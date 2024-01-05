在会议上发言不应该这么难

您是否有足够的勇气在会议上说出您需要说的话，或者您是否感到胃部打结而拒绝发言？





由于这些限制性信念，您可能会发现很难在会议中分享自己的声音：





如果他们认为我的想法很愚蠢怎么办？

我没有什么有价值的话要说。

它只是半生不熟。

其他人有更好的想法。

保持安静比听起来很愚蠢要好。





能够当场发言是一项非常有价值的技能。分享您的观点或为讨论做出贡献，即使是很小的事情，不仅可以增强信心，还可以建立可信度。





但是，当你一想到要说几句话就开始心跳加速时，你如何找到勇气这样做呢？你怎么能说出一些可能让你显得愚蠢、尴尬或无能的话呢？





人类生来就会抑制负面情绪，作为自我保护的一种手段。这使您自然地避免任何可能感到不安全的事情。在会议上发言并不是真正的威胁，但你的大脑无法区分真实的威胁和感知到的威胁，因此会将其视为威胁。想要避免负面情绪会让你保持沉默，而不是表达你的观点。





如果你脑子里盘旋着消极的想法，你就无法贡献和分享你宝贵的想法和意见。保持沉默会阻碍你为团队和组织做出有意义的贡献。





脆弱并不是弱点，我们每天面临的不确定性、风险和情绪暴露都不是可选择的。我们唯一的选择是参与问题。我们承认自己的脆弱性并与之相处的意愿决定了我们勇气的深度和目标的清晰度；我们保护自己免受伤害的程度是衡量我们恐惧和疏离的程度——Brené Brown





拥抱脆弱。放下戒备吧。保持沉默会让你隐形，而发声则更有力量，因为它让你发出声音。分享您的想法可以让其他人与您联系、沟通和协作。它建立信心。





尝试以下 4 种做法在会议中发言：

接受你的恐惧

在会议上发言的最大障碍是恐惧——害怕被评判，害怕被认为愚蠢、无能、不值得或愚蠢。





你可能会感到害怕，因为你是组织的新手，经验不足，或者可能认为你的想法太小，永远无法影响决策。当你参与一个重要的讨论时，如果你对自己的想法、知识或能力没有信心，而且风险更大，恐惧也会出现。





不管出于什么原因，你都迫不及待地想等恐惧消失再分享你的想法。真正的自信并不来自于缺乏恐惧。它是通过改变你与恐惧的关系而建立的，或者正如拉斯·哈里斯所说的那样——





“信心的行动是第一位的；自信的感觉稍后才会出现。”





与其等待信心说话，不如通过说话来建立信心。当你表现得像你想成为的人时，你的思想就会适应这个新的现实。以前在会议上发言似乎令人畏惧，但很快就会成为第二天性——它将变成一种习惯。





每当你的头脑告诉你说话不明智时，不要相信它。质疑你的想法。与你的情绪联系起来。你感受到恐惧了吗？承认你感到害怕。当你鼓起勇气说出最初的几句话时，让你的恐惧留在你身边。

扭转你的思维

我们在会议上不发言的原因之一是我们倾向于做最坏的打算。我们想象最坏的情况，并在脑海中不断重复。





消极偏见——我们更倾向于关注、学习和使用消极信息，而不是积极信息——使我们将这些无益的想法内化而不质疑它们。





改变我们的思维从默认到消极的一个好方法就是扭转我们的思维。反转是将消极情绪重新转化为积极情绪的最强大但最简单的心理模型之一。





当试图在会议上发言时，我们的自然思维模式会寻找以下问题的答案：

怎样才能避免显得愚蠢呢？ 如果没有人喜欢我的想法怎么办？ 为什么会有人在乎我的意见？ 保持沉默不是比说无意义的话更安全吗？





通过转变思维，我们可以问自己：

除非我说出来，否则我不会知道别人的想法。通过与他人分享我的观点我可以学到什么？ 其他人不同意或不喜欢我的想法是可以的。我如何利用这些信息来改善我的思考或决策方式？ 只有当我说出自己的想法并分享我诚实的意见时，其他人才能重视我的意见。我怎样才能慢慢地为这些讨论增加价值？ 我可能没有完整的信息或最好的想法，但即使它有很小的机会对我的团队有用，我也有责任分享它，而不是阻止自己。我的想法如何帮助我的团队？





