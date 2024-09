Aprendendo Programação: Enfeitiçado pela Gamificação Brilhante (Uma Espécie de Análise de Produto da Brilliant)

Ah... por onde começar. Sabe, eu adoro uma boa história de fundo. Esta não é tão divertida e é longa, mas espere, deixe-me pousar, mas preparem-se.





Atualmente, moro no Reino Unido, mas antes trabalhei em casa, na Nigéria, por cerca de 8 anos, dos quais cerca de 6 desses anos foram gastos em startups altamente dinâmicas e hiperágeis. Provavelmente posso contar o número de vezes que saí de licença em 8 anos — tenho certeza de que é muito menos do que 10 vezes.





No entanto, notei que os britânicos não brincam com seus feriados ou fins de semana — todo mundo pergunta para onde você está indo ou quais planos você tem e, se você não tem nenhum, provavelmente é considerado uma aberração. Fiquei relutante por um tempo, mas finalmente decidi aderir ao jeito britânico e espalhar meus dias de licença pelos próximos 6 meses.





De qualquer forma, como você provavelmente já sabe, K-dramas são minha nova droga, e atualmente estou obcecada com tudo relacionado à Coreia do Sul, desde questões socioeconômicas até baladas coreanas e tudo mais. Então, não é surpresa que eu tenha decidido aprender o idioma. Durante os 8 meses em que assisti aos filmes deles, aprendi algumas palavras e frases, mas meu colega, Sr. S., sugeriu que eu tentasse o Duolingo ( Shoutout: Hey, Mr. S! ).





Eu me inscrevi em maio de 2024, mas só fiz algumas aulas e deixei até que um conhecido me dissesse que tinha entrado e também me explicasse os recursos — sequências, placares, emblemas, XP e assim por diante. Ele me pediu para segui-lo no Duolingo e continuou me mostrando essa outra moça nigeriana que ele estava seguindo.





Essa moça tem cerca de 2,9 milhões de XP, mais de 1k de dias consecutivos e muitos emblemas do Top 3 do Leaderboard. Ooooo weeee! Isso deu o pontapé inicial em tudo. Naquele momento, as famosas citações de pais nigerianos surgiram na minha mente: "Essa mulher tem 2 cabeças?" e "Se Lady X consegue, por que eu não consigo?"





Eu tinha descoberto o Leaderboards e Deus me livre de ficar abaixo do 3º lugar, mesmo que os 7 primeiros sejam promovidos para a próxima Liga semanalmente. A luta para manter o 1º lugar esta semana tem sido surreal porque esse americano continua me superando toda vez que avanço. Como ele ousa!





Conforme meus dias de licença foram passando, meus dias de sequência aumentaram e minha determinação para alcançar o primeiro lugar começou a beirar a obsessão, não pude deixar de pensar que fui enfeitiçado por este produto, Duolingo . Como gerente de produto, tudo o que consigo pensar é em um dos meus livros de produto favoritos, 'Hooked: How to build habit-forming products' de Nir Eyal . Duolingo é formador de hábitos e isso é ponto final ( Nota lateral: pessoal da Geração Z, espero ter usado essa frase corretamente. Eu também sou um de vocês, sabe... ou minha 'Millenialidade' está aparecendo? ).





Estou ciente da gamificação e sei como ela funciona há anos, mas, assim como todos os outros produtos por aí usam algum tipo de gamificação, o Duolingo... ah, nenhum outro produto que usei ou que conheço chegou perto. Ele emprega todas as táticas de jogo que impactam a psique dos usuários e funciona.





Sim, sim... Estou atrasado para a assimilação do Duolingo, mas sempre senti que não era bom com idiomas, pois mal conseguia falar minha língua nativa ( Observação: para ser justo, sou bom em ler e escrever cerca de 4 idiomas em um nível básico a intermediário, mas falar é uma bagunça) .

Indo adiante, eu usaria a palavra algumas vezes, então para aqueles que não sabem o que Gamificação significa, em termos simples, inclui elementos de jogo em contextos não relacionados a jogos. Por exemplo, como o Duolingo, uma plataforma de e-learning de idiomas, tem tabelas de classificação, gemas e pontos de XP como você veria em um jogo. Até mesmo a interface do usuário para níveis no Duolingo quase se parece com aquele caminho que você vê em jogos como Candy Crush.





