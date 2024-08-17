学习编程：着迷于 Brilliant 游戏化（Brilliant 的一种产品评论）

啊……从哪儿开始呢？你知道，我喜欢好的故事背景。这个故事并不那么有趣，而且很长，但请稍等，让我说完，但请做好准备。





我目前住在英国，但之前我在尼日利亚工作了大约 8 年，其中约 6 年是在充满活力、高度敏捷的初创公司工作。我大概能数出我 8 年里休假的次数——我很确定远少于 10 次。





然而，我注意到英国人不玩弄他们的假期或周末——每个人都会问你要去哪里或有什么计划，如果你什么都没有，你可能会被认为是一个怪人。我犹豫了一段时间，但最终决定加入英国的方式，将我的休假日分散到接下来的 6 个月左右。





无论如何，你可能已经知道，韩剧是我的新宠，我现在对与韩国有关的一切都很着迷，从社会经济问题到韩国民谣，以及介于两者之间的一切。所以，我决定学习这门语言也就不足为奇了。在观看他们的电影的 8 个月左右的时间里，我学会了一些单词和句子，但我的同事 S 先生建议我试试 Duolingo（大声喊道：嘿，S 先生！ ）。





我于 2024 年 5 月注册，但只上了几节课就放弃了，直到一位熟人告诉我他加入了，并向我介绍了各种功能——连胜、排行榜、徽章、XP 等等。他让我在 Duolingo 上关注他，还向我展示了他关注的另一位尼日利亚女士。





这位女士拥有约 290 万 XP、1000 多天的连续记录以及许多 Top 3 排行榜徽章。哇哦！这开启了一切。那一刻，我脑海中浮现出著名的尼日利亚父母名言，“这个女人有两个脑袋吗？”和“如果 X 女士可以做到，为什么我做不到？”





我发现排行榜，尽管每周排名前 7 位的玩家都会晋升到下一届联赛，但我绝不会跌到第三名以下。本周保持第一名的斗争非常艰难，因为每次我晋级时，这个美国家伙都会超越我。他怎么敢这样！





随着我的休假日一天天过去，我的连续日越来越多，我对获得第一名的决心开始变得近乎痴迷，我不禁认为我已经被这款产品Duolingo迷住了。作为一名产品经理，我满脑子都是我最喜欢的产品书籍之一， Nir Eyal的《上瘾：如何打造习惯养成产品》。Duolingo 就是习惯养成，而且就是这样（旁注：Z 世代的人，我希望我使用这个短语是正确的。我也是你们中的一员，你知道吗……或者我的“千禧一代”特征正在显现？ ）。





多年来，我一直都知道游戏化，也知道它是如何运作的，但尽管其他所有产品都使用某种形式的游戏化，但 Duolingo……啊，我使用过或知道的其他产品都没有接近它。它采用了每一种影响用户心理的游戏式策略，而且它确实有效。





是的，是的……我很晚才开始使用 Duolingo，但我一直觉得自己语言能力不强，因为我几乎不会说我的母语（旁注：公平地说，我擅长阅读和写作大约 4 种语言，处于基础到中级水平，但口语很差） 。

展望未来，我会多次使用这个词，所以对于那些不知道游戏化是什么意思的人来说，简单地说，它包括非游戏环境中的游戏类元素。例如，语言电子学习平台 Duolingo 拥有排行榜、宝石和 XP 点数，就像你在游戏中看到的一样。甚至 Duolingo 上的关卡用户界面也几乎与你在 Candy Crush 等游戏中看到的路径一样。





通过关卡或获得宝石时的音效、动画等都是游戏化的一部分。好的，我们继续。





不过，我写这篇长文并不是因为 Duolingo。Aniyo！





为了准备 30 多岁时的职业和旅行，我在 2024 年制定了未来两到五年的两个目标：学习用 Python 编码和学习韩语（旁注：这是一句老生常谈但非常有用的建议——如果你没有五到十年计划，那就制定一个吧。你清单上的所有事情都不会成功，但如果你朝着目标努力，大多数都会成功。感谢你收听我的 TED 演讲）。





近一个月以来，Duolingo 帮助我实现了学习另一门语言——韩语的目标，但我最初决定暂时将 Python 放在一边。





坦白时间：除非非常细心，否则我的家人或朋友中没有多少人知道这一点；自从我的纤维肌痛症状开始出现以来，我在进行基本算术或在对话中组织句子时花费的时间比平时更多。我还倾向于在演讲时忘记事情或失去思路，这在这一点上是荒谬的（哈哈。感谢我的团队让我的小打嗝和空白期不被打扰）。这些天，我花了更长的时间来阅读书籍或吸收新信息。





这就是为什么我害怕回到学校攻读 MBA 或博士学位的原因之一。这也是为什么我推迟了几年学习 Python 的原因，尽管我对学习 Python 有着浓厚的兴趣，也有机会学习——我觉得学习 Python 很难，而且还要兼顾工作和日常生活的压力。





等等，这不是一个怜悯聚会，我要去某个地方。





在过去的几周里，我学韩语很快，而且我对学习更加热衷，因为我发现，尽管大脑纤维化，但通过游戏化，我可以更高效、更有效地学习。所以，几天前我决定用谷歌搜索游戏化的 Python 课程。瞧，我找到了Brilliant.org ！





