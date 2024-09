Apprendre la programmation : envoûté par la gamification brillante (une sorte de revue de produit de Brilliant)

Ah… par où commencer. Vous savez, j'adore une bonne histoire de fond. Celle-ci n'est pas très divertissante et elle est longue, mais attendez, laissez-moi atterrir, mais préparez-vous.





Je vis actuellement au Royaume-Uni, mais j'ai travaillé auparavant au Nigéria pendant environ 8 ans, dont environ 6 dans des startups très dynamiques et hyper agiles. Je peux probablement compter le nombre de fois où je suis parti en congé en 8 ans – je suis presque sûr que c'est bien moins de 10 fois.





Cependant, j'ai remarqué que les Britanniques ne jouent pas avec leurs vacances ou leurs week-ends : tout le monde vous demande où vous allez ou quels sont vos projets et si vous n'en avez aucun, vous êtes probablement considéré comme une bizarrerie. J'ai hésité un moment, mais j'ai finalement décidé de suivre la voie britannique et d'étaler mes jours de congé sur les 6 mois suivants.





Bref, comme vous le savez probablement déjà, les K-dramas sont ma nouvelle drogue, et je suis actuellement obsédé par tout ce qui touche à la Corée du Sud, des questions socio-économiques aux ballades coréennes et tout ce qui se trouve entre les deux. Il n'est donc pas surprenant que j'aie décidé d'apprendre la langue. Pendant les 8 mois où j'ai regardé leurs films, j'ai appris quelques mots et phrases, mais mon collègue, M. S., m'a suggéré d'essayer Duolingo ( Dédicace : Hey, M. S ! ).





Je me suis inscrit en mai 2024, mais je n'ai pris que quelques cours et j'ai attendu qu'une connaissance m'annonce qu'il m'avait rejoint et m'explique également les fonctionnalités : séquences, classements, badges, XP, etc. Il m'a demandé de le suivre sur Duolingo, et il m'a ensuite montré cette autre Nigériane qu'il suivait.





Cette femme a environ 2,9 millions d'XP, plus de 1 000 jours de séquence et tellement de badges dans le Top 3 du classement. Ooooo weeee ! Cela a tout déclenché. À ce moment-là, les célèbres citations des parents nigérians me sont venues à l'esprit : « Cette femme a-t-elle deux têtes ? » et « Si Lady X peut le faire, pourquoi pas moi ? »





J'ai découvert les classements et Dieu m'interdit de descendre en dessous de la 3ème place même si les 7 premiers sont promus à la Ligue suivante chaque semaine. La lutte pour maintenir la 1ère place cette semaine a été irréelle parce que cet Américain continue de me dépasser à chaque fois que je progresse. Comment ose-t-il !





Alors que mes jours de congés ont passé, que mes jours de Streak ont augmenté et que ma détermination à atteindre la première place commence à frôler l'obsession, je ne peux m'empêcher de penser que j'ai été envoûté par ce produit, Duolingo . En tant que chef de produit, je ne peux m'empêcher de penser à l'un de mes livres de produits préférés, « Hooked : How to build habit-forming products » de Nir Eyal . Duolingo crée des habitudes et c'est tout à fait vrai ( Remarque : les gars de la génération Z, j'espère que j'ai utilisé cette expression correctement. Je suis aussi l'un d'entre vous, vous savez... ou est-ce que mon côté « Millennial » se voit ? ).





Je connais la gamification et je sais comment elle fonctionne depuis des années maintenant, mais même si tous les autres produits utilisent une forme de gamification, Duolingo… ah, aucun autre produit que j’ai utilisé ou que je connaisse ne s’en approche. Il utilise toutes les tactiques de type jeu qui ont un impact sur la psyché des utilisateurs et cela fonctionne.





Ouais, ouais… J'ai commencé à utiliser Duolingo en retard, mais j'ai toujours eu l'impression de ne pas être bon en langues puisque je parlais à peine ma langue maternelle ( Remarque : pour être honnête, je suis bon en lecture et en écriture dans environ 4 langues à un niveau basique à intermédiaire, mais parler est un vrai désastre) .

À l'avenir, j'utiliserai ce mot à de nombreuses reprises, donc pour ceux qui ne savent pas ce que signifie la gamification, en termes simples, cela inclut des éléments de type jeu dans des contextes non ludiques. Par exemple, Duolingo, une plateforme d'apprentissage des langues en ligne, propose des classements, des gemmes et des points XP comme vous le verriez dans un jeu. Même l'interface utilisateur des niveaux sur Duolingo ressemble presque au chemin que vous voyez dans des jeux comme Candy Crush.





Les effets sonores lorsque vous passez un niveau ou obtenez une gemme, les animations, etc. font tous partie de la gamification. Ok, continuons.





