel. Il dispose également d'un robot IA, Kai, qui peut répondre automatiquement aux questions d'assistance au nom de votre équipe.





Avantages

Interface intuitive. De nombreux utilisateurs déclarent qu'ils aiment l'interface utilisateur de Gleap et qu'ils utilisent facilement l'application pour signaler des bugs et communiquer.



Chat en direct. Gleap est unique car il dispose d'une fonction de chat en direct. La fonctionnalité est conçue pour permettre à une équipe mobile de répondre aux questions des testeurs en temps réel.



Tableau de demande de fonctionnalités. Gleap est très attentif aux commentaires des utilisateurs via son tableau de demande de fonctionnalités. Ce canal permet aux utilisateurs de soumettre des demandes de fonctionnalités et de voter pour celles qu'ils aiment le plus.





Les inconvénients

Suivi des événements limité. Il n'existe qu'un nombre limité d'événements que vous pouvez suivre dans tous les plans tarifaires.



Options de tarification inefficaces. Beaucoup trouvent les plans tarifaires de Gleap inefficaces. Par exemple, le forfait de base ne prend en charge qu'un seul membre de l'équipe.



Un manque de détails techniques. Contrairement aux autres outils de cette synthèse, Gleap ne dispose pas de fonction de rapport de plantage. Vous devrez donc vous appuyer sur des vidéos et des captures d'écran pour résoudre les bogues à l'aide de cet outil et compléter avec un autre outil pour les détails techniques.





Tarifs

Gleap propose trois niveaux de tarification . Le niveau Hobby coûte 23 $ par mois, le niveau Team est de 119 $ par mois et le niveau Enterprise a des tarifs personnalisés. Ils offrent une remise de démarrage (50 % de réduction sur la première année d'utilisation de Gleap) sur les trois niveaux.









6. Instagram





Instabug propose une fonctionnalité de rapport de bogues d'application mobile qui permet aux testeurs et aux utilisateurs de signaler les bogues en développement et en production.





Avantages

Facile à utiliser. Beaucoup aiment utiliser le rapport de bugs Instabug car vous pouvez signaler un bug et envoyer des commentaires en secouant votre appareil. Vous pouvez également joindre des captures d'écran, des enregistrements d'écran et même des notes vocales pour tout problème.



Journalisation et métadonnées. Instabug capture les journaux de la console et les métadonnées pour chaque bug soumis.



Chats dans l'application. Vous pouvez envoyer des mises à jour aux utilisateurs qui ont signalé un problème via des discussions dans l'application. Cela peut être utile pour obtenir plus d'informations de la part des utilisateurs en cas de besoin ou pour communiquer rapidement que des bogues ont été résolus.



Les inconvénients

Contraintes de prix. De nombreux plans tarifaires sont coûteux et marginalisent les petites équipes pour cette raison. Instabug ne dispose pas non plus d'un niveau gratuit continu.



Manque de granularité et de profondeur. De nombreux rapports de bogues n'ont pas la granularité et la profondeur recherchées par les utilisateurs, ce qui rend difficile la résolution efficace des bogues.





Tarifs

Il existe quatre niveaux d'Instabug. Le niveau Basic à 249 $ par mois, le niveau Pro à 499 $ par mois, le niveau Ultimate à 749 $ par mois et le niveau Entreprise avec des tarifs personnalisés.









7. Secouez





Shake est un outil de rapport de bugs et de crashs pour les applications mobiles. Shake vise à donner aux équipes le plus d'informations possible afin qu'elles n'aient pas à demander des informations supplémentaires à l'utilisateur.





Avantages

Intégration facile. L'intégration Shake peut être ajoutée à votre application en quelques minutes. Il est également léger et n’aura pas d’impact négatif sur l’expérience de votre utilisateur dans l’application.



Données capturées automatiquement. Shake envoie des métriques de données à chaque rapport de bug et de crash, y compris les journaux de la console, l'historique des taps, les demandes et les notifications.



Captures d'écran et vidéos. Shake ajoute automatiquement une capture d'écran et une vidéo à chaque rapport de bug et permet aux utilisateurs de soumettre des médias supplémentaires si nécessaire.





Les inconvénients

Limites pour les équipes. Le niveau Gratuit de Shake vous limite à trois sièges et le niveau Premium vous limite à 4. Cela signifie qu'il existe des options rentables limitées pour les équipes de plus de quelques personnes.



Historique d’activité limité. Si vous signalez des bugs au niveau Gratuit, il existe une limite à l'historique d'activité que vous pouvez afficher pour une application.





Tarifs

Shake propose trois niveaux de tarification . Le niveau gratuit est destiné aux développeurs indépendants mais limite l'équipe sur les sièges, les intégrations et les applications dans le tableau de bord.





Le niveau Premium coûte 160 $ ​​par mois et limite l'utilisateur à 4 sièges et 4 applications dans le tableau de bord.

Le niveau Organisation, pour les grandes agences et entreprises, est de 340 $ par mois.





Corrigez les bugs et améliorez les expériences mobiles

Il existe un paysage diversifié d'outils de rapport de bogues, mais trouver le meilleur outil de rapport de bogues dépend des besoins de votre équipe mobile. Choisir le bon outil rend votre équipe mobile rationalisée et efficace et vos utilisateurs ravis.





Même s'il n'existe pas de modèle unique dans le monde du reporting de bugs mobiles, certaines choses restent vraies pour toutes les équipes : vous avez besoin d'un outil facile à utiliser, rentable et efficace. Assurez-vous de garder ces principes à l'esprit et d'évaluer minutieusement les besoins de l'équipe et du projet avant de choisir un outil.

Vous souhaitez en savoir plus sur Bug Shake ? Vous pouvez en savoir plus sur l'outil et l'essayer dès aujourd'hui.





- Lauren Bennett, Embrace, rédactrice de contenu technique





Également publié ici.