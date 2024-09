Aprendiendo a programar: fascinado por la gamificación de Brilliant (una especie de reseña de producto de Brilliant)

Ah... ¿por dónde empezar? Ya saben, me encantan las buenas historias de fondo. Esta no es tan entretenida y es larga, pero esperen, déjenme aterrizar, pero prepárense.





Actualmente vivo en el Reino Unido, pero antes trabajé en mi país natal, Nigeria, durante unos ocho años, de los cuales aproximadamente seis los pasé en empresas emergentes muy dinámicas e hiperágiles. Probablemente pueda contar la cantidad de veces que me tomé licencia en ocho años; estoy bastante seguro de que fueron muchas menos de diez.





Sin embargo, me he dado cuenta de que los británicos no se juegan con sus vacaciones o fines de semana: todo el mundo te pregunta a dónde vas o qué planes tienes y, si no tienes ninguno, probablemente te consideren una rareza. Yo me mostré reticente durante un tiempo, pero finalmente decidí seguir el estilo británico y distribuir mis días de vacaciones a lo largo de los próximos 6 meses.





De todos modos, como probablemente ya sepas, los K-dramas son mi nueva droga, y actualmente estoy obsesionada con todo lo relacionado con Corea del Sur, desde los problemas socioeconómicos hasta las baladas coreanas y todo lo demás. Por eso, no es de extrañar que haya decidido aprender el idioma. Durante los 8 meses que he visto sus películas, he aprendido algunas palabras y frases, pero mi colega, el Sr. S., me sugirió que probara Duolingo ( Mención especial: ¡Hola, Sr. S! ).





Me registré en mayo de 2024, pero solo tomé algunas lecciones y lo dejé hasta que un conocido me dijo que se había unido y también me explicó las funciones: rachas, tablas de clasificación, insignias, XP, etc. Me pidió que lo siguiera en Duolingo y luego me mostró a otra mujer nigeriana a la que estaba siguiendo.





Esta mujer tiene alrededor de 2,9 millones de XP, más de 1000 días de racha y muchas insignias de los 3 mejores del ranking. ¡Oooo, weeee! Eso fue el puntapié inicial. En ese momento, las famosas citas de los padres nigerianos aparecieron en mi mente: "¿Esta mujer tiene dos cabezas?" y "Si la Dama X puede hacerlo, ¿por qué yo no?".





Había descubierto las tablas de clasificación y Dios no permita que baje del tercer puesto a pesar de que los 7 primeros ascienden a la siguiente liga semanalmente. La lucha por mantener el primer puesto esta semana ha sido increíble porque este tipo americano me supera cada vez que avanzo. ¡Cómo se atreve!





A medida que han pasado mis días de Leave, mis días de Streak han aumentado y mi determinación por alcanzar el primer lugar comienza a rayar en lo obsesivo, no puedo evitar pensar que este producto, Duolingo , me ha hechizado. Como gerente de producto, todo lo que puedo pensar es en uno de mis libros de productos favoritos, 'Hooked: How to build habit-forming products' de Nir Eyal . Duolingo crea hábitos y eso es un punto ( Nota al margen: chicos de la generación Z, espero haber usado esa frase correctamente. También soy uno de ustedes, ¿saben? ¿O se está notando mi 'millennialidad'? ).





Conozco la gamificación y sé cómo funciona desde hace años, pero, por mucho que otros productos del mercado utilicen algún tipo de gamificación, Duolingo... ah, ningún otro producto que haya utilizado o del que tenga conocimiento se le acerca. Emplea todas las tácticas de estilo lúdico que afectan la psique de los usuarios y funciona.





Sí, sí... Llegué tarde a Duolingo, pero siempre sentí que no era bueno con los idiomas ya que apenas podía hablar mi lengua materna ( Nota al margen: para ser justos, soy bueno leyendo y escribiendo sobre 4 idiomas en un nivel básico a intermedio, pero hablar es un desastre) .

En el futuro, utilizaré la palabra bastantes veces, así que para aquellos que no saben qué significa Gamificación, dicho de forma sencilla, incluye elementos similares a los de un juego en contextos que no son de juego. Por ejemplo, Duolingo, una plataforma de aprendizaje de idiomas en línea, tiene tablas de clasificación, gemas y puntos de XP como los que verías en un juego. Incluso la interfaz de usuario para los niveles en Duolingo se parece casi a la ruta que ves en juegos como Candy Crush.