Cependant, je n'écris pas cet article si long à cause de Duolingo. Aniyo !





En prévision de ma carrière et de mes voyages du milieu à la fin de la trentaine, je suis arrivé en 2024 avec deux objectifs pour les deux à cinq prochaines années : apprendre à coder en Python et apprendre le coréen ( Remarque : c'est un conseil exagéré mais très utile - si vous n'avez pas de plan sur 5 à 10 ans, établissez-en un. Tout ce qui figure sur votre liste ne se réalisera pas, mais la plupart le feront si vous travaillez pour les atteindre. Merci d'être venu à ma conférence TED ).





Depuis presque un mois, Duolingo m'a aidé à atteindre mon objectif d'apprendre une autre langue, le coréen, mais j'avais initialement décidé de mettre Python en veilleuse pour le moment.





C'est l'heure des aveux : peu de membres de ma famille ou de mes amis sont au courant de cela, à moins d'être très observateurs ; depuis que mes symptômes de fibromyalgie ont commencé, il me faut plus de temps que d'habitude pour faire des calculs de base ou formuler des phrases au cours d'une conversation. J'ai aussi tendance à oublier des choses ou à perdre le fil de mes pensées pendant les présentations, c'est ridicule à ce stade (mdr. Merci à mon équipe d'avoir laissé passer mes petits contretemps et mes épisodes de trous de mémoire ). Ces jours-ci, il me faut également plus de temps pour lire des livres ou assimiler de nouvelles informations.





C'est l'une des raisons pour lesquelles retourner à l'école pour un MBA ou un doctorat me fait peur. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai repoussé l'apprentissage de Python pendant quelques années, même lorsque j'en avais l'envie et l'opportunité. J'avais l'impression qu'il serait difficile de l'apprendre et que je devais jongler avec le travail et les facteurs de stress de la vie quotidienne.





Attends, ce n'est pas une fête de pitié, je vais quelque part.





Au cours des dernières semaines, j'ai appris le coréen assez rapidement et je suis plus motivé à apprendre parce que j'ai découvert que je peux apprendre plus efficacement malgré le brouillard cérébral dû à la fibromyalgie, grâce à la gamification. Il y a quelques jours, j'ai donc décidé de rechercher sur Google des cours Python gamifiés. Et voilà, j'ai trouvé Brilliant.org !





Brilliant est un logiciel qui vous aide à apprendre les mathématiques, les sciences et l'informatique grâce à des leçons interactives. C'est la description que j'ai vue partout et qui résume assez bien ce que fait le produit. C'est une excellente description, mais en regardant les données et en réfléchissant au potentiel/aux opportunités de ce produit, je trouve cette description un peu... Je ne suis pas sûr... dirais-je, restrictive, pour le produit ?





Je me suis inscrit sur Brilliant et lors de l'Onboarding, on vous demande pourquoi vous souhaitez utiliser le produit et si vous êtes un étudiant, un curieux ou un professionnel. Cela s'applique donc aussi bien aux écoliers qu'aux professionnels en activité. Je pense que c'est ce qui a piqué ma curiosité.





La formulation de la description du produit et les maquettes de l'interface utilisateur sur l'App Store et le Play Store semblent presque destinées aux écoliers. Les concurrents du produit répertoriés sur les sites que j'ai visités étaient des produits destinés à l'éducation des enfants. Je n'ai pas accès à leurs données, mais j'ai fait quelques recherches et trouvé quelques statistiques sur Crunchbase et un autre site.





Ne nous précipitons pas, parlons d'abord de l'entreprise, puis de l'interface utilisateur/expérience utilisateur, des indicateurs, puis du potentiel. Comme cet article est plus long que prévu et que mon poignet et mes doigts commencent à me faire mal, je vais résumer la plupart de mes réflexions et conclusions sur Brilliant.





Tout d’abord, Brilliant existe depuis 2012, il y a 12 ans ! Au départ, c’était une entreprise différente, mais je suppose qu’elle a changé de cap en cours de route. Elle a récemment levé des fonds de série C et compte plus de 10 millions d’utilisateurs sur sa plateforme. J’ai vérifié les deux boutiques d’applications et elles ont chacune plus de 5 millions de téléchargements. Les données du site Web montrent que le site reçoit environ 2 millions de visiteurs par mois, je crois.





En 2022, ils ont acquis Hellosaurus, une plateforme d'apprentissage en ligne pour enfants qui utilise des jeux pour encourager l'apprentissage. C'est une acquisition très intéressante qui contredit presque les données et les critiques, mais qui me fait aussi comprendre pourquoi il semble que le public cible principal du produit soit les enfants. Il est emballé dans un emballage qui plaît également aux adultes, même si le design du contenu de la boîte semble destiné aux enfants. Vous voyez ce que je veux dire ?





