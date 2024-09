Programmieren lernen: Verzaubert von Brilliant Gamification (Eine Art Produktrezension von Brilliant)

Ah … wo soll ich anfangen? Wissen Sie, ich liebe eine gute Hintergrundgeschichte. Diese hier ist nicht so unterhaltsam und lang, aber warten Sie, lassen Sie mich landen, aber machen Sie sich bereit.





Ich lebe derzeit in Großbritannien, habe aber zuvor etwa 8 Jahre in meiner Heimat Nigeria gearbeitet, davon etwa 6 Jahre in hochdynamischen, hyperagilen Startups. Ich kann wahrscheinlich zählen, wie oft ich in 8 Jahren Urlaub gemacht habe – ich bin mir ziemlich sicher, dass es viel weniger als 10 Mal waren.





Mir ist jedoch aufgefallen, dass die Briten mit ihren Feiertagen und Wochenenden nicht spaßen – jeder fragt einen, wohin man fährt oder welche Pläne man hat, und wenn man keine hat, gilt man wahrscheinlich als Außenseiter. Ich war eine Weile zögerlich, habe mich dann aber schließlich dazu entschlossen, es den Briten gleichzutun und meine Urlaubstage über die nächsten 6 Monate zu verteilen.





Wie Sie wahrscheinlich bereits wissen, sind K-Dramen meine neue Droge und ich bin derzeit besessen von allem, was mit Südkorea zu tun hat, von den sozioökonomischen Themen bis hin zu koreanischen Balladen und allem, was dazwischen liegt. Es ist also keine Überraschung, dass ich beschlossen habe, die Sprache zu lernen. In den etwa 8 Monaten, in denen ich ihre Filme gesehen habe, habe ich ein paar Wörter und Sätze aufgeschnappt, aber mein Kollege, Herr S., schlug vor, ich solle es mit Duolingo versuchen ( Shoutout: Hey, Herr S! ).





Ich habe mich im Mai 2024 angemeldet, aber nur ein paar Stunden genommen und gewartet, bis mir ein Bekannter sagte, dass er beigetreten sei, und mir auch die Funktionen erklärte – Streaks, Bestenlisten, Abzeichen, XP und so weiter. Er bat mich, ihm auf Duolingo zu folgen, und zeigte mir dann diese andere Nigerianerin, der er folgte.





Diese Dame hat etwa 2,9 Millionen XP, über 1.000 Streak-Tage und so viele Top-3-Leaderboard-Abzeichen. Ooooo, juhuu! Damit hat alles angefangen. In diesem Moment kamen mir die berühmten Zitate nigerianischer Eltern in den Sinn: „Hat diese Frau zwei Köpfe?“ und „Wenn Lady X das kann, warum kann ich das nicht?“





Ich habe die Bestenlisten entdeckt und Gott bewahre mich davor, unter den 3. Platz zu fallen, obwohl die Top 7 wöchentlich in die nächste Liga aufsteigen. Der Kampf, diese Woche den 1. Platz zu halten, war unwirklich, weil dieser Amerikaner mir jedes Mal eins auswischt, wenn ich weiterkomme. Wie kann er es wagen!





Während meine Urlaubs-Tage vergehen, meine Streak-Tage zunehmen und meine Entschlossenheit, den ersten Platz zu erreichen, an Besessenheit grenzt, kann ich nicht anders, als zu denken, dass ich von diesem Produkt, Duolingo , verzaubert bin. Als Produktmanager kann ich nur an eines meiner Lieblingsbücher zu Produkten denken, Nir Eyals „Hooked: Wie man habit-forming products baut“. Duolingo macht süchtig, und das ist absolut richtig ( Randbemerkung: Leute aus der Generation Z, ich hoffe, ich habe diesen Ausdruck richtig verwendet. Ich bin auch einer von euch, wisst ihr … oder ist da meine „Millenial-Mentalität“ zu spüren? ).





Ich kenne Gamification und weiß seit Jahren, wie es funktioniert. Aber so sehr jedes andere Produkt auf dem Markt Gamification verwendet, Duolingo … ah, kein anderes Produkt, das ich verwendet habe oder von dem ich weiß, kommt da auch nur annähernd ran. Es verwendet jede spielähnliche Taktik, die die Psyche des Benutzers beeinflusst, und es funktioniert.