Los efectos de sonido cuando superas un nivel o consigues una gema, las animaciones, etc., son parte de la gamificación. Bien, sigamos.





Sin embargo, no estoy escribiendo este artículo tan largo por Duolingo. ¡Aniyo!





En preparación para mi carrera de 30 a 40 años y para viajar, llegué a 2024 con dos objetivos para los próximos dos a cinco años: aprender a codificar en Python y aprender coreano ( Nota al margen: este es un consejo muy útil, pero está muy extendido: si no tienes un plan de 5 a 10 años, haz uno. No todo lo que tienes en tu lista saldrá bien, pero la mayoría sí si trabajas para lograrlo. Gracias por venir a mi charla TED ).





Desde hace casi un mes, Duolingo me ha ayudado a comenzar a lograr mi objetivo de aprender otro idioma, el coreano, pero inicialmente había decidido dejar Python en un segundo plano por ahora.





Confesión: no muchos de mis familiares o amigos saben esto, a menos que sean muy observadores. Desde que empezaron mis síntomas de fibromialgia, me lleva más tiempo de lo habitual hacer cálculos aritméticos básicos o formular oraciones durante una conversación. También tiendo a olvidar cosas o a perder el hilo de mis pensamientos durante las presentaciones, es ridículo a esta altura (jajaja. Gracias a mi equipo por dejar pasar mis pequeños hipo y episodios de ceguera ). En estos días, también me lleva más tiempo leer libros o asimilar nueva información.





Esa es una de las razones por las que volver a la escuela para obtener un MBA o un doctorado me asusta un poco. También es la razón por la que he pospuesto el aprendizaje de Python durante algunos años, incluso cuando he tenido el interés y las oportunidades para hacerlo: he sentido que sería difícil aprenderlo y también hacer malabarismos para hacerlo con el trabajo y los factores estresantes de la vida diaria.





Espera, esto no es una fiesta de lástima, me voy a algún lado.





En las últimas semanas, he aprendido coreano bastante rápido y tengo más ganas de aprender porque he descubierto que puedo aprender de forma más eficiente y eficaz a pesar de la niebla mental causada por la fibromialgia, a través de la gamificación. Así que, hace unos días, decidí buscar en Google cursos de Python gamificados. ¡Y he aquí que encontré Brilliant.org !





Brilliant es un producto de software que te ayuda a aprender matemáticas, ciencias e informática con lecciones interactivas. Esa es la descripción que he visto en todas partes y que resume bastante bien lo que hace el producto. Es una descripción excelente, pero al observar los datos y pensar en el potencial/las oportunidades que tiene este producto, encuentro esa descripción un poco... no estoy seguro... ¿diría que es limitante para el producto?





Me registré en Brilliant y durante la introducción, me preguntan por qué quiero usar el producto y si soy estudiante, curioso o profesional. Por lo tanto, se aplica tanto a estudiantes como a profesionales en activo. Creo que esto es lo que despertó mi interés.





La redacción de la descripción del producto y las maquetas de la interfaz de usuario tanto en la App Store como en la Play Store parecen casi dirigidas a niños en edad escolar. Los competidores del producto que figuraban en los sitios que visité eran productos orientados a la educación infantil. No tengo acceso a sus datos, pero investigué un poco y encontré algunas métricas en Crunchbase y otro sitio.





No nos apresuremos; hablemos primero de la empresa, luego de la interfaz de usuario y la experiencia de usuario, las métricas y, por último, el potencial. Como este artículo es más largo de lo que pensaba y me empiezan a doler la muñeca y los dedos, resumiré la mayoría de mis pensamientos y hallazgos sobre Brilliant.





En primer lugar, Brilliant existe desde 2012, ¡hace 12 años! Comenzó como una empresa diferente, pero supongo que cambió de rumbo a lo largo del camino. Recientemente, recaudaron fondos de la Serie C y tienen más de 10 millones de usuarios en su plataforma. Revisé ambas tiendas de aplicaciones y cada una tiene más de 5 millones de descargas. Los datos del sitio web muestran que el sitio recibe alrededor de 2 millones de visitantes por mes, creo.





En 2022, adquirieron Hellosaurus, una plataforma de aprendizaje electrónico para niños que utiliza juegos para fomentar el aprendizaje. Es una adquisición muy interesante que casi contradice los datos y las reseñas, pero también me hace entender por qué parece que el público objetivo principal del producto son los niños. Está envuelto en un empaque que también atrae a los adultos, aunque el diseño del contenido de la caja parece orientado a los niños. ¿Entiendes lo que quiero decir?