Brilliant 是一款软件产品，它通过互动课程帮助您学习数学、科学和计算机科学。这是我随处可见的描述，它几乎概括了该产品的功能。这是一个很棒的描述，但从查看数据并思考该产品的潜力/机会来看，我发现这个描述有点……我不确定……我会说，对产品有限制吗？





我在 Brilliant 上注册，在入门过程中，系统会询问你为什么要使用该产品，以及你是学生、好奇者还是专业人士。所以，它既适用于学生，也适用于专业人士。我想这就是激起我兴趣的原因。





App Store 和 Play Store 上的产品描述和 UI 模型几乎都面向学龄儿童。我访问的网站上列出的该产品的竞争对手都是面向儿童教育的产品。我无法访问他们的数据，但我做了一些调查，在 Crunchbase 和另一个网站上找到了一些指标。





我们不要着急，先谈谈公司，然后是 UI/UX、指标，再是潜力。由于这篇文章比我想象的要长，而且我的手腕和手指已经开始疼了，所以我将总结一下我对 Brilliant 的大部分想法和发现。





首先，Brilliant 自 2012 年成立以来已经存在了 12 年！它最初是一家不同的公司，但我想它一路走来一直在转型。他们最近完成了 C 轮融资，平台上有大约 1000 多万用户。我查看了两个应用商店，它们的下载量都超过 500 万次。网站数据显示，我相信该网站每月的访问量约为 200 万次。





2022 年，他们收购了 Hellosaurus，这是一个面向儿童的电子学习平台，利用游戏来鼓励学习。这是一项非常有趣的收购，几乎与数据和评论相矛盾，但也让我明白为什么该产品的主要目标受众似乎是儿童。它的包装也对成年人有吸引力，尽管盒子上的内容设计似乎是针对儿童的。你明白我的意思吗？





用户界面看起来很棒；它简单、易用且易于导航。用户体验 (UX) 也很棒，除了音效有点烦人，但可以在帐户设置中关闭。您还可以在这里获得 Duolingo 上的游戏化功能，从联盟到 XP 点数以及介于两者之间的一切。太棒了！





课程内容分成小部分，我可以在一天内完成每个阶段。就实际产品而言，一切都很好。我注意到的一件事是，您会收到电子邮件，以百分比形式显示您的进度，而仪表板上不会显示。我不确定为什么会这样，因为我想查看我的进度，而且我不太可能查看电子邮件提醒/通知。这是应用程序中应该有的功能。我不知道它在移动设备上是如何工作的，但仍然……









现在，我们来看数据。





请记住，我知道自己并不了解事情的全貌，因为我无法访问他们的指标、数据或公司愿景。尽管如此，您可以在上图中看到，Brilliant 访问量最大的类别是编程和开发人员部分，而教育类别则是我假设的核心产品，即数学课程。这些数据、他们的内容设计和他们最近的并购似乎是矛盾的。





Andela在不到十年的时间里取得如此成功是有原因的——利用非洲市场的人才潜力。尽管 Andela 的战略已从培训人才转变为在非洲以外销售人才，但事实仍然是，上图中的市场已经充满了技术人才，Brilliant 在相对尚未开发的市场中扩张的潜力巨大，这些市场的用户愿意将职业转向技术或学习编码以适应当前的浪潮。





现在几乎每家公司都设有技术或数字部门，因为公司都力求通过技术支持来保持竞争力。





我妈妈常说，每个人都在跑一场个人赛，有人领先别人也没关系，但就这一点而言，Brilliant 已经成立 12 年了，却只筹集了 C 轮融资。





当然，并不是每家初创公司都需要风险投资，但 Brilliant 确实是一款出色的产品（呵呵！ ），具有巨大的潜力——从 UI/UX 到 USP，一切都恰到好处。全世界的每个人都应该知道这个产品，而不仅仅是全球西方。





这就是为什么我认为他们的产品和商业策略存在缺陷，而这种混乱反映在公司自我推销的方式上。（ PS：我无意冒犯在公司担任这些职务的人）。Brilliant for Maths 可能是一款在全球西方畅销的好产品，但我认为他们进行测试以瞄准其他市场会很有用，重点是学习儿童和成人的编码，这是计算机编程功能。





Brilliant 采用免费增值模式。他们的定价比 Duolingo 贵 59% 左右（Duolingo 每年收费 59 英镑，而 Brilliant 每月收费 7 英镑，一年约 144 英镑），这可能没什么问题，但就像 Netflix、Spotify 和 Apple 根据价格对不同地区进行区分一样，如果它们还没有这样做，Brilliant 也可以通过降低发展中国家和新兴经济体的价格来吸引更多用户。





有这么多免费学习数学、STEM 和编程的选项，Brilliant 需要通过将渗透定价与价格差异相结合来在价格上展开竞争。再加上一流的全球营销策略，我们就拥有了一款经得起时间考验的全球制胜产品。





无论如何，这次写得这么长，我深感抱歉，但最近我很少写作，而且我一直很想动笔。如果你读到这部分，非常感谢。:)

特色图片来源： Taggbox