Programlama Öğrenme: Brilliant Gamification'ın Büyüsü (Brilliant'ın Bir Tür Ürün İncelemesi)

Ah... nereden başlasam. Bilirsin, iyi bir arka plan hikayesini severim. Bu o kadar eğlenceli değil ve uzun ama durun, inmeme izin verin, ama kendinizi hazırlayın.





Şu anda İngiltere'de yaşıyorum, ancak öncesinde yaklaşık 8 yıl Nijerya'da çalıştım ve bu yılların yaklaşık 6'sını oldukça dinamik, hiper çevik girişimlerde geçirdim. Muhtemelen 8 yılda kaç kez izne çıktığımı sayabilirim — eminim ki 10 kereden çok daha azdır.





Ancak, İngilizlerin tatilleriyle veya hafta sonlarıyla oynamadıklarını fark ettim - herkes size nereye gittiğinizi veya ne gibi planlarınız olduğunu soruyor ve eğer hiçbir planınız yoksa, muhtemelen bir tuhaf olarak görülüyorsunuz. Bir süre isteksizdim ama sonunda İngiliz usulüne katılmaya ve İzin günlerimi önümüzdeki 6 aya yaymaya karar verdim.





Neyse, muhtemelen bildiğiniz gibi, K-dramaları benim yeni uyuşturucum ve şu anda sosyo-ekonomik sorunlardan Kore baladlarına ve aradaki her şeye kadar Güney Kore ile ilgili her şeye takıntılıyım. Bu yüzden, dili öğrenmeye karar vermem şaşırtıcı değil. Filmlerini izlediğim 8 ay boyunca birkaç kelime ve cümle öğrendim, ancak meslektaşım Bay S. Duolingo'yu denememi önerdi ( Bağırış: Hey, Bay S! ).





Mayıs 2024'te kaydoldum ama sadece birkaç ders aldım ve bir tanıdığım bana katıldığını söyleyene kadar bekledim ve ayrıca bana özellikleri anlattı — seriler, liderlik tabloları, rozetler, XP vb. Duolingo'da onu takip etmemi istedi ve bana takip ettiği diğer Nijeryalı kadını gösterdi.





Bu hanımın yaklaşık 2,9 milyon XP'si, 1k+ galibiyet serisi günü ve çok sayıda İlk 3 Liderlik Tablosu rozeti var. Ooooo weeee! Her şey bu şekilde başladı. O anda, ünlü Nijeryalı ebeveyn sözleri aklıma geldi, "Bu kadının 2 kafası mı var?" ve "Eğer Leydi X yapabiliyorsa, ben neden yapamayayım?"





Liderlik Tablolarını keşfetmiştim ve en iyi 7 kişi haftalık olarak bir sonraki Lige terfi etse bile 3. sıranın altına düşmem Allah korusun. Bu hafta 1. sırayı koruma mücadelesi gerçek dışıydı çünkü bu Amerikalı herif her yükseldiğimde beni alt etmeye devam ediyor. Nasıl cüret eder!





İzin günlerim geçtikçe, Seri günlerim arttıkça ve birinci olma azmim takıntı sınırına dayandıkça, Duolingo adlı bu ürüne hayran kaldığımı düşünmeden edemiyorum. Bir Ürün Yöneticisi olarak, düşünebildiğim tek şey en sevdiğim Ürün kitaplarından biri olan Nir Eyal'ın 'Bağlı: Alışkanlık oluşturan ürünler nasıl oluşturulur.' Duolingo alışkanlık yaratıyor ve bu tam da nokta. ( Dipnot: Z kuşağı üyeleri, umarım bu ifadeyi doğru kullanmışımdır. Ben de sizden biriyim, biliyorsunuz ya... ya da 'Milenyumluğum' mu ortaya çıkıyor? )





Oyunlaştırmanın farkındayım ve yıllardır nasıl çalıştığını biliyorum ancak piyasadaki diğer tüm ürünler bir tür oyunlaştırma kullandığı kadar, Duolingo...ah, kullandığım veya bildiğim kadarıyla hiçbir ürün buna yaklaşmadı. Kullanıcıların ruh halini etkileyen her oyun benzeri taktiği kullanıyor ve işe yarıyor.