Ja, ja … ich habe erst spät mit Duolingo angefangen, aber ich hatte immer das Gefühl, dass ich nicht gut in Sprachen bin, da ich kaum meine Muttersprache sprechen konnte ( Randbemerkung: Ehrlich gesagt kann ich ungefähr vier Sprachen auf einem Grund- bis Mittelstufenniveau lesen und schreiben, aber das Sprechen ist einfach ein Chaos) .

Ich werde das Wort in Zukunft ziemlich oft verwenden. Für diejenigen, die nicht wissen, was Gamification bedeutet, sei es einfach gesagt: Es umfasst spielähnliche Elemente in Nicht-Gaming-Kontexten. Beispielsweise hat Duolingo, eine E-Learning-Plattform für Sprachen, Bestenlisten, Edelsteine und XP-Punkte, wie man sie in einem Spiel sieht. Sogar die Benutzeroberfläche für die Levels auf Duolingo sieht fast aus wie der Pfad, den man in Spielen wie Candy Crush sieht.





Die Soundeffekte, wenn Sie ein Level abschließen oder einen Edelstein erhalten, die Animationen usw. sind alle Teil der Gamifizierung. Okay, fahren wir fort.





Allerdings schreibe ich diesen verdammt langen Artikel nicht wegen Duolingo. Aniyo!





In Vorbereitung auf meine Karriere und meine Reisen, die ich jetzt Mitte bis Ende 30 bin, bin ich mit zwei Zielen für die nächsten zwei bis fünf Jahre ins Jahr 2024 gestartet: Programmieren in Python lernen und Koreanisch lernen ( Randbemerkung: Dies ist ein überladener, aber sehr nützlicher Ratschlag – Wenn Sie keinen 5- bis 10-Jahres-Plan haben, machen Sie einen. Nicht alles auf Ihrer Liste wird klappen, aber das meiste schon, wenn Sie darauf hinarbeiten. Danke, dass Sie zu meinem TED-Vortrag gekommen sind ).





Seit fast einem Monat hilft mir Duolingo nun dabei, mein Ziel zu erreichen, eine weitere Sprache, Koreanisch, zu lernen, aber ich hatte zunächst beschlossen, Python vorerst auf die lange Bank zu schieben.





Zeit für ein Geständnis: Nicht viele meiner Familienmitglieder oder Freunde sind sich dessen bewusst, es sei denn, sie sind sehr aufmerksam; seit meine Fibromyalgiesymptome begonnen haben, brauche ich mehr Zeit als sonst, um einfache Rechenaufgaben zu erledigen oder während eines Gesprächs Sätze zu formulieren. Ich neige auch dazu, Dinge zu vergessen oder bei Präsentationen den Faden zu verlieren, es ist mittlerweile lächerlich (lol. Danke an mein Team, dass sie meine kleinen Schluckaufs und Blackouts durchgehen lassen ). In letzter Zeit brauche ich auch länger, um Bücher zu lesen oder neue Informationen aufzunehmen.





Das ist einer der Gründe, warum es mir ein bisschen Angst macht, für einen MBA oder PhD wieder an die Uni zu gehen. Das ist auch der Grund, warum ich es ein paar Jahre aufgeschoben habe, Python zu lernen, obwohl ich großes Interesse und die Gelegenheit dazu hatte – ich hatte das Gefühl, es wäre schwierig, es zu lernen und es gleichzeitig mit der Arbeit und dem Stress des Alltags unter einen Hut zu bringen.





Moment, das ist keine Mitleidsparty, ich gehe irgendwo hin.





In den letzten Wochen habe ich ziemlich schnell Koreanisch gelernt und bin noch eifriger am Lernen, weil ich herausgefunden habe, dass ich trotz Fibromyalgie durch Gamification effizienter und effektiver lernen kann. Also habe ich vor ein paar Tagen bei Google nach Gamified-Python-Kursen gesucht. Und siehe da, ich bin auf Brilliant.org gestoßen!