Os efeitos sonoros quando você passa de nível ou ganha uma gema, as animações e assim por diante são todos parte da gamificação. Ok, vamos prosseguir.





No entanto, não estou escrevendo esse artigo longo por causa do Duolingo. Aniyo!





Em preparação para minha carreira e viagens de meados a finais dos 30 anos, entrei em 2024 com duas metas para os próximos dois a cinco anos; aprender a programar em Python e aprender coreano ( Observação: este é um conselho exagerado, mas muito útil — se você não tem um plano de 5 a 10 anos, faça um. Nem tudo na sua lista dará certo, mas a maioria dará se você trabalhar para alcançá-los. Obrigado por vir à minha palestra no TED ).





Já faz quase um mês que o Duolingo me ajudou a atingir meu objetivo de aprender outro idioma, o coreano, mas inicialmente eu tinha decidido deixar o Python em segundo plano por enquanto.





Hora da confissão: Poucos da minha família ou amigos sabem disso, a menos que sejam bastante observadores; desde que meus sintomas de fibromialgia começaram, levo mais tempo do que o normal para fazer contas básicas ou formular frases durante uma conversa. Também costumo esquecer coisas ou perder o fio da meada durante apresentações, é ridículo neste momento (risos. Obrigado à minha equipe por deixar meus pequenos soluços e episódios de falta de clareza passarem ). Hoje em dia, levo mais tempo para ler livros ou assimilar novas informações também.





Essa é uma das razões pelas quais voltar para a escola para um MBA ou um PhD discretamente me assusta. É também a razão pela qual adiei aprender Python por alguns anos, mesmo quando tive o interesse ardente e as oportunidades para fazê-lo — senti que seria difícil aprender e também conciliar isso com o trabalho e os estressores da vida diária.





Espere, isso não é uma festa de autopiedade, estou indo a algum lugar.





Nas últimas semanas, aprendi coreano bem rápido e estou mais interessado em aprender porque descobri que posso aprender de forma mais eficiente e eficaz, apesar da névoa cerebral fibro, por meio da gamificação. Então, alguns dias atrás, decidi pesquisar no Google cursos de Python Gamified. E eis que encontrei o Brilliant.org !





Brilliant é um produto de software que ajuda você a aprender matemática, ciências e ciência da computação com aulas interativas. Essa é a descrição que vi em todos os lugares e que resume muito bem o que o produto faz. É uma ótima descrição, mas ao olhar os dados e pensar sobre o potencial/oportunidades que este produto tem, acho essa descrição um pouco... Não tenho certeza... eu diria, Limitante, para o produto?





Eu me inscrevi no Brilliant e durante o Onboarding, você é questionado sobre o porquê de querer usar o produto e se você é um estudante, curioso ou um profissional. Então, isso se aplica tanto a estudantes quanto a profissionais que trabalham. Acho que foi isso que despertou meu interesse.





O texto da descrição do produto e os mockups da IU na App Store e na Play Store parecem quase voltados para crianças em idade escolar. Os concorrentes do produto listados nos sites que visitei eram produtos voltados para a educação infantil. Não tenho acesso aos dados deles, mas pesquisei um pouco e encontrei algumas métricas no Crunchbase e em outro site.





Não vamos apressar as coisas; vamos falar sobre a empresa primeiro, depois UI/UX, métricas e, então, potencial. Como este artigo está mais longo do que eu pensava e meu pulso e dedos começaram a doer, vou resumir a maioria dos meus pensamentos e descobertas sobre a Brilliant.





Primeiramente, a Brilliant existe desde 2012–12 anos atrás! Começou como uma empresa diferente, mas acho que mudou ao longo do caminho. Eles recentemente levantaram a Série C e têm cerca de 10 milhões de usuários em sua plataforma. Verifiquei as duas lojas de aplicativos e cada uma tem mais de 5 milhões de downloads. Os dados do site mostram que o site recebe cerca de 2 milhões de visitantes por mês, acredito.