Evet, evet... Duolingo'yu kullanmaya geç başladım ama ana dilimi bile konuşamadığım için diller konusunda iyi olmadığımı hep hissetmişimdir. ( Dipnot: Dürüst olmak gerekirse, temel ve orta seviyede 4 dilde okuma ve yazma konusunda iyiyim ama konuşma konusunda tam bir felaketim.)

İleride, bu kelimeyi birkaç kez kullanacağım, bu yüzden Gamification'ın ne anlama geldiğini bilmeyenler için, basitçe söylemek gerekirse, oyun dışı bağlamlarda oyun benzeri öğeler içerir. Örneğin, bir dil e-öğrenme platformu olan Duolingo'nun bir oyunda göreceğiniz gibi liderlik tabloları, mücevherler ve XP puanları olması. Duolingo'daki seviyelerin kullanıcı arayüzü bile neredeyse Candy Crush gibi oyunlarda gördüğünüz yola benziyor.





Bir seviyeyi geçtiğinizde veya bir mücevher aldığınızda çıkan ses efektleri, animasyonlar, vs. hepsi oyunlaştırmanın bir parçasıdır. Tamam, devam edelim.





Ama bu uzun yazıyı Duolingo yüzünden yazmıyorum. Aniyo!





30'lu yaşlarımın ortalarında ve sonlarında kariyerime ve seyahatlerime hazırlık olarak, 2024'e önümüzdeki iki ila beş yıl için iki hedefle girdim; Python'da kodlamayı öğrenmek ve Korece öğrenmek ( Yan not: Bu abartılı ama çok faydalı bir tavsiye - 5 ila 10 yıllık bir planınız yoksa, yapın. Listenizdeki her şey yolunda gitmeyecek ama çalışırsanız çoğu gidecek. TED Konuşmama geldiğiniz için teşekkürler ).





Yaklaşık bir aydır Duolingo, Korece gibi başka bir dili öğrenme hedefime ulaşmamda bana yardımcı oluyor, ancak başlangıçta Python'u şimdilik arka plana atmaya karar vermiştim.





İtiraf zamanı: Ailemden veya arkadaşlarımdan pek çoğu, dikkatli olmadıkları sürece bunun farkında değil; Fibromiyalji semptomlarım başladığından beri, bir konuşma sırasında temel aritmetik işlemleri yapmak veya cümleler kurmak normalden daha fazla zamanımı alıyor. Ayrıca sunumlar sırasında bir şeyleri unutmaya veya düşüncelerimi kaybetmeye meyilliyim, bu noktada saçma (lol. Küçük aksaklıklarımı ve boşluk nöbetlerimi görmezden geldikleri için ekibime teşekkürler ). Bu günlerde, kitap okumam veya yeni bilgileri özümsemem daha uzun sürüyor.





MBA veya doktora için okula geri dönmenin beni korkutmasının nedenlerinden biri de budur. Ayrıca, Python'a karşı büyük bir ilgim ve fırsatım olmasına rağmen birkaç yıl boyunca öğrenmeyi ertelememin nedeni de budur — öğrenmenin ve bunu iş ve günlük yaşam stresleriyle bir arada yapmanın zor olacağını hissettim.





Durun bakalım, bu bir acındırma partisi değil, ben bir yere gidiyorum.





Son birkaç haftada, Korece'yi oldukça hızlı öğrendim ve öğrenmeye daha hevesliyim çünkü fibro beyin sisi olmasına rağmen, oyunlaştırma yoluyla daha verimli ve etkili bir şekilde öğrenebileceğimi keşfettim. Bu yüzden, birkaç gün önce Gamified Python kurslarını Google'da aramaya karar verdim. İşte karşınızda, Brilliant.org !