Brilliant ist ein Softwareprodukt, das Ihnen mit interaktiven Lektionen hilft, Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik zu lernen. Das ist die Beschreibung, die ich überall gesehen habe und die ziemlich gut zusammenfasst, was das Produkt tut. Es ist eine großartige Beschreibung, aber wenn ich mir die Daten ansehe und über das Potenzial/die Möglichkeiten nachdenke, die dieses Produkt hat, finde ich diese Beschreibung ein bisschen … ich bin mir nicht sicher … würde ich sagen, einschränkend für das Produkt?





Ich habe mich bei Brilliant angemeldet und beim Onboarding wird man gefragt, warum man das Produkt verwenden möchte und ob man Student, Neugieriger oder Berufstätiger ist. Das gilt also sowohl für Schüler als auch für Berufstätige. Ich glaube, das hat mein Interesse geweckt.





Der Wortlaut der Produktbeschreibung und die UI-Modelle im App Store und Play Store scheinen fast auf Schulkinder ausgerichtet zu sein. Die auf den von mir besuchten Websites aufgeführten Konkurrenten des Produkts waren Produkte, die auf die Bildung von Kindern ausgerichtet waren. Ich habe keinen Zugriff auf ihre Daten, aber ich habe ein wenig nachgeforscht und einige Kennzahlen auf Crunchbase und einer anderen Website gefunden.





Lassen Sie uns nichts überstürzen. Sprechen wir zuerst über das Unternehmen, dann über UI/UX, Kennzahlen und dann über das Potenzial. Da dieser Artikel länger wird als gedacht und mein Handgelenk und meine Finger zu schmerzen beginnen, werde ich die meisten meiner Gedanken und Erkenntnisse zu Brilliant zusammenfassen.





Erstens existiert Brilliant seit 2012 – also seit 12 Jahren! Es begann als anderes Unternehmen, aber ich schätze, es hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. Sie haben kürzlich die Serie C aufgelegt und haben über 10 Millionen Benutzer auf ihrer Plattform. Ich habe beide App Stores überprüft und sie haben jeweils über 5 Millionen Downloads. Die Website-Daten zeigen, dass die Site, glaube ich, etwa 2 Millionen Website-Besucher pro Monat empfängt.





Im Jahr 2022 erwarben sie Hellosaurus, eine E-Learning-Plattform für Kinder, die Spiele zur Förderung des Lernens nutzt. Das ist eine sehr interessante Übernahme, die den Daten und Bewertungen fast widerspricht, mir aber auch erklärt, warum es so aussieht, als ob die primäre Zielgruppe des Produkts Kinder sind. Es ist in eine Verpackung gehüllt, die auch Erwachsene anspricht, obwohl das Inhaltsdesign auf der Schachtel auf Kinder ausgerichtet zu sein scheint. Verstehen Sie, was ich meine?





Die Benutzeroberfläche sieht großartig aus; sie ist einfach, zugänglich und leicht zu navigieren. Die Benutzererfahrung (UX) ist ebenfalls großartig, abgesehen vom Soundeffekt, der etwas nervig ist, aber in den Kontoeinstellungen ausgeschaltet werden kann. Sie erhalten hier auch die Gamification-Funktion, die Sie bei Duolingo bekommen würden, von den Ligen bis zu XP-Punkten und allem dazwischen. Lecker!





Der Kursinhalt ist in kleine Häppchen unterteilt, sodass ich jeden Abschnitt an einem Tag absolvieren kann. Was das eigentliche Produkt betrifft, ist alles schön und gut. Mir ist aufgefallen, dass Sie E-Mails erhalten, in denen Ihr Fortschritt in Prozenten angezeigt wird, die jedoch nicht auf Ihrem Dashboard angezeigt werden. Ich bin mir nicht sicher, warum das so ist, denn ich möchte meinen Fortschritt sehen und werde wahrscheinlich keine E-Mail-Erinnerungen/Benachrichtigungen überprüfen. Das ist eine Funktion, die in der Anwendung enthalten sein sollte. Ich habe keine Ahnung, wie es auf dem Handy funktioniert, aber trotzdem …









Nun zu den Daten.