这种逆向提问可以帮助我们打破默认的思维模式，从消极的螺旋式下降转变为积极向上的上升。





逆向思维是改善思维的强大工具，因为它可以帮助您识别并消除成功的障碍。 — 肖恩·帕里什





从小事开始

在会议上发言的一大障碍是我们渴望提出最好的论点、提出最好的想法或说出非凡的话。





但想出伟大的东西来表达并不总是那么容易，而且它们也不是唯一的贡献方式。有时，即使是简单的观察、诚实的意见或了解更多信息的好奇心也可以让位于强有力的对话，并有助于做出更好的决策。





我不建议直接跳到大而大胆的论点和结论，除非你有勇气首先分享较少冲突的观点。这是因为做大有时会适得其反。当你几乎不说话时，其他人无法相信你的判断。





然而，当你从小事做起时，不仅可以降低遭到强烈反对的风险，而且看到别人欣赏你的意见会让你有信心表达你的意见，而不是阻碍自己。





我们是 A 到 Z 的思考者，为 A 烦恼，为 Z 着迷，但却忘记了 B 到 Y 的一切 - Ryan Holiday





从小事做起可以让你从 B 到 Y 迈出这些步骤，而不是从 A 到 Z 的巨大飞跃。





从小事做起，在会议中寻找可以发言的小机会。您能否要求他们分享更多有关其结论的数据？你能说出你的观察吗？你能表达你的支持吗？你能欣赏他们的见解吗？你能寻求澄清吗？你能重新思考这个问题吗？你能提一个小建议吗？





但请记住，不要试图以任何方式贬低他人、刻薄或贬低他们。你的声音应该被视为是在提升他人，而不是贬低他们。即使您不同意他们的观点或决定，也要尊重地表达您的理由，礼貌地表达您的不同意见并征求他们的意见。





只有当其他人看到你对他们的讨论做出有意义的贡献时，他们下次才会征求你的意见。

将其作为一个问题

你已经接受了你的恐惧，你把它重新定义为一个学习的机会，你决定从小事做起。但您可能仍然发现自己无法在群体环境中发言。





这是因为你可能仍然缺少一个关键要素——直接表达或坚持自己的观点需要经验和实践。你的脑海中充斥着各种假设，使你无法利用正确的机会——如果别人认为你傲慢怎么办？如果他们感到被冒犯了怎么办？





这些假设会占用你大量的思维带宽，几乎没有什么可说的。直截了当有它的好处，但当它不起作用时，你也不需要放弃。你可以通过提出问题来摆脱这种心理障碍，因为提出问题比表达你的观点更容易。





例如：





而不是：这永远不会成功。

说：这会在哪些方面失败？





而不是：我建议我们做“……”*

说：我有一个关于如何处理它的想法。你想听听吗？





而不是： 这是不完整的数据。我们不能依赖它。

说：哪些额外数据可以帮助我们做出更好的决策？





而不是：我不同意你的观点。

说：我可以对此发表不同意见吗？





一个问题会给你带来积极的影响——好奇、深思熟虑和专注。它不需要太多的准备，而且风险肯定也较小。以问题的形式重新组织你需要说的话也能让其他人更容易接受。他们可以忽略某个陈述，但不能轻易忽略或回避一个问题。





有时你能提供的最好建议就是提出问题。问题让路变得清晰。 — Chinonye J. Chidolue\





概括

当你参与讨论并需要发言时，沉默虽然常常是黄金，但它并不好。 不分享您的想法、创意和意见会阻碍您为团队和组织做出有意义的贡献。 畅所欲言是一项技能，可以通过正确的实践和经验来培养。 如果恐惧阻止你表达自己的观点，尽管感到恐惧，但还是要采取行动。这样做通常会在你的大脑中建立新的回路，使下次说话变得容易。 不要让你的大脑默认消极思维，而是通过逆向思维来扭转它。将发言重新定义为学习、改进和变得更好的机会。 与其说伟大的事情，不如寻找小机会。说小事可以帮助你在大而大胆的争论中采取正确的步骤。 如果一开始表达你的观点令人生畏，请尝试提出问题。问题不涉及太多思考，并且可以让在会议上发言变得不那么可怕。





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