Brilliant, etkileşimli derslerle matematik, fen ve bilgisayar bilimini öğrenmenize yardımcı olan bir yazılım ürünüdür. Her yerde gördüğüm ve ürünün ne yaptığını özetleyen açıklama budur. Harika bir açıklama, ancak verilere bakıp bu ürünün sahip olduğu potansiyel/fırsatları düşündüğümde, bu açıklamanın biraz... Emin değilim... Ürün için Sınırlayıcı olduğunu mu söylemeliyim?





Brilliant'a kaydoldum ve Onboarding sırasında ürünü neden kullanmak istediğiniz ve öğrenci, meraklı veya profesyonel olup olmadığınız soruluyor. Yani, bu hem okul çocukları hem de çalışan profesyoneller için geçerli. Sanırım ilgimi çeken şey buydu.





Ürün açıklamasının ve hem App Store hem de Play Store'daki kullanıcı arayüzü maketlerinin ifadeleri neredeyse okul çocuklarına yönelik gibi görünüyor. Ziyaret ettiğim sitelerde listelenen ürünün rakipleri çocukların eğitimine yönelik ürünlerdi. Verilerine erişimim yok, ancak biraz araştırma yaptım ve Crunchbase ve başka bir sitede bazı metrikler buldum.





Acele etmeyelim; önce şirketten sonra UI/UX'ten, metriklerden ve sonra potansiyelden bahsedelim. Bu makale düşündüğümden daha uzun sürdüğü ve bileğim ve parmaklarım ağrımaya başladığı için, Brilliant hakkındaki düşüncelerimin ve bulgularımın çoğunu özetleyeceğim.





Öncelikle, Brilliant 2012'den beri varlığını sürdürüyor - 12 yıl önce! Başlangıçta farklı bir şirketti, ancak sanırım yol boyunca eksen değiştirdi. Yakın zamanda C Serisini yükselttiler ve platformlarında yaklaşık 10+ milyon kullanıcı var. Her iki uygulama mağazasını da kontrol ettim ve her birinin 5 milyondan fazla indirmesi var. Web sitesi verileri, sitenin ayda yaklaşık 2 milyon site ziyaretçisi aldığını gösteriyor, sanırım.





2022'de, öğrenmeyi teşvik etmek için oyunlar kullanan çocuklar için bir e-öğrenme platformu olan Hellosaurus'u satın aldılar. Bu, verilerle ve incelemelerle neredeyse çelişen ancak aynı zamanda ürünün birincil hedef kitlesinin neden çocuklar gibi göründüğünü anlamamı sağlayan çok ilginç bir satın alma. Kutunun üzerindeki içerik tasarımı çocuklara yönelik görünse de yetişkinlere de hitap eden bir ambalajla sarılmış. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz?





Kullanıcı arayüzü harika görünüyor; basit, erişilebilir ve gezinmesi kolay. Kullanıcı deneyimi (UX) de harika, biraz can sıkıcı olan ses efekti hariç, ancak Hesap Ayarları'ndan kapatılabiliyor. Ayrıca burada Duolingo'da Liglerden XP puanlarına ve aralarındaki her şeye kadar elde edeceğiniz oyunlaştırma özelliğini de elde ediyorsunuz. Lezzetli!





Ders içeriği, her aşamayı bir günde tamamlayabileceğim küçük parçalar halinde. Gerçek ürüne gelince her şey güzel ve şık. Fark ettiğim bir şey, panonuzda gösterilmeyen ilerlemenizi yüzde olarak göstermek için e-postalar gönderilmesi. Bunun nedenini bilmiyorum çünkü ilerlememi görmek istiyorum ve e-posta hatırlatıcılarını/bildirimlerini kontrol etme olasılığım düşük. Bu, uygulamada olması gereken bir özellik. Mobilde nasıl çalıştığı hakkında hiçbir fikrim yok ama yine de...









Şimdi verilere geçelim.