La interfaz de usuario es muy bonita, sencilla, accesible y fácil de navegar. La experiencia del usuario (UX) también es genial, excepto por el efecto de sonido, que es un poco molesto, pero se puede desactivar en la configuración de la cuenta. También tienes la función de gamificación que tendrías en Duolingo aquí, desde las ligas hasta los puntos de XP y todo lo demás. ¡Qué delicia!





El contenido del curso está dividido en pequeños fragmentos que puedo completar en un día. Todo está muy bien en lo que respecta al producto en sí. Una cosa que noté es que te envían correos electrónicos para mostrar tu progreso en porcentajes que no se muestran en el panel de control. No estoy seguro de por qué es así, porque me gustaría ver mi progreso y es poco probable que revise los recordatorios o notificaciones por correo electrónico. Esa es una función que debería estar dentro de la aplicación. No tengo idea de cómo funciona en dispositivos móviles, pero aun así...









Ahora, los datos.





Tenga en cuenta que soy consciente de que no conozco el panorama completo de las cosas, ya que no tengo acceso a sus métricas, datos o visión de la empresa. A pesar de esto, puede ver en la imagen de arriba que la categoría más visitada de Brilliant es la sección de Programación y Desarrolladores en comparación con la categoría de Educación que supongo que es el producto principal, los cursos de Matemáticas. Estos datos, su diseño de contenido y su reciente fusión y adquisición parecen ser contradictorios.





Hay una razón por la que Andela tuvo tanto éxito en menos de una década: aprovechar el potencial de talento en el mercado africano. Si bien la estrategia de Andela ha cambiado de la capacitación de talentos a la venta de talentos más allá de África, el hecho es que los mercados en la imagen de arriba están saturados de talento tecnológico y existe un gran potencial para la expansión de Brilliant en mercados relativamente inexplorados con usuarios que están dispuestos a cambiar de carrera hacia la tecnología o aprender a codificar para adaptarse a la ola actual.





Casi todas las empresas cuentan hoy en día con un departamento tecnológico o digital, en su esfuerzo por seguir siendo competitivas habilitándose para ello la tecnología.





Mi madre me decía que cada uno corre una carrera individual y que no importa si unos salen adelante antes que otros, pero en este caso, Brilliant lleva 12 años de existencia y solo ha recaudado la Serie C.





Es cierto que no todas las empresas emergentes necesitan dinero de capital riesgo, pero Brilliant es, sin duda, un producto brillante ( ¡jeje! ) con un potencial enorme: todo es perfecto, desde la interfaz de usuario y la experiencia de usuario hasta la propuesta única de venta. Todo el mundo, no solo Occidente, debería conocer este producto.





Por eso creo que sus estrategias de producto y de negocio son deficientes y que esa confusión se refleja en la forma en que la empresa se vende a sí misma. ( PD: No quiero faltarle el respeto a las personas que ocupan estos puestos en la empresa ). Brilliant for Maths puede ser un gran producto que se venda bien en Occidente, pero creo que sería útil que hicieran pruebas para apuntar a otros mercados con un enfoque en el aprendizaje de la codificación para niños y adultos, las funciones de programación informática.





Brilliant utiliza un modelo freemium. Sus precios son mucho más caros que los de Duolingo en un 59 % aproximadamente (Duolingo cobra 59 GBP al año en comparación con las 7 GBP mensuales de Brilliant, es decir, ~144 GBP al año) y eso podría estar bien, pero al igual que Netflix, Spotify y Apple diferencian entre regiones en función del precio, si no lo están haciendo ya, Brilliant puede hacer lo mismo reduciendo los precios en las economías en desarrollo y emergentes para atraer a más usuarios.





Con tantas opciones gratuitas para aprender matemáticas, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) y programación, Brilliant necesita competir en precio combinando precios de penetración con diferenciación de precios. Si a esto le sumamos estrategias de marketing globales de primer nivel, tenemos un producto global ganador que resiste la prueba del tiempo.





De todos modos, me disculpo por escribir tan largo esta vez, pero no suelo escribir a menudo estos días y tengo los dedos ansiosos por poner la pluma sobre el papel. Muchas gracias si llegaste a esta parte. :)

Fuente de la imagen destacada: Taggbox