L'interface utilisateur est superbe ; elle est simple, accessible et facile à parcourir. L'expérience utilisateur (UX) est également excellente, à l'exception de l'effet sonore qui est un peu ennuyeux, mais il peut être désactivé dans les paramètres du compte. Vous bénéficiez également de la fonction de gamification que vous obtiendriez sur Duolingo ici, des ligues aux points XP et tout le reste. Miam !





Le contenu du cours est divisé en petits morceaux, de sorte que je peux terminer chaque étape en une journée. Tout est bien et bien en ce qui concerne le produit lui-même. Une chose que j'ai remarquée est que vous recevez des e-mails pour montrer votre progression en pourcentages qui ne sont pas affichés sur votre tableau de bord. Je ne sais pas pourquoi, car j'aimerais voir mes progrès et il est peu probable que je vérifie les rappels/notifications par e-mail. C'est une fonctionnalité qui devrait être intégrée à l'application. Je n'ai aucune idée de son fonctionnement sur mobile, mais quand même…









Passons maintenant aux données.





Gardez à l'esprit que je suis conscient que je ne connais pas l'ensemble des choses car je n'ai pas accès à leurs indicateurs, à leurs données ou à la vision de l'entreprise. Malgré cela, vous pouvez voir dans l'image ci-dessus que la catégorie la plus visitée de Brilliant est la section Programmation et Développeur par rapport à la catégorie Éducation qui, je suppose, est le produit principal, les cours de mathématiques. Ces données, leur conception de contenu et leur récente fusion-acquisition semblent contradictoires.





Il y a une raison pour laquelle Andela a connu un tel succès en moins d'une décennie : exploiter le potentiel des talents sur le marché africain. Même si la stratégie d'Andela a changé, passant de la formation des talents à la vente de talents au-delà de l'Afrique, il n'en demeure pas moins que les marchés illustrés ci-dessus sont saturés de talents technologiques, et qu'il existe un énorme potentiel d'expansion pour Brilliant sur des marchés relativement inexploités avec des utilisateurs prêts à réorienter leur carrière vers la technologie ou à apprendre à coder pour s'adapter à la vague actuelle.





Presque toutes les entreprises disposent désormais d’un département technologique ou numérique, car les entreprises s’efforcent de rester compétitives en s’appuyant sur la technologie.





Ma mère me disait que tout le monde court une course individuelle, et que cela n'a pas d'importance si certaines personnes arrivent en tête avant d'autres, mais dans ce cas, Brilliant existe depuis 12 ans et n'a levé que des fonds de série C.





Certes, toutes les startups n’ont pas besoin de capital-risque, mais Brilliant est en effet un produit brillant ( hehe ! ) avec un potentiel énorme : tout est parfait, de l’interface utilisateur/expérience utilisateur à l’USP. Tout le monde dans le monde doit connaître ce produit, pas seulement l’Occident.





C'est pourquoi je pense que leurs stratégies de produits et d'affaires sont déficientes et que la confusion se reflète dans la façon dont l'entreprise se vend. ( PS : je ne veux pas manquer de respect aux personnes qui occupent ces postes dans l'entreprise ). Brilliant for Maths peut être un excellent produit qui se vend bien dans l'Occident global, mais je pense qu'il serait utile pour eux d'effectuer des tests pour cibler d'autres marchés en mettant l'accent sur l'apprentissage du codage pour les enfants et les adultes, les fonctionnalités de programmation informatique.





Brilliant utilise un modèle freemium. Leurs tarifs sont bien plus chers que ceux de Duolingo d'environ 59 % (Duolingo facture 59 GBP par an contre 7 GBP par mois pour Brilliant, soit environ 144 GBP par an) et cela pourrait être acceptable, mais tout comme Netflix, Spotify et Apple font une distinction entre les régions en fonction du prix, s'ils ne le font pas déjà, Brilliant peut faire de même en réduisant les prix dans les économies en développement et émergentes pour attirer plus d'utilisateurs.





Avec autant d'options gratuites pour apprendre les mathématiques, les STEM et la programmation, Brilliant doit être compétitif sur les prix en combinant des prix de pénétration avec une différenciation des prix. Ajoutez à cela des stratégies marketing mondiales de premier ordre, et nous avons un produit mondial gagnant qui résiste à l'épreuve du temps.





Bref, je m'excuse pour la longueur de l'écriture cette fois-ci, mais je n'ai pas souvent l'occasion d'écrire ces jours-ci et mes doigts me démangent à l'idée de mettre la plume sur le papier. Merci beaucoup si vous êtes arrivé jusqu'à cette partie. :)

Source de l'image principale : Taggbox