Unutmayın ki, metriklerine, verilerine veya şirket vizyonuna erişimim olmadığı için şeylerin tam resmini bilmediğimin farkındayım. Buna rağmen, yukarıdaki görüntüde Brilliant'ın en çok ziyaret edilen kategorisinin, çekirdek ürün olan Matematik dersleri olduğunu varsaydığım Eğitim kategorisine kıyasla Programlama ve Geliştirici bölümü olduğunu görebilirsiniz. Bu veriler, içerik tasarımları ve son M&A'ları çelişkili görünüyor.





Andela'nın on yıldan kısa bir sürede bu kadar başarılı olmasının bir nedeni var: Afrika pazarındaki yetenek potansiyelini harekete geçirmek. Andela'nın stratejisi yetenek eğitiminden Afrika ötesinde yetenek satışına dönüşmüş olsa da, yukarıdaki görseldeki pazarların teknoloji yetenekleriyle doymuş olduğu ve Brilliant'ın kariyerlerini teknolojiye kaydırmaya veya mevcut dalgaya uyum sağlamak için kodlamayı öğrenmeye istekli kullanıcıların olduğu nispeten keşfedilmemiş pazarlara açılması için büyük bir potansiyel olduğu gerçeği ortada.





Artık neredeyse her şirket, teknoloji odaklı hale gelerek rekabette kalmaya çalışırken, bünyesinde bir teknoloji veya dijital departman bulunduruyor.





Annem bana herkesin bireysel bir yarışta koştuğunu ve bazılarının diğerlerinden önce öne geçmesinin önemli olmadığını söylerdi, ancak bu durumda Brilliant 12 yıldır varlığını sürdürüyor ve sadece C Serisi'ne ulaşabildi.





Kabul ediyorum, her girişimin VC parasına ihtiyacı yok ama Brilliant gerçekten de muazzam bir potansiyele sahip harika bir ürün ( hehe! ) — UI/UX'ten USP'ye kadar her şey yerli yerinde. Sadece Global West değil, dünyadaki herkesin bu üründen haberdar olması gerekiyor.





Bu yüzden ürün ve iş stratejilerinin eksik olduğuna ve bu karışıklığın şirketin kendini satma biçimine yansıdığına inanıyorum. ( Not: Şirkette bu rolleri üstlenen insanlara saygısızlık etmek istemiyorum .) Brilliant for Maths, Küresel Batı'da iyi satan harika bir ürün olabilir, ancak çocuklara ve yetişkinlere yönelik kodlamayı öğrenmeye odaklanarak diğer pazarları hedeflemek için testler yapmalarının yararlı olacağına inanıyorum, Bilgisayar programlama özellikleri.





Brilliant freemium modelini kullanır. Fiyatlandırmaları Duolingo'dan yaklaşık %59 daha pahalıdır (Duolingo yıllık 59 GBP ücret alırken Brilliant'ın aylık 7 GBP'si yıllık ~144 GBP'dir) ve bu iyi olabilir ancak Netflix, Spotify ve Apple'ın bölgelere göre fiyat üzerinden farklılaştırma yapması gibi, eğer bunu halihazırda yapmıyorlarsa Brilliant da gelişmekte olan ve yükselen ekonomilerde daha fazla kullanıcı çekmek için fiyatları düşürerek aynısını yapabilir.





Matematik, STEM ve programlama öğrenmek için bu kadar çok ücretsiz seçenek varken, Brilliant'ın penetrasyon fiyatlandırmasını fiyat farklılaştırmasıyla birleştirerek fiyat konusunda rekabet etmesi gerekiyor. Bunu birinci sınıf küresel pazarlama stratejilerine ekleyin ve zaman testinden geçen kazanan bir küresel ürünümüz var.





Neyse, bu sefer uzun yazdığım için özür dilerim ama bu aralar sık sık yazamıyorum ve parmaklarım kalem kağıda değdirmek için can atıyor. Bu bölüme kadar geldiysen çok teşekkür ederim. :)

Özellik Görseli Kaynağı: Taggbox