Bedenken Sie, dass ich mir bewusst bin, dass ich nicht das Gesamtbild kenne, da ich keinen Zugriff auf ihre Kennzahlen, Daten oder Unternehmensvision habe. Trotzdem können Sie im obigen Bild sehen, dass die am häufigsten besuchte Kategorie von Brilliant der Bereich „Programmierung und Entwickler“ ist, im Vergleich zur Kategorie „Bildung“, von der ich annehme, dass es sich um das Kernprodukt, Mathematikkurse, handelt. Diese Daten, ihr Inhaltsdesign und ihre jüngste Fusion und Übernahme scheinen sich zu widersprechen.





Es gibt einen Grund, warum Andela in weniger als einem Jahrzehnt so erfolgreich wurde – die Nutzung des Talentpotenzials auf dem afrikanischen Markt. Auch wenn sich Andelas Strategie von der Ausbildung von Talenten zum Verkauf von Talenten außerhalb Afrikas geändert hat, bleibt die Tatsache bestehen, dass die Märkte im obigen Bild mit technischen Talenten gesättigt sind und es ein enormes Potenzial für Brilliants Expansion in relativ unerschlossene Märkte mit Benutzern gibt, die bereit sind, ihre Karriere in den technischen Bereich zu verlagern oder das Programmieren zu lernen, um sich an die aktuelle Welle anzupassen.





Fast jedes Unternehmen verfügt heute über eine Technologie- oder Digitalabteilung, da die Unternehmen durch den Einsatz neuer Technologien ihre Wettbewerbsfähigkeit erhalten möchten.





Meine Mutter würde mir sagen, dass jeder ein individuelles Rennen läuft und es keine Rolle spielt, ob einige vor anderen die Nase vorn haben. In diesem Fall existiert Brilliant jedoch seit 12 Jahren und hat bisher nur die Serie C aufgelegt.





Zugegeben, nicht jedes Startup braucht VC-Geld, aber Brilliant ist in der Tat ein brillantes Produkt ( hehe! ) mit riesigem Potenzial – von der UI/UX bis zum USP ist alles perfekt. Jeder auf der Welt muss von diesem Produkt erfahren, nicht nur der globale Westen.





Aus diesem Grund glaube ich, dass ihre Produkt- und Geschäftsstrategien unzureichend sind und dass sich diese Verwirrung in der Art und Weise widerspiegelt, wie das Unternehmen sich selbst vermarktet. ( PS: Ich möchte die Leute, die diese Positionen im Unternehmen innehaben, nicht beleidigen .) „Brilliant for Maths“ kann ein großartiges Produkt sein, das sich im globalen Westen gut verkauft, aber ich glaube, dass es für sie sinnvoll wäre, Tests durchzuführen, um andere Märkte anzusprechen, wobei der Schwerpunkt auf dem Programmierenlernen für Kinder und Erwachsene und den Computerprogrammierfunktionen liegen sollte.





Brilliant verwendet ein Freemium-Modell. Ihre Preise sind um etwa 59 % höher als die von Duolingo (Duolingo verlangt 59 GBP pro Jahr im Vergleich zu Brilliants 7 GBP pro Monat, was etwa 144 GBP pro Jahr entspricht) und das mag in Ordnung sein, aber genau wie Netflix, Spotify und Apple nach Regionen auf der Grundlage des Preises differenzieren, kann Brilliant, wenn sie dies nicht bereits tun, dasselbe tun, indem sie die Preise in Entwicklungs- und Schwellenländern senken, um mehr Benutzer anzuziehen.





Angesichts der vielen kostenlosen Möglichkeiten, Mathematik, MINT und Programmieren zu lernen, muss Brilliant preislich konkurrieren, indem es Penetrationspreise mit Preisdifferenzierung kombiniert. Zusammen mit erstklassigen globalen Marketingstrategien haben wir ein erfolgreiches globales Produkt, das den Test der Zeit besteht.





Wie auch immer, entschuldigen Sie, dass es diesmal so lange gedauert hat, aber ich komme in letzter Zeit nicht oft zum Schreiben und meine Finger haben gejuckt, den Stift aufs Papier zu setzen. Vielen Dank, wenn Sie bis zu diesem Teil gekommen sind. :)

Quelle des Beitragsbilds: Taggbox