Em 2022, eles adquiriram a Hellosaurus, uma plataforma de e-learning para crianças que usa jogos para incentivar o aprendizado. Essa é uma aquisição muito interessante que quase contradiz os dados e as avaliações, mas também me faz entender por que parece que o público-alvo principal do produto são as crianças. Ele vem embrulhado em uma embalagem que também atrai adultos, embora o design do conteúdo na caixa pareça voltado para crianças. Você entende o que quero dizer?





A UI parece ótima; é simples, acessível e fácil de navegar. A experiência do usuário (UX) também é ótima, exceto pelo efeito sonoro que é um pouco irritante, mas pode ser desativado nas Configurações da conta. Você também obtém o recurso de gamificação que obteria no Duolingo aqui, das Ligas aos pontos XP e tudo mais. Delicioso!





O conteúdo do curso é em pequenas partes que eu posso completar cada estágio em um dia. Tudo é legal e elegante quando se trata do produto real. Uma coisa que notei é que você recebe e-mails para mostrar seu progresso em porcentagens que não são mostradas no seu painel. Não tenho certeza do porquê, porque eu gostaria de ver meu progresso e é improvável que eu verifique lembretes/notificações de e-mail. Esse é um recurso que deveria estar dentro do aplicativo. Não tenho ideia de como funciona no celular, mas ainda assim...









Agora, aos dados.





Tenha em mente que estou ciente de que não conheço o quadro completo das coisas, pois não tenho acesso às métricas, dados ou visão da empresa. Apesar disso, você pode ver na imagem acima que a categoria mais visitada da Brilliant é a seção Programação e Desenvolvedor em comparação com a categoria Educação, que presumo ser o produto principal, cursos de matemática. Esses dados, seu design de conteúdo e suas recentes fusões e aquisições parecem ser contraditórios.





Há uma razão pela qual a Andela se tornou tão bem-sucedida em menos de uma década — aproveitando o potencial de talentos no mercado africano. Embora a estratégia da Andela tenha mudado de treinamento de talentos para vendas de talentos além da África, o fato é que os mercados na imagem acima estão saturados de talentos em tecnologia, e há um enorme potencial para a expansão da Brilliant em mercados relativamente inexplorados com usuários que estão dispostos a mudar de carreira para tecnologia ou aprender a codificar para se adaptar à onda atual.





Quase todas as empresas agora têm um departamento de tecnologia ou digital, pois as empresas se esforçam para permanecer competitivas por meio da tecnologia.





Minha mãe me dizia que todos estão correndo uma corrida individual, e não importa se algumas pessoas saem na frente das outras, mas, neste caso, a Brilliant existe há 12 anos e só levantou a Série C.





Certo, nem toda startup precisa de dinheiro de VC, mas o Brilliant é de fato um produto brilhante ( hehe! ) com enorme potencial — tudo está perfeito, da UI/UX ao USP. Todos ao redor do mundo precisam estar cientes deste produto, não apenas o Ocidente Global.





É por isso que acredito que suas estratégias de produto e negócios são deficientes e que a confusão se reflete na maneira como a empresa se vende. ( PS: Não quero desrespeitar as pessoas que ocupam essas funções na empresa ). O Brilliant for Maths pode ser um ótimo produto que vende bem no Ocidente Global, mas acredito que seria útil para eles executarem testes para atingir outros mercados com foco em aprender a codificar para crianças e adultos, os recursos de programação de computadores.





A Brilliant usa um modelo freemium. O preço deles é muito mais caro que o Duolingo em cerca de 59% (o Duolingo cobra 59 GBP anualmente em comparação com os 7 GBP/por mês da Brilliant, que é ~144 GBP por ano) e isso pode ser bom, mas assim como Netflix, Spotify e Apple diferenciam entre regiões com base no preço, se ainda não o fazem, a Brilliant pode fazer o mesmo reduzindo os preços em economias emergentes e em desenvolvimento para atrair mais usuários.





Com tantas opções gratuitas para aprender matemática, STEM e programação, a Brilliant precisa competir em preço combinando preços de penetração com diferenciação de preço. Adicione isso a estratégias de marketing global de alto nível e temos um produto global vencedor que resiste ao teste do tempo.





De qualquer forma, peço desculpas pela longa escrita desta vez, mas não consigo escrever muito ultimamente e meus dedos estão coçando para colocar a caneta no papel. Muito obrigado se você chegou até aqui. :)

Fonte da imagem em destaque: